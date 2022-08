Olivia Newton-John connectie met familie vermiste minnaar verdwenen zee herhaaldelijk ‘gespot’ Mexico

Er zijn nieuwe details naar voren gekomen over Olivia Newton-John’s onwaarschijnlijk hechte vriendschap met de ex-vrouw van haar on-off minnaar na zijn mysterieuze verdwijning op zee.

Patrick McDermott, 48, ging op 30 juni 2005 met 22 andere mensen op een nachtelijke visreis, maar verdween voordat hij terugkeerde naar het droge zonder dat iemand het merkte.

Hoewel zijn lot de zanger achtervolgde te midden van bijna twee decennia van lugubere beweringen dat hij zijn eigen dood in scène had gezet, vormde Newton-John een speciale band met McDermotts ex-vrouw Yvette Nipar.

Mevrouw Nipar was van 1992 tot 1994 met hem getrouwd en ze hadden een zoon genaamd Chance, waar Newton-John ook erg beschermend over werd.

Olivia Newton-John (rechts) is afgebeeld met Yvette Nipar, de ex-vrouw van haar voormalige minnaar Patrick McDermott, die in 2005 verdween

Nu heeft mevrouw Nipar in een emotionele post op sociale media onthuld dat Newton-John ‘altijd wist wanneer hij moest bellen’.

Slechts enkele uren na de dood van Newton-John, 73 jaar oud, schreef mevrouw Nipar: ‘Mijn lieve vriend… ik zal je voor altijd missen. Je bent nu vrij zuster.’

In een andere zei ze: ‘Ze wist altijd wanneer ze moest bellen – altijd.

‘En op deze dag was haar instinct duidelijk – ik was maar even naar buiten gestapt. Ik zal onze chats missen en hangt heerlijk.

‘Vlieg vrij en zing en dans en lach – oh, wat zal ik je lach missen.’

In een interview in 2006 met Larry King op CNN zei Newton-John dat de verdwijning van McDermott leidde tot een relatie met mevrouw Nipar en Chance.

‘Ik heb een hechte band gekregen met zijn ex-vrouw, Yvette, die een geweldig persoon is, en we zijn goede vrienden geworden en ik zie zijn zoon, en hij bloeit. Het gaat heel goed met hem’, zei ze.

Mevrouw Nipar zei later dat Newton-John haar onmiddellijk na het CNN-interview belde.

‘Ik zal nooit vergeten dat ze me meteen daarna belde vanuit de groene kamer, wetende hoe beschermend ik was tegen de naam van mijn zoon die daar voortdurend werd verspreid,’ zei ze.

Yvette Nipar deelde een emotioneel bericht (hierboven afgebeeld) op sociale media over haar geweldige vriend Olivia Newton-John

Olivia Newton-John (links) poseert met haar toenmalige vriend Patrick McDermott op het 10e jaarlijkse gala voor de mensenrechtencampagne op 17 februari 2001 in Los Angeles

‘Ze had geen idee dat Larry dit zou vragen.’

De Amerikaanse kustwacht oordeelde dat de heer McDermott waarschijnlijk op zee is verdwaald en ‘geen bewijs heeft gevonden van criminele actie, zelfmoord, ongeval of bedrog bij de verdwijning’.

Maar samenzweringstheorieën en toespelingen hebben de zaak sindsdien achtervolgd, met veel ‘waarnemingen’ van hem in Mexico en Zuid-Amerika, terwijl hij zogenaamd op de vlucht was voor oplopende schulden.

Klopjachten door politie, media en privé-detectives hebben echter nooit sluitend bewijs gevonden, ondanks regelmatige berichten dat hij is gesignaleerd.

‘Ik denk niet dat ik er ooit vrede mee zal hebben’, gaf Newton-John toe over de verdwijning van McDermott.

‘Ik denk dat er altijd een vraagteken zal zijn.’

Het mysterieuze lot van Olivia Newton-John’s on-off minnaar Patrick McDermott achtervolgde de zanger in haar latere jaren nadat hij spoorloos verdween te midden van beweringen dat hij zijn eigen dood in scène had gezet

Ze kwam samen met Mr McDermott na haar scheiding in 1995 van haar eerste echtgenoot Matt Lattanzi en begon een negen jaar durende relatie met de cameraman.

