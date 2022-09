NY Times issues correction after printing false claims about the UK economy

De New York Times is gedwongen een vernederende correctie uit te brengen voor haar laatste treffer bij de koningin nadat het inflatiegegevens had verknoeid en de angst voor een recessie had aangewakkerd.

De krant meldde dat de Britse belastingbetalers de rekening van de begrafeniskosten van de overleden koningin zouden betalen – die naar schatting ongeveer £ 6 miljoen ($ 6,9 miljoen) zouden kosten.

Het verhaal bestempelde het als een ‘flink prijskaartje’ te midden van de ongebreidelde inflatie in Groot-Brittannië.

Maar kort na de publicatie van het verhaal tweette Ben Judah, een senior fellow bij de Atlantic Council, dat de werkelijke kosten per huishouden slechts vijf pence per persoon zouden zijn.

Op basis van de schatting van de New York Times van de begrafeniskosten van de koningin, zouden de 28 miljoen huishoudens in het VK elk slechts 20 pence moeten betalen.

Donderdag gaf de Times toe dat het verkeerd was en publiceerde een correctie op het verhaal, waarbij ze opmerkte dat de inflatie in het VK niet zo erg is als oorspronkelijk werd gemeld.

In plaats van de meer dan 10 procent inflatie waar de Times op aandrong, zei de correctie: ‘De inflatie van het land is bijna 10 procent; het is niet meer dan 10 procent.’

Het zei ook ‘terwijl de Bank of England vorige maand zei dat ze verwachtte dat er dit jaar een lange recessie zou beginnen, maar dat was vóór een nieuw plan dat werd voorgesteld door premier Liz Truss om de stijgende energiekosten te beteugelen.’

Het plan zou de energierekening beperken tot £ 2.500. Economen zeggen dat de inflatie in het vierde kwartaal van 2022 een piek van 10 procent of lager zal bereiken, na berichten dat deze in oktober tot meer dan 13 procent zou kunnen stijgen.

De beschamende klim naar beneden komt wanneer lezers de krant bombarderen met bedreigingen om hun abonnementen op te zeggen vanwege hun wrede berichtgeving over de koningin, slechts enkele dagen nadat ze op 96-jarige leeftijd stierf.

Koningin Elizabeth II stierf op 8 september in haar huis in Balmoral

‘Uw krant is onfeilbaar vol snark geweest, over een verhaal dat niet van u is. Teleurstellend’, schreef Twitter-gebruiker Doreen Wilson, een VN-bestuursadviseur in Canada.

‘Ik heb me voor vijf jaar ingeschreven, maar je hebt bevestigd dat het verstandig is om het te laten gaan.’

Mede-Twitter-gebruiker Robert Corbishley, een in Londen gevestigde public relations-professor, wees er ook op dat de kosten voor de belastingbetalers nog steeds lager zouden zijn dan het papier van $ 7.

‘Minder per persoon dan de prijs van één exemplaar van uw ‘krant”, schreef hij.

En zelfs in de Verenigde Staten hebben Amerikanen de krant bestempeld als ‘zielig’ en ‘walgelijk’ vanwege de toon van de berichtgeving over het overlijden van de overleden monarch.

‘Koningin Elizabeth heeft ZEVENTIG JAAR haar land gediend’, schreef Sheryl, wiens profielfoto een omgekeerde Amerikaanse vlag is.

‘Een of andere snotterige kleine kots @nytimes die waarschijnlijk al zeven minuten in de buurt is, respecteert ZOWEL het verdriet van het Verenigd Koninkrijk en Hare Majesteit door volledig te begrijpen wat hier aan de hand is. ‘Zielig’, schreef ze.

Een andere Amerikaan bekritiseerde de krant als ‘liberale propagandisten’ die ‘gewoon jaloers zijn, je zult nooit de bewondering hebben die de koningin of iemand als Trump heeft’, terwijl een vrouw met de naam ‘Livia’ tweette: ‘Als Amerikaan schaam ik me door deze lap.

‘Heel erg bedankt voor het versterken van die negatieve stereotypen over Amerikanen’, schreef ze aan de krant en merkte op: ‘De begrafeniskosten van de koningin hebben letterlijk niets met ons te maken.

‘Pas op, je agenda is zichtbaar’, schreef ze.

Anderen waren beleefder in hun kritiek op de krant, waarbij Vickie schreef: ‘Als Amerikaan zeg ik dat je totaal respectloos bent jegens koningin Elizabeth II.

‘Ze is geliefd bij haar mensen en het is walgelijk om te proberen de sfeer te verstoren in deze tijd van verdriet.’

David Nixon, een gepensioneerde marinier, zei ondertussen dat hij gelooft ‘dat dit aan onze Britse neven is om zelf te beslissen’.

Hij voegde eraan toe: ‘Het is ook ongepast om de kwestie aan de orde te stellen tijdens een periode van nationale rouw.’

