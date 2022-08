Nuclear war between the US and Russia ‘would cause a global famine’

Wat is de Doomsday Clock?

De Doomsday Clock is gemaakt door het Bulletin, een onafhankelijke non-profitorganisatie die wordt gerund door enkele van ‘s werelds meest vooraanstaande wetenschappers.

Het werd opgericht door bezorgde Amerikaanse wetenschappers die betrokken waren bij het Manhattan-project, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de eerste kernwapens ter wereld ontwikkelde.

In 1947 stelden ze de klok in om een ​​eenvoudige manier te bieden om het gevaar voor de aarde en de mensheid van een nucleaire oorlog aan te tonen.

De Doomsday Clock houdt niet alleen rekening met de waarschijnlijkheid van een nucleair Armageddon, maar ook met andere opkomende bedreigingen zoals klimaatverandering en vooruitgang in biotechnologie en kunstmatige intelligentie.

De Doomsday Clock is gemaakt door het Bulletin, een onafhankelijke non-profitorganisatie die wordt gerund door enkele van ‘s werelds meest vooraanstaande wetenschappers

Het is symbolisch en vertegenwoordigt een aftelling naar een mogelijke wereldwijde catastrofe.

De beslissing om te verhuizen, of de klok met rust te laten, wordt genomen door het Bulletin of the Atomic Scientists, in overleg met de Board of Sponsors van het bulletin, waar 16 Nobelprijswinnaars deel van uitmaken.

De klok is een universeel erkende indicator geworden van de kwetsbaarheid van de wereld voor rampen door kernwapens, klimaatverandering en opkomende technologieën in de biowetenschappen.

In 2020 heeft het Bulletin of the Atomic Scientists, een expertgroep gevormd in 1945, de Doomsday Clock 100 seconden aangepast tot middernacht, het dichtst dat we ooit bij totale vernietiging zijn gekomen – en het bleef daar in 2021.

Dat stuurde een bericht dat de aarde dichter bij de vergetelheid was dan ooit sinds de begindagen van het testen van waterstofbommen en 1984, toen de betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie ‘het ijskoudste punt in decennia’ bereikten.

Het Bulletin hield ook rekening met de reactie van wereldleiders op de pandemie van het coronavirus, omdat ze van mening waren dat deze zo slecht was dat de klok gevaarlijk dicht bij middernacht moest blijven staan.

Hoe dichter bij middernacht de klok beweegt, hoe dichter bij de vernietiging van de mensheid.

Hoe is de klok veranderd sinds 1947?