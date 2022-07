Newlywed Memphis pharmacist was found beaten to death at luxury Fiji resort

Een pasgetrouwde Memphis-apotheker werd doodgeslagen gevonden in de badkamer van een bungalow in een luxe Fijische schuilplaats terwijl hij op huwelijksreis was – en haar man, die nu wordt beschuldigd van moord, werd 36 uur later gevonden nadat hij een kajak had gebruikt om naar een klein dorpje te vluchten. eiland 1,2 mijl verderop in het holst van de nacht, kan DailyMail.com exclusief onthullen.

Christe Jion Chen, 39, werd op 9 juli dood aangetroffen in het afgelegen Turtle Island Resort van $ 3.500 per nacht in de Yasawa-eilandengroep – het juweel in de reisindustrie van miljarden dollars in de Stille Zuidzee.

Ze had meerdere traumatische verwondingen aan haar lichaam en een stomp trauma aan het hoofd opgelopen, volgens een post-mortem onderzoeksrapport dat werd bekeken door DailyMail.com.

Chen en haar man, Bradley Robert Dawson, 38 – met wie ze in februari trouwde – hadden pas twee dagen eerder ingecheckt in het resort. Hij is sindsdien gearresteerd voor moord op haar en wordt vastgehouden in de gevangenis in het nabijgelegen Lautoka. Zijn advocaat, Iqbal Khan, vertelde DailyMail.com dat zijn cliënt de beschuldigingen ontkent.

DailyMail.com heeft vernomen dat op 9 juli alarm werd geslagen toen noch Chen noch Dawson kwamen opdagen om te ontbijten – hun persoonlijke butler ging toen naar de bungalow van het stel en vond een ‘niet storen’-bordje op hun deur. Ze kwamen toen niet opdagen voor de lunch en op dat moment gebruikte hun butler – die persoonlijk hun bungalow schoonmaakt – een reservesleutel om de deur te ontgrendelen.

De butler – bekend als een ‘House Papa’ – ontdekte Chen rond het middaguur bebloed op de badkamervloer.

Christe Jion Chen, 39, werd op 9 juli dood aangetroffen in het afgelegen Turtle Island Resort van $ 3.400 per nacht in de Yasaw-eilandengroep – het juweel in de reisindustrie van miljarden dollars in de Stille Zuidzee – terwijl ze op huwelijksreis was met echtgenoot Bradley Dawson, 38. Afgebeeld: Chen en Dawson afgebeeld op een eerdere vakantie

Chen en Dawson trouwden in februari, maar stelden hun huwelijksreis naar het tropische paradijs uit tot juli. Ze werd op 9 juli dood aangetroffen in het luxe Turtle Island Resort, twee dagen na haar huwelijksreis. Dawson is sindsdien gearresteerd voor haar moord

Bronnen hebben DailyMail.com verteld dat de 50-jarige was begonnen met het schoonmaken van andere kamers in de bungalow voordat hij bloedvlekken op de badkamermuur zag. Toen hij op onderzoek ging, vond hij Chen doodgeslagen.

Vervolgens waarschuwde hij het hotelmanagement dat de Fiji-politiemacht belde in de nabijgelegen stad Lautoka, iets minder dan een uur van Nadi International Airport.

Op hetzelfde moment dat agenten het lichaam van Chen terugvonden, stuurden ze ook een team om te zoeken naar Dawson die nergens te vinden was, vertelde een bron aan DailyMail.com.

Hij werd gevonden op het eiland Matacawalevu, ongeveer 2 mijl over het water van Turtle Island, door een lokale man rond 15.00 uur de volgende dag, op zondag 10 juli, terwijl hij op het dek van zijn huis zat en Dawson op hem af kwam lopen vanaf het strand.

Manoa Ratulele, 49, vertelde DailyMail.com dat Dawson hem had verteld dat hij een kajak gebruikte om tussen 02.00 en 3.00 uur in de vroege uren van zaterdagochtend naar het eiland te peddelen na een gevecht met Chen.

‘Maar hij landde op een afgelegen strand en ik weet niet wat hij daarna deed,’ zei Ratulele.

Hij vertelde DailyMail.com dat Dawson gekneusd was en bloedde uit zijn handpalmen en voeten, verwondingen die mogelijk veroorzaakt werden door het vallen op nabijgelegen koraal. Dawson leek ook ‘verstoord’, dus Ratulele bood hem water en hulp aan. ‘

‘In het begin bleef hij voedsel en water weigeren en stond erop dat hij in orde was, maar ik stond erop dat hij wat water had en daarna zei hij: Alsjeblieft, ik moet de politie bellen,’ zei Ratulele.

De persoonlijke butler van het paar – bekend als een ‘House Papa’ – ontdekte op 9 juli rond het middaguur de 37-jarige Chen bebloed op de badkamervloer van hun luxe bungalow.

Bradley Dawson, 38, wordt hier vastgehouden in een cel in Lautoka op het vasteland van Fiji in afwachting van een hoorzitting op borgtocht volgende week

Dawson gebruikte een kajak om op zaterdag 9 juli in het holst van de nacht 2 mijl van Turtle Island Resort naar Matacawalevu Island te peddelen. Hij werd 36 uur later gevonden door een lokale bevolking.

Ratulele zei dat hij gealarmeerd was omdat de hele Yasawa-eilandengroep bezaaid is met resorts en toeristen vaak worden gezien op de stranden die de azuurblauwe wateren omringen waar het gebied bekend om staat – maar gasten van Turtle Island Resort worden zelden van het eiland gezien.

