NYC Mayor Eric Adams mocks New York Times reporters who report that he likes to go to restaurants

De burgemeester van New York, Eric Adams, heeft teruggeslagen naar journalisten van de New York Times die hem een ​​maand lang in het geheim volgden om te melden dat hij een vaste klant is in een luxe restaurant in Manhattan.

The Times beschuldigde hem in de artikeldie maandag op de voorpagina werd gepubliceerd, over het omzeilen van ethische regels, wat suggereert dat hij misschien niet voor zijn maaltijden betaalt terwijl hij feest in een club die alleen voor leden is zonder de lidmaatschapsbijdrage te betalen.

Maar op een persconferentie maandagmiddag wees de burgemeester deze beweringen van de hand.

‘Wat is er aan de hand met de New York Times?’ vroeg hij retorisch. ‘De voorpagina van de New York Times: ‘Breaking News: Eric Adams gaat graag naar restaurants’, kom op.’

Hij zei verder dat de Times over andere kwesties zou moeten rapporteren, en vertelde verslaggevers op de persconferentie: ‘Je moet tegen jezelf zeggen, met apenpokken, COVID, misdaad, de economie, alle problemen die in deze stad gaande zijn, ze een verhaal aan het schrijven zijn dat Eric naar een restaurant gaat waar ze voor stonden?’

‘Ik bedoel, ik moet mezelf afvragen: ‘Is er op dit moment iets aan de hand met de New York Times?’ zei de burgemeester, verwijzend naar het verhaal meerdere keren als ‘dom’ en beweren dat hij voor elke maaltijd heeft betaald.

‘De verhalen die ze over mij schrijven – ik weet dat mensen verhalen schrijven, je krijgt veel klikken als de naam van Eric Adams erin staat – maar op de voorpagina van de New York Times stond dat ik naar restaurants ging?’

Het artikel is geschreven door New York Times-journalisten Sarah Maslin Nir, links, en Jazmine Hughes, rechts, en verscheen maandag op de voorpagina van de New York Times.

Op dat moment verdedigde de burgemeester zich tegen de beweringen dat hij gratis at bij Osteria La Baia.

‘Ik heb elke rekening betaald, niet de stad, en dus zeg je: ‘Waarom krijg je geen kwitanties?’ Welke burgemeester heb je gevraagd om bonnetjes te krijgen voor zijn privédiners?’

‘Je kunt geen regel voor Eric hebben en dan een regel voor alle anderen,’ zei Adams, eraan toevoegend: ‘Sommige mensen staan ​​dat toe, ik niet.

‘Ik ben niemand een ontvangstbewijs schuldig van een privédiner dat ik met mensen in deze stad heb gehad, en ik ga niet anders behandeld worden, en dat accepteer ik niet’, vervolgde Adams, opmerkend: ‘Dat was een dwaze verhaal, je weet dat het een dwaas verhaal was.

‘Voorpagina van de New York Times? Kom op,’ zei hij.

De burgemeester beweerde ook dat zijn tijd bij Osteria La Baia zijn ‘privétijd’ is, maar hij kan nog steeds vragen stellen over zijn mening over kwesties tijdens een ontmoeting met voormalig burgemeester Bill de Blasio en de afgezette New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo.

‘Ik bedoel, wie heeft er geen favoriet restaurant?’ vroeg Adams. ‘Je zegt me dat je geen favoriet restaurant hebt? Heb je geen favoriet restaurant waar je heen gaat? Iedereen hier heeft een favoriet restaurant; Ik heb een favoriet restaurant.’

Adams sloeg vervolgens de verslaggevers uit omdat ze niet vermeldden dat hij na zijn maaltijden naar de metro zou gaan om conducteurs te ontmoeten ‘en de hele nacht zou rijden om er zeker van te zijn dat we het werk doen dat we verdienen.

‘Ze hebben niet gemeld hoe ik naar de delen van de stad ga om er zeker van te zijn dat wat er gebeurt tijdens de middernachturen’, zei hij, ‘want als ik met de jongens ga rondhangen, krijg ik op met de mannen.

