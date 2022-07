Neighbours: Kylie Minogue and Jason Donovan FINALLY make much-anticipated return to Ramsay Street

Kylie Minogue en Jason Donovan hebben hun epische terugkeer naar Neighbours gemaakt en zijn teruggekeerd in Ramsay Street voor de laatste aflevering van de soap.

De Channel 5-soap werd voor het eerst uitgezonden in 1985 en is al 37 jaar op schermen te zien, maar in maart werd aangekondigd dat de Australische serie na 8.903 afleveringen werd stopgezet.

En toen ze terugkwamen op schermen, maakten Kylie en Jason’s geliefde personages Charlene en Scott Robinson hun langverwachte entree toen ze in hun auto op Ramsay Street stopten.

Toen de personages terugkeerden naar de show, waren echte exen Kylie en Jason’s beroemde duet Special For You op de achtergrond te horen tijdens een cross-overmoment.

In de emotionele scènes was te zien hoe het paar tegen hun auto leunde, terwijl ze de omgeving in zich opnamen en herinneringen ophaalden aan hun tijd samen in de stad.

Charlene droeg een marineblauwe denim jumpsuit terwijl ze trouw bleef aan haar modetrend voor tuinbroeken waar ze bekend om werd tijdens haar stint op de show.

Ondertussen sneed Scott een casual figuur in een spijkerbroek en een geruit hemd terwijl hij zijn arm om zijn partner sloeg op een schattig moment.

Het komt nadat Kylie naar Instagram ging om foto’s van zichzelf en Jason te delen nadat ze herenigd waren voor hun laatste scènes op Buren.

De blonde superster bracht haar iconische krullen terug om haar rol als Charlene Robinson opnieuw op te nemen om samen met Jason, die haar man Scott speelt, te schitteren voor de laatste aflevering van de iconische soap.

Kylie ondertitelde beelden van het paar samen op haar Instagram-account, ‘Now we’re back together’, verwijzend naar hun hit, Special For You.

De kleine popster trok de overall van de beroemde monteur van haar personage aan voor wat haar laatste optreden in de geannuleerde serie zou zijn.

Kylie’s verschijning komt terwijl de cast hun laatste scènes filmde nadat de show na 37 jaar werd stopgezet.

De belegerde soap ging een onzekere toekomst tegemoet na de annulering door het oorspronkelijke netwerk Channel 5, waar het de laatste 14 van de 37 jaar op de Britse tv heeft doorgebracht.

En Fremantle Media, het productiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling ervan, bevestigde dat het in de zomer voor onbepaalde tijd uit de lucht zou worden genomen nadat een ‘uitgebreide zoektocht naar alternatieve financiering’ op een mislukking uitliep.

Maar in de jaren 80 was de show niet te stoppen met de bruiloft van Kylie en Jason op het scherm, terwijl Scott en Charlene op 1 juli 1987 door twee miljoen Australiërs werden bekeken.

Een stap terug in de tijd: Kylie (rechts) afgebeeld in haar beroemde overall als Charlene met Jason (midden) en Guy Pearce (links) – afgebeeld in de jaren 80

Snap blij: Jason zag er verheugd uit om terug te zijn in zijn geruite shirt en met zijn favoriete voormalige co-ster

Hun vakbond was een nog grotere attractie toen het een jaar later in het VK werd uitgezonden, met 19,6 miljoen kijkers, waarmee het de op twee na best bekeken show van 1988 in Groot-Brittannië was.

Kylie en Jason, die op dat moment in het echte leven aan het daten waren, waren bekende namen in beide landen en zouden elk een muziekcarrière lanceren in het VK.

Hun relatie op het scherm begon nadat Scott Charlene aanzag voor een indringer in het huis van zijn buurman Madge Ramsay, voordat hij er uiteindelijk achter kwam dat ze de dochter van Madge was.

Na hun huwelijk verliet het paar Erinsborough en verhuisde naar Brisbane.

HET HAAR! Kylie deelde dit bijschrift samen met de foto’s die ze deelde en veel mensen waren erg enthousiast over het nieuws

Hield van hun ervaring: hij deelde een kleine video van hen die lachten en grappen maakten

Klaar voor zijn close-up: hij deelde een knip van zijn grinnikende mond terwijl hij opgewekt bleef

Stralend: terwijl de tijd verstrijkt, zien Jason en Kylie er nog steeds ongelooflijk jeugdig uit

Kylie stopte in juni 1988 met Neighbours en was de eerste persoon die in één jaar tijd vier Logie Awards won en de jongste winnaar ooit van een Gold Logie.

Ze begon een fenomenaal succesvolle muziekcarrière en verkocht wereldwijd meer dan 80 miljoen albums.

Na het verlaten van Neighbours in 1989, streefde Jason, net als Kylie, een popcarrière na en hoewel hij misschien niet zo succesvol was als zijn bruid op het scherm, had hij een reeks hits, waaronder Too Many Broken Hearts en Sealed With A Kiss.

Absoluut iconisch: ze waren zo populair in de jaren 80, dat ze zelfs de Christmas Number 1-single Special For You hebben opgenomen

Buiten het scherm dateerde het paar van 1986 tot 1989 – beroemd om een ​​​​nacht vol passie te delen in een Travelodge.

Ze waren in die tijd zo populair, dat ze zelfs de Christmas Number 1-single Special For You hebben opgenomen.

Jason vertelde de Mirror in