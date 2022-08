Ovarian cancer survivor calls for better awareness of the symptoms

Een overlevende van eierstokkanker die maanden nadat haar man te horen kreeg dat hij darmkanker had gediagnosticeerd werd, heeft opgeroepen tot meer bewustzijn van de symptomen van de ziekte tijdens een liefdadigheidsdemonstratie in Westminster.

Diane Boothby, 64, uit Downham Market, Norfolk, kreeg de diagnose eierstokkanker nadat ze had betaald voor een privéscan, slechts vijf maanden nadat haar man Paul, 69, te horen kreeg dat hij darmkanker had.

Het paar, dat in november 1978 trouwde, was vastbesloten om de ziekte te bestrijden en samen hun 43-jarig jubileum te vieren – en onlangs hoorden ze dat ze allebei in remissie zijn.

Diane, die een hysterectomie heeft ondergaan, wil nu echter een beter bewustzijn opbouwen voor andere vrouwen die mogelijk met de ‘stille moordenaar’ leven.

De ex-theaterhand sloot zich vorige maand aan bij tal van andere vrouwen uit het hele VK om campagne te voeren buiten Number 10 Downing Street, voorafgaand aan een ontmoeting met parlementslid Sharon Hodgson in het House of Lords.

Diane vertelde FEMAIL dat ze zelfs een brief had ontvangen van een IBS ‘coach’ die tot £ 1.000 in rekening bracht voor haar diensten en zei dat ‘velen in de gemeenschap hadden betaald’ voor dergelijke diensten, in de overtuiging dat ze een remedie konden bieden.

Diane haalde eerder dit jaar de krantenkoppen toen bleek dat ze maanden na haar man de diagnose had gekregen.

Bij Paul werd in augustus 2021 de diagnose gesteld nadat uit een routinecontrole bleek dat hij darmkanker in stadium drie had – de laatste fase voordat het zich over het lichaam verspreidt.

Ze zei: ‘Ik ging van de zorg voor iemand met kanker naar iemand met kanker – en Paul ging van iemand met kanker naar de zorg voor iemand met kanker.

‘Je moet pushen hoe je je voelt om de diagnose te krijgen – als ik het had verlaten en het had verlaten, wie weet wat er had kunnen gebeuren.’

Ze voegde eraan toe: ‘We zijn drieënveertig jaar getrouwd en hebben onze laatste huwelijksverjaardag nog niet gevierd – we hebben nog veel te vieren.’

Paul onderging in september 2021 een operatie om een ​​deel van zijn darm te verwijderen en begon met chemotherapie om eventuele resterende tumoren te verwijderen.

Ondanks het feit dat hij zijn eigen strijd vocht, drong hij er bij zijn vrouw op aan zich privé te laten testen, bang dat ze iets soortgelijks zou moeten doormaken.

Paul voelde zich vermoeider dan normaal, maar dacht niet dat hij aan kanker in stadium drie leed.

Het was de verrassing van de diagnose die hem ertoe bracht zijn vrouw, die eigenlijk al een tijdje met gezondheidsproblemen kampte, ervan te overtuigen zich ook te laten testen.

Vrijwilligers van Target Ovarian Cancer buiten nummer 10 Downing Street, sommigen waren met de nachtbus vanuit Schotland gereisd om deel te nemen

In januari kreeg ze uiteindelijk de diagnose kankerachtige cysten in de eierstokken, nadat ze had geworsteld met een ernstig opgeblazen gevoel dat verkeerd was gediagnosticeerd.

Nu heeft ze sloot zich aan bij actievoerders van liefdadigheid Target Ovarian door te zeggen dat er een ‘bewustzijnscrisis’ is met de ziekte, en veel vrouwen worden in plaats daarvan doorverwezen voor symptomen zoals IBS of blaasproblemen.

Symptomen zoals een opgeblazen gevoel, sneller een vol gevoel en een verandering in de stoelgang kunnen allemaal symptomen zijn van eierstokkanker.

