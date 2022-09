Nurse in LA horror crash will remain in jail for another two weeks after bail hearing is delayed

De verpleegster die wordt beschuldigd van het veroorzaken van een gruwelijk auto-ongeluk in Los Angeles waarbij zes mensen om het leven kwamen, waaronder een zwangere vrouw en haar baby, zal nog minstens twee weken in de gevangenis blijven, zo oordeelde een rechter woensdag.

Nicole Lorraine Linton, 37, is zonder borgtocht vastgehouden sinds de vurige stapeling op 4 augustus, toen ze blijkbaar een zenuwinzinking kreeg toen ze in een Mercedes-Benz reed die met 90 mph door rood licht reed en tegen andere auto’s botste op een druk kruispunt .

Linton, een reizende verpleegster uit Houston, Texas, die op het moment van de crash in LA werkte, wordt beschuldigd van zes moorden en vijf van doodslag met grove nalatigheid.

Een van de aanklachten wegens moord is ingediend voor de ongeboren zoon van het acht maanden durende slachtoffer Asherey Ryan.

Nicole Linton, 37, zal nu verschijnen voor haar borgtochthoorzitting op 12 september, nadat een rechter ermee instemde de procedure van woensdag uit te stellen

Linton, die wordt beschuldigd van zes moorden voor de vurige crash van 4 augustus waarbij zes mensen omkwamen, wordt sinds haar arrestatie vastgehouden zonder borgtocht. Woensdag staat ze op de foto in de rechtbank

De vurige crash van 4 augustus stuurde de rij auto’s naar een ander benzinestation over de weg voordat ze stopten net voor de pompen

Linton – gekleed in een grijze gevangenisoverall en in een rolstoel, vanwege de gebroken voet en gebroken pols die ze naar verluidt bij het ongeval had opgelopen – verscheen woensdag op een hoorzitting bij de strafrechter in het centrum, waar plaatsvervangend officier van justitie Antonella Nistorescu een motie indiende om de geplande borgtocht uit te stellen horen.

Nistorescu zei dat de aanklager meer tijd nodig had om Linton’s ‘geestelijke gezondheidsepisodes’ en ‘eerdere incidenten’ waarbij ze mogelijk betrokken was, te onderzoeken.’

De DDA voegde eraan toe dat ze ook berichten wilde bekijken dat Linton medicijnen had gekregen voor haar psychische problemen, maar dat ze ‘vrijwillig was gestopt met het innemen ervan’.

Lintons advocaat, Halim Dhanidina, maakte bezwaar tegen de motie om haar verzoek om borgtocht voort te zetten en zei tegen de rechtbank: ‘Deze verdere vertraging, haar in hechtenis houden, is een voortdurende schending van haar rechten.’

Dhanidina protesteerde dat het houden van Linton in de gevangenis zou betekenen dat ze geen behandeling zou kunnen krijgen voor haar mentale problemen en andere gezondheidsproblemen die ze lijdt, waaronder epilepsie.

Hij wees erop dat er ‘geen drugs of alcohol in haar lichaam’ zat op het moment van de crash en dat ze geen strafblad had, en zei dat officieren van justitie Linton konden vasthouden met ‘minder beperkende middelen dan gevangenisstraf’.

En hij drong er bij de rechtbank op aan haar vrij te laten in een psychiatrische instelling.

DDA Nistorescu reageerde fel en verzette zich fel tegen het verzoek van de verdediging om ‘de beklaagde vrij te laten in een niet-afgesloten faciliteit’.

Linton, voegde ze eraan toe: ‘Besloten moedwillig in dat voertuig te stappen, wat resulteerde in de moord op zes onschuldige mensen.’

Rechter Victoria Wilson keurde het verzoek van de officier van justitie goed om de hoorzitting op borgtocht voort te zetten tot 12 september en vertelde de rechtbank dat ze ‘goede redenen had om het verzoek van het volk in te willigen’.

Linton’s Mercedes raasde langs een benzinestation en botste vervolgens tegen de zijkant van een verkeersopstopping, waardoor een vlammend inferno ontstond in de wijk Windsor Hills in Los Angeles

Het verminkte wrak van de Mercedes waarin Linton te hard reed, wordt hier getoond na de crash

Eerder dienden officieren van justitie een schriftelijke verklaring in van UCLA-dokter William Winter, die Linton twee dagen na het verwoestende ongeval onderzocht en zei dat ze ‘een schijnbaar gebrek aan bewustzijn’ had op het moment van de crash.

‘Ze kan zich de gebeurtenissen die tot haar botsing hebben geleid niet herinneren’, voegde dr. Winter toe, die ook zei dat Linton aan een bipolaire stoornis leed. ‘Het volgende dat ze zich herinnerde, was dat ze op de stoep lag en zag dat haar auto in brand stond.’

De mederaadsman van Nistorescu, DDA Brittany Vannoy, maakte in gerechtelijke documenten ook bezwaar tegen het toekennen van borgtocht, daarbij verwijzend naar Lintons mentale problemen die volgens haar ertoe hebben geleid dat ze meerdere keren onvrijwillig is vastgezeten.

‘De verdediging heeft een aantal eerdere incidenten aan het licht gebracht die in ernst lijken toe te nemen, variërend van het springen van de verdachte op politieauto’s tot het springen uit de ramen van een appartement’, zei Vannoy.

‘De verdediging geeft aan’ [Linton] is verschillende keren onderworpen aan onvrijwillige verplichtingen en heeft zichzelf meer dan eens pijn gedaan.’