‘Ik ben elke ochtend op om mijn werk te doen en ik heb een favoriet restaurant,’ beweerde Adams, bewerend dat hij een favoriet restaurant heeft in alle vijf stadsdelen en de reden dat de verslaggevers hem niet in zijn favoriete restaurant in de South Bronx hebben gevonden, is ‘ omdat ze bang waren om buiten de South Bronx te staan ​​en buiten die restaurants te staan.’

‘Ik bedoel, dit is zo dom,’ vervolgde hij. ‘Ze zeggen dat Eric Adams uit eten gaat. Breaking News: Duh, natuurlijk doe ik dat.’

Adams, rechts, is een vaste klant bij Osteria La Baia in het centrum van Manhattan, waar hij de meeste van zijn nachten in juni doorbracht

De burgemeester werd vervolgens gevraagd naar zijn excursies bij Zero Bond, een club voor leden in Manhattan, waarop hij zei dat hij, hoewel hij zelf geen lid is, de club binnenkomt met een lid als hun gast.

‘Ik ben gewoon zo onder de indruk van hoe mensen zo aangetrokken worden door mijn leven’, zei Adams. ‘Jullie schrijven allemaal deze verhalen over mij, dat je ernaar kijkt en gewoon moet lachen.

‘Ik werk met New Yorkers en het verschil tussen Eric en anderen die deze functie bekleedden, is dat elke New Yorker belangrijk voor me is – de persoon die de limousine bestuurt en de persoon die achter in de limousine zit.

‘En als je een van de machtigste kranten van het land krijgt, zo niet de hele wereld’ [to] als je een voorpaginaverhaal hebt dat ik naar restaurants ga, moet je erom lachen. Breaking News: ik hou van restaurants.’

Adams was eerder te zien tijdens een feestje met het Britse supermodel Cara Delevingne en rapper A$Ap Rocky tijdens een chic evenement in de One Vanderbilt-wolkenkrabber

Adams verscheen maandagavond ook op het Met Gala in het Metropolitan Museum of Art in New York City in een smoking die opriep tot een einde aan wapengeweld

Adams is bekend geworden om zijn liefde voor feesten en verscheen op alle grote evenementen van de stad, waaronder het Met Gala, waar hij een smoking droeg met de woorden ‘End gun geweld’ samen met een tekening van een pistool omringd door een ‘ nee’-symbool.

Sinds zijn aantreden in december heeft de burgemeester zelfs een uitstapje gemaakt naar Californië, waar hij met miljardairs en komieken op het gala van miljardair-filantroop Nicolas Berggruen op zijn Hearst Estate in Beverly Hills rondzwierf met miljardairs en komieken en naar de stand-upvoorstelling van Dave Chapelle keek.

Hij is ook afgebeeld terwijl hij danst naast supermodel Cara Delevingne terwijl hij feestte met rapper A$AP Rocky tijdens een chic evenement in de One Vanderbilt-wolkenkrabber, en verscheen op de rode loper voor de openingsavond voor Sarah Jessica Parker en Matthew Broderick’s Neil Simon Broadway spelen, Plaza Suite.

Nu, zo meldt de New York Times, bracht Adams in juni de meeste nachten door met een selecte groep vrienden in een restaurant dat eigendom was van twee veroordeelde misdadigers.

In een Twitter-thread legde een van de verslaggevers, Sarah Maslin Nir, uit: ‘Ik bracht bijna elke avond in juni door met de burgemeester van NYC, hoewel hij het niet wist.

‘Een team van verslaggevers volgt hem 30 dagen lang in zijn ongewone avondactiviteiten om erachter te komen wat deze geheimzinnige ambtenaar in het donker doet.

‘De foto die naar voren kwam was van’ [a] man omringd door een hechte vriendengroep met dubieuze achtergronden.

‘De avonden leken gestuurd door die relaties, die nacht na nacht op dezelfde plek belanden – 14 nachten van 30.

‘Het team van de burgemeester zei dat hij recht heeft op privétijd met zijn vrienden,’ vervolgde ze, maar merkte op: ‘Ze wilden geen bonnetjes voor zijn maaltijd verstrekken.

‘Ze zeiden dat hij ‘s nachts de hele stad bezoekt. Ze wilden zijn reisschema niet geven. Ethiekexperts trokken de wenkbrauwen op.

