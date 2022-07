New York Yankees must do everything to keep Judge – or he could go to the Mets instead

Na maanden van lawaai en speculatie was het een kind dat het geheim openbrak dat Major League Baseball heeft overspoeld.

Tijdens de All-Star Game van vorige week opende een jonge New York Yankees-fan, Jacob genaamd, zijn hart voor Aaron Judge, zijn favoriete speler, en vroeg of de outfielder lang zal zijn voor de Bronx wanneer de laatste worp van de World Series wordt gegooid en hij wordt een vrije agent.

‘Jacob, vriend,’ begon de vriendelijke reus van 1,80 meter lang, voordat hij een alarmerend bericht afleverde. ‘Er zijn veel geweldige Yankees die hier voor een lange tijd zullen zijn. Dus wees niet boos.’

Aaron Judge zal vorige week een aantal bezorgde gezichten hebben gewekt in de kantoren van de Yankees in Manhattan

Het was tijdens de All-Star Game waar Judge liet doorschemeren dat hij weg kon lopen van de Yankees

Je kunt je de schokgolf voorstellen die door de kantoren van Yankees-eigenaar Hal Steinbrenner in Manhattan denderde.

Judge, het transcendente gezicht van de franchise en leidende kandidaat om de 2022 American League Most Valuable Player-prijs te winnen, kan over drie maanden weglopen. Hij verwierp het contractaanbod van de Yankees van zeven jaar, $ 213,5 miljoen aan de vooravond van dit seizoen, en beide partijen hebben verdere besprekingen tot de winter geduwd.

Een privé, gereserveerd figuur, de inwoner van Californië zei dat het zijn wens is om voor het leven een Yankee te blijven, en liet het daarbij. Maar verlangen heeft geen waarde in dollars, vooral wanneer een speler zichzelf tot de hogere regionen van de sport beschouwt, naast Mike Trout (die een verlenging van 10 jaar en $ 360 miljoen kreeg van de Los Angeles Angels) en Mookie Betts (12 jaar, $ 365 miljoen). van de Los Angeles Dodgers).

Op 30-jarige leeftijd, die zogenaamd zijn hoogtepunt bereikte, liet Judge levensveranderend geld op tafel liggen en zette hij op zichzelf in.

Tot nu toe komt hij naar voren.

Er zijn maar weinig dingen die honkbaleigenaren verleiden om historische contracten uit te delen, maar een historisch seizoen op het veld zal zeker de knop in uw voordeel verschuiven.

Hal Steinbrenner moet veel geld uitdelen als hij Judge in een Yankees-uniform wil houden

Rechter arriveert bij de All-Star Game Red Carpet Show met zijn vrouw Samantha Bracksieck

Het aantal homeruns van Judge is het verhaal van het MLB-seizoen tot nu toe. Na zijn eerste schot in de Subway Series-opener van dinsdag, heeft hij 38 round-trippers in de eerste 98 wedstrijden van de Yankees, op schema om Roger Maris’ magische seizoensmarkering van 61, 61 jaar geleden, te verslaan. Natuurlijk is het totaal voor één seizoen van Maris niet het algehele record, maar alle spelers die in een seizoen meer hebben geslagen – Barry Bonds, Mark McGwire en Sammy Sosa – zijn in verband gebracht met prestatieverhogende medicijnen.

Maris blijft de ‘echte’ homerun-koning voor veel fans, gebonden aan de romantiek van een purist rond dat aantal: 61. Het vertegenwoordigt de schaal van een kolossale piek en het doden van de meest mythische figuur van de sport, Babe Ruth, die de 60 verslaat hij hit in 1927. Eenenzestig is ook nog steeds het AL-record, nog steeds gedenkwaardig, zelfs met de toenemende samenvloeiing van de twee competities.

En het is niet zomaar een speler die ervoor gaat. Niet zoals toen Judge’s teamgenoot Giancarlo Stanton 59 werd als lid van de Miami Marlins in 2017. Dit is een Yankee, de leider van de Yankees, die komt voor een van de meest iconische nummers in de geschiedenis van die franchise, en inderdaad de sport.

