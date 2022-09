Nikolas Cruz’s jailhouse calls reveal he LAUGHED about leaving MAGA hat on adopted mother’s grave

Nikolas Cruz lachte om het achterlaten van een MAGA-hoed op het graf van zijn adoptiemoeder, volgens een samenvatting van een gesprek in de gevangenis dat werd vrijgegeven voorafgaand aan zijn veroordelingsproces in Ft. Lauderdale, Florida.

De schutter van de Marjory Stoneman Douglas High School, die in 2018 14 studenten en drie personeelsleden doodde, vertelde zijn broer’s kamergenoot Richard Moore tijdens een videobezoek in de gevangenis dat hij Lynda Cruz, 68, miste, die in november 2017 stierf aan een longontsteking, maar een ziekelijk gegrinnik uit het souvenir dat hij bij haar graf had achtergelaten.

Nikolas Cruz zei dat hij zijn ‘stiefmoeder mist en lacht om het feit dat hij zijn Donald Trump ‘MAGA’-hoed op haar graf heeft achtergelaten’, volgens een transcript van het gesprek verkregen door Lokaal10 Nieuws.

De onthulling kwam op dezelfde dag dat een buurman getuigde dat zijn stiefmoeder doodsbang voor hem was vanwege zijn explosieve humeur.

Juryleden kregen foto’s te zien van de schade die hij aan het ouderlijk huis had aangericht tijdens een van zijn gewelddadige driftbuien. Zij zullen beslissen of hij de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengt of de doodstraf krijgt.

Nikolas Cruz, hier te zien tijdens zijn veroordelingsproces, pleitte in oktober 2022 schuldig aan de massamoorden op een middelbare school in Parkland, Florida en staat nu terecht om te bepalen wat zijn straf zal zijn

Schutter op een middelbare school in Parkland, Nikolas Cruz, 23, hier gezien terwijl hij een paar schoten afvuurt terwijl hij een MAGA-hoed draagt

Lynda Cruz, hier afgebeeld met een baby Nikolas, adopteerde hem nadat ze verschillende miskramen had gehad

De schutter wist dat zijn adoptiemoeder een ‘liberaal antitypegeweertype’ was Miami Herald eerder gemeld, en hij plaatste de hoed in haar kist om haar te pesten.

‘Omdat zijn moeder Donald Trump haatte, stopte hij het bij haar in haar kist toen ze stierf en nam een ​​foto van haar met de hoed’, vertelde de vriend, Hunter McCutcheon, aan een rechercheur, meldde de krant.

Later vroeg hij Patricia Devaney-Westerlind, een buurvrouw van de Cruzes die dit jaar herhaaldelijk videobezoeken had met de schutter, om naar het graf te gaan en de hoed op te halen.

Cruz zei tegen haar dat ze de MAGA-hoed moest verwijderen die hij had achtergelaten omdat hij wist dat zijn moeder dat zou doen [not] het leuk vinden [in] daar’, blijkt uit samenvattingen van gesprekken die hij met de buurman had.

Juryleden kregen shirtloze foto’s te zien van Cruz met een MAGA-hoed met een pistool dat hij ophief en afvuurde voor schietoefeningen. Het is niet duidelijk of dat dezelfde hoed is die hij bij het graf zette.

Nikolas Cruz pleitte in oktober 2022 schuldig aan de massamoorden en staat nu terecht om te bepalen wat zijn straf zal zijn. De jury van zeven man en vijf vrouwen zal beslissen of hij ter dood wordt veroordeeld of levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating. Ze moeten unaniem zijn om een ​​doodvonnis op te leggen.

Cruz zag zijn geadopteerde vader sterven aan een hartaanval voor zijn zesde verjaardag – en kort daarna begon hij ‘gewelddadig en onrustig’ gedrag te vertonen.

Hij begon kikkers, eekhoorns en andere dieren te doden. Hij zou stiekem de tuin van zijn buren binnensluipen en proberen hun honden hun hangbuikvarkens aan te vallen, volgens de… Washington Post.

De zeven-man, vijf-vrouwen jury zal beslissen of Marjorie Stoneman Douglas High School schutter Nikolas Cruz ter dood zal worden veroordeeld of levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating

Cruz overlegt met zijn advocaat tijdens zijn strafproces, dat tot oktober zal duren

Buurman Paul Gold getuigde dat Lynda Cruz, de adoptiemoeder van de schutter, bang was voor zijn humeur

Lynda Cruz was bang voor haar zoon, een andere buurman Paul Gold getuigde, maar nam hem toch mee naar de Gun World in Zuid-Florida, zodat hij een AK-47-geweer kon krijgen toen hij 18 werd.

‘Ze vertelde me dat ze bang voor hem was,’ zei Gold. ‘Ze vertelde me dat ik niet moest geloven in het mooie uiterlijk dat hij had en zijn engelachtige manieren en dat hij zich zou omdraaien en slechte dingen zou doen. En soms was ze een beetje bang voor hem.’

Afgezien van zijn postume grap met de MAGA-hoed, kregen de juryleden foto’s te zien van beschadigde muren, geslagen door Nikolas en zijn broer Zachary Cruz, volgens de Onafhankelijk.

Er was een gebarsten spiegel en een beschadigde badkamermuur.

Gold vertelde de juryleden dat Cruz ‘afleveringen’ zou hebben, volgens de nieuwspublicatie, en zei dat het ‘bijna was alsof een andere persoon het had gedaan’.

Cruz, die hier zonder hemd in een MAGA-hoed verschijnt, heeft blijkbaar een buurman gevraagd om een ​​soortgelijke hoed te verwijderen die hij in het graf van zijn adoptiemoeder had geplaatst

Cruz, hier afgebeeld met een MAGA-hoed, zou een MAGA-hoed in het graf van zijn adoptiemoeder hebben geplaatst. Het is onduidelijk of het dezelfde hoed is

‘Hij zou heel aardig en aardig zijn voor mensen en aardig willen zijn voor mensen en dan nog een moment zou hij zijn geduld verliezen en dingen kapot maken en gek lijken’, zei hij.

‘Toen hij kalmeerde, kon je zien dat hij zich echt verontschuldigde, bijna alsof het iemand anders was die het had gedaan.’

Het waren niet alleen buren die de waarschuwingssignalen zagen voor de massaslachting op de middelbare school in Parkland, Florida.

Tijdens zijn middelbare schooltijd vloekte Nikolas Cruz vaak tegen leraren en uitte hij bedreigingen, en zijn tekeningen van schotslachtoffers waren zo verontrustend dat een leraar ze jarenlang vasthield en ze onmiddellijk na het bloedbad aan de autoriteiten overdroeg.

Tijdens een kruisverhoor van een voormalig speciaal onderwijsadviseur die met Cruz werkte van de zesde tot de achtste klas, toonde officier van justitie Jeff Marcus Jessica Clark Flournoy pagina na pagina met incidentrapporten die waren ingediend door leraren van de Westglades Middle School.

Cruz noemde meisjes en vrouwelijke leraren denigrerende namen, onderbrak lessen en stormde de klas uit, volgens de rapporten, waarin werd opgemerkt dat leraren herhaaldelijk de campusbeveiliging belden over zijn gedrag.

Onder ondervraging van Cruz-advocaat Tamara Curtis, zei Flournoy dat ze nooit op de hoogte was gebracht van de rapporten van de leraren.

Juryleden kregen deze foto te zien van een spiegel die gekraakt was door schutter Nikolas Cruz in het ouderlijk huis tijdens een van zijn driftbuien

De badkamermuur in het huis van Nikolas Cruz die werd beschadigd tijdens een van zijn uitbarstingen

‘Het zou nuttig zijn geweest,’ zei ze.

Maar Marcus liet ook Flournoy-aantekeningen zien van een van haar eigen ontmoetingen met Cruz, waarin hij haar vertelde dat als ‘het schip aan het zinken was’ hij ‘ergens om bekend wilde staan’.

‘Ik denk dat hij dat nu wel is, toch?’ vroeg Marcus, een snel bezwaar makend van Cruz’ advocaten dat Circuit Judge Elizabeth Scherer handhaafde.

Zijn openbare verdedigers zijn in hun tweede week van het presenteren van getuigenissen over het moeilijke leven van Cruz – van zijn geboorte tot een crackverslaafde, harddrinkende prostituee die hem ter adoptie afstond tot een jeugd vol emotionele en psychologische problemen waarvan getuigen zeiden dat ze nooit adequaat aangepakt.

Hun verdedigingsstrategie is gericht op het tegengaan van de emotionele, gruwelijke en grafische bewijzen en getuigenissen die de aanklager gedurende drie weken presenteerde bij het uiteenzetten van de moorden en hoe Cruz de aanval plande.

Flournoy getuigde dat toen ze Cruz voor het eerst ontmoette in de zesde klas, hij zijn best deed om goede cijfers te halen, zich te gedragen en vrienden te maken, maar hij worstelde.

Cruz, bij wie de diagnose aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit werd gesteld, had moeite om zich te concentreren en georganiseerd te blijven, zei ze.

Flournoy zei dat Cruz extreem angstig was – iets wat leraren in het basisonderwijs ook zeiden in eerdere getuigenissen – en bang was dat andere studenten zouden ontdekken dat hij het slecht deed. Ze zei dat als leraren huiswerk en toetsen teruggaven, hij de papieren snel in zijn rugzak stopte zonder te kijken, zodat niemand anders het zou zien.

Hij schaamde zich om zijn hand op te steken om hulp te krijgen, dus bedachten Flournoy en zijn leraren een systeem waarbij hij een blauwe kaart op zijn bureau zou leggen als hij hulp nodig had.

Ze zei dat ze in de achtste klas wist dat zijn gedrag was verslechterd: hij werd door het personeel naar de klas begeleid en tijdens de lunch door hen vergezeld, en op een gegeven moment vernielde hij een wastafel in de badkamer.

Maar Flourney zei dat ze de volledige omvang van Cruz’ gedrag niet kende totdat Marcus de incidentrapporten naar buiten bracht.

En ze zei dat ze zich niet kon herinneren ooit te hebben gehoord dat een leraar uit Westglades zo bang was voor Cruz dat ze hem niet in haar klas wilde hebben tenzij er een adjunct-directeur of gedragsspecialist aanwezig was.

Flournoy zei ook dat ze nooit wist van de tekeningen van schotslachtoffers die een leraar bewaarde.

Marcus vroeg haar toen enkele passages uit de rapporten voor te lezen.

Ze omvatten: In plaats van een woordenschatopdracht te maken, tekende Cruz stokfiguren met geslachtsdelen en van mensen die elkaar op het werkblad beschoten.

Tijdens lessen over de burgeroorlog raakte Cruz overdreven opgewonden door de moord op president Abraham Lincoln en vroeg hij of de schoten ‘knal, knal, knallen echt snel en was er overal bloed?’ Toen hij het had over soldaten die tijdens de oorlog waren gesneuveld, vroeg hij: ‘Hebben ze ze opgegeten?’

Een leraar meldde dat ‘Nikolas elk excuus zal vinden om vuurwapens of geweld ter sprake te brengen.’ Toen een leerling in die klas schreef dat Jezus zijn held was, schreeuwde Cruz een obsceniteit uit. Toen hem werd verteld dat hij door de beveiliging naar de badkamer moest worden begeleid, antwoordde hij dat hij de bewakers haatte ‘en ik hoop dat ze sterven’, en zwoer toen.

Tijdens een discussie over een boek vertelde hij de klas dat hij er een hekel aan had, maar ‘Ik hou van wapens. Kunnen we daarover praten?’ Vervolgens verstoorde hij de klas door papieren ballen te gooien, te vloeken en een pennendop en een puntenslijper naar andere leerlingen te gooien.

In de ene klas stond hij op en flitste met zijn middelvinger naar een andere leerling. Toen de leraar de telefoon pakte om de beveiliging te bellen, rende hij naar hem toe en pakte hem. Toen de leraar een leerling vertelde om naar een andere klas te gaan en de leraar te vragen de beveiliging te bellen, sloeg Cruz verschillende keren met de hoorn tegen de telefoon en stormde toen de kamer uit.

Tijdens de les beweerde Cruz dat hij zich verveelde en begon op een feesttoeter te blazen. Toen de leraar hem vroeg het te overhandigen, brak hij het.

Cruz werd uiteindelijk naar een school gestuurd voor studenten met emotionele en gedragsproblemen voordat hij naar Stoneman Douglas mocht gaan. Een jaar voor de schietpartij werd hij van de middelbare school gestuurd. Hij was nooit opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Het proces wordt woensdagmiddag hervat en zal naar verwachting tot oktober duren.