En Heather Ann Barnes zei dat ze zich als Amerikaan ‘diep in verlegenheid brengt door dit en ik bied mijn oprechte excuses aan aan de mensen van Groot-Brittannië en het VK.

‘Weet je, we zijn niet allemaal ongevoelig’, zei ze tegen haar Britse volgers. ‘Ik heb naast je gerouwd/gehuild om het verlies van HM The Queen, is al meer dan 50 jaar in mijn leven. Ik voel het verlies ook.’

Het verzet kwam een ​​week nadat de krant kritiek kreeg op een artikel van Maya Jasanoff, een geschiedenisprofessor aan de Harvard University, waar ze zich concentreert op de geschiedenis van Groot-Brittannië en het Britse rijk en zei dat het verkeerd was om de kroon te ‘romantiseren’.

‘De koningin hielp een bloedige geschiedenis van dekolonisatie te verdoezelen waarvan de proporties en erfenissen nog niet voldoende erkend zijn’, schreef ze terwijl andere verslaggevers in het hele land zich bij het voorbeeld voegden om de regering van wijlen koningin te bekritiseren.

Andere Amerikanen betuigden ook hun steun aan hun Britse vrienden door het verhaal online te verspreiden

The Cut van New York Magazine wordt gezien als de grootste boosdoener over de berichtgeving over de dood van de koningin en de Britse koninklijke familie.

Het liberale tijdschrift dat in augustus een diepgaand interview publiceerde met de hertogin van Sussex, Meghan Markle, heeft zich onlangs op koning Charles gericht in een nieuw stuk dat woensdag online is gepubliceerd.

Het laatste verhaal is getiteld: ‘King Charles’s regeerperiode is begonnen’ die komt dagen voor de begrafenis van de koningin, die gepland staat voor maandag.

Het artikel wijst op berichten dat Charles in de dagen na de dood van zijn moeder twee ‘driftbuien’ doormaakte. Een daarvan was het rapport dat hij uit een ondertekeningsceremonie in Noord-Ierland stormde toen een pen op hem lekte, een ander was toen hij ‘zich in staarten stak en siste naar paleismedewerkers die er niet in slaagden om een ​​pennenbakje met de nodige haast van zijn tafel te halen. ‘

De koning gebaarde blijkbaar naar assistenten om hem te helpen wat plaats te maken op een rommelig bureau.

The Cut gaat verder met het noemen van een rapport van de bewaker waarin beweerd werd dat Charles ervoor koos om bijna 100 werknemers te vertellen dat hij hen zou laten gaan terwijl hij zich voorbereidt om naar Buckingham Palace te verhuizen tijdens een herdenkingsdienst voor zijn moeder.

Een bron vertelde de krant: ‘Iedereen is ronduit razend, inclusief de privésecretarissen en het seniorenteam.’

Het artikel besluit met een van Meghan Markle’s vele onbewezen beschuldigingen aan het adres van Charles, dat hij racistisch was jegens haar zoon, Archie, en beschuldigt hem van ‘alledaagse wreedheid’ jegens zijn vrouw, prinses Diana.

Berucht is dat The Cut kort na de dood van de koningin een artikel publiceerde met de titel: ‘Ik zal niet huilen om de dood van een gewelddadige onderdrukker.’

Het stuk was een interview met Carnegie Mellon-professor taalkunde Uju Anya, die donderdag tweette: ‘Ik hoorde dat de opperheerser van een stelend verkrachtend genocidaal rijk eindelijk sterft. Moge haar pijn ondraaglijk zijn.’

Anya vertelde de Cut dat de koningin een ‘vertegenwoordiger was van de cultus van blanke vrouwelijkheid’.

Anya, hoogleraar toegepaste taalkunde aan de universiteit van Pittsburgh, is de dochter van een moeder uit Trinidad en een vader uit Nigeria.

Ze vertelde NBC News dat ze ‘een kind van kolonisatie’ is en dat haar perspectief werd gevormd door de rol van Groot-Brittannië in de Nigeriaanse burgeroorlog.

‘Mijn vroegste herinneringen waren van het leven in een door oorlog verscheurd gebied, en de wederopbouw is zelfs vandaag nog niet voltooid’, zei ze.

Ze verdedigde haar opmerkingen tegen de monarchie en voegde eraan toe dat de koningin niet vrijgesteld was van de beslissingen van de Britse regering ‘waarop zij toezicht hield’.

‘Koningin Elizabeth was representatief voor de cultus van blanke vrouwelijkheid,’ zei Anya.

‘Er is een idee dat ze een klein-oud-dame-oma-type was met haar kleine hoedjes en haar portemonnees en kleine hondjes en alles, alsof ze deze plek of deze ruimte in het denkbeeldige, dit publieke imago, bewoonde als iemand die dat deed’ Ik heb geen hand in het bloedvergieten van haar kroon.’