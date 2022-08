One of the Gold Coast’s hottest homes Casa Ruin X is available to rent for photoshoots and events

Een beroemd ‘Flintstones chic’ huis in Queensland is vier maanden nadat het op een veiling was verkocht voor $ 2,7 miljoen als een huurruimte van $ 4.000 per dag.

Het unieke huis in de zuidelijke buitenwijk Burleigh Heads aan de Gold Coast zal te huur zijn voor luxe evenementen, fotoshoots, filmen en contentcreatie nadat het eerder dit jaar de aandacht van duizenden had getrokken.

Beelden van het spectaculaire pad veroverden de sociale media stormenderhand nadat het door eigenaren en vernieuwers Matt Jamieson en Emma Sweeny was getransformeerd in een weelderig grotachtig paleis dat eruitziet alsof het is uitgedost met kamerhoog marmer.

‘Casa Ruin X’, een uniek huis aan de Gold Coast dat eerder dit jaar viraal ging, kan nu worden verhuurd voor $ 4000 per dag

De spectaculaire pad werd vorige maand te huur aangeboden voor $ 4000 per hele dag of $ 2500 voor een halve dag en is al gebruikt door influencer Mitch Orval om zijn verjaardag te vieren (foto links)

Zijn partner en mede-influencer Chloe Szepanowski heeft ook de ruimte voor het maken van statements gebruikt om haar kledingmerk te fotograferen.

Het unieke herenhuis imponeerde duizenden online kopers toen het op de markt kwam en werd in maart verkocht aan een 26-jarige man uit Melbourne.

Het unieke huis veroverde Instagram stormenderhand nadat het was getransformeerd door eigenaren en vernieuwers Matt Jamieson en Emma Sweeny (foto links met makelaars Michael Kollosche en Eoghan Murphy)

Christopher Shao kocht het ‘Ruin X’-huis, dat hij zijn ‘droomhuis’ noemt, op een veiling voor $ 2,713888 miljoen op zondag 13 maart.

Volgens realestate.com.auwoonden meer dan 300 mensen de veiling bij op het terrein van Gold Coast, waar de heer Shao via een vertegenwoordiger het tweede bod van $ 2.505 miljoen via de telefoon plaatste.

Tijdens de onderhandelingen verscheen de heer Shao bij het huis om zijn bod te verhogen, wat hem uiteindelijk het gerenderde meesterwerk opleverde en hij vierde vervolgens de verkoop met champagne van de verkopers.

Het weelderige grotachtige paleis is volledig gerenderd waardoor het lijkt alsof het is uitgedost met kamerhoog marmer

Voorheen: Eigenaren en verbouwers, Matt Jamieson en Emma Sweeny, van Project X hebben het oorspronkelijke huis volledig onherkenbaar gemaakt van het kunstwerk is het nu

De heer Jamieson en mevrouw Sweeny van het ambachtelijke destructiebedrijf Render X kochten in 2020 voor $ 775.000 en besteedden vijf maanden aan de renovatie ervan

Er is weinig bekend over de vastgoedmagnaat, maar het is duidelijk dat hij onlangs zijn penthouse in Melbourne voor bijna $ 15 miljoen heeft verkocht.

De 26-jarige vertelde aan realestate.com.au dat hij het huis moest hebben nadat hij het op sociale media had gezien.

‘Het is uniek in zijn soort, er is niets zoals het in Australië,’ zei hij.

‘Jong zijn, dat is mijn stijl.’

Het huis ligt op enkele minuten van ongerepte stranden en heeft een volledig glad gemaakt interieur en exterieur, zeer trendy rondingen en een licht aards palet.

Het was een van de populairste huizen in Australië en werd de meest bekeken vermelding op realestate.com.au toen het op de markt was en kreeg honderden likes en reacties op sociale media.

Een grotachtige toegangsweg met een gebogen glazen deur leidt naar de adembenemende keuken, woon- en eetkamer binnenin

De spectaculaire keuken heeft vier meter hoge plafonds, Italiaanse marmeren werkbladen en luxe geborstelde cooper fittingen die bijdragen aan de grandeur van het huis en de opvallende kristallen kroonluchter in de formele lounge straalt Hollywood-glamour uit

Om steen er gezellig uit te laten zien, is de prachtige loungeruimte met warme, op maat gemaakte verlichting en eigenzinnig gevormde uitsparingen met mediterrane invloeden om snuisterijen uit te stallen

Terug in het huis heeft de vorstelijke hoofdslaapkamer hoge schuine plafonds en een opvallend ingebouwd bedframe met een gebogen hoofd in overeenstemming met de esthetiek van het huis

Het heeft ook gewelfde deuropeningen die leiden naar een inloopkast die de droom van elke modeliefhebber is met ingebouwde planken en een luxe badkamer met gouden wastafels, kranen en spiegels, een enorm vrijstaand bad en een open douche

Het eetgedeelte komt uit op de ongelooflijke achtertuin met geruite straatstenen en gras, een sprankelend rond zwembad met een eigen gesmolten duikplank en een overdekte gewelfde buitenruimte met een ingebouwde bar.

Er zijn ook nog drie slaapkamers met ingebouwde badjassen van gebronsd glas en een tweede royale badkamer met een hoogwaardige inrichting

Op sociale media gonsde het nadat beelden van het unieke huis op Instagram waren gepost door makelaars en de verbouwers van het huis

Afbeeldingen van het huis op sociale media trokken honderden onder de indruk van gebruikers die van de ‘serieus verbluffende’ stijl houden en het vergeleken met The Flintstones.

‘Ziet eruit als iets uit Griekenland – wauw. Geweldig’ zei een persoon.

‘Wat een coole en unieke look. Ik hou van de grote palmbomen!’ merkte een ander op.

‘Wauw. Wat een geweldig huis. Doet me denken aan het Flintstone-tijdperk. Ik hou ervan! Dit is wat je noemt een thuis!’, schreef een derde.