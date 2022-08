New research on the emergence of the first complex cells challenges orthodoxy

Mitochondriën zijn de energiecentrales in eukaryote cellen. Een populaire hypothese beweert dat deze organellen een voorwaarde waren voor de overgang van eenvoudigere prokaryoten zoals bacteriën en archaea naar grotere, complexere eukaryote organismen. De nieuwe studie daagt deze veronderstelling uit. Krediet: Jason Drees



In het begin was er verveling. Na de opkomst van cellulair leven op aarde, zo’n 3,5 miljard jaar geleden, domineerden eenvoudige cellen zonder een kern en andere gedetailleerde interne structuur de planeet. De zaken zouden grotendeels onveranderd blijven in termen van evolutionaire ontwikkeling in deze zogenaamde prokaryotische cellen – de bacteriën en archaea – gedurende nog een miljard en een half jaar.

Toen gebeurde er iets opmerkelijks en ongekends. Er ontstond een nieuw type cel, bekend als een eukaryoot. De eukaryoten zouden veel complexe interne modules of organellen ontwikkelen, waaronder het endoplasmatisch reticulum, het Golgi-apparaat en de mitochondriën, en zo enorm diverse celtypen vormen – voorlopers van al het daaropvolgende planten- en dierenleven op aarde. Prokaryotische cellen, waaronder bacteriën en archaea, zijn structureel eenvoudige organismen, zonder de complexe interne structuur die wordt aangetroffen in eukaryoten. Alle levende planten- en diersoorten van tegenwoordig vinden hun oorsprong in de Last Eukaryotic Common Ancestor of LECA. De overgang van prokaryoot naar eukaryoot is een centraal mysterie gebleven dat biologen nog steeds proberen te ontwarren.

Hoe deze cruciale overgang tot stand kwam, blijft een centraal mysterie in de biologie.

In een nieuwe studie werpt Paul Schavemaker, een onderzoeker bij het Biodesign Center for Mechanisms of Evolution en Sergio Muñoz-Gómez, voorheen bij de Arizona State University en momenteel een onderzoeker bij de Université Paris-Saclay, Orsay, Frankrijk, een frisse blik op de puzzel van eukaryote opkomst.

Hun studie, die verschijnt in het huidige nummer van het tijdschrift Natuur Ecologie & Evolutiedaagt een populair scenario uit dat naar voren wordt gebracht om de komst van de eerste eukaryote organismen te verklaren.

De onderzoekers onderzoeken in detail de energiebehoefte van eukaryote cellen, die gemiddeld groter en complexer zijn in vergelijking met prokaryoten. Hun kwantitatieve resultaten staan ​​haaks op een heersende dogma, voor het eerst naar voren gebracht door biologen Nick Lane en Bill Martin.

Genesis tot Openbaring

Het basisidee van Lane en Martin is dat het ontwikkelingslot van een cel wordt bepaald door de toevoer van energie. Eenvoudige prokaryoten zijn meestal klein en bestaan ​​uit afzonderlijke cellen of kleine kolonies en kunnen bestaan ​​uit beperktere energievoorraden om hun activiteiten aan te drijven. Maar als een cel eenmaal voldoende grootte en complexiteit heeft bereikt, bereikt ze uiteindelijk een barrière waar dergelijke prokaryoten niet doorheen kunnen. Of zo heeft de theorie het.

Volgens dit idee leidde een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de aarde plotseling tot de eukaryoten, die vervolgens groeiden en diversifieerden om elke ecologische niche op de planeet te bezetten, van onderzeese ventilatieopeningen tot arctische toendra. Deze enorme diversificatie vond plaats toen een vrijlevende prokaryotische cel een ander klein organisme binnen de grenzen van zijn binnenste verwierf.

Door middel van een proces dat endosymbiose wordt genoemd, wordt de nieuwe celbewoner opgenomen door deze proto-eukaryoot, waardoor hij extra energie krijgt en zijn transformatie mogelijk maakt. De endosymbiont die het heeft verworven, zou zich uiteindelijk ontwikkelen tot mitochondriën – cellulaire krachtpatsers die alleen in eukaryote cellen worden aangetroffen.