‘Ik schrok een beetje, want dit zijn zeer rijke mensen, we vinden ze niet op onze stranden. We krijgen backpackende snorkelaars en surfers, maar geen mensen van Turtle Island, die zijn hier een zeldzaamheid. Dit zijn miljonairs en ze zijn nooit ver weg van oppassers van het resort’, vertelde hij aan DailyMail.com.

Ratulele zei dat Dawson bleef aandringen op het bellen van de politie en vertelde dorpelingen die waren begonnen te verzamelen dat hij erg dronken was.

‘We behandelden hem als familie, er was niets verontrustends aan hem, maar toen hij bleef vragen om de politie, waren we een beetje bang’, zei Ratulele.

‘Hij heeft ons niet verteld dat hij zijn vrouw had vermoord, maar ik kon nog steeds alcohol aan hem ruiken. Hij bleef herhalen dat we ruzie hadden en bood geen begin of einde aan dat verhaal, hij bleef maar zeggen ‘we hadden ruzie’.’

Een team van drie politieagenten arriveerde al snel op het eiland Matacawalevu om Dawson terug te brengen naar Turtle Island Resort en vervolgens naar Lautoka op Fiji’s hoofdeiland Viti Levu, waar hij werd beschuldigd van moord.

Vertegenwoordigers van Turtle Island Resort Turtle bevestigden het incident in een verklaring aan DailyMail.com en zeiden: ‘We kunnen bevestigen dat er op 9 juli een incident heeft plaatsgevonden tussen een stel op het eiland, wat heeft geleid tot een tragische afloop en er zijn aanklachten ingediend.

‘We hebben volledig meegewerkt met de politie die een grondig onderzoek heeft gedaan en inmiddels het eiland heeft verlaten.

‘Uit respect voor de betrokkenen en gezien het een open juridische kwestie is, kunnen we op dit moment geen verder commentaar geven. We zijn diep bedroefd door de gebeurtenis en betuigen onze oprechte deelneming aan de familie en vrienden van mevrouw Chen.’

Op het tropische eiland waar het resort zich bevindt, wordt ten minste één huwelijksreispaar per week georganiseerd, en alleen Er kunnen 14 stellen tegelijk op het eiland verblijven. Wanneer gasten op Fiji aankomen, gaan ze aan boord van een klein watervliegtuig voor een korte vlucht naar het privé Turtle Beach.

Het 200 hectare grote eiland, bezaaid met 14 villa’s, gescheiden door weelderige vegetatie en uitzicht op de oceaan, is een rustige en privéoase en de 12 privéstranden behoren tot de topattracties.

Turtle Bay ligt op het privé-eiland en kost maar liefst $ 2.400 tot $ 3.500 per nacht, vertelde een boekingsagent bij het resort aan DailyMail.com.

Turtle Island Resort ligt op een klein eiland met dezelfde naam voor de kust van het vasteland van Fiji. Het resort staat bekend als een van de meest luxe van het paradijselijke eiland

Turtle Bay Resort is waar de film The Blue Lagoon uit 1980, met in de hoofdrol een jonge Brooke Shields, werd opgenomen

Turtle Island Resort in de Yasaw-eilandengroep – het juweel in de reisindustrie van miljarden dollars in de Zuid-Pacifische natie

Het eiland van $ 3.400 per nacht heeft 14 privébungalows en gasten worden met een klein vliegtuig van het vasteland vervoerd. Elke bungalow heeft zijn eigen privébutler

Na de arrestatie van Dawson zeiden de aanklagers dat hij weigerde zijn DNA in te dienen voor forensisch onderzoek.

Magistraat Sekonaia Vodokisolomone vertelde de rechtbank dat Dawson een ‘aanklacht’ had begaan en dat de zaak zou worden overgedragen aan het Hooggerechtshof in Lautoka, meldde Fiji Sun.

De magistraat zei dat het verzoek om borgtocht van Dawson bij het Hooggerechtshof moet worden ingediend.

Chen en Dawson deelden een nieuw huis van $ 250.000 op Elzey Avenue in het Cooper-Young-gebied van Memphis, waar ze allebei woonden.

Chen werkte als apotheker bij Kroger, terwijl Dawson als IT-professional werkte voor Youth Villages, een non-profitorganisatie die kinderen helpt.

De non-profitorganisatie zei dat Dawson is geschorst in afwachting van verdere informatie.

‘We hebben begrepen dat mevrouw Chen zijn vrouw was, en onze condoleances gaan uit naar haar familie’, zei Youth Villages in een verklaring aan FOX13.

Een vriend van Chen, Rena Schomburg, vertelde DailyMail.com dat Chen enig kind was en met haar moeder op extravagante reizen reisde en foto’s van hen op sociale media plaatste.

Ze beschreef haar vriendin als ‘superlief, aardig, zou alles voor iedereen doen, extravert, genereus en zo leuk’.

Schomburg zei dat ze Dawson nooit had ontmoet, maar suggereerde dat Chen hem misschien had leren kennen door marathonlopen.

‘Ze had geen slecht bot in haar lichaam,’ zei Schomburg.

Een andere vriend, Matt Koenig, vertelde DailyMail.com dat hij geschokt was over haar moord.

‘Christe was zorgzaam, grappig, vrijgevig, het soort persoon dat met iedereen vrienden kan maken’, zei hij. ‘Het is een zware dag.’

Voordat ze naar Fiji reisde, vertelde Chen een buurvrouw griezelig hoe opgewonden ze was om haar huwelijksreis in het paradijs door te brengen.