‘Zoals iemand ons zei: waarom zouden de mensen van NYC willen dat de leden van Zero Bond en zijn soortgenoten meer toegang hebben tot hun burgemeester dan wie dan ook.

‘Het zou het vertrouwen van het publiek kunnen ondermijnen dat de machthebber zijn ambt eerlijk en onpartijdig gebruikt om iedereen te helpen.’

Volgens het artikel in de New York Times is Adams een vaste klant in Osteria La Baia in Midtown Manhattan.

Hij werd daar 14 van de 30 nachten gezien in juni, gedurende welke tijd, zo meldt de Times, journalisten nooit zagen dat de burgemeester voor zijn maaltijd betaalde.

Maar een woordvoerder van de burgemeester zei dat hij de rekening maandelijks persoonlijk aan het restaurant betaalt, hoewel hij weigerde bonnen te tonen om zijn claim te staven.

In plaats van te betalen, lijken de Times-verslaggevers te suggereren, heeft Adams het restaurant gepromoot, zijn reputatie versterkt sinds het vorig jaar werd geopend en het meer zaken opgeleverd.

Zoals Richard Briffault, voormalig voorzitter van de Raad voor Belangenconflicten, zei: ‘Het maakt niet uit wat zijn bedoelingen zijn, of hij ze nu gratis reclame geeft omdat hij gratis maaltijden krijgt, het feit dat hij ze stimuleert is een voordeel voor hen, en het schaadt waarschijnlijk hun concurrenten.

‘Het zou het vertrouwen van het publiek kunnen ondermijnen dat de machthebber zijn ambt eerlijk en onpartijdig gebruikt om iedereen te helpen.’

The Times meldt ook dat het restaurant wordt gerund door twee broers, Robert en Zhan Petrosyants, die in het verleden zijn veroordeeld voor het witwassen van geld, uitstaande belastingschulden en aanhoudende juridische problemen.

Volgens een aanklacht ingediend door federale aanklagers in Brooklyn, was Robert eigenaar en beheerder van medische factureringsbedrijven die geld ontvingen via valse verzekeringsclaims.

Zhan, die langs Johnny gaat, incasseerde vervolgens cheques die waren geschreven aan lege bedrijven bij een cheque-verzilveringsbedrijf in Queens om de bron en het eigendom van het geld te verbergen en detectie door de FBI te voorkomen.

Ze pleitten allebei schuldig in 2014 aan lagere aanklachten, en Robert werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, terwijl Zhan een proeftijd van vijf jaar kreeg. Elk moest ook ongeveer $ 667.000 verbeuren.

Rond dezelfde tijd, zo meldt de Times, diende Adams als president van de wijk Brooklyn en hield hij vaak fondsenwervers en feesten in hun oude restaurant in Brooklyn.

En toen buren begonnen te klagen over de geluidsproblemen van het restaurant, beweerden Brooklynites dat Adams het restaurant verdedigde.

Er wordt gezegd dat de burgemeester een vaste klant is bij Osteria La Baia, die hij in de loop der jaren heeft gepromoot

De broers en entiteiten die met hen verbonden zijn, zijn sindsdien aangeklaagd door huisbazen, investeerders en anderen voor honderdduizenden dollars, meldt de Times, en de broers en sommige van hun bedrijven hebben gefaald om staats- en federale belastingen te betalen.

Maar ze zijn ook af en toe campagnedonoren geweest voor Adams, waarbij Robert zijn campagne in Brooklyn $ 1.000 gaf in 2013 en Zhan zijn burgemeesterscampagne $ 1.000 gaf in 2020.

De vrouw van Robert gaf in april 2018 ook $ 5.000 aan de campagne van de nu-burgemeester, waarvan $ 3.000 werd terugbetaald in overeenstemming met de wetten voor campagnefinanciering.

Inmiddels is de burgemeester ook gezien bij Zero Bond, een besloten ledenclub in NoHo, waar hij ooit de burgemeester van Atlanta, Andre Dickens, ontmoette in een VIP-ruimte.

De eigenaar van Zero Bond, Scott Sartiano, is sindsdien door Adams aangesteld om zitting te nemen in het bestuur van het Metropolitan Museum.