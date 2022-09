Ohio bakery family issues HEARTFELT appeal for woke college to pay $36M for losing racism libel case

De manager van een bakkerij in Ohio in het hart van een racisme-ruzie met een nabijgelegen wakker college heeft er bij het instituut op aangedrongen om zijn juridische schuld van miljoenen dollars te vereffenen voordat het 137-jarige bedrijf failliet gaat en voor de laatste keer de luiken sluit.

Lorna Gibson, weduwe van de voormalige eigenaar van Gibson’s bakkerij, wil dat Oberlin College 36 miljoen dollar ophoest na het verliezen van zijn zaak wegens laster wegens een winkeldiefstal in de winkel waarbij drie zwarte studenten betrokken waren in november 2016.

Haar opmerkingen in een opinieartikel volgen het Hooggerechtshof van Ohio op dinsdag, dat zegt dat het geen beroep zal aantekenen tegen een vonnis van $ 25 miljoen tegen de liberale kunstacademie in Oberlin, ten zuidwesten van Cleveland.

De in diskrediet gebrachte beschuldigingen van racisme over het winkeldiefstalincident hebben een ooit bloeiend bedrijf vernietigd, schreef Lorna Gibson. De ‘planken zijn kaal’, het heeft maar een stroompje klanten, het personeel is ontslagen en de familie, die blank is, zit diep in de schulden.

‘Als ik het geld van de universiteit zou krijgen, zou ik geen huis kopen, of op vakantie gaan, of Ohio verlaten. Ik zou de compressoren voor de koelkasten vervangen en de friteuses en rijskasten die we gebruiken voor ons deeg,’ schreef ze.

‘Als het geld de komende maanden niet binnenkomt, zal ik gedwongen worden faillissement aan te vragen en de deuren van Gibson’s voorgoed te sluiten.’

De 137-jarige Gibson’s Bakery in Oberlin, Ohio, zal sluiten tenzij het nabijgelegen Oberlin College zijn juridische schuld van miljoenen dollars betaalt na het verliezen van een aanklacht wegens smaad wegens valse claims van racisme

Allyn Gibson (rechts) en David Gibson (links) vochten tot hun dood voor de erfenis van hun familie. David Gibson stierf in november 2019 op 65-jarige leeftijd en Allyn, 93, stierf in februari 2022

Het door een familie gerunde Gibson’s Bakery worstelt om stand te houden nadat een wakker college in Ohio een vals verhaal van racisme verspreidde, de gemeenschap aanmoedigde om het etablissement te boycotten en de voedselcontracten met de winkel te verbreken

Winkeleigenaren Allyn Gibson en zijn zoon, David Gibson, beiden inmiddels overleden, klaagden Oberlin College in november 2017 aan en beweerden dat ze door de school waren belasterd en dat hun bedrijf was geschaad.

De aanklacht werd ingediend een jaar nadat de zoon van David Gibson, ook Allyn genoemd, een zwarte mannelijke student had achtervolgd en aangepakt, waarvan hij vermoedde dat hij een fles wijn had gestolen. Twee zwarte vrouwelijke studenten die bij hem waren, kwamen tussenbeide; alle drie werden gearresteerd en pleitten later schuldig aan misdrijflasten.

De arrestaties leidden tot protesten buiten Gibson’s Bakery, waar flyers werden uitgedeeld, sommige door een vice-president van het Oberlin College en decaan van studenten, die de Gibsons beschuldigden van een lange staat van dienst op het gebied van raciale profilering en discriminatie.

‘Ze noemden ons racisten op hun megafoons… universiteitsbestuurders waren er ook en deelden flyers uit’, schreef Lorna Gibson, toen ze vertelde over het wakkere campusactivisme dat op haar stoep landde in de dagen na de verkiezing van Donald Trump.

‘Ze blokkeerden de deur en schreeuwden tegen klanten die zich met ellebogen een weg naar de balie baanden. Een paar kwamen binnen om op hun telefoon video’s van onze klanten op te nemen.’

Een resolutie van de studentensenaat waarin de familie Gibson werd veroordeeld, werd naar alle studenten gemaild en werd opgehangen in een vitrine in een studentencentrum, waar het een jaar bleef staan.

Dit is een van de flyers die studenten hebben uitgedeeld om anderen aan te moedigen Gibson’s Bakery te boycotten, later opgenomen in hun rechtszaak wegens smaad

Ambtenaren van het Oberlin College hebben de voedselleverancier op de campus opdracht gegeven om te stoppen met het kopen van koekjes, bagels en andere items van Gibson’s.

‘Onze wereld stond op zijn kop en is nooit rechtgezet’, schreef Lorna Gibson in het artikel, waarin ze de beweringen dat haar familie ‘blanke supremacisten’ waren die klanten raciaal profileerden, met klem van de hand wijst.

‘Ons racisten noemen was niet alleen verkeerd, het was diep pijnlijk in ons hart.’

Het college weigerde ‘zijn ongegronde beweringen dat we racistisch waren’ in te trekken, de protesten gingen door en de winkel werd gedwongen de helft van het personeel te ontslaan en de openingstijden te verkorten, voegde ze eraan toe.

De boycot gaat door tot op de dag van vandaag en eerstejaars zijn tegenwoordig ‘gehersenspoeld om ons te haten’, voegde ze eraan toe.

In juni 2019, na een proefperiode van vijf weken, kenden de juryleden de Gibsons $ 44 miljoen aan compenserende en punitieve schadevergoedingen toe. De prijs werd later teruggebracht tot $ 25 miljoen en $ 6 miljoen aan juridische kosten, maar steeg deze week opnieuw in de uitspraak van het Hooggerechtshof van de staat na een reeks beroepsprocedures.

‘Ik heb nog steeds geen cent van de school gezien’, schreef Lorna Gibson.

‘Het college, dat voor zo’n miljard dollar aan activa tot zijn beschikking heeft, weigert nog steeds te betalen.’

David Gibson stierf in november 2019 op 65-jarige leeftijd na een strijd tegen alvleesklierkanker. Nabestaanden Lorna Gibson zei dat ze er alles aan wilde doen om ‘zijn laatste wens te honoreren’ en ‘de deuren open te houden, wat er ook gebeurt’.

Allyn Gibson stierf in februari, op 93-jarige leeftijd. Hij bracht een groot deel van zijn tachtiger jaren door voor de bakkerij, een ‘vasthouder in de gemeenschap’ die praatte met de lokale bevolking, schreef Lorna Gibson. Na de protesten wilde niemand met hem praten. Het brak zijn hart’, voegde ze eraan toe.

Oberlin College vertelde DailyMail.com in een verklaring dat het ‘teleurgesteld’ was door de beslissing van het Hooggerechtshof van Ohio van deze week om het beroep nietig te verklaren.

‘De problemen die in deze zaak aan de orde zijn gesteld, zijn een uitdaging geweest, niet alleen voor de betrokken partijen, maar voor de hele Oberlin-gemeenschap’, zei het.

Het college wil de beschuldigingen van racisme tegen de Gibsons niet staven, maar distantieert zich eerder van die beweringen en zegt dat ze onafhankelijk zijn gemaakt door studenten die hun recht op vrije meningsuiting uitoefenden.

David Gibson is afgebeeld terwijl hij volkoren donuts serveert aan Stevie Wonder in mei 2010

De Gibsons werden gedwongen hun activiteiten in te krimpen omdat de zaken aanzienlijk zijn vertraagd en ze failliet zullen gaan tenzij het college betaalt. Gibson’s Bakery staat dinsdag op de foto