New Jersey turns on Bruce Springsteen! The Boss is eviscerated after cost of tickets skyrocket

Bruce Springsteen is bekritiseerd door een New Jersey-krant nadat zijn ticketprijzen omhoogschoten tot meer dan $ 4.000.

De oogverblindende prijzen trokken de aandacht van NJ.com, die een vernietigende opinie publiceerde van de kaartjes van hun thuisstadheld die zoveel geld in rekening brachten.

Superster Springsteen, geboren en opgegroeid in Jersey, bracht woensdag tickets uit voor zijn concert in de VS in 2023, met een verkoopprijs van rond de $ 4.000 tot $ 5.000.

In een opiniestuk over The Boss, NJ.com verklaarde dat hij ‘niets om zijn fans geeft’ en voegde eraan toe: ‘Springsteen, de artiest die zijn carrière heeft bepaald door te zingen over arbeidersklasse en rechteloze Amerikanen, is zijn fans vergeten.’ ‘

Springsteen, 72, is altijd vereerd geweest in New Jersey, een populaire lokale jongen, maar de laatste prijsstijging in tickets heeft zelfs zijn meest trouwe fans doen denken om hem de rug toe te keren.

Het stuk vervolgde: ‘Het is buitengewoon duidelijk dat het Bruce Springsteen niet kan schelen hoeveel een bepaalde fan uitgeeft om hem te zien spelen.’

Tickets voor stoelen op de middelste verdieping werden op de eerste dag van de verkoop in het midden van de vier cijfers gehaald, terwijl minder wenselijke stoelen nog steeds meer dan $ 1.000 zijn.

Tickets voor de Hard Rock Live-show gaan voor maar liefst $ 5.600 voor de show, met het goedkoopste aanbod nog steeds een oogverblindende $ 850

Andere fans noemden hem een ​​’grap’ en beweerden dat hij, ondanks dat hij ‘de arbeidersklasse verdedigt’, nu ‘vol van c***’ is

Na zijn laatste tour in 2016 waren de stoelen op de vloer slechts $ 164, maar deze keer stijgen ze naar meer dan $ 4.300 tegen nominale waarde.

De oogverblindende prijzen waren het resultaat van Ticketmaster’s ‘dynamic pricing’ waarbij ‘platina tickets’ in prijs fluctueren op basis van aanhoudende vraag.

‘Platinumtickets’ kunnen overal in de arena worden gevonden, waarbij de verkoop stijgt tot een niveau dat de wederverkopers ervan denken te krijgen.

Razende fans hebben hun muzikale held bekritiseerd en beweren dat de ticketprijzen ‘daglichtroof’ zijn en dat Springsteen zelf ‘vol met c***’ is.

Eentje zei: ‘$4000 tot $5000 om Bruce Springsteen te zien beroven bij daglicht. Ik ben niet zo gek op zijn muziek, maar dit is f****d up, gewoon met pensioen gaan.’

Een ander voegde toe: ‘Dood, belastingen en fans p****d uit bij Ticketmaster voor buitensporige ticketpraktijken.

‘Het spijt me @springsteen, maar voor een man die altijd opkwam voor de werkende man, zijn deze prijzen een grap.’

Steven Van Zandt, een lid van Bruce’s E-Street-band, is de enige persoon die tot nu toe bij de show betrokken is geweest die publiekelijk op de klachten heeft gereageerd.

Bruce Springsteen-fans zijn woedend geworden nadat ze hoorden dat tickets voor zijn 2023 Amerikaanse arenatour $ 4.000- $ 5.000 per stuk gaan (afgebeeld in juni 2022)

Fans waren er snel bij om te wijzen op de waanzinnige prijzen van de tickets online, en deze week worden er meer vrijgegeven. Verwacht wordt dat de shows in New Jersey en New York de huidige oogverblindende prijzen kunnen overtreffen

Een fan stuurde een bericht naar de muzikant en vroeg of hij de kosten van de kaartjes had gezien, waarop hij antwoordde: ‘Ik heb helemaal niets te maken met de prijzen van kaartjes. Niks.’

Een fan heeft zelfs een GoFundMe opgezet in een poging de tickets voor hem en zijn vrouw te bemachtigen tegen de snel stijgende prijs.

Joe Rowley zette de inzamelingsactie op met een doel van $ 20.000 en legde uit dat hij de ster maar één keer heeft zien optreden en ‘erg dronken’ was, dus hij herinnert het zich niet.

Het is niet duidelijk of Joe de inzamelingsactie serieus meent, of alleen maar spottend met de hoge prijzen, maar in zijn overzicht van de kosten zei hij dat hij het geld zou besteden aan de kaartjes, t-shirts, kleine cola light, een zachte krakeling en een doos Milk Duds.

