Olivia Wilde slams Jason Sudeikis for custody papers on stage after learning of move to London

Olivia Wilde heeft ex Jason Sudeikis ervan beschuldigd haar opzettelijk te ‘in verlegenheid te brengen’ en te ‘bedreigen’ toen ze op het podium tijdens een live-evenement in april onhandig werd bediend met voogdijpapieren.

Rechtszaken die exclusief zijn verkregen door DailyMail.com hebben onthuld dat de ooit minnelijke voogdij- en co-ouderschapsovereenkomst van de exen is veranderd in een bitter geschil over de plannen van Wilde om naar Londen te verhuizen, waar nieuwe vriend Harry Styles is gevestigd.

Sudeikis, 46, en Wilde, 38, begonnen te daten in 2011 en kregen twee kinderen, zoon Otis, 8, en dochter Daisy, 5, voordat ze eind 2020 uit elkaar gingen.

De acteurs waren sindsdien co-ouderschap en gedeelde voogdij over hun kinderen, afwisselend een week van ‘ouderlijke omgang’, terwijl ze allebei hun tijd verdeelden tussen New York, Los Angeles en Londen.

Maar die regelingen werden niet langer levensvatbaar in april van dit jaar, toen het paar een meningsverschil had over waar ze hun kinderen permanent zouden opvoeden, wat Sudeikis ertoe bracht een voogdijverzoek in te dienen.

Wilde begon te daten met Styles in januari 2021,

Ze delen samen twee kinderen – de achtjarige zoon Otis en de vijfjarige dochter Daisy – en waren na hun scheiding in der minne samengegaan.

In haar motie om de actie af te wijzen, zei Wilde dat de twee aanvankelijk hadden ingestemd om hun kinderen terug naar school te sturen in Los Angeles voor het komende schooljaar, aangezien Sudeikis het laatste seizoen van de Apple TV-serie Ted Lasso zou afronden, waarvoor hij in Londen te zijn.

‘Onlangs besloot Jason echter dat hij het komende jaar naar New York wilde gaan terwijl hij niet aan het werk was, en hij wilde dat de kinderen daar bij hem zouden zijn gedurende deze vrije tijd’, zei de actrice in het dossier.

‘Toen ik het er niet mee eens was, aangezien de kinderen al een aantal jaren niet meer in New York wonen, heeft Jason deze papieren ingediend.’

Wilde, die in januari 2021 met Styles begon te daten, beweerde dat de kinderen de afgelopen vier jaar het grootste deel van de afgelopen vier jaar in LA of in Londen hebben doorgebracht, en zelfs naar scholen in de twee steden hebben gevolgd.

Wilde kreeg op 26 april berucht de gerechtelijke documenten terwijl ze sprak over haar nieuwe film op het podium van CinemaCon in Las Vegas.

De Hollywood-ster zat midden in een presentatie voor 4.100 leidinggevenden in de filmindustrie over haar aanstaande thriller Don’t Worry Darling toen ze onhandig een manilla-envelop overhandigde door een gerechtsdeurwaarder.

Het bizarre moment leidde tot furieuze speculaties onder aanwezigen en verslaggevers op de jaarlijkse bijeenkomst van bioscoopeigenaren en Hollywood-studio’s over de inhoud van de envelop.

Geen van beide partijen sprak publiekelijk over het incident, en een bron dicht bij Sudeikis beweerde later dat hij niet wist dat Wilde de kranten op zo’n openbare en vernederende manier zou krijgen.

Wilde verwees voor het eerst naar het gênante incident in haar rechtszaak, waarbij ze haar ex bekritiseerde voor zijn ‘buitensporige juridische tactiek’ en de documenten ‘midden in de toespraak’ afleverde.

‘Jasons acties waren duidelijk bedoeld om me te bedreigen en me te overrompelen. Hij had me discreet kunnen dienen, maar in plaats daarvan koos hij ervoor om me op de meest agressieve manier te dienen’, zei ze in de documenten.

Het voormalige echtpaar had perioden van een week ‘ouderlijke omgang’ met hun kinderen afgewisseld, omdat ze allebei hun tijd verdeelden tussen New York, Los Angeles en Londen

‘Het feit dat Jason me professioneel in verlegenheid zou brengen en ons persoonlijke conflict op deze manier openbaar zou maken, is extreem in strijd met het belang van onze kinderen.

‘Aangezien Jason duidelijk heeft gemaakt dat we dit ter wille van onze kinderen niet kunnen regelen buiten het rechtssysteem om, heb ik een verzoek om voogdij ingediend in Los Angeles.’

Volgens de rechtbankdossiers waren Wilde en Sudeikis grotendeels gevestigd in New York voor het grootste deel van hun relatie, waarbij hun beide kinderen in de stad werden geboren.

De twee deelden een huis in Brooklyn nadat ze het onroerend goed in 2014 hadden gekocht voor $ 6,5 miljoen, en daar sporadisch woonden tot 2019, toen een schimmelprobleem het huis volledig onbewoonbaar maakte.

