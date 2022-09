Official accused of murdering Las Vegas journalist could keep drawing his $130,000 salary for months

Een Democratische functionaris in Nevada die wordt beschuldigd van de moord op een journalist in Las Vegas die zijn affaire met een staflid aan het licht bracht, zou maandenlang zijn salaris van $ 130.000 kunnen blijven innen, ondanks vernietigend bewijs tegen hem.

Clark County Public Administrator Robert Telles werd woensdag gearresteerd, vijf dagen nadat Jeff German, een verslaggever van het Las Vegas Review-Journal, dodelijk was neergestoken voor zijn huis.

Tellas, 45, wordt vastgehouden zonder borgtocht en wordt geconfronteerd met een telling van moord met het gebruik van een dodelijk wapen, volgens online rechtbankverslagen.

Stadsfunctionarissen zeggen dat Tellas, ondanks de aanklacht wegens moord, in zijn gekozen rol zal blijven en zijn salaris van zes cijfers zal blijven ontvangen totdat een andere persoon is gekozen.

‘Voorlopig is hij nog steeds een gekozen officier en wordt hij betaald terwijl hij in de gevangenis zit’, zei de Democratische commissaris van Clark County, Tick Segerblom. WSAV op vrijdag.

De 69-jarige Duitser had maandenlang gerapporteerd over klachten dat Telles een ongepaste relatie had met een ondergeschikte en toezicht hield op een gewelddadige werkplek, en zei dat het ‘onrust’ was. Tellas heeft de beschuldigingen ontkend.

De journalist werd op 3 september dood gevonden en bronnen vertelden KLAS dat het DNA van Telles onder de vingernagels van German was ontdekt.

Maar ondanks het bewijs, zei commissaris Segerblom dat Tellas in zijn gekozen functie van openbaar administrateur in Clark County kon blijven.

Segerblom voegde eraan toe dat de enige actie die de commissie volgens hem zou kunnen ondernemen, zou kunnen zijn om een ​​herroepingsstemming te bevelen, waarvoor een terugroeppetitie nodig zou zijn, evenals het verzamelen en verifiëren van meer dan 100.000 handtekeningen. Tellas verloor zijn voorverkiezing in juni en een verkiezing om zijn vervanger te kiezen was al in de maak, meldde WSAV.

De andere optie is dat Telles kan aftreden.

Telles, die in 2019 werd verkozen tot openbare voogd van de provincie, werd in hetzelfde jaar ook benoemd tot lid van de Raad van Indigent Defense. Vrijdag werd hij echter uit het bestuur gezet.

‘We kunnen hem de omvang van het werk ontnemen, maar voor zover hij de titel heeft en het salaris krijgt, is dat zo, omdat de kiezers hem hebben gekozen’, voegde Segerblom eraan toe.

Telles verscheen donderdag voor de rechtbank waar rechter Elana Lee Graham weigerde hem op borgtocht vrij te laten. Als de rechter echter besluit om borgtocht voor Telles vast te stellen en hij wordt vrijgelaten in afwachting van zijn proces, heeft hij geen toegang tot de gebouwen van de provincie, inclusief zijn eigen kantoor.

Aanklagers tijdens de hoorzitting zeiden dat de Duitser zeven keer was gestoken, en de rechter merkte op dat het DNA van de verdachte werd gevonden onder de vingernagels van de Duitser en op zijn handen, die ook verdedigingswonden hadden.

Telles moet dinsdag opnieuw voor de rechter verschijnen.

Telles, een democraat, slaagde er niet in herverkiezing te winnen na een reeks verhalen geschreven door Duits die de onrust in zijn kantoor aan het licht brachten en beweerden dat hij een affaire had met een werknemer.

Telles ontkent de beschuldigingen en zegt dat de klachten afkomstig waren van ontevreden ‘oldtimers’.

Maar een bijzonder schadelijke onthulling kwam toen German een video publiceerde waarin hij met zijn geliefde uit een voertuig stapte.

Staffer Roberta Lee-Kennett, 45, verliet de achterbank van de auto op hetzelfde moment als de official, en kan worden gezien terwijl ze haar rok naar beneden trekt. De clip werd in mei gepubliceerd door wijlen onderzoeksjournalist volgens Het dagelijkse beest.

DailyMail.com onthulde eerder dat Telles maandenlang tekeer was gegaan tegen Duits – onder meer in een boze reeks berichten op sociale media waarin hij hem beschuldigde van het doorzoeken van zijn afval en het schrijven van ‘liegende lasterstukken’ over hem.

In de uren na de moord op Duitser, collega’s hielp bij het opsporen van de vermoedelijke moordenaar toen ze het huis van de verdachte op Google Maps beslopen voordat ze ontdekten dat een rode auto – die voldeed aan de politiebeschrijving – op zijn oprit stond geparkeerd.

Met behulp van vaardigheden die ze tijdens het werk met Duits hadden geleerd, kwam het vijfkoppige team van de krant in actie ‘omdat Jeff dat gewild zou hebben.’

De politie voerde later een huiszoekingsbevel uit op het huis en zijn auto werd woensdagmiddag weggesleept.

Het DNA van de nu gearresteerde ambtenaar werd gevonden op de plaats van de dodelijke steekpartij van een onderzoeksjournalist in Las Vegas.

Germans collega’s zeiden dat ze gewoon deden wat hij ze had geleerd: het verhaal volgen en ‘agressief’ proberen te achterhalen wat er is gebeurd.

Ze zochten online naar het adres van Telles nadat de verslaggevers zich de nare tweets herinnerden die hij naar hun overleden collega had gestuurd.

Na lange tijd zagen ze de rode GMC Yukon Denali geparkeerd op zijn oprit.

Daar konden ze foto’s maken van de verdachte die de rode auto aan het wassen was.

Briana Erickson, 28, vertelde de Dagelijks Beest: ‘We handelen nu puur op instinct en proberen agressief te achterhalen wat er is gebeurd. We hebben eindelijk kunnen ademen.’

Woensdag om 18.00 uur was de politie in tactische uitrusting teruggekeerd naar het huis van Telles en had het huis omsingeld terwijl hij binnen bleef.

Ongeveer 30 minuten later werd hij op een brancard het huis uit gereden en in een ambulance geladen, meldde het Las Vegas Review-Journal.

Nadat hij ter plaatse had gerapporteerd terwijl de politie Telles arresteerde, zei Erickson: ‘Gaat deze persoon zichzelf iets aandoen en krijgen we geen gerechtigheid voor Jeff?’

‘Natuurlijk is hij onschuldig totdat zijn schuld is bewezen. Maar weet je, het gedrag is gewoon heel alarmerend.’

Sprekend over de vermeende affaire die German aan het licht bracht tijdens zijn werk bij de krant, zei ze: ‘Ieder van ons zou dit verhaal hebben gerapporteerd.

‘Iedereen van ons zou kunnen hebben, wat betekent dat elk verhaal dat je nastreeft mogelijk kan leiden tot omstandigheden die volledig onvoorzien zijn terwijl je het rapporteert.

‘Dus ik denk dat het me een beetje alert maakt, ons allemaal hier alert maakt dat dit een mogelijkheid is, waar ik eerlijk gezegd nog nooit echt aan heb gedacht.’

Michael Scott Davidson, 31, die ook samenwerkte met de bekende journalist, voegde toe: ‘We zijn hier om nieuws te breken, om het goed te krijgen, want dat is wat Jeff zou willen dat we doen.’