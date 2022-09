NYC Mayor Eric Adams arrives at British Consulate to place flowers after Queen Elizabeth’s death

De burgemeester van New York keek somber toen hij bij het Britse consulaat in Manhattan aankwam met een boeket bloemen na de dood van Hare Majesteit.

Eric Adams was een van de betraande rouwenden in het zwart die samenkwamen om hun respect te betuigen aan het land na het verwoestende verlies van koningin Elizabeth II.

De aanbeden monarch, 96, regeerde zeven decennia op de Britse troon, wat haar de langst dienende heerser in hun geschiedenis maakte.

In een verklaring gisteren noemde de burgemeester van NYC de koningin een ‘wereldwijde strijdmacht’ en betuigde hij zijn diepste medeleven aan de koninklijke familie en het volk van het Verenigd Koninkrijk.

Steden in de VS zijn getuige geweest van een uitstorting van verdriet om de vorst, die door velen werd gezien als een toegewijde basis in de Britse samenleving.

Bij het consulaat werden Union Jack-vlaggen buiten gedrapeerd terwijl zowel Britten als Amerikanen bloemen verzamelden en legden voor de koningin.

Meera Ghoul en haar dochter, Mila, behoorden tot de rouwenden. De in Londen geboren New Yorker betuigde haar respect en ondertekende het condoleanceregister in het consulaat.

Een rij arbeiders en weldoeners in zwarte kleding stond opgesteld toen het gebouw om 10.00 uur openging voor mensen om collectief te rouwen om de dood van Hare Majesteit.

Burgemeester Eric Adams van NYC arriveert bij het Britse consulaat in Manhattan

De politicus betuigde zijn respect aan de rouwende Britse gemeenschap in New York

Meera Ghoul en haar dochter Mila laten bloemen achter voor het Britse consulaat. Het Britse consulaat in Manhattan liet rouwenden komen opdagen en bloemen naast het gebouw plaatsen na de dood van koningin Elizabeth

Een medewerker van het Britse consulaat in New York tekent het condoleanceregister

Jing Jiang uit New York City plaatst rode rozen bij het Britse consulaat

Een Union Jack wordt voor het gebouw geplaatst, samen met bloemen na de dood van de koningin op 8 september 2022

Het verlies en het liefdesverdriet na de dood van Hare Majesteit is gevoeld in de VS, ook in New York City

Matthew Jones, een Londenaar, stroomde vanmorgen naar het regeringsgebouw nadat het sombere nieuws van gisteren over de hele wereld was uitgezonden.

Hij zei dat het triest zal zijn als hij uiteindelijk naar huis terugkeert en de constante herinneringen aan de koningin op postzegels, munten en paspoorten ziet. Hij voegde eraan toe: ‘Het wordt een tijd van behoorlijk ingrijpende veranderingen.’

Eric Adams zei gisteren: ‘Met droefheid heb ik kennisgenomen van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II. Ze was toegewijd aan een leven van dienstbaarheid dat velen raakte.

‘Ze was een wereldwijde kracht die herinnerd zal worden voor haar regering van 70 jaar. Onze diepste condoleances aan de koninklijke familie, de mensen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.’

Meera Ghoul vertelde DailyMail.com vanmorgen: ‘Het voelt gewoon als een heel verdrietig verlies. Ze is de enige monarch die ik ooit heb gekend, en ze was zo’n ongelooflijke vrouw.’

Rouwenden zeiden gebeden op terwijl ze keken naar de eerbetonen die in New York City werden gelegd, terwijl de wereld het diepe verlies van koningin Elizabeth II aanvaardt

Jiang buigt haar hoofd in gebed in een moment van stille bezinning voor Hare Majesteit

Rouwenden kwamen bijeen om hun respect te betuigen na het tragische verlies. De koningin regeerde 70 jaar in Groot-Brittannië

Weldoeners ondertekenen het condoleanceregister op het consulaat in Manhattan

Het Verenigd Koninkrijk is een rouwperiode van tien dagen ingegaan, terwijl koning Charles III voor het eerst Buckingham Palace in Londen binnenging als monarch om de rol te beginnen waarvoor hij geboren was.

En de voorpagina’s van Amerika rouwden vandaag om de dood van koningin Elizabeth II, terwijl kranten in het hele land hulde brachten aan de geliefde Britse monarch – die 70 glorieuze jaren over het Verenigd Koninkrijk regeerde.

Van kust tot kust wijdden kranten in de VS hun voorpagina’s aan foto’s en aangrijpende woorden over wijlen koningin toen de wereld vandaag wakker werd om te rouwen om het einde van het tweede Elizabethaanse tijdperk.

In een sensationele zet heeft president Biden gisteren bevolen dat vlaggen halfstok moeten hangen op alle Amerikaanse ambassades, gezantschappen, consulaire kantoren en andere faciliteiten in het buitenland, inclusief alle militaire faciliteiten en marineschepen en -stations.

