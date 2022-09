OnlyFans model Courtney Clenney seen in court for the first time since being charged with murder

Het OnlyFans-model dat ervan wordt beschuldigd haar vriend te hebben vermoord, werd voor het eerst sinds haar arrestatie in augustus voor de rechtbank gezien, vandaag gekleed in een oranje jumpsuit in plaats van een stringbikini.

Courtney Clenney, 26, verscheen op een bewijsverhoor in een rechtszaal in Florida, waar de rechter het verzoek van haar advocaat om ‘wellustig’ materiaal op haar telefoon niet openbaar te maken, afwees.

Clenney wordt beschuldigd van tweedegraads moord voor het dodelijk steken van haar vriend, Christian Obumseli, 27, in de borst terwijl de twee ruzie maakten op 3 april.

Tijdens de hoorzitting vroeg haar advocaat, Frank Prieto, om een ​​bevel ter bescherming en beperking van de vrijgave van ‘volwassen’ inhoud die geproduceerd en aanwezig was op Clenney’s telefoon.

‘Dit gaat veranderen in een circus van media die wellustige materialen publiceren die in dit geval niets te maken hebben met schuld of onschuld’, zei Prieto.

Hij karakteriseerde foto’s en video’s op Clenney’s telefoon als ‘pornografie’ en ‘seksueel expliciet’, en voerde aan dat de inhoud haar zou beletten om voor een onpartijdige jury te verschijnen.

De aanklager voerde aan dat de verdediging met de motie probeerde ‘het verhaal te beheersen’.

Rechter Diana Vizcaino wees het verzoek af.

Clenney, die online langs Courtney Tailor gaat, beweert dat de steekpartij plaatsvond uit zelfverdediging.

Haar verschijning komt iets meer dan een week nadat haar advocaat, Frank Prieto, beweerde dat haar aanklacht moest worden teruggebracht tot doodslag en dat haar een borgsom moest worden aangeboden.

‘Ik vind het belangrijk dat de rechtbank ervan op de hoogte wordt gebracht dat het bevelschrift dat de rechter tekende dat hij wel een waarschijnlijke oorzaak had gevonden’, zei Prieto vorige week, ‘Er is geen waarschijnlijke reden voor tweedegraads moord… in het beste geval is het doodslag.’

Op dat moment weigerde de Miami-Dade rechter te beslissen dat ze niet genoeg op de hoogte was van de zaak om een ​​beslissing te nemen en dat ze zonder borgtocht werd teruggestuurd naar de gevangenis.

Christian Obumseli (hierboven) werd op 3 april doodgestoken in het appartement in Miami dat hij deelde met Clenney

Om haar zelfverdedigingsverhaal kracht bij te zetten, vroeg de advocaat van Clenney eerder om het lijk van Obumseli op te graven en te inspecteren door een keuringsarts.

Volgens de advocaat van Miami, Katherine Fernandez, beweerde Clenney dat hij Obumseli in de borst had gestoken nadat hij haar bij de keel had gegrepen in hun luxe appartement in het One Paraiso-gebouw in Edgewater, Miami in april. Miami Herald.

Clenney zei dat ze het mes op meer dan 3 meter afstand naar haar vriend gooide, maar Fernandez zei dat de autopsie een diepe wond aan het licht bracht die alleen op korte afstand kon worden gedaan.

Het OnlyFans-model werd tijdelijk gearresteerd nadat de politie haar onder het bloed op haar balkon aantrof, maar werd later vrijgelaten omdat ze dachten dat ze uit zelfverdediging had gehandeld.

Tot haar arrestatie eerder deze maand verbleef ze op het Grote Eiland van Hawaï, waar ze werd behandeld voor middelenmisbruik en PTSS.

Obumseli’s lichaam werd begraven in Texas na zijn dood. De familieadvocaat van de 27-jarige, Larry Handfield, zei dat de poging van de advocaat van Clenney ‘een wanhoopsdaad’ is en dat het opgraven van het lichaam indruist tegen de religieuze waarden van de familie.