Omdat al het complexe leven van vandaag kan worden herleid tot een enkele eukaryote tak van de evolutionaire boom, is aangenomen dat deze toevallige endosymbiotische gebeurtenis, de verwerving van mitochondriën, één keer plaatsvond en slechts één keer in de hele geschiedenis van het leven op aarde. Dit ongeluk van de natuur is waarom we hier allemaal zijn. Zonder mitochondriën zou het grotere volume en de complexiteit van eukaryoten energetisch niet levensvatbaar zijn.

Niet zo snel, beweren de auteurs van de nieuwe studie.

Het grensgebied oversteken

Schavemaker merkt op dat hoewel het onderscheid tussen prokaryoten en eukaryoten onder de organismen die tegenwoordig leven duidelijk is, de zaken tijdens de overgangsfase duisterder waren. Uiteindelijk zouden alle gemeenschappelijke kenmerken van bestaande eukaryoten worden verworven, wat een organisme oplevert dat onderzoekers LECA of de laatste eukaryote gemeenschappelijke voorouder noemen.

De nieuwe studie onderzoekt de komst van de eerste eukaryoten en merkt op dat in plaats van een harde grenslijn die hen scheidt van hun prokaryotische voorouders, het ware beeld rommeliger is. In plaats van een onoverbrugbare kloof tussen prokaryoten en eukaryoten in termen van interne complexiteit van het celvolume en aantal genen, genoten de twee celvormen een aanzienlijke overlap.

De onderzoekers onderzoeken een reeks prokaryotische en eukaryote celtypen om te bepalen a) hoe het celvolume in prokaryoten uiteindelijk kan werken om het celmembraanoppervlak dat nodig is voor ademhaling te beperken, b) hoeveel energie een cel moet richten op DNA-activiteiten op basis van de rangschikking van zijn genoom en c) de kosten en baten van endosymbionten voor cellen van verschillende volumes.

Het blijkt dat cellen tot een aanzienlijk volume kunnen groeien en ten minste enkele van de kenmerken van complexe cellen kunnen verwerven, terwijl ze voornamelijk prokaryotisch van karakter blijven en zonder de aanwezigheid van mitochondriën.

Mitochondriën zijn de energiecentrales in eukaryote cellen. Een populaire hypothese beweert dat deze organellen een voorwaarde waren voor de overgang van eenvoudigere prokaryoten zoals bacteriën en archaea naar grotere, complexere eukaryote organismen. De nieuwe studie daagt deze veronderstelling uit. Grafisch door Jason Drees

Escalerende energievraag

De onderzoekers onderzochten hoe de ademhalingsbehoeften van een cel, gemeten aan de hand van het aantal ATP-synthasemoleculen dat beschikbaar is om ATP-energie te leveren voor celgroei en -onderhoud, schalen met het celvolume. Ze beschrijven ook hoe de energiebehoeften worden geschaald met het celoppervlak, op basis van gegevens uit: Lynch en Marinov.

“We keken naar het oppervlak van de cel en ontdekten dat het aantal ATP-synthasen sneller toeneemt dan het celmembraan”, zegt Schavemaker. “Dit betekent dat op een gegeven moment dat de celgrootte toeneemt, er een volumelimiet zal zijn, waarbij de ATP-synthasen niet genoeg ATP kunnen leveren om de cel met een bepaalde snelheid te laten delen.” Eukaryoten overwinnen deze barrière door extra ademhalingsoppervlak dat wordt verschaft door interne membraangebonden structuren zoals de mitochondriën.

Intrigerend genoeg komt deze celvolumelimiet niet voor op de grens van prokaryoten en eukaryoten, zoals de vorige theorie zou voorspellen. In plaats daarvan: “het gebeurt bij veel grotere celvolumes, ongeveer 103 kubieke micron, wat veel bestaande eukaryoten omvat. En dat heeft ons doen denken dat mitochondriën waarschijnlijk niet absoluut noodzakelijk waren. Ze hebben misschien geholpen, maar ze waren niet essentieel voor deze overgang naar grotere volumes”, zegt Schavemaker.