Vannoy hield vol dat Linton zonder borgtocht moest worden vastgehouden tot haar proces vanwege deze psychische problemen en haar ‘extreem roekeloze gedrag’ bij de crash, plus haar banden met mensen buiten Californië en de VS – haar moeder woont in Jamaica.

Bij de verschrikkelijke crash – die plaatsvond op een overvol kruispunt in Windsor Hills, ongeveer 16 kilometer ten zuidwesten van het centrum van LA – kwamen de 23-jarige Ryan, haar 11 maanden oude zoon Alonzo Luchiano Quintero en haar vriend, bewaker Reynold Lester, 24 om het leven. , vader van Ryans ongeboren kind.

Familieleden zeiden dat de drie op weg waren naar een doktersafspraak voor een prenataal onderzoek voor Ryan toen het noodlot toesloeg. Hun auto werd in tweeën gedeeld door de impact van de botsing met hoge snelheid, die op video werd vastgelegd door bewakingscamera’s in de buurt.

Linton is zonder borgtocht vastgehouden in Californië op zes aanklachten wegens moord op het vermoorden van een zwangere vrouw, haar vriend, de eenjarige zoon van de vrouw, een man en twee andere vrouwen op 4 augustus.

Linton leek een gelukkig en succesvol leven te leiden als reizende verpleegster tot de horrorcrash van vorige maand. Haar motief blijft onduidelijk

De verpleegster heeft de afgelopen twee jaar zes functies vervuld in vijf verschillende staten, ondanks ‘ernstige’ psychische problemen

Eén aanklacht wegens moord — maar geen aanvullende aanklacht wegens doodslag door voertuigen — werd ingediend voor de foetus, die door de lijkschouwer werd geïdentificeerd als Armani Lester en werd vermeld als geboren op dezelfde dag dat hij stierf.

De twee andere slachtoffers van de crash waren Lynette Noble, 38, en moeder van zes Nathesia Lewis, 42.

Ze reden samen toen hun auto werd geraakt en vlogen meteen in brand.

Aanvankelijk konden hun lichamen niet worden geïdentificeerd vanwege een ernstig trauma en pas enige tijd later konden ze worden geïdentificeerd aan de hand van persoonlijke bezittingen en documenten die in hun uitgebrande auto waren gevonden.

Terwijl de advocaat van Linton, Dhanidina, heeft toegegeven dat zijn cliënt een geschiedenis heeft van ‘ernstige geestelijke gezondheidsproblemen’ die mogelijk verband houden met de crash, ontkende hij berichten dat Linton minstens 13 eerdere crashes had gehad – waaronder een 2020 letselongeval waarbij in totaal twee auto’s waren – en kende de dreiging van haar rijgedrag.

‘Er is uitgebreid over bericht en het is niet waar’, hield Dhanidina vol. ‘Ze heeft geen gevaarlijk rijverleden.’

De officier van justitie van LA County, George Gascón, hield een persconferentie na de crash, waar hij verklaarde dat Linton – die wordt vastgehouden in het Century Regional Detention Center, ten oosten van het centrum – een levenslange gevangenisstraf tegemoet kan zien als hij op alle aanklachten wordt veroordeeld.

Gascón zei dat Linton met snelheden van ten minste 90 mph reed toen ze door een rood licht reed en kruisende voertuigen raakte op de drukke kruising van La Brea en Slauson Avenue.

‘Een jong gezin werd in een oogwenk vernietigd’, zei Gascón. ‘Er is catastrofale schade aan de families en vrienden van de doden en gewonden.

Lynette Noble (links) werd geïdentificeerd als een van de zes slachtoffers bij het vurige ongeval op 4 augustus. Noble en Nathesia Lewis (rechts) – die ook omkwam – reden samen toen IC-verpleegster Nicole Linton tegen hun auto botste

Asherey Ryan (foto), 23, die zwanger was, kwam om bij de vurige crash, samen met haar eenjarige zoon Alonzo (rechts) en haar ongeboren kind

Reynold Lester, 24, (rechts) de vader van het ongeboren kind van Ryan stierf ook bij de crash. Hij is hier afgebeeld met Asherey

‘Het is niet alleen een enorm verlies voor hun families, maar voor onze hele gemeenschap, die van deze ongelooflijke tragedie hoorde, die de inmiddels virale video van de botsing heeft bekeken.’

Linton, die als IC-verpleegkundige werkte, werkte ook als serveerster in een stripclub en had een geschiedenis van dreigen met zelfmoord na een slechte relatiebreuk. Ze kreeg psychische problemen nadat haar geliefde, Olympisch atleet Germaine Mason, in 2017 stierf.

Ze was van plan te trouwen met Mason – een zilveren medaillewinnaar bij het hoogspringen op de Olympische Spelen van 2008 – voordat hij omkwam bij een motorongeluk, onthulde DailyMail.com exclusief.

‘Toen ik zag wat er in LA was gebeurd, was het eerste dat door me heen ging dat ze ruzie had gehad met haar vriend en dronken was en zelfmoord probeerde te plegen’, zegt een bron dicht bij Linton.

‘Ze had eerder gedreigd het te doen. Ik dacht dat ze het deze keer misschien had doorgezet.’

Linton’s voorgeleiding is gepland voor 26 oktober, wanneer ze ‘niet schuldig’ of ‘schuldig’ zal pleiten voor de 11 aanklachten die ze moet ondergaan.