Gedurende die periode brachten Sudeikis en Wilde ook aanzienlijke tijd in Los Angeles door vanwege hun werkverplichtingen, maar volgens de acteur beschouwden ze het huis in Brooklyn als hun belangrijkste gezinswoning.

In zijn verklaring aan de rechtbank zei Sudeikis dat terwijl hij, Wilde en hun twee kinderen sinds december 2021 in Londen woonden, hij van plan was terug te keren naar zijn ‘permanente huis’ in Brooklyn toen de opnames voor Ted Lasso in juli eindigden.

Hij zei te hopen dat zijn ex en hun kinderen ook naar New York zouden terugkeren, zodat ze hun huidige voogdijregeling konden voortzetten.

Sudeikis zei dat hij nu gelooft dat die plannen ‘onwaarschijnlijk’ zullen zijn nadat Wilde ‘aandrong’ om bij hun kinderen in LA te wonen en hem vroeg om zich bij hen aan te sluiten tijdens een discussie over voogdij in april.

Ze onthulde ook haar toekomstige plannen om naar Londen te verhuizen, waar ze eind volgend jaar samenwoont met voormalig One Direction-ster Harry Styles, 28.

‘Voor beter of slechter, ik ben een New Yorker,’ zei Sudeikis, eraan toevoegend dat het in het belang van de kinderen was om in Brooklyn op te groeien.

Hij beweerde ook dat hij ‘terughoudend’ was om Wilde te dienen omdat hij ‘diep voor haar blijft zorgen’, maar zei dat hij geschrokken was van twee specifieke uitspraken tijdens hun gesprek.

‘Ten eerste zei Olivia dat als ik niet fulltime in Los Angeles zou wonen, ze me zou toestaan ​​om in de weekenden en tijdens vakantieperiodes tijd door te brengen met Otis en Daisy – waardoor ik mijn recht ontnam om de kinderen op te voeden tijdens belangrijke periodes van hun leven…’, zei Sudeikis.

Hij vervolgde: ‘Ten tweede zei Olivia dat ze van plan was met de kinderen naar Londen te verhuizen na het sluiten van de school in 2023.’

Sudeikis, ‘bang’ dat ze ‘Otis en Daisy’ van hem zou afnemen, zei dat hij op dat moment zijn advocaat vroeg om de dagvaarding en het verzoekschrift aan Wilde te dienen, wetende dat Shew de volgende ochtend naar LA zou reizen.

De acteur beweerde dat hij altijd had gehoopt dat ze op een ‘goedaardige manier’ zou worden bediend en verzocht om hulp op Heathrow Airport, in plaats van in het huis van vriend Harry Styles, waar ze momenteel woont.

‘Ik wilde niet dat de dienst zou plaatsvinden in het huis van Olivia’s huidige partner, omdat Otis en Daisy mogelijk aanwezig zijn. Ik wilde niet dat de dienst op de school van de kinderen zou plaatsvinden, omdat er dan ouders zouden kunnen zijn’, zei Sudeikis.

De acteur vertelt verder dat de processerver uiteindelijk niet in staat was om Wilde die dag op de beoogde locatie te bedienen vanwege een reeks logistieke ongelukken.

Hij zei dat hij pas zou leren dat Wilde uiteindelijk in het openbaar zou worden bediend, dagen later toen het incident de krantenkoppen haalde.

Wilde en Sudeikis worden in 2012 in Los Angeles gezien

In zijn verklaring aan de rechtbank zei Sudeikis dat terwijl hij, Wilde en hun twee kinderen sinds december 2021 in Londen woonden, hij van plan was terug te keren naar zijn ‘permanente huis’ in Brooklyn toen de opnames voor Ted Lasso in juli eindigden. Hij is afgebeeld met de cast bij de Emmy Awards in september

Sudeikis beweerde dat hij ‘diep overstuur’ was door de gang van zaken en ontdekte later dat Wilde’s verblijfplaats werd opgespoord dankzij een tweet die speculeerde over haar verschijning op CinemaCon.

Er werd een poging gedaan om Wilde te dienen in haar hotel in Las Vegas waar het evenement werd gehouden, maar daarna mislukte de server ‘merkte Olivia op bij het Warner Brothers Panel en ging verder met het dienen van de dagvaarding en petitie aan Olivia.’

Sudeikis zei dat hij nog steeds ‘veel verdriet voelt over de manier waarop de dienst is verricht’.

‘Ik begrijp dat de processerver alleen maar haar werk had gedaan; ik betreur echter ten zeerste wat er is gebeurd. Olivia’s toespraak was een belangrijke gebeurtenis voor Olivia, zowel professioneel als persoonlijk, en het spijt me heel, heel erg dat het incident haar speciale moment heeft verstoord’, voegde hij eraan toe.