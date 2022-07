Overweight mother, 52, lost SEVEN stone by listening to a mindfulness tape while she SLEPT

Een moeder van drie beweert dat het luisteren naar een mindfulness-tape terwijl ze sliep haar hielp om 7e (98 lbs) te verliezen.

Rachael Buckett, uit Inverness, naderde de vijftig en woog 19e (252 pond).

Maar door haar overgewicht, dat ze tientallen jaren had proberen kwijt te raken, voelde ze zich een gepensioneerde omdat ze het zo pijnlijk vond om te bewegen.

Wanhopig op zoek naar verandering, wendde de 51-jarige zich tot Slimpod – een programma gebaseerd op een dagelijkse audioclip van negen minuten die beweert luisteraars te leren hoe ze ‘het verlangen naar een snack kunnen verliezen’.

‘Na er de eerste nacht naar te hebben geluisterd, werd ik wakker en had ik een afkeer van chips, die ik normaal gesproken meerdere zakken per dag zou hebben’, vertelde mevrouw Buckett aan MailOnline.

Twee jaar later weegt wervingsmedewerker mevrouw Buckett 11e 9 pond (163 pond) en crediteert het programma voor het veranderen van haar leven.

Het verleidde haar lichaam niet om meer vet te verbranden. In plaats daarvan wil Slimpod ‘de hersenen opnieuw trainen’, zodat gezond eten een ‘automatische gewoonte’ wordt. Nu heeft ze haar dieet herzien om junkfood kwijt te raken en houdt ze zich aan een oefenregime.

Sindsdien is ze meer dan 100 pond (7 steen en 4 pond, 46 kg) afgevallen door elke dag drie vormen van fysieke activiteit te doen – of dat nu is met de hond uitlaten, 5 km hardlopen of een Munro beklimmen, waarvan ze 21 in het laatste jaar

HOE MOET EEN EVENWICHTIG DIEET ERUIT ZIEN? Maaltijden moeten gebaseerd zijn op aardappelen, brood, rijst, pasta of andere zetmeelrijke koolhydraten, idealiter volkoren, volgens de NHS • Eet elke dag minimaal 5 porties van verschillende soorten groenten en fruit. Alle verse, diepgevroren, gedroogde en ingeblikte groenten en fruit tellen mee • Basismaaltijden op aardappelen, brood, rijst, pasta of andere zetmeelrijke koolhydraten, liefst volkoren • 30 gram vezels per dag: Dit komt overeen met het eten van al het volgende: 5 porties groenten en fruit, 2 volkoren granenkoekjes, 2 dikke sneden volkorenbrood en grote gebakken aardappel met schil • Zorg voor een aantal zuivel- of zuivelalternatieven (zoals sojadranken) en kies voor opties met minder vet en minder suiker • Eet wat bonen, peulvruchten, vis, eieren, vlees en andere eiwitten (inclusief 2 porties vis per week, waarvan één vettig) • Kies onverzadigde oliën en smeersels en consumeer in kleine hoeveelheden • Drink 6-8 kopjes/glazen water per dag • Volwassenen zouden minder dan 6 g zout en 20 g verzadigd vet voor vrouwen of 30 g voor mannen per dag moeten hebben Bron: NHS Eatwell Guide

Mevrouw Buckett besprak haar beslissing om Slimpod te proberen en zei: ‘Ik was het zat om me rot te voelen. Ik dacht dat ik een aantal niet-gediagnosticeerde aandoeningen had, het was zo moeilijk om te bewegen.

‘Ik liep tegen de 50 en dacht ‘zo moet een 80-jarige zich voelen’.’

Ze probeerde haar hele volwassen leven af ​​te vallen, sinds ze haar eerste kind kreeg op 19-jarige leeftijd.

Tot september 2020 was haar dagelijkse routine om van 19:00 tot 23:00 uur voor de tv te zitten, terwijl haar man haar snacks, zoals chips en chocolade, bracht.

Hij zou haar moeten helpen met opstaan ​​van de bank en ze worstelde om de trap op te gaan als ze naar bed ging.

‘Ik heb veel quick-fix-opties geprobeerd, op zoek naar een oplossing zonder me goed te committeren’, zei ze.

Deze omvatten het schrappen van al het ongezonde voedsel uit haar dieet, ontbijtgranen voor elke maaltijd en smoothies voor ontbijt en lunch.

Mevrouw Buckett zocht naar effectievere manieren om af te vallen, nadat de pogingen om zichzelf het voedsel te ontzeggen dat ze wilde, faalden.

Weight Watchers en Slimming World leken allebei ‘onhoudbare opties’, zei mevrouw Buckett.

‘Ik kwam Slimpod tegen en dacht ‘het is het proberen waard’,’ zei ze.

Slimpod ziet gebruikers zich aanmelden voor een ‘audio/visueel transformatieprogramma’ van 12 weken, dat £ 148 kost en via een app wordt uitgevoerd.

Het omvat videocoaching, gratis recepten en toegang tot een besloten Facebook-ondersteuningsgroep.

Bovendien biedt het ook toegang tot vier ‘unieke levensveranderende audio-opnames’, die gebruik maken van ‘cutting-edge neuroscience’ met het label ‘nudge thinking’ om de gebruikelijke en emotionele reacties op voedsel te verstoren.

