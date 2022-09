Now Hulu hikes fees: Streaming giant raises ad-supported plan by 15% from $7 to $8 per month

Hulu is de nieuwste streaminggigant geworden die zijn prijzen over de hele linie heeft verhoogd naarmate steeds meer mensen de kabel weggooien.

De streaminggigant kondigde dinsdag in een e-mail aan zijn meer dan 41 miljoen abonnees aan dat de maandelijkse abonnementskosten vanaf 10 oktober omhoog gaan.

Op dat moment zal het door advertenties ondersteunde niveau met 14 procent stijgen van $ 6,99 per maand naar $ 7,99 per maand, of een totaal van $ 79,99 per jaar.

De prijzen voor het premium-abonnement, dat advertenties helemaal uitschakelt, zullen ondertussen stijgen van $ 12,99 per maand naar $ 14,99 zonder de optie voor een jaarabonnement, zoals voorheen het geval was.

De nieuwe prijsstijgingen maken Hulu bijna net zo duur als zijn concurrenten zoals HBO Max en Netflix – hoewel de laatste van plan is om binnen enkele weken een meer betaalbare advertentie-ondersteunde optie aan te bieden.

Nu zetten abonnees zich schrap voor de andere streamingplatforms die eigendom zijn van Disney om hun prijsverhogingen door te voeren voordat het bedrijf in december zijn eigen advertentie-ondersteunde versie van zijn vlaggenschip-streamingservice lanceert.

ESPN+ heeft zijn maandelijkse prijs al verhoogd van $ 6,99 naar $ 9,99 per maand, en de jaarlijkse prijzen van $ 69,99 naar $ 99,99.

Vanaf 8 december zal Disney+ ook zijn prijzen verhogen, aangezien het een nieuwe advertentie-ondersteunde laag introduceert voor $ 7,99 per maand – de prijs die het momenteel kost zonder advertenties.

De premium, advertentievrije versie van Disney+ zal dan stijgen tot $ 10,99 per maand, of $ 109,99 per jaar, wat neerkomt op een maandelijkse verhoging van $ 3 of een jaarlijkse verhoging van $ 30, volgens The Hollywood Reporter.

Als gevolg van deze wijzigingen zullen ook de prijzen van Disney’s streamingbundels worden aangepast, met een nieuw basisplan dat zowel Disney+ als Hulu met advertenties biedt, maar geen ESPN+, voor $ 9,99 per maand.

Klanten die ESPN+ willen, moeten $ 12,99 betalen voor alle services met advertenties.

Ondertussen wordt de bestaande Disney-bundel met Disney+ zonder advertenties, Hulu met advertenties en ESPN+ verhoogd van $ 13,99 naar $ 14,99 per maand, maar de bundel zonder advertenties voor een van de services blijft $ 19,99 per maand.

Abonnementsbundels met het Hulu Live-televisieaanbod zullen ook prijsstijgingen zien, met abonnementen vanaf $ 69,99 per maand voor een abonnement dat Disney+ met advertenties omvat.

Maar Hulu blijft de meest populaire van de Disney-streamingdiensten, de Wall Street Journal gevonden in een enquête van vorige maand.

Netflix’ streamingrivaal Disney+ introduceert op 8 december 2022 ook een advertentie-ondersteunde abonnementsniveau voor Amerikaanse klanten

Aandelen voor Disney – die Hulu bezit – zijn het afgelopen jaar met 39,14 procent gedaald tot $ 112,69

WAT WE WETEN OVER DE NIEUWE AD-ONDERSTEUNDE TIER VAN NETFLIX In april 2022 zei Netflix voor het eerst advertenties te introduceren. Volgens rapporten wordt het op 1 november gelanceerd in meerdere landen, waaronder het VK, de VS, Canada, Frankrijk en Duitsland. De laag zal goedkoper zijn dan de goedkoopste bestaande laag. In tegenstelling tot andere door advertenties ondersteunde streamingdiensten, is het niet gratis. Netflix werkt samen met Microsoft om advertenties voor de nieuwe laag te ontwikkelen. Code opgemerkt in de iPhone-app van Netflix door Steve Moser suggereert dat de advertentielaag ook de mogelijkheid om inhoud te downloaden blokkeert. Netflix co-CEO Ted Sarandos heeft ook gezegd dat de nieuwe advertentielaag geen toegang zal hebben tot de volledige inhoudsbibliotheek van Netflix.

Het meldde dat het totale aantal nieuwe abonnementen op Hulu dat van Disney+ in 18 van de afgelopen 24 maanden overtrof, en het aantal totale nieuwe abonnementen op Hulu heeft dat van Disney’s vlaggenschipdienst in elk van de laatste zes kwartalen overschreden.

Volgens de meest recente aanvraag van het bedrijf heeft Hulu’s streaming-only-service nu 41,4 miljoen abonnees, terwijl de live tv-streamingservice, Hulu Live, 4,1 miljoen heeft.

Het bedrijf haalt nu gemiddeld $ 12,92 per actieve gebruiker per maand binnen, Verscheidenheid rapporten.

Hulu is al lang de goedkopere optie in vergelijking met zijn grote concurrenten zoals Netflix en HBO Max, die beide $ 9,99 per maand vragen voor een basisabonnement.

HBO Max biedt ook een advertentievrij abonnement dat $ 14,99 per maand kost, terwijl het duurste abonnement bij Netflix momenteel $ 19,99 kost – hoewel het bedrijf waarschijnlijk al in november een goedkopere, door advertenties ondersteunde laag zal aanbieden.

Maar het blijft duurder om naar series als Hulu’s Only Murders in the Building te kijken dan naar een gratis aflevering van The Office op Peacock.

Shows op Paramount Plus zijn ook beschikbaar voor slechts $ 4,99 per maand, net als programma’s zoals The Morning Show op Apple TV+.

En bij het vergelijken van het aantal abonnees bij elk van de streaminggiganten, liep Hulu vorig jaar achter.

Bedrijfsleiders meldden dat het eind 2021 45,3 miljoen abonnees had IndieWire — meer dan de 9 miljoen abonnees van Peacock en de 22 miljoen van Discovery+.

Maar het bleef achter bij de 56 miljoen abonnees van Paramount en de 73,8 miljoen abonnees van HBO Max.

Amazon Prime en Netflix leken het vorig jaar het beste te hebben gedaan, met respectievelijk 200 miljoen en 221,8 miljoen abonnees.

Aandelen voor Netflix zijn het afgelopen jaar met 62 procent gedaald tot $ 228,96 op woensdag

Netflix heeft in het vierde kwartaal van 2021 8,3 miljoen nieuwe abonnees toegevoegd. Maar in de twee opeenvolgende kwartalen zijn het abonnees verloren, niet gewonnen

Nu zijn de aandelen voor Netflix het afgelopen jaar echter met 62 procent gedaald tot $ 228,96 op woensdag na een tumultueus jaar voor het bedrijf, terwijl de aandelen voor Disney het afgelopen jaar met 39,14 procent zijn gedaald tot $ 112,69.

Netflix-managers proberen nu zichzelf te rebranden na bijna 1 miljoen abonnees tot nu toe dit jaar.

Het bedrijf zal naar verwachting op 1 november een advertentie-ondersteunde laag lanceren in meerdere landen, waaronder de VS, het VK, Canada, Frankrijk en Duitsland.

Hoewel het onduidelijk blijft hoeveel de nieuwe advertentie-ondersteunde versie zal kosten, zal deze goedkoper zijn dan de laagst geprijsde advertentievrije laag (Basic), die momenteel $ 9,99 kost.

Het bedrijf rekent naar verluidt ook ‘premiumprijzen’ aan merken om op zijn platform te adverteren, waarbij het profiteert van de sterke interesse van adverteerders om zijn producten aan te sluiten op het brede publiek van Netflix.

Het brengt adverteerders ongeveer $ 65 in rekening voor het bereiken van 1.000 kijkers, wat aanzienlijk hoger is dan de meeste andere streamingplatforms.

De verhuizing markeert een belangrijke verandering voor de streamer, die heeft geweigerd reclame op te nemen sinds het 15 jaar geleden voor het eerst begon.

Netflix co-CEO Ted Sarandos (foto) onthulde in juli dat de nieuwe advertentielaag geen toegang heeft tot de volledige inhoudsbibliotheek van Netflix

In april kondigde Netflix aan dat het zijn weerstand tegen advertenties zou opgeven nadat bekend werd gemaakt dat het in de eerste drie maanden van het jaar wereldwijd 200.000 abonnees had verloren.

Destijds onthulde Netflix-CEO Reed Hastings in een winstoproep dat het platform in het ‘volgende jaar of twee’ advertenties zou introduceren.

In mei vertelde Netflix zijn werknemers dat het eerder dan verwacht advertenties zou introduceren – tegen het einde van het jaar, The New York Times onthuld.

‘Ja, het is snel en ambitieus en het zal wat compromissen vergen’, zegt Netflix in een notitie aan medewerkers, gezien door The New York Times.

‘Elk groot streamingbedrijf met uitzondering van Apple heeft of heeft een advertentie-ondersteunde dienst aangekondigd. Niet voor niets willen mensen goedkopere opties.’

In juli maakte Netflix bekend dat het in het tweede kwartaal van het jaar bijna 1 miljoen abonnees had verloren, bijna vijf keer zoveel als in het eerste kwartaal.

In een brief aan aandeelhouders Netflix zei destijds dat het begin 2023 een nieuw abonnementsniveau met advertenties zou lanceren, te beginnen met ‘het handjevol markten waar de advertentie-uitgaven aanzienlijk zijn’.

Dit was ook al had het zijn werknemers naar verluidt verteld dat advertenties eind 2022 zouden verschijnen.

Maar de nieuwe advertentielaag heeft geen toegang tot de volledige inhoudsbibliotheek van Netflixonthulde co-CEO Ted Sarandos in juli.

‘Vandaag de dag kunnen we het overgrote deel van wat mensen op Netflix kijken, opnemen in de advertentie-ondersteunde laag’, zei Sarandos destijds.

‘Er zijn een aantal dingen die dat niet doen – waarover we in gesprek zijn met de studio’s – maar als we het product vandaag zouden lanceren, zouden de leden in de advertentielaag een geweldige ervaring hebben.

‘We zullen wat extra content verwijderen, maar zeker niet alles, maar we denken niet dat het een materiële belemmering is voor het bedrijf.’