Er is een aura opgebouwd rond wat hij doet, elke mijlpaal wordt onderbroken door een uitroepteken. Zijn 10e homer dit jaar kwam in een walk-off-mode tegen divisierivaal Toronto. No 20 maakte deel uit van een 4-uit-5-avond op zijn bobblehead-avond in het Yankee Stadium in een 13-0 overwinning op Detroit. En 30 was een torenhoge grand slam in een 16-0 klapband in Pittsburgh, een nacht dat hij MVP-gezangen hoorde terwijl hij op de weg speelde. Wat zou hij in petto hebben op 40, 50, 60?

‘Het voelt alsof hij elke wedstrijd homert’, zei teamgenoot Matt Carpenter. ‘Het voelt alsof hij elke game die je doet iets gaat doen, ‘wauw’.’

Judge’s homerun rate is het verhaal van het seizoen en hij heeft zijn ogen gericht op het record aller tijden

Yankees-teamgenoot Matt Carpenter (rechts) was er snel bij om Judge onlangs te prijzen

De achtervolging is het meest boeiende hoofdstuk van zijn MVP-zaak, waarin ook wordt vermeld dat hij honkbal leidt in runs en totale honken, tweede staat in slugging en RBI’s en derde in OPS. Vorige week was zijn vierde All-Star selectie in zijn zes volle seizoenen. En hij is de beste speler in het beste honkbalteam.

Het maakt Judge misschien wel het gezicht van honkbal – een lot dat voor hem was voorspeld door MLB-commissaris Rob Manfred al in 2017 op de avond dat hij de eerste rookie werd die de Home Run Derby won. Het is een mantel waar hij in is gegroeid na vijf geweldige maar niet helemaal dominante seizoenen, toen hij worstelde met blessures en een lichaamsbouw moest overwinnen die niet is gebouwd om zo succesvol te zijn.

Dit gezicht van honkbal is bevestigd aan het scherpe uiteinde van het lichaam van een voetballer. Judge is een centimeter langer en 20 pond zwaarder dan Rob Gronkowski, en verkoos honkbal boven aanbiedingen om tight end te spelen voor de Notre Dame, Stanford en UCLA.

In het outfield zou hij een beperkte snelheid en bereik moeten hebben, op de basispaden zou hij minder wendbaar moeten zijn en in staat moeten zijn om snelle bochten te maken, en op de plaat zou hij een lange, omslachtige swing vol gaten moeten hebben.

Maar in werkelijkheid? Hij loopt goed en neemt 54 procent van de tijd het extra honk in beslag, vergeleken met een competitiegemiddelde van 41 procent. Zijn defensieve statistieken zijn redelijk, maar dat maakt hem een ​​uitstekende middenvelder voor zijn lengte. En zijn swing resulteert in vier keer meer barrels dan de gemiddelde Major Leaguer, met 120 mph lasers die de tribunes in het buitenveld doorspitten.

Yankees-fans zullen wanhopig op zoek zijn naar sterman Judge om een ​​nieuw contract te ondertekenen en in de Bronx te blijven

Als hij de Yankees verlaat, zou hij dan echt kunnen uitkomen voor de Mets op Citi Field (hierboven)?

Hij is zo lang dat hij constant wordt geperst bij lage slagen, waarbij scheidsrechters zich niet kunnen aanpassen aan zijn hogere slagzone. Sinds 2017, zijn rookiejaar, heeft hij de meeste ballen uit de strike-zone, de zogenaamde strikes, van alle spelers in de majors, in de mate dat de Yankees regelmatig klagen bij MLB. Hoe goed zou hij zijn als hij niet zo oneerlijk werd beoordeeld?

Nooit eerder heeft Judge het allemaal zo in elkaar gezet. En er is een simpele reden voor zijn dominantie: hij slaat de bal harder, hoger en vaker dan ooit tevoren.

In het begin van zijn carrière was hij altijd een man met veel strikeouts op de plaat, maar Judge heeft zijn K-tarief verlaagd van 31 procent naar 25 procent, rond het competitiegemiddelde. Zijn contactpercentage in de aanvalszone was tot dit seizoen altijd onder het gemiddelde, en als hij verbinding maakt, zoek dan dekking. Zijn slagingspercentage is het beste uit zijn carrière, met 61 procent, ver boven het MLB-gemiddelde van 39 procent, en zijn ‘fly-ball’-percentage is gestegen van 27 procent naar 35 procent.