Iets soortgelijks gebeurt wanneer de rangschikking van genen binnen prokaryoten en eukaryoten wordt vergeleken. De genoomarchitectuur van prokaryoten zou symmetrisch zijn, bestaande uit een cirkelvormig, dubbelstrengs stuk DNA. Veel bacteriën herbergen meerdere kopieën van hun genoom per cel.

Maar eukaryoten hebben een andere genoomarchitectuur, bekend als asymmetrisch. Het belangrijkste voordeel van de eukaryote genoomrangschikking is dat ze geen genoomkopieën over de hele cel hoeven te behouden, zoals prokaryoten. Voor de meeste genen kunnen eukaryoten één of twee kopieën in de kern behouden; slechts een klein aantal genen is aanwezig op de vele kopieën van het mitochondriale genoom die door de cel zijn verspreid.

Grote bacteriën daarentegen hebben veel kopieën van hun hele genoom, waarbij elk genoom een ​​kopie van elk gen bevat dat in de cel aanwezig is. Door dit onderscheid konden eukaryoten aanzienlijk in omvang groeien zonder met dezelfde energiebeperkingen te worden geconfronteerd die aan prokaryoten worden opgelegd. Maar nogmaals, de onderzoekers zagen een significante overlap in de genaantallen van prokaryoten en eukaryoten, wat suggereert dat prokaryoten hun genaantal kunnen uitbreiden naar het domein dat gewoonlijk wordt geassocieerd met grotere eukaryoten, totdat ze een kritische drempel bereiken waarboven hun genomische symmetrie een beperkende factor wordt. .

LECA opnieuw bezocht

Het nieuwe beeld van vroege eukaryote evolutie biedt een plausibel alternatief voor het mitochondriën-eerste paradigma. In plaats van evolutie die het tijdperk van eukaryoten inluidt met één groot gebaar – de toevallige verwerving van een mitochondriaal prototype, produceerde een reeks voorzichtige, geleidelijke, stapsgewijze veranderingen over enorme tijdspannes uiteindelijk complexe cellen vol met geavanceerde interne structuren en in staat tot explosieve diversificatie .

Eerder onderzoek van Lynch en Marinov dat in de nieuwe studie wordt aangehaald, neemt een wat radicaler standpunt in, wat impliceert dat mitochondriën weinig of geen voordelen boden aan vroege eukaryoten. De nieuwe studie neemt een meer gematigde positie in, wat suggereert dat naast een kritisch celvolume, mitochondriën en misschien andere kenmerken van moderne eukaryote cellen nodig zouden zijn geweest om aan de energiebehoeften van grote cellen te voldoen, maar een reeks kleinere proto-eukaryoten kan hebben prima gedaan zonder deze innovaties.

Daarom kan de overgang naar de mysterieuze LECA-gebeurtenis zijn voorafgegaan door een reeks organismen, die aanvankelijk mogelijk vrij waren van mitochondriën.

Het nieuwe onderzoek zet ook vraagtekens bij de timing van eukaryote overgangsgebeurtenissen. Misschien begon de grote overgang met de ontwikkeling van een eukaryoot cytoskelet of een andere geavanceerde structuur. De interne mitochondriën met zijn extra cellulaire genoom zijn mogelijk begonnen toen een kleinere prokaryoot werd opgeslokt door een grotere, via een proces dat bekend staat als fagocytose of misschien zijn de mitochondriën de eerste prokaryoot binnengedrongen als een parasiet. Er zal veel meer onderzoek nodig zijn om de reeks gebeurtenissen die leiden tot volwaardige eukaryoten met vertrouwen in de juiste volgorde te plaatsen.

“We weten niet welke vorderingen er eerst waren”, zegt Schavemaker. “Je zou je een reeks organismen kunnen voorstellen die eerst begonnen met endomembranen en interne blaasjes. Vervolgens ontwikkelen ze hier het ER, dat de membraaneiwitten behandelt, en daaruit krijg je de kern. En misschien dan

Paul E. Schavemaker et al, De rol van mitochondriale energetica bij de oorsprong en diversificatie van eukaryoten, Natuur Ecologie & Evolutie (2022). Paul E. Schavemaker et al, De rol van mitochondriale energetica bij de oorsprong en diversificatie van eukaryoten,(2022). DOI: 10.1038/s41559-022-01833-9

