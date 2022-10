New Chancellor Jeremy Hunt declares Liz Truss’s income tax cut ‘a mistake’ in FIRST interview

De nieuwe bondskanselier Jeremy Hunt heeft het record van Kwasi Kwarteng op zijn eerste dag in de baan vernield, door toe te geven dat de regering ‘fouten heeft gemaakt’ en ‘blind vloog’ met haar economisch plan.

De heer Hunt werd gistermiddag door Liz Truss aangesteld nadat ze Kwasi Kwarteng als kanselier had ontslagen na weken van economische onrust nadat hij in september zijn minibudget had onthuld.

In een bitter afscheidsschot voor de premier zei de heer Kwarteng tegen zijn naaste bondgenoten dat hij gelooft dat ze nog maar ‘een paar weken’ voor zichzelf heeft gekocht en dat de ‘wagons’ van de muitende Tory-parlementsleden rondrijden.

Hunt zei vanmorgen tegen Sky News: ‘Ik wil het juiste doen voor het Britse volk. Het is een grote eer om het werk te doen dat de premier mij heeft gevraagd. Maar ik wil eerlijk zijn tegen mensen – we hebben een aantal zeer moeilijke beslissingen voor de boeg.

‘De afgelopen weken waren erg zwaar, maar de context komt natuurlijk voort uit een pandemie en een crisis in de kosten van levensonderhoud, en wat mensen willen, markten willen, dat het land nu nodig heeft, is stabiliteit.

‘Geen enkele bondskanselier kan de markten beheersen, maar wat ik kan doen is laten zien dat we onze belasting- en uitgavenplannen kunnen beheersen en dat zal een aantal zeer moeilijke beslissingen vergen, zowel uitgaven als belastingen.

‘Dat moet ik nu doen zodat mensen die bang zijn dat hun hypotheeklasten omhoog gaan, die zich zorgen maken over hoe ze de winter doorkomen [with] de kosten van levensonderhoud crisis, kunnen mensen in de NHS die zich zorgen maken over de druk waarmee ze worden geconfronteerd, gerustgesteld worden dat de fundamentele stabiliteit die ze nodig hebben van de overheid, en die ze verwachten dat de overheid zal bieden, er is.’

Liz Truss deed gisteren een wanhopige poging om zichzelf te redden toen ze de heer Kwarteng ontsloeg en opnieuw een grote ommezwaai maakte in haar fiscaal beleid, voordat ze een persconferentie hield waar ze zichzelf slechts acht minuten aan de media presenteerde.

Ze vertelde de kanselier naar verluidt dat hij moest gaan om verdere onrust op de markt te voorkomen – maar hij ontdekte pas dat hij op het punt stond te worden ontslagen nadat het in de media was gemeld op weg naar de premier.

Een bron dicht bij de voormalige bondskanselier vertelde gisteravond aan The Times: ‘Kwasi denkt dat het haar nog maar een paar weken oplevert.

‘Hij is van mening dat de wagens nog steeds gaan cirkelen.’

Het volgt op de persconferentie op vrijdag waarop Liz Truss weigerde zich te verontschuldigen voor de impact van het minibudget of vragen van de media te beantwoorden – ze beantwoordde er slechts vier op een bijna identieke manier voordat ze abrupt de kamer verliet.

Tientallen Tory-parlementsleden zouden openlijk discussiëren over manieren om van de nieuwe premier af te komen.

Nieuwe bondskanselier Jeremy Hunt signaleerde vandaag een koerswijziging en waarschuwde dat er ‘moeilijke beslissingen’ zouden komen

Kwasi Kwarteng glimlachte toen hij thuiskwam nadat hij door de premier was ontslagen – voordat hij zijn afscheidsschot afleverde

Liz Truss hield vrijdag een persconferentie in Downing Street waarin ze een tweede grote ommezwaai op het minibudget aankondigde: dit keer over de vennootschapsbelasting

Liz Truss heeft Jeremy Hunt (foto) aangesteld als vervanger van de heer Kwarteng, die vrijdag niet met verslaggevers wilde praten

De uithaal van de heer Kwarteng naar mevrouw Truss komt nadat ze hem bedankte voor zijn ‘besluit’ om het kabinet te verlaten – maar hij was er snel bij om publiekelijk te bevestigen dat hij in feite was ontslagen.

Het lijkt voor velen een wanhopig teken dat mevrouw Truss weet dat haar premierschap in gevaar is na een chaotische eerste 39 dagen aan de macht.

Zelfs hoge functionarissen van Downing Street praten naar verluidt over het vertrek van Truss.

En nu is onthuld dat een groep van ongeveer 20 parlementsleden maandag bijeenkwam om een ​​mogelijke verwijdering te plannen.