Prieto vroeg ook om het vrijgeven van bewijsmateriaal tegen Clenney stop te zetten zonder de eerste eerste inspectie van het materiaal door de rechter.

De beweging kwam na het vrijgeven van liftbeelden uit het appartement van het paar in Miami, waarop te zien is dat het model Obumseli twee maanden voor zijn dood venijnig slaat en schopt.

Op de beelden was te zien hoe Clenney aan Obumseli’s haar sloeg en eraan trok terwijl hij wanhopig probeerde haar klappen af ​​te weren.

Clenney en Obumseli hadden minder dan twee jaar een relatie en hun relatie was tumultueus.

Ze werd gearresteerd voor huiselijk geweld in Las Vegas en de politie werd verschillende keren naar hun huis in Austin, Texas geroepen.

Het paar verhuisde begin dit jaar naar Miami en het personeel en de bewoners van het One Paraiso-gebouw waar ze woonden, meldden meerdere klachten over huiselijk geweld over het paar en waren zelfs verhuisd om hen uit huis te zetten.

Clenney en haar advocaat beweren dat ze werd gedwongen Obumseli neer te steken nadat hij haar op 3 april bij de keel had gegrepen.

Obumseli’s broer was in april boos omdat ze niet onmiddellijk werd aangeklaagd voor zijn dood, en zei dat het ‘vanwege haar ‘voorrecht’ als ‘rijke blanke vrouw’ was en niet vanwege haar zelfverdedigingsclaim.

Maar in een verklaring op Instagram schreven de broer van het slachtoffer, Jeffrey Obumseli – en zijn familie – dat ze Clenney niet geloven en eisen dat ze wordt beschuldigd van het vermoorden van de broer die hij Toby noemde.

Het model werd vlak na de moord op video betrapt op haar hoogbouwbalkon bedekt met bloed.

‘De bottom line is onlosmakelijk duidelijk: Courtney wordt anders behandeld vanwege haar voorrecht als rijke blanke vrouw’, schreef Jeffrey Obumseli op Instagram.

‘Binnen 24 uur na Toby’s dood concludeerde de rechercheur van de zaak voortijdig dat dit geen geweldsmisdrijf was.’

De familie van Obumseli uit Austin, Texas, blijft antwoorden eisen. Zijn familie zamelt geld in voor hem op GoFundMe.

Op hun pagina zeggen ze dat hij het slachtoffer was van een ‘gruwelijke daad van geweld’.

‘Christian Toby Obumseli is een week voor zijn 28e verjaardag vermoord in Florida. Het is gewetenloos om onze nieuwe realiteit te begrijpen.

‘Dat iemands egoïstische daad Christian van deze wereld heeft weggerukt. Het is niet genoeg om te zeggen dat we geschokt en gekwetst zijn – we zijn volkomen verwoest.

‘Zijn moord laat veel onbeantwoorde vragen achter en creëert een leegte die nooit kan worden gedicht of gevuld. Zelfs niet met de tijd.

‘Christian was buitengewoon meelevend met een verlangen om de mensen om hem heen altijd te verheffen. Hij verdiende het niet dat zijn leven werd afgebroken door een gruwelijke daad van geweld’, staat er.

Tijdens het onderzoek plaatste Clenney X-rated content op haar OnlyFans-pagina sinds ze haar vriend zou hebben vermoord.

X-rated content was op haar site verschenen een dag nadat ze Obumseli had vermoord, maar het is onduidelijk of het gepland was om live te gaan vóór het incident.

Bijna een dag na haar arrestatie werd Clenney’s pagina verwijderd.

Haar Instagram-account blijft actief, maar ze heeft al 19 weken geen afbeeldingen gedeeld.

De laatste post toonde haar in een schraal roze jurkje in Miami met het bijschrift: ‘Mijn gezicht denkt aan een nieuwe set klauwen… welke kleur moet ik nemen?’