Hij voegde eraan toe dat het hem ook zou helpen bij het afbetalen van benzine, parkeren en tolgelden en dat ‘het resterende geld de pijn en het lijden van het reizen van en naar de show zal compenseren’.

Een woordvoerster van Ticketmaster vertelde DailyMail.com: ‘88,2 procent van de tickets werd verkocht tegen vaste prijzen. De prijzen voor arenashows varieerden van $ 59,50 tot $ 399 exclusief servicekosten, en de gemiddelde prijs van een setkaartje was $ 202.

‘De gemiddelde prijs van alle verkochte tickets was $ 262, en slechts 1,3% van het totale aantal tickets voor de shows werd verkocht voor meer dan $ 1.000.

‘Prijzen en formaten zijn consistent met de industriestandaarden voor toppresteerders.’

Ze voegden eraan toe dat 56 procent werd verkocht voor minder dan $ 200, 11 procent tussen $ 150 en $ 200, 27 procent tussen $ 100 en $ 150 en 18 procent van alle verkochte tickets waren onder $ 99.

Hoewel het ‘dynamic pricing’-systeem de muziekfans kopzorgen bezorgde voordat de prijzen voor Springsteen bijna vijf keer zo hoog waren.

Het verzet tegen ‘dynamische prijsstelling’, dat sinds 2011 van kracht is, kwam oorspronkelijk op stoom in 2018 toen de ticketprijzen van Taylor Swift stegen tot $ 995, bijna het dubbele van wat ze oorspronkelijk wilden

Vorige week waren fans van rapper Drake woedend toen platina-tickets voor zijn Young Money-reünieshow in Canada $ 573 gingen kosten, met premium zitplaatsen tot $ 1.480 op Ticketmaster.

In mei haalden fans van Harry Styles uit tegen het ticketingbedrijf toen de prijzen voor de platina-tickets meer dan $ 1.000 opliepen, en in februari klaagden fans van Paul McCartney toen kaartjes voor de iconen-zomershow in het MetLife Stadium meer dan $ 500 stegen.

Voorafgaand aan het Springsteen-incident kwam de luidste verontwaardiging tegen het Ticketmaster-systeem in 2018, toen fans van Taylor Swift kaartjes riepen die maar liefst $ 995 gingen kosten terwijl ze oorspronkelijk $ 595 waren geprijsd voor de Reputation-tour van de artiest.

Over platina-tickets zegt Ticketmaster op hun FAQ-pagina: ‘Voor het eerst worden platina-tickets verkocht via Ticketmaster.

‘De prijzen worden aangepast aan vraag en aanbod, net zoals vliegtickets en hotelkamers worden verkocht.

‘Het doel is om de meest gepassioneerde fans eerlijke en veilige toegang te geven tot de meest gevraagde tickets en tegelijkertijd de artiesten en iedereen die betrokken is bij het organiseren van live-evenementen in staat te stellen tickets te prijzen die dichter bij hun reële waarde liggen.’

MailOnline heeft contact opgenomen met vertegenwoordigers van Bruce Springsteen voor commentaar.

Alleen de eerste zes data voor de Amerikaanse tour gingen woensdag in de verkoop en de rest komt de komende dagen beschikbaar.

Springsteen stond eerder bekend om het instellen van fanvriendelijke ticketprijzen na een openbare ruzie met Ticketmaster in 2009.

De stijging van de ticketprijzen vond in mei plaats voor tickets voor de tour van Harry Styles

Nadat de site kopers zonder toestemming doorverwees naar zijn eigen doorverkoopsite, vertelde Springsteen de fans dat het om een ​​’belangenverstrengeling’ ging.

Hij zei: ‘We zien dit als een puur belangenconflict. Ticketmaster is er om ervoor te zorgen dat we een goede, eerlijke verkoop van onze tickets hebben tegen de nominale waarde plus de normale ticketkosten.’

Toenmalig CEO van Ticketmaster, Irving Azoff, reageerde met een open verontschuldigingsbrief aan Springsteen en zijn team.

Het bedrijf bereikte later een schikking met de procureur-generaal van New Jersey waarin het ermee instemde om gedurende ten minste een jaar geen klanten meer aan TicketsNow te koppelen.

De concerten zullen gebruikmaken van Ticketmaster’s Verified Fan-systeem, dat tot doel heeft meer tickets voor individuele fans te krijgen in plaats van bots die grote hoeveelheden kopen om te verkopen op doorverkoopsites.

Artiesten, waaronder Adele, hebben het systeem gebruikt, waarbij fans zich moeten registreren voordat ze een kaartje kopen.

Tickets voor haar residentie in Las Vegas werden ook verkocht tegen oogverblindende prijzen, voordat ze het in januari annuleerde.

Fans die tickets zochten op StubHub betaalden tot $ 25.000 voor een plaats bij sommige van haar concerten, die van januari tot april zouden plaatsvinden.