Ondanks media-briefings die vrijdag om 8 uur ‘s ochtends vroegen waren dat de kanselier de volledige steun van de premier had, sneed de heer Kwarteng zijn reis naar de VS een dag te kort om terug naar het VK te vliegen, en werd door mevrouw Truss ontslagen bijna zodra hij terugkwam in Londen gisteren.

De druk op Liz Truss was al dagen aan het toenemen om actie te ondernemen nadat de markten in rep en roer waren over de niet-gefinancierde mini-begrotingsaankondiging van de bondskanselier.

Lopers en ruiters: wie zou Liz Truss als premier kunnen vervangen? Rishi Sunak Huidige kansen: 17/10 Rishi Sunak is de duidelijke favoriet om als premier over te nemen als Liz Truss wordt gedwongen door parlementsleden. Hij werd tweede in de conservatieve leiderschapswedstrijd en leidde vanaf het begin in het aantal parlementsleden dat hem steunde. Penny Mordaunt Huidige kansen: 5/1 Ze heeft misschien verloren in de laatste ronde van de stemmen van de parlementsleden, maar Penny Mordaunt was enorm populair tijdens de vroege stadia van de leiderschapsrace, met meer supporters dan Truss tot de laatste ronde. Sindsdien heeft ze een prominente rol als leider van de Tweede Kamer. Kemi Badenoch Huidige kansen: 22/1 Kemi Badenoch, een andere verslagen mededinger bij de recente leiderschapsverkiezingen, bleek enorm populair onder de partijleden, maar heeft weinig ervaring in belangrijke kabinetsfuncties. Jeremy Hunt Huidige kansen: 7/1 Hij is misschien pas gisteren weer welkom geheten, maar als tweevoudig kanshebber bij eerdere leiderschapsverkiezingen wordt de naam van de heer Hunt in de ring gegooid. Ben Wallace Huidige kansen: 12/1 De huidige minister van Defensie stond dit jaar niet in de verkiezingswedstrijd, ondanks de verwachtingen dat hij dat wel zou doen. Mede hierdoor is hij nu een mogelijk boegbeeld van de eenheid. Boris Johnson Huidige kansen: 12/1 Veel critici van Boris Johnson riepen hem maanden op om te vertrekken voordat hij uiteindelijk eerder dit jaar werd gedwongen te vertrekken. Maar zelfs sommigen van degenen die zijn vertrek steunden, vragen zich nu af of Liz Truss nog erger is, en een terugkeer naar Johnson zou een slimme zet kunnen zijn. Theresa May Huidige kansen: 90/1 Als voormalig premier is het uiterst onwaarschijnlijk dat Theresa May het land opnieuw zal leiden. Maar sommige conservatieven denken dat ze een goede conciërge-premier zou kunnen zijn als iemand met eerdere ervaring met het werk.

Critici hebben gezegd dat ze de heer Kwarteng tot zondebok heeft gemaakt voor het beleid waarop ze haar campagne baseerde om de volgende premier te worden.

De regering was al gedwongen om een ​​zeer schadelijke klim naar beneden te maken nadat ze had aangekondigd dat het de 45p inkomstenbelasting zou afschaffen voor degenen die meer dan £ 150.000 verdienen.

Veel parlementsleden, zelfs conservatieven, zeiden dat dit een slechte keuze was, gezien de kosten van levensonderhoud die het land op zijn kop zetten.

In een persconferentie op vrijdag vertelde ze de natie dat ze haar plan om de vennootschapsbelasting te bevriezen schrapte – en dat het zal stijgen van 19 procent naar 25 procent zoals eerder gepland.

De maatregel zal de regering 18 miljard pond extra per jaar opleveren, maar is geen einde aan het probleem, aangezien OBR-voorspellingen die vandaag aan nummer 10 zijn bezorgd, volgens rapporten een dreigend zwart geheel van 60 miljard pond in de Britse financiën laten zien.

Het was vrijdag laat onduidelijk of zulke drastische acties genoeg zouden kunnen zijn om haar in Downing Street te houden, terwijl de markten zenuwachtig bleven en rapporten van Tory-parlementsleden die intens samenspanden om haar te vervangen.

Na drie weken van onrust op de financiële markten in de nasleep van Kwasi Kwarteng’s minibudget van 43 miljard pond, maakte mevrouw Truss een einde aan dagen van waanzinnige speculatie door haar vriendin te dwingen ontslag te nemen en haar toezegging om de geplande verhoging te laten vallen, teniet te doen. in Corporation, een centraal onderdeel van haar leiderschapscampagne.

De U-bocht zal vooral mevrouw Truss pijn doen, omdat het betekent dat het plan van Rishi Sunak, haar rivaal in de leiding, zal doorgaan.

Tijdens de korte persconferentie in Downing Street op vrijdag had ze de oproepen tot haar ontslag afgewezen en zei ze ‘absoluut vastbesloten te zijn om door te komen wat ik heb beloofd’.