Gisteravond schitterde het Empire State Building in paars en zilver – de kleuren die de koninklijke kroon van Hare Majesteit sieren. Billboards op Times Square in New York brachten een eerbetoon aan het geliefde boegbeeld van Groot-Brittannië.

Hulde kwam binnen voor Hare Majesteit in alle 50 staten. In het Congres leidde Mitch McConnell wetgevers van beide politieke partijen in gebed nadat gisteren haar ziekelijke gezondheid werd aangekondigd. De wedstrijd van de US Open van donderdag en de wedstrijd van de New York Yankees werden na haar dood gestaakt voor een moment van stilte.

Gisteravond in New York City stroomde een sombere menigte Amerikanen, expats en toeristen naar de Churchill Tavern in Midtown Manhattan – en andere Engelse pubs en eetgelegenheden – waar eerbetoon aan de koningin een bezoek van een Britse Bulldog, biertoosts, bloemen omvatte , en een bord met de tekst: ‘Lang leve de koningin, koningin Elizabeth RIP.’

En als teken van de aanzienlijke wereldwijde invloed en aantrekkingskracht van de koningin, legden koninklijke fans bloemen buiten Britse ambassades over de hele wereld, waaronder in Washington, Berlijn en Oslo.

New Yorkers stroomden naar het consulaat ter nagedachtenis aan de langst dienende monarch van Groot-Brittannië

Matthew Jones, een Londenaar, beet op zijn lippen terwijl hij sprak terwijl hij hulde bracht aan de koningin

Rouwenden stonden in de rij om het boek te ondertekenen en collectief te rouwen om het verlies

Rouwenden die in New York City waren om de dood van de koningin te gedenken met een soort eerbetoon, zeiden dat het historische verlies buitengewoon vreemd aanvoelde en dat ze uitzonderlijk werk had verricht tijdens haar 70-jarige heerschappij.

Pub-eigenaar Scott Robertson, een Britse expat, zei overweldigd te zijn door het nieuws.

De 49-jarige zei: ‘Toen ik hoorde dat ik een traan heb gelaten, is zij degene die ons hele leven in de buurt is geweest.

‘We hebben het druk gehad, we kregen wel een idee toen we het hoorden, en we gaan iets doen voor de begrafenis.

‘We zijn opgericht in 2011, kozen de naam vanwege de leider (Winston Churchill) was.

‘Ze waren goede vrienden, de koningin en Winston. Grote leiders.

‘We hebben alle grote evenementen, de bruiloft, het jubileum alles behandeld.

‘Ik kom uit Stoke-on-Trent en ik heb goede herinneringen aan haar opening van de tuinen daar.

‘We zetten rode rozen neer omdat ze Engels zijn. Ik wilde lelies halen omdat ze haar favorieten waren, maar ik kon het niet.’

Medewerkers van het Britse consulaat, allemaal in het zwart gekleed, staan ​​​​buiten in de rij om te anticiperen op het publiek dat het condoleanceboek tekent

Bossen bloemen en vlaggen werden buiten het gebouw achtergelaten toen tientallen kwamen om hun respect te betuigen in New York City

Hare Majesteit stierf op 8 september 2022, na 70 glorieuze jaren als monarch op de Britse troon te hebben gediend

Matthew Jones, uit Londen, ondertekende het condoleanceregister en bedankte de koningin voor 70 jaar toegewijde dienst

Deanna Clow, 31, komt uit New York, maar zei dat ze ‘affiniteit’ voelde met het VK en de dood van de koningin wilde vieren onder de landgenoten van de overleden monarch.

Ze legde uit: ‘Als je opgroeit, hoor je over prinsessen en royalty’s.

‘Natuurlijk hebben we niet de monarchie of iets dergelijks, maar we hebben affiniteit met Groot-Brittannië.

‘Toen prinses Diana stierf, waren er mensen op straat in tranen, en ik denk dat dit de eerste Britse persoon is die op dat niveau sterft.

‘We hebben natuurlijk niet hetzelfde niveau van emotie, maar het is triest en we willen de Britten op elke mogelijke manier steunen.

‘Ze was een geweldige vrouw, we zagen royalty’s altijd opgroeien in films, maar dit was het echte leven.

‘Amerika rouwt mee met het VK.’

De emotie van Londenaar William Hardman stond op zijn gezicht gegrift. De 21-jarige zei: ‘Ik heb een traan gelaten, ik werd wakker toen ik hoorde dat de koningin was overleden en ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat ik huilde en van streek was toen ik het hoorde.

‘Ik denk dat Amerikanen niet precies begrijpen wat er is gebeurd, ze hebben geen monarchie, dus daarom kwamen we naar een Britse pub.

‘Ik zou willen dat Charles koning wordt, omdat ik de manier van opvolging respecteer. Maar als je kon kiezen, zou ik William hebben.

‘Niemand die ik ken heeft iets anders gekend dan Elizabeth, behalve mijn grootmoeder.’