Newton-John was op een promotietour in Australië toen McDermott verdween en het duurde nog een week na de visreis voordat werd opgemerkt dat hij was verdwenen.

De bemanning van zijn vissersboot had de autosleutels, het paspoort en de portemonnee van de Koreaans-Amerikaan aan boord van de boot gevonden en zijn auto werd geparkeerd aangetroffen in de San Pedro-jachthaven in Los Angeles.

Maar nog steeds realiseerde niemand zich dat hij vermist was totdat hij op 6 juli niet verscheen op een familie-evenement, waarna de politie uiteindelijk op 11 juli arriveerde.

Tegen die tijd was het spoor echter koud geworden – en onderzoekers vonden niets.

De heer McDermott was kort voor zijn verdwijning door een rechtbank bevolen om $ 8.000 aan kinderbijslag te betalen aan mevrouw Nipar.

Olivia Newton-John (hier te zien met dochter Chloe Lattanzi) kwam na haar scheiding in 1995 samen met Patrick McDermott en begon een negen jaar durende relatie met de cameraman

Patrick McDermott, 48, ging op 30 juni 2005 op een nachtelijke visreis met 22 andere mensen, maar verdween voordat de boot Freedom terugkeerde naar het droge zonder dat iemand het merkte

Hij had faillissement aangevraagd met schulden van meer dan $ 30.000, wat leidde tot speculatie dat hij zijn dood in scène had gezet om te ontsnappen en opnieuw te beginnen.

Een drie jaar durend onderzoek naar de vissersboot Freedom wees uit dat er op de dag van de reis geen hoofdtellingen werden uitgevoerd, waardoor de verdwijning onopgemerkt bleef.

Hoewel uit beide onderzoeken werd geconcludeerd dat de heer McDermott waarschijnlijk ‘s nachts op zee was verdwaald, waren er voortdurend berichten dat hij in Mexico werd gezien, waar hij naar verluidt op een jacht voor de kust van Sayulita en Acapulco woonde.

Tv-bedrijven stuurden herhaaldelijk teams van undercoverfilmploegen en privédetectives om hem te zoeken en zetten geavanceerde online valstrikken op om hem op te sporen.

Bijna twee decennia daarna ging het gerucht dat McDermott ondergedoken zat in Mexico, op de vlucht voor het verpletteren van schulden en naar verluidt op een jacht voor de Mexicaanse kust bij Sayulita woonde.

Een onderzoeker John Nazarian hield in 2016 vol: ‘Het gerucht gaat dat hij met een Duits staatsburger was. Ik heb daar met mensen gesproken.

‘Het meisje met wie hij op reis was, werd beschreven als iemand met een Duits accent.

‘Om tot de conclusie te komen dat hij van de boot is gevallen en naar verluidt niemand hem van de boot heeft zien vallen, is het meest belachelijke dat ik ooit in mijn leven heb gehoord.’

Alle klopjachten bleken echter vruchteloos en de heer McDermott is nooit gevonden, levend of dood.

Foto’s van een man en een vrouw die naar verluidt de heer McDermott en zijn nieuwe geliefde in Mexico zouden zijn, werden in 2017 gepubliceerd door het tijdschrift New Idea.

Maar de claims werden weken later ongedaan gemaakt toen een Canadees stel naar voren kwam om te zeggen dat zij de mensen op de foto waren.

Olivia Newton-John liet de tragedie achter zich om door te gaan met het leven, ontmoette toekomstige echtgenoot John Easterling en trouwde met hem tijdens een Inca-ritueel in Peru in 2008

Olivia Newton-John liet de tragedie achter zich om door te gaan met het leven, ontmoette toekomstige echtgenoot John Easterling en trouwde met hem tijdens een Inca-ritueel in Peru in 2008.

Maar het mysterie bleef haar in de jaren die volgden achtervolgen, hoewel ze zich had neergelegd bij het feit dat McDermott hoogstwaarschijnlijk dood was.

‘Hij is verdwaald op zee en niemand weet echt wat er is gebeurd’, vertelde Newton-John in 2016 aan 60 Minutes.

‘Het is menselijk om je af te vragen. Want wanneer je door moeilijke tijden gaat, zijn er altijd die zorgen.

‘Dat zijn de dingen in het leven die je moet accepteren en loslaten. Natuurlijk komen er altijd vragen naar boven en dat is menselijk.

‘Maar weet je, ik leef voort.’