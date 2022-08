One Englishman is to blame for Australia’s rabbit infestation, study shows 

Een Engelsman is echt verantwoordelijk voor de oncontroleerbare konijnenplaag in Australië, blijkt uit een nieuwe studie.

Thomas Austin, een Engelse kolonist in Australië, introduceerde in oktober 1859 24 konijnen op zijn landgoed net buiten Melbourne, met de bedoeling ze als jachtdoelen te gebruiken.

Nu wordt de Australische populatie konijnen geschat op ongeveer 200 miljoen – en ze veroorzaken schade aan zowel landbouwers als huiseigenaren.

Met behulp van DNA-profilering hebben onderzoekers de oorsprong van de invasieve konijnenpopulatie in Australië getraceerd naar het familielandgoed en de geboorteplaats van Austin in Somerset, waardoor de Engelsman definitief de schuld krijgt.

Konijnen zijn niet inheems in Australië, maar werden op verschillende plaatsen in de 19e eeuw vanuit Engeland verscheept, hoewel de inspanningen van Austin de landelijke invasie veroorzaakten.

Ze zijn Australië’s meest destructieve in de landbouw en het milieu geïntroduceerde dierenplaag, die jaarlijks tot AU$ 1 miljard kost.

Ze veroorzaken ernstige landdegradatie en bodemerosie en bedreigen het voortbestaan ​​van zeldzame en bedreigde inheemse soorten, zoals de grote bilby en de geelvoetige rotswallaby.

De nieuwe studie werd uitgevoerd door een internationaal team onder leiding van de Universiteit van Cambridge en het CIBIO Institute in Portugal.

WAAR KOMEN KONIJNEN VANDAAN? Konijnen komen niet oorspronkelijk uit Australië, maar werden in de 19e eeuw op verschillende plaatsen vanuit Engeland verscheept. Konijnen zijn niet eens inheems in het VK; ze werden in de 12e eeuw door de Noormannen uit Spanje gehaald om van voedsel en bont te voorzien. Het grootste deel van zijn bestaan ​​was het Europese konijn (Oryctolagus cuniculus) beperkt tot het Iberisch schiereiland en Zuid-Frankrijk. Ondanks dat het een belangrijke soort in hun oorspronkelijke verspreidingsgebied is, worden konijnen op de meeste geïntroduceerde locaties als ongedierte beschouwd, verantwoordelijk voor schade aan de landbouw, aantasting van leefgebieden en gevaar voor inheemse soorten.

‘Een van de meest iconische biologische invasies werd veroorzaakt door een enkele introductie van konijnen in Australië’, zeggen ze in hun krant.

‘Hier laten we zien dat ondanks talloze introducties over een periode van 70 jaar, deze invasie werd veroorzaakt door een enkele vrijlating van een paar dieren die zich duizenden kilometers over het continent verspreidden.

‘We vonden genetische ondersteuning voor historische verslagen dat dit Engelse konijnen waren die in 1859 werden geïmporteerd door een kolonist genaamd Thomas Austin en de oorsprong van de invasieve populatie terugvoerden naar zijn geboorteplaats in Engeland.

‘De kolonisatie van Australië door het Europese konijn is een van de meest iconische en verwoestende biologische invasies in de geschiedenis.’

Konijnen werden voor het eerst geïntroduceerd op het vasteland van Australië toen vijf huisdieren in 1788 met de Eerste Vloot naar Sydney werden gebracht.

Vóór 1859 zouden ten minste 90 daaropvolgende importen plaatsvinden, maar geen van deze populaties werd invasief.

Pas in 1859 begon het Australische konijnenprobleem echt, dankzij de acties van Thomas Austin en zijn broer, William.

Op 6 oktober 1859 stuurde William op verzoek van Thomas een zending wilde konijnen – gevangen op het land van de familie in Baltonsborough in Somerset – samen met enkele tamme konijnen, op het schip Lightning.

Op eerste kerstdag van dat jaar arriveerden 24 van de konijnen in Melbourne en werden ze naar Barwon Park, het landgoed van Thomas, gestuurd.

In totaal werden 13 dieren uit Engeland gestuurd, hoewel er 24 in Australië aankwamen, wat suggereert dat ze vóór of tijdens de 80 dagen van de reis fokten.

In Australië veroorzaken konijnen ernstige landdegradatie en bodemerosie en bedreigen ze het voortbestaan ​​van zeldzame en bedreigde inheemse soorten, zoals de grote bilby (foto) en de geelvoetige rotswallaby

Het is niet verwonderlijk dat ze, zoals het gezegde luidt, bleven fokken als konijnen. Binnen drie jaar vermeldde de 1862 Chronicle hoe het aantal ‘Austin-konijnen’ in de duizenden liep.