Diane zei dat ze zelfs een brief had van een IBS-coach die tot £ 1.000 voor behandeling in rekening bracht.

Nadat ze Diane’s diagnose hadden gehoord, antwoordden ze: ‘Helaas, je darmen waarschuwden je al jaren om iets te doen om het te genezen en te repareren en aangezien 70 procent van je immuunsysteem zich in je darmen bevindt en je darm verzwakt was door je IBS en diverticulitis, kan uw immuunsysteem de vorming en groei van kankercellen niet langer tegenhouden.

Diane noemde de coach ‘onwetend’, maar zei dat velen in de gemeenschap van eierstokkanker dergelijke diensten hebben aangevraagd, in de overtuiging dat ze de weg naar genezing zijn

‘Dat doet ons immuunsysteem elke seconde van elke dag. Het voorkomt dat kankercellen groeien en bloeien. Een verzwakt immuunsysteem kan kanker gewoon niet voor altijd op afstand houden. Het spijt me te horen van je nieuws.’

WAT IS DARMKANKER? Darm- of colorectale kanker beïnvloedt de dikke darm, die bestaat uit de dikke darm en het rectum. Dergelijke tumoren ontwikkelen zich meestal uit precancereuze gezwellen, poliepen genaamd. Symptomen zijn onder meer: Bloeden van de bodem

Bloed in de ontlasting

Een verandering in stoelgang die minstens drie weken aanhoudt

Onverklaarbaar gewichtsverlies

Extreme, onverklaarbare vermoeidheid

Buikpijn De behandeling omvat meestal chirurgie, en chemo- en radiotherapie. Meer dan negen op de tien mensen met darmkanker in stadium één overleven vijf jaar of langer na hun diagnose. Dit daalt aanzienlijk als het in latere stadia wordt gediagnosticeerd. Volgens cijfers van darmkanker in het VK wordt elk jaar in het VK meer dan 41.200 mensen gediagnosticeerd met darmkanker. Het treft ongeveer 40 per 100.000 volwassenen per jaar in de VS, volgens het National Cancer Institute.

Diane noemde de coach ‘onwetend’, maar zei dat velen in de gemeenschap van eierstokkanker hebben geprofiteerd van dergelijke diensten, in de overtuiging dat ze de weg naar genezing zijn.

Ze zei: ‘Ik heb daar niet op gereageerd, het is onwetend.

‘Kanker overkomt elke dag allerlei mensen en kan niet zomaar worden weggeredeneerd door darmgezondheid of een verzwakt immuunsysteem.

‘Helaas heb ik vrouwen veel geld zien uitgeven aan deze coaches en experts vanwege een gebrek aan bewustzijn over de realiteit van de ziekte.

‘Iedereen kan doen wat hij of zij het beste vindt, maar de goede doelen werken de klok rond om mensen te laten weten dat een eierstokscan de beste manier is om vooruit te komen.

‘Ik ben geopereerd om mijn eierstokken te verwijderen, waardoor ik een litteken heb – waar ik geen probleem mee heb om te pronken omdat ik mensen wil laten weten hoe ernstig dit is.

‘Kijk naar de omvang ervan en zie de ernst van de situatie.

‘Dit is iets dat jonge vrouwen meer treft – laat alsjeblieft een scan maken, het kan je leven redden.’

Ze vervolgde: ‘Ik ben geschokt door het aantal mensen dat niet weet dat het uitstrijkje hen niet dekt voor eierstokkanker.

‘Zoveel vrouwen die ik in het VK heb gesproken, hebben de indruk dat het uitstrijkje ook de eierstokken bedekt – dit is niet het geval, het is alleen de baarmoederhals.

‘Als iemand die in de medische praktijk werkte, ben ik me hiervan bewust, maar niet iedereen heeft dat voorrecht – deze informatie kan zoveel levens redden.

‘Ze noemen deze ziekte de stille moordenaar, omdat veel vrouwen de symptomen toeschrijven aan PMS of IBS.’