Het bedrijf beweert dat zijn methoden voor velen leiden tot ‘permanent’ vetverlies zonder toevlucht te nemen tot ‘vernederende’ wekelijkse wegingen, dieetpillen of afslankshakes.

Mevrouw Buckett zei dat het ‘moeilijk te beschrijven’ is wat de dagelijkse opnames van negen minuten zeggen, maar het bevat ‘positieve bevestigingen’ – inspirerende zinnen en uitspraken om positieve veranderingen aan te moedigen.

Nadat ze er maar één nacht naar had geluisterd, beweerde ze dat ze wakker werd met een heel andere mentaliteit en vastberadenheid om een ​​gezonde levensstijl te bereiken.

Het eerste teken van verandering was dat ze ‘minder wilde eten, meer wilde bewegen en beter wilde kiezen’, zei mevrouw Buckett.

Mevrouw Buckett zei: ‘Ik heb eerder gezond gegeten en heb nog nooit zoveel energie gehad.

‘Ze laten je wel nieuwe dagelijkse gewoontes aanleren en hielpen me om elke dag 10.000 stappen te zetten.

‘De opnames zeggen niet wat je niet moet doen, want iedereen is anders.’

Ze is sindsdien 7e 4 pond afgevallen door elke dag drie vormen van fysieke activiteit te doen – of dat nu is met haar hond TJ uitlaten, 5 km hardlopen of grote heuvels beklimmen.

Mevrouw Buckett zei dat ze gewoonlijk 10.000 stappen per dag zet tegen lunchtijd en haar gemiddelde stappentelling is 13.000.

En haar eetgewoonten zijn drastisch veranderd.

Vroeger had ze veel koolhydraten, zoals brood en aardappelen, junkfood inclusief chips en chocolade, en geen vers voedsel.

Ze heeft nu de neiging om al haar maaltijden binnen een periode van acht uur te nuttigen, waarbij ze elke dag 16 uur vast. Studies hebben aangetoond dat de aanpak helpt bij het afvallen en de bloeddruk verlaagt.

Het dieet van mevrouw Buckett zit boordevol groenten zoals broccoli, avocado en spinazie en ze heeft geen frisdrank meer – ze houdt het bij water, koffie zonder suiker en één fles rode wijn per week.

In het weekend neemt ze echter af en toe iets lekkers, zoals een tube Pringles.

Hoewel ze nu een keer per maand chips krijgt, vergeleken met vijf of zes zakken per dag voor Slimpod.

En in tegenstelling tot vroeger, veroorzaakt snacken niet langer een keten van slechte voedselkeuzes, zei mevrouw Buckett.

‘Ik ben nu geobsedeerd door hardlopen en zou graag nog een steen verliezen, maar ik ben erg blij met mijn huidige gewicht’, voegde ze eraan toe.

Dr Ian Johnson, een fysioloog aan het Quadram Institute Bioscience in Norwich, vertelde MailOnline dat aanhoudend gewichtsverlies ‘notoir moeilijk te bereiken’ is.

Slimpod ‘lijkt zeker te hebben gewerkt’ voor mevrouw Buckett, maar de enige manier om te weten of een behandeling effectief is, is door een gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studie uit te voeren, zei hij.

In een onderzoek onder 82 personen met overgewicht is onderzocht of Slimpod kan leiden tot gewichtsverlies.

De resultaten, gepubliceerd in de British Journal of General Practicelaten zien dat gebruikers in zes maanden gemiddeld 4,3 kg (9,5 lbs) verloren, terwijl de controlegroep die naar audio-ontspanningsopnamen luisterde slechts 1,2 kg (2,6 lbs) verloor.

De bevindingen ‘klinken veelbelovend’, zei dr. Johnson.

‘Je zou echter moeten wachten op verdere klinische onderzoeken om te bevestigen dat het een waardevolle benadering is voor de bevolking in het algemeen’, voegde hij eraan toe.

Obesitas is een van de grootste gezondheidsproblemen in Groot-Brittannië. Uit de laatste gegevens blijkt dat 64 procent van de volwassenen in 2019 overgewicht of obesitas had.

Echter, een analyse door Cancer Research UK die vorige maand voor het laatst werd vrijgegeven, voorspelde dat meer dan 42 miljoen volwassenen in het VK tegen 2040 overgewicht zullen hebben, ongeveer 71 procent van het land.

Lichaamsbeweging is een van de beste manieren om gewicht te verliezen, waarbij de NHS twee en een half uur matig intensieve activiteit per week aanbeveelt, zoals stevig wandelen, fietsen en tennis, of 75 minuten krachtige lichaamsbeweging, zoals hardlopen , zwemmen en voetbal.

Maar critici zeggen dat je een slecht dieet niet kunt ontlopen en gezondheidschefs waarschuwen dat extreme caloriebeperkende regimes niet werken.

Er zijn momenteel twee medicijnen voor gewichtsverlies beschikbaar op de NHS, orlistat en liraglutide.

Orlistat werkt door te voorkomen dat vet wordt opgenomen tijdens de spijsvertering, terwijl liraglutide werkt door het lichaam te misleiden tot een vol gevoel.

Beide medicijnen worden meestal alleen voorgeschreven als iemand al ‘aanzienlijke’ inspanningen heeft geleverd om af te vallen door middel van dieet en lichaamsbeweging.