In 1865 vertelde Austin zelf aan de Geelong Advertiser dat hij 20.000 konijnen had gedood op zijn landgoed, als een verklaring voor de ‘buitengewone vruchtbaarheid van het Engelse konijn’.

Binnen 50 jaar zouden konijnen zich over het hele continent verspreiden met een snelheid van meer dan 100 km per jaar, als een ‘grijze deken’.

Het is nog steeds de snelste kolonisatiesnelheid voor een geïntroduceerd zoogdier dat ooit is geregistreerd.

Voor hun studie keken de onderzoekers naar historische gegevens naast nieuwe genetische gegevens verzameld van 187 Europese konijnen (Oryctolagus cuniculus).

Deze konijnen werden tussen 1865 en 2018 voornamelijk in het wild gevangen in Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Onderzoekers waren in staat om de voorouders van de wezens te traceren tot in Baltonsborough, Somerset, waar de familie van Austin de konijnen in 1859 verzamelde.

Recente studies betwistten de hypothese dat Australische konijnen afkomstig waren van één enkele oorsprong, in plaats daarvan voerden ze aan dat invasieve konijnen voortkwamen uit verschillende onafhankelijke introducties.

Ze namen echter geen monsters van voorouderlijke Europese en gedomesticeerde populaties, wat cruciaal was om de bron van Australische konijnen te ontrafelen.

“Onze bevindingen tonen aan dat ondanks de talrijke introducties in heel Australië, het een enkele partij Engelse konijnen was die deze verwoestende biologische invasie veroorzaakte, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn”, zei hoofdauteur Dr. Joel Alves van de Universiteit van Oxford en CIBIO Instituut.

‘Dit herinnert ons eraan dat de acties van slechts één persoon, of een paar mensen, een verwoestende impact op het milieu kunnen hebben.’

De onderzoekers ontdekten ook dat naarmate de konijnen verder van Barwon Park verwijderd raakten, de genetische diversiteit afnam en zeldzame genetische varianten die voorkomen in snelgroeiende populaties frequenter werden.

Over waarom de konijnen van Austin gedijden terwijl eerdere populaties dat niet deden, is het voor de onderzoekers minder zeker, hoewel het te wijten kan zijn aan het feit dat Austin’s oorspronkelijke monster van 13 konijnen overwegend wild was.

De konijnen die vóór 1859 in Australië werden geïntroduceerd, werden vaak beschreven als tamheid, mooie vachtkleuren en slappe oren, eigenschappen die verband houden met gedomesticeerde rassen, maar die normaal gesproken afwezig zijn bij wilde dieren.

Wilde konijnen reageren sneller op angst dan tamme konijnen en zouden daarom waarschijnlijk betere overlevingstactieken hebben gehad in het Australische wild dan tamme konijnen, naast andere factoren.

‘Wilde konijnen zijn beter aangepast om roofdieren te ontwijken en het is ook waarschijnlijk dat ze beter aangepast zijn om te leven van een voedselarm dieet’, vertelde studieauteur Mike Letnic van het CIBIO Institute aan MailOnline.

‘De reden hiervoor is dat wanneer dieren gedomesticeerd zijn, mensen selecteren op eigenschappen zoals tamheid en het vermogen om lichaamsmassa aan te trekken, wat contraproductief kan zijn voor overleving in het wild.

‘Als dieren worden gedomesticeerd, is er ook geen selectie om roofdieren te vermijden of te overleven op een voedselarm dieet.’

De kolonisatieroute van het Europese konijn van het Iberisch schiereiland naar Australië en Nieuw-Zeeland.

De genetische bevindingen van de nieuwe studie bewijzen dat ten minste enkele van de dieren inderdaad wild waren – iets wat al wordt bevestigd door herinneringen van Joan Palmer, de kleindochter van William Austin.

In de 20e eeuw herinnerde Joan Palmer zich dat haar grootvader het moeilijk had gevonden om de dieren voor Thomas te vinden ‘aangezien wilde konijnen in Baltonsborough geenszins gewoon waren’.

Ze zei in haar boek ‘Memories of a Riverina Childhood’ uit 1993: ‘Het was maar met grote moeite dat hij er zes kreeg.

‘Dit waren halfvolwassen exemplaren die uit hun nest waren gehaald en getemd.

‘Om het aantal goed te maken kocht hij zeven grijze konijnen die de dorpelingen in hokken hadden gehouden, als huisdier of om te eten.’

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences.