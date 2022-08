NHS midwife spends maternity leave backpacking around the world

Een NHS-verloskundige heeft tijdens haar zwangerschapsverlof 17 landen bezocht met haar pasgeboren baby en partner.

Milly Goodwin, 30, uit Muswell Hill, Londen, is op 30 juli 2021 bevallen van baby Poppy.

Zij en haar partner Stu, 33, een civiel ingenieur, gaven vervolgens £ 20.000 van hun spaargeld uit en vertrokken zes maanden later op hun fulltime reis.

Het trio heeft sindsdien 17 landen bezocht, waaronder Brazilië, Ecuador, Monaco en Canada.

Milly Goodwin, 30, uit Muswell Hill, Londen, is op 30 juli 2021 bevallen van baby Poppy en heeft haar de wereld rondgereisd. Afgebeeld: Borstvoeding in Costa Rica

Zuid-Frankrijk ontdekken. De familie heeft genoten van hun tijd in het buitenland, ook al was het soms ‘vermoeiend’

Milly. op de foto genietend van een duik in het Bakalarmeer, Mexico. houdt ervan om haar dochter wild te laten zwemmen

Veel van hun reizen zijn in kustgebieden geweest – verre van een kantoor of kinderdagverblijf. Milly en haar dochter genieten van Playa Blanca in Costa Rica

Milly zei: ‘Ik ben altijd enthousiast geweest over het krijgen van een baby en dacht erover om tijdens mijn zwangerschapsverlof te reizen.

‘Het leek me een mooie gelegenheid om als nieuw gezin op reis te gaan.

‘Natuurlijk was ik er ongerust over omdat ik niet wist wat ik kon verwachten, maar het is de beste beslissing die we ooit hebben genomen.’

De avonturen begonnen drie weken nadat Poppy was geboren.

Omdat ze wisten dat het paar fulltime met haar wilde reizen, deden ze een ‘testrun’ naar Slovenië om te zien hoe ze het allemaal volhielden.

Milly beschrijft de ervaring als ‘bevrijdend’ omdat ze het vertrouwen kreeg om verder weg te vliegen.

Hun reisplannen werden echter een paar maanden opgeschort omdat Stu werd gediagnosticeerd met een goedaardige hersentumor.

Na een operatie van 12 uur en vijf maanden herstel, stond het paar te popelen om weg te komen, dus hun reisplannen werden hervat.

Het stel besloot om licht te reizen, met slechts twee kleine rugzakken, en onderweg de belangrijkste spullen van Poppy te kopen.

Het stel reist licht met hun dochter en koopt onderweg haar benodigdheden. Milly speelt in Redwood National Park

Poppy ontmoette zelfs een van Canada’s vogels – een whisky-jack – terwijl ze op de schouders van haar vader in Canada zat

Ze zijn erin geslaagd om Poppy koel te houden in de hitte en beschermd tegen de zon bij Lake Atitlan, Guatemala

Stu, 33, een civiel ingenieur, nam ook afscheid van zijn werk, zodat hij bij zijn gezin kon zijn voor avonturen in locaties zoals Costa Rica

Vergeet babyvoeding, Poppy eet het liefst met de hand gevangen spinkrabben tijdens een reis naar Pembrokshire

Waar het bij vakanties om draait: Milly en Poppy genieten van het warme water van Lake Bakalar, Mexico

Waterbaby: moeder en dochter gaan voor een duik in het zonnige Frankrijk

Zijn we in Wales? Nee, moeder en dochter bekijken een schaap in El bolson, Argentinië

Budgetreis: het trio probeerde waar mogelijk geld te besparen en kampeerde in Amerika

Cultuurtijd: het paar bekijkt enkele Maya-ruïnes in Tikal National Park in Guatemala

Knuffeltijd: Milly slaapt in Ecuador – terwijl baby Poppy klaarwakker is

Ze zei: ‘We voelen ons heel gelukkig en gelukkig dat we kunnen reizen na Stu’s schrik.

‘Op een gegeven moment dacht ik dat ik weduwe zou worden met een pasgeboren baby, het was zo’n enge tijd in ons leven.

‘Tegen december 2021 voelde hij zich beter en rusteloos, dus het idee om met onze baby te reizen ontstond weer.

‘We gingen op een kleine reis naar Madeira, Portugal voordat we in januari 2022 naar Rio, Zuid-Amerika gingen.’

Het paar reisde vervolgens door Zuid-Amerika en stopte in plaatsen als Argentinië, Ecuador en Peru.

Daarna kampeerden ze in een tent langs de westkust van de Verenigde Staten voordat ze naar het noorden gingen naar Canada.

Milly zei: ‘We haten het om spullen te dragen als de baby zwaar is, en we hebben ons gerealiseerd dat ze niet zoveel spullen nodig heeft.

‘Ze heeft alleen eten en kleren nodig die we onderweg kopen.

‘Aanvankelijk hadden we speelgoed mee, maar na vijf minuten verveelt ze zich en gooit ze het weg.

‘Ze wordt enthousiast van nieuwe ervaringen en plekken.’

Het gezin reist met een beperkt budget, verblijft in Air BnB’s of kampeert in een tent en busje samen met een verblijf in gezinsvriendelijke hostels.

Milly, afgebeeld op de foto die Poppy borstvoeding geeft in Guatemala, zegt dat moeder zijn je identiteit niet wegneemt, maar eraan toevoegt

Het trio heeft hun tijd in de natuur maximaal benut, of het nu in Wales (foto) of Canada is

Allemaal ingepakt in Canada: ze hebben onderweg Poppy-benodigdheden gekocht, zoals warme kleding

Chillen: Baby Poppy geniet van het zien van een gletsjer met haar vader en moeder die El Calefate in Argentinië bezoeken

Strandtijd in – Cocovado National Park in Costa Rica: De meeste kinderen spelen met een emmer en schop, maar Poppy doet het met alles wat ze kan vinden

Poppy is er nog steeds in geslaagd om het meeste uit speelparken te halen, waar ze ook is geweest. Hier geniet ze van de schommels tijdens een reis naar LA

En Milly zegt dat het het beste is om zulke speciale herinneringen op te bouwen – van wandelen in Patagonië, Argentinië tot het plukken van mango’s van de bomen in Rio.

En ze zei dat Poppy zich op de meeste plaatsen heeft aangepast, zelfs door ongebruikelijk voedsel te eten.

Ze zei: ‘Het was leuk om Poppy kennis te laten maken met eten op exotische plaatsen.

‘Ze houdt van zeevruchten en is helemaal niet kieskeurig.

‘Ze eet eigenlijk hetzelfde als wij, ik vraag alleen om geen zout en suiker aan haar eten toe te voegen.

‘Ze houdt niet van pepers, maar dat is eerlijk genoeg.’

BEZOCHTE LANDEN Slovenië Portugal Spanje Brazilië Argentinië Ecuador Peru Costa Rica Guatemala Belize Mexico Monaco de VS Canada Frankrijk Italië Wales

Het trio reist momenteel in hun zelf omgebouwde camper door Europa.

En ze hebben geen zin om gehaast naar huis te komen – ook al is het reizen soms vermoeiend.

Milly zei: ‘Ik denk dat reizen net zo moeilijk is als in mijn flat zijn met Poppy.

‘Toen ze een pasgeboren baby was, was het veel gemakkelijker omdat ze veel sliep, terwijl ze nu ‘s nachts wakker is.

‘Het kan moeilijk zijn om van de ene plaats naar de andere te gaan als ik slaapgebrek heb.

‘We vonden het ook moeilijk om haar bezig te houden tijdens lange reizen zoals vluchten of nachtbussen.

‘Maar daar hebben we nu veel meer controle over, omdat we in ons busje kunnen stoppen wanneer dat nodig is.

‘Het is klein en heeft alleen een bed en kerstverlichting, maar het voldoet.’

In totaal is de familie erin geslaagd om in 17 landen te proppen, waaronder Slovenië, Portugal, Spanje, Brazilië, Argentinië, Ecuador, Peru, Costa Rica, Guatemala, Belize en Mexico.

Ze hebben ook Monaco, de VS, Canada, Wales, Frankrijk en Italië bezocht.

Milly, die haar avonturen op sociale media heeft gedocumenteerd onder @wildtravelchild, zegt dat ze hoopt dat haar verhaal andere ouders zal aanmoedigen om meer te reizen tijdens hun zwangerschapsverlof.

Ze zei: ‘Ik was bang om met een baby te reizen, maar zodra ik aankwam, realiseerde ik me dat het geweldig is om als gezin te doen.

‘Als je zwangerschapsverlof hebt, ben je al vrij van je werk, dus er zijn maar weinig momenten in het leven dat je een enorme reiskans krijgt.

‘Stu heeft onbetaald verlof genomen, maar we hebben voor zijn laatste dag zoveel mogelijk gespaard.

‘Ik ben zo blij dat ik het beste uit de tijd heb gehaald.

‘Poppy heeft onze onverdeelde aandacht en heeft nieuwe mensen en culturen meegemaakt.

‘Het is bevrijdend om als moeder de dingen te doen die je leuk vindt en ook voor de baby is het een fantastisch gevoel.’