De groep schreef een open brief aan de regering met 21.762 handtekeningen met de tekst: ‘Er is een bewustzijnscrisis in eierstokkanker.

Campagnevoerders ontmoetten parlementslid Sharon Hodgson die hen aanmoedigde om ‘het woord te verspreiden’ in het Verenigd Koninkrijk na een bijeenkomst in het House of Lords. Afgebeeld, mevrouw Boothby buiten Downing Street

WAT IS EIERKANKER EN WAT ZIJN DE SYMPTOMEN? Eierstokkanker is een kanker van de eierstokken, die deel uitmaken van het vrouwelijke voortplantingssysteem dat hun eieren bevat. Er zijn twee eierstokken en beide zijn vastgemaakt aan de baarmoeder. Kanker op de eierstokken kan zich verspreiden naar de nabijgelegen darm en blaas. Het is de achtste meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en komt het meest voor bij vrouwen die de menopauze hebben gehad, maar het kan vrouwen van elke leeftijd treffen. Ongeveer 66 procent van de gevallen van eierstokkanker wordt gediagnosticeerd in de meer gevorderde stadia van de ziekte. Op het moment van diagnose zal 60 procent van de eierstokkanker zich al hebben uitgezaaid naar andere delen van het lichaam, waardoor de vijfjaarsoverleving van 90 procent in het vroegste stadium van 90 procent is gedaald tot 30 procent. Het wordt zo laat gediagnosticeerd omdat de locatie in het bekken betekent dat de symptomen vaag en moeilijk te herkennen kunnen zijn, vooral in het begin. Ze zijn vaak hetzelfde als symptomen van minder ernstige aandoeningen, zoals het prikkelbare darm syndroom (PDS) of premenstrueel syndroom (PMS). De meest voorkomende symptomen van eierstokkanker zijn: Constant een opgeblazen gevoel

Een gezwollen buik

Ongemak in uw buik of bekkengebied

Snel een vol gevoel bij het eten of verlies van eetlust

Vaker of dringender moeten plassen dan normaal Raadpleeg uw huisarts als: Je hebt de afgelopen drie weken de meeste dagen een opgeblazen gevoel gehad U heeft andere symptomen van eierstokkanker die niet weggaan – vooral als u ouder bent dan 50 of een familiegeschiedenis van eierstok- of borstkanker heeft, omdat u mogelijk een hoger risico loopt

‘Zonder een levensvatbaar screeningsinstrument is het van vitaal belang dat iedereen zich bewust is van de symptomen als er meer vroegtijdig moeten worden gediagnosticeerd.

‘Eierstokkanker is veel beter te behandelen als het vroeg wordt ontdekt. Maar op dit moment wordt tweederde te laat gediagnosticeerd.

‘Nieuwe gegevens van Target Ovarian Cancer hebben de ernst van de situatie in Engeland duidelijk gemaakt. Slechts 21 procent van de vrouwen kan een opgeblazen gevoel als symptoom noemen, 32 procent buikpijn, 2 procent een vol gevoel en slechts één procent urinaire urgentie.

‘Er is ook verwarring over baarmoederhalsscreening, waarbij 40 procent van de vrouwen in Engeland ten onrechte gelooft dat een baarmoederhalsscreeningtest eierstokkanker opspoort.

‘NHS Engeland’s opname van buikklachten in de ‘Help Us Help You’-campagne is een positieve stap. Maar er moet nog veel meer worden gedaan om deze crisis aan te pakken.

‘We moeten de huidige diagnostische route voor eierstokkanker verkorten. Eierstokkanker wordt gediagnosticeerd met een CA125-bloedtest en een echografie, maar deze tests worden afzonderlijk uitgevoerd, wat leidt tot een langere wachttijd voor diagnose.

Sharon Hodgson, Labour-parlementslid voor Washington en Sunderland West, drong er bij de groep op aan ‘het woord te verspreiden’ over de weinig bekende symptomen van eierstokkanker in hun eigen steden.