‘Soms heb ik het gevoel dat hij ergens naar aan het kwijlen is, het pakt en erin boort’, zei Yankees-topper Gerrit Cole. ‘Hij maakt gewoon betere swings dan jongens gooien. Hij is gewoon… beter.’

Er zijn nog steeds geloofwaardige redenen waarom de Yankees Judge misschien niet de drie- of vierhonderd miljoen dollar aanbieden waarop hij zijn oog heeft laten vallen. Ten eerste zijn medisch dossier. Hij heeft de afgelopen vier seizoenen 156 wedstrijden gemist, hoewel dit jaar slechts drie. Hij worstelde in 2019 en 2020 met problemen met de weke delen – geen goed voorteken voor een speler wiens leeftijd begint met een drie en een visitekaartje is voor macht. Van zijn kant zegt Judge dat hij de afgelopen jaren beter heeft kunnen omgaan met wat zijn lichaam nodig heeft, en schrijft hij toe aan het feit dat hij minder zwaait in de slagoefening voor de wedstrijden.

Een geldprobleem voor de Yankees is dat ze Giancarlo Stanton (rechts) nog eens $ 175 miljoen schuldig zijn

Een ding waar Judge niets aan kan doen, is het geld dat de Yankees al ergens anders hebben toegezegd. Van volgend seizoen tot 2028 zijn ze Stanton nog eens $ 175 miljoen en Cole $ 216 miljoen schuldig. Kunnen ze zich, zelfs met het spook van George Steinbrenners mantra om ten koste van alles uitgeven, nog boven het besluit van zoon Hal hangen, kunnen ze zich echt nog een megacontract veroorloven?

Het antwoord voor de Yankees is dat ze het zich waarschijnlijk niet kunnen veroorloven om hier rationeel over te zijn. Vanwege wie ze zijn, bestaat er niet zoiets als te duur – en tenzij en totdat MLB een hard salarisplafond invoert, zou dat nooit zo moeten zijn.

Aan de overkant van de East River in Flushing, Queens, doemt de moderne George Steinbrenner, Steve Cohen, op. Volgend seizoen staat de miljardair hedgefondsmanager voor de derde keer aan het roer van de Mets, en hij heeft al gezegd dat hij een kampioenschap verwacht voor zijn vijfde. Het is 13 lange jaren geleden dat de Yankees hun laatste World Series wonnen, en hun fans durven niet te denken aan het vooruitzicht om dit jaar zonder bestek te eindigen en dan No 99 naar de andere kant van de stad te zien vertrekken.

Er zal een lange lijst zijn van MLB-teams die in de rij staan ​​voor de handtekening van Judge als hij wegloopt

Als Judge de rest van de weg zijn verzengende tempo aanhoudt, zal hij waarschijnlijk MVP winnen, en geen enkele Yankee heeft ooit de club verlaten onmiddellijk na het winnen van die prijs. Het is 30 jaar geleden dat een MVP in free agency vertrok, toen Barry Bonds Pittsburgh verruilde voor San Francisco na de tweede van zijn uiteindelijke zeven National League-awards.

Maar er komt een deadline, en dat geldt ook voor de kanshebbers. Noem een ​​willekeurig team op de grote markt en zij doen mee aan Judge – de Mets, Dodgers, Giants, Cubs, Cardinals, Braves, Phillies … Steinbrenner kan Judge zeker niet de kans geven om de Hall of Fame binnen te gaan met een Red Sox-pet op op zijn bord?

Zoals Yankees shortstop Isiah Kiner-Falefa het uitdrukte: ‘Hij is de beste speler in de competitie. Ik speelde met Adrian Beltre en hij is een Hall of Famer. Als Judgey dit nog een paar jaar vol kan houden, wordt hij ook een eerste-stemmig.’

Wie Judge ook tekent, het zal minstens $ 100 miljoen meer zijn dan het aanbod van de Yankees voor het seizoen, en in ruil daarvoor krijgen ze een superster op het hoogtepunt van zijn kunnen. Zullen de Yankees dat echt de deur uit laten lopen?