Het kwam toen ze ook een nieuwe druk op de overheidsuitgaven signaleerde die ‘minder snel zouden groeien dan eerder gepland’, vooruitlopend op het begrotingsplan voor de middellange termijn op 31 oktober – wanneer de heer Hunt nu zal uiteenzetten hoe hij van plan is de overheidsfinanciën binnen te krijgen weer op de rails.

‘Het is duidelijk dat delen van ons minibudget verder en sneller zijn gegaan dan de markten hadden verwacht, dus de manier waarop we onze missie nu uitvoeren, moet veranderen’, zei ze.

‘We zullen alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de schuld als aandeel van de economie op middellange termijn daalt.’

De heer Kwarteng heeft een brief aan Liz Truss naar het publiek gestuurd nadat hij gedwongen was te vertrekken, waarin hij zei dat hij ‘was gevraagd af te treden’.

De brief wees erop dat hij altijd ‘uw visie’ voor het VK heeft gesteund, een dun verhulde prik tegen de beslissing om hem te vervangen voor beleid dat hij rechtstreeks met de premier heeft gemaakt.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt stapt nu in de rol, wat volgens sommige Tory-parlementsleden een ‘veilige’ keuze is, maar het publiek is nog steeds niet overtuigd.

In een snelle peiling op vrijdagavond ontdekte YouGov dat twee op de vijf Britten geloven dat de heer Hunt het slecht zal doen, terwijl slechts 14 procent verwacht dat hij het goed zal doen.

Potentiële lopers en renners om Liz Truss te vervangen: (LR, bovenste lijn eerst) Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Jeremy Hunt, Boris Johnson, Ben Wallace, Kemi Badenoch en Theresa May

Britten hoeven niet lang te wachten om te oordelen, aangezien de nieuwe bondskanselier zaterdag naar verwachting een interviewronde zal geven om de nieuwe plannen van de regering uiteen te zetten.

Sommige parlementsleden, waaronder ministers van het kabinet, voeren al informele gesprekken over de mogelijkheid om met ‘consensus’ een nieuwe leider te installeren.

Een zei: ‘Als dit gaat werken, moeten we het minder over de leider maken – of het nu Rishi . is [Sunak] of Penny [Mordaunt] of wie dan ook – en meer over het team.

‘We moeten proberen een verenigd front te vormen en een team van alle talenten samen te stellen. En we moeten een wedstrijd vermijden.’

De acties van juffrouw Truss gisteren, in combinatie met haar onhandige manier van doen tijdens een plichtmatige persconferentie, leken de tegenstand te verharden. Een voormalige minister van het kabinet zei tegen de Daily Mail: ‘Je kunt je kanselier niet ontslaan omdat hij je eigen beleid uitvoert en dan proberen te doen alsof de puinhoop die je hebt gemaakt niets met jou te maken heeft.’

Een ander oud-parlementslid zei: ‘Ik heb geen enkele collega gevonden die nu vindt dat Liz Truss moet blijven.’

Voormalig leider William Hague beweerde dat het premierschap van de premier ‘hangt aan een zijden draadje’ na een ‘catastrofale episode’.

Uit een peiling van Savanta ComRes gisteravond bleek dat 52 procent dacht dat de premier gelijk had om haar kanselier te ontslaan, maar 71 procent dacht dat ze niet in staat zou zijn het vertrouwen van het publiek terug te winnen.

Trouwe parlementsleden op vrijdagavond drongen er bij partijcollega’s op aan om opnieuw na te denken over een poging om mevrouw Truss te verdrijven, die in theorie nog een jaar veilig is van een leiderschapsstem volgens de regels van de backbench 1922-commissie.

Maar er wordt gespeculeerd dat samenzweerders een kandidaat voor eenheid kunnen promoten en een wedstrijd kunnen vermijden of zelfs het hoofd van het 1922-comité, Sir Graham Brady, kunnen overtuigen om mevrouw Truss te vertellen dat het tijd is voor haar om te gaan.

De minister van Wales, Sir Robert Buckland, die in het Any Questions-programma van BBC Radio 4 verscheen, waarschuwde: “Ik denk dat als we beginnen met het verlaten van homo’s, en nog een premier voor de wolven gooien, we te maken zullen krijgen met meer vertraging, meer debat, meer instabiliteit.”

Maar zelfs het trouwe parlementslid Sir Christopher Chope had enkele harde woorden voor zijn partijleider, nadat hij haar donderdag had verdedigd en elke omkering had uitgesloten. “Ik voel me in de steek gelaten, heel erg in de steek gelaten.

En ik sprak mijn ongeloof uit over wat ik vandaag hoorde, omdat het totaal in strijd is met alles waar de premier voor stond toen ze werd gekozen”, vertelde hij aan BBC Newsnight.