Oklahoma cops release footage of wild car chase and arrest of man who shot dead a sheriff’s deputy

Lichaams- en dashcambeelden zijn vrijgegeven door de politie van Oklahoma City, waarop een verdachte te zien is die agenten leidt tijdens een wilde achtervolging langs de snelweg nadat hij naar verluidt een agent had vermoord.

Benjamin Plank wordt beschuldigd van het neerschieten van twee agenten van Oklahoma County en het vermoorden van een van hen terwijl ze hem een ​​uitzettingsbevel bij hem thuis bezorgden.

Plank slaagde erin weg te komen, wat resulteerde in een snelle achtervolging waarbij hij een grijze vrachtwagen bestuurde terwijl hij een speedboot sleepte.

Er zijn dramatische videobeelden vrijgegeven van de achtervolging en de momenten voorafgaand aan Planks arrestatie.

‘Agenten probeerden de verdachte te stoppen, maar hij weigerde te stoppen voor de agenten die een achtervolging instelden. Op een gegeven moment stopte de verdachte zijn voertuig schuin naast een semi-vrachtwagen.

‘Maar daarna doorgereden en uiteindelijk de Interstate 35 opgegaan’, zei Capt. Valerie Littlejohn van de politie van Oklahoma City.

Op een gegeven moment probeerde de politie een geweer te gebruiken om Plank tegen te houden, maar dat mislukte

Plank reed weg in een pick-uptruck die een boot erachter sleepte (foto) terwijl een politiehelikopter boven vloog

Op een gegeven moment probeerde een hulpsheriff tegen de achterkant van de boot in te slaan om de achtervolging te beëindigen, maar de verdachte bleef doorrijden.

‘Bij het oprijden van de snelweg zwenkte het verdachte voertuig uit en raakte het voertuig van een sergeant. Terwijl hij naar het noorden reed op de Interstate 35, schoot de verdachte op een agent uit Oklahoma County die zijn voertuig raakte. De verdachte bleef met zijn pistool op agenten schieten’, vervolgde Littlejohn terwijl ze de beelden beschreef.

Een andere officier die geparkeerd stond op de berm van de snelweg vuurde toen een geweer af toen Plank voorbijreed terwijl een tweede hulpsheriff vanuit zijn voertuig op de vluchtende vrachtwagen schoot.

Agenten probeerden verschillende manoeuvres uit te voeren met als doel Plank te dwingen tot stilstand te komen

Plank werd uiteindelijk tegengehouden op de Tinker Air Force-basis terwijl hij wemelde van officieren

‘De verdachte zwenkte de buitenste berm van de snelweg uit, maar vervolgde zijn weg naar het noorden,’ zei Littlejohn.

Plank stopte uiteindelijk buiten Tinker Air Force Base, liet het geweer dat hij droeg vallen en stapte uit de vrachtwagen.

Het is onduidelijk waarom hij naar de luchtmachtbasis reed. Een zwerm agenten, allemaal met beschermende vesten, werd gezien met een shirtloze Plank achterin een ongemarkeerde politie-SUV.

Op bodycambeelden is te zien hoe een agent naar de plaats delict rent terwijl de hulpsheriff Plank tegen de grond slaat, terwijl een ander een pistool op hem richt.

Een van de officieren blijft Plank vervolgens taseren terwijl de officieren hem in handboeien proberen te doen.

Je kunt een officier zien die Plant nadert met zijn taser al getekend terwijl een andere officier hem op de grond probeert te dwingen

Hij zou schoten hebben afgevuurd met een geweer op de achtervolgende politie toen hij de I-35 afreed voordat hij zich overgaf bij de ingang van de luchtmachtbasis

Een shirtloze Plank werd in de achterkant van een ongemarkeerde politie-SUV gegooid voor de ingang van Tinker Air Force Base

Er was te zien dat Plank verschillende keren werd geteisterd toen de politie hem in de handboeien probeerde te krijgen

Plank werd in hechtenis genomen, beschuldigd van het doden van hulpsheriff Bobby Swartz en het verwonden van hulpsheriff Mark Johns.

‘Deputy Bobby Swartz, die 25 jaar bij het bureau van de sheriff van Oklahoma County werkte, overleefde zijn verwondingen niet. Plaatsvervangend Mark Johns raakte zwaargewond en werd behandeld in een ziekenhuis in de buurt. Hulpsheriff Johns werd enkele dagen later uit het ziekenhuis ontslagen,’ zei Littlejohn.

In Planks auto werden verschillende vuurwapens gevonden. Hij was ongedeerd.

Plank werd beschuldigd van verdenking van moord met voorbedachten rade, schieten met de bedoeling om te doden, mishandeling en batterij met een gevaarlijk wapen en het gebruik van een voertuig bij het ontladen van een wapen.

Tijdens een huiszoekingsbevel dat dit weekend werd uitgevoerd, vond de politie van Oklahoma City geweren en honderden scherpe munitie in Planks eigendom.

De vrachtwagen en boot van Plank zijn in beslag genomen als bewijs NieuwsOn6.

In de boot werd een voorraad wapens en munitie gevonden, waaronder twee geladen AR-15’s, drie geladen pistolen, meer dan 900 munitie en 25 jachtgeweergranaten.

Ook werd een bon voor de aankoop van een vuurwapen gevonden samen met zes kogelhulzen.

‘Hij was van plan alle wetshandhavers die naar huis kwamen te vermoorden’, zei de politiechef van Oklahoma City, Wade Gourley.

‘Toen de achtervolging voorbij was, werd er een tas in die boot gevonden. In die tas zaten meerdere vuurwapens en veel munitie. Hij was zeker klaar voor een confrontatie,’ legde Gourley uit en merkte op hoe de agenten effectief in een hinderlaag werden gelokt.

‘[It] was erg gepland en erg laf. Die agenten hadden geen kans.’

Deputy Mark Johns overleefde meerdere schotverwondingen terwijl deputy Melody Norton ongedeerd was.

Beiden zijn met administratief verlof geplaatst naarmate het onderzoek vordert.

Oklahoma County Sheriff Tommie Johnson (foto) werd maandag emotioneel toen hij met de pers sprak over zijn gevallen officier Sergeant Bobby Swartz

Dagen na het neerschieten van hulpsheriff Swartz barstte een collega-sheriff van Oklahoma in tranen uit terwijl hij het verwoestende verlies van een van zijn officieren besprak.

Sheriff Tommie Johnson van Oklahoma County werd emotioneel toen hij zich herinnerde hoe Swartz de eerste afgevaardigde was die sinds 1935 in de provincie werd neergeschoten en vermoord.

Swartz was sinds 1997 bij de wetshandhaving en diende daarvoor in de legerreserve. Hij ontving ook een onderscheiding voor het redden van een man die in 2020 werd overreden door een vrachtwagen terwijl hij niet in dienst was en werd onlangs in maart bevorderd tot sergeant.

‘De wetshandhaving is een hechte gemeenschap en ik ben zo dankbaar dat ze schreeuwden om mijn jongens’, zei Johnson terwijl hij snikte en zich van de camera afwendde.

Swartz was samen met twee andere agenten nadat een familielid vorige maand een bevel tot bescherming van slachtoffers had ingediend tegen Plank, volgens: KFO.

De niet-geïdentificeerde huiseigenaar probeerde naar verluidt Plank uit huis te zetten omdat hij $ 1.500 aan achterstallige huur had betaald en een rechter verleende de uitzetting.

Hij huilde terwijl hij sprak over zijn officier – die de eerste hulpsheriff was die in de provincie werd neergeschoten sinds 1935

Sergeant Bobby Swartz werd dodelijk neergeschoten tijdens zijn werk. Swartz was de eerste afgevaardigde die sinds 1935 werd doodgeschoten in de provincie

Agenten maakten contact met Plank bij de voordeur voordat ze naar de achterdeur gingen, waar hij naar verluidt het vuur opende. Het is niet duidelijk waarom ze naar de achterkant van het huis verhuisden.

‘Ze gingen naar de achterdeur en toen begon het schieten’, zei Johnson op de persconferentie. ‘[The suspect] schoot de eerste plaatsvervanger. De tweede hulpsheriff probeerde die hulpsheriff uit de buurt van geweervuur ​​te krijgen, en toen werd hij ook geslagen.’

Volgens de OKCPD-kapitein Valerie Littlejohn beantwoordde minstens één hulpsheriff het vuur. De derde agent bleef ongedeerd.

Volgens KFOR is Plank opgenomen in het detentiecentrum van Oklahoma County op verdenking van moord met voorbedachten rade, schieten met de intentie om te doden, aanvallen en aanvallen met een gevaarlijk wapen, en het gebruik van een voertuig om een ​​wapen af ​​te vuren.

Het Sheriff’s Office van Oklahoma County heeft op Facebook aangekondigd dat het een patrouillewagen zal achterlaten op 2101 NE 36th Street voor iedereen die een bericht wil achterlaten voor de gevallen sergeant.

‘We begrijpen dat de gemeenschap deelt in ons verlies en we waarderen uw gebeden en vriendelijke woorden’, schreef het kantoor.

Gouverneur Kevin Stitt schreef ook dat hij met Johnson had gesproken en zijn medeleven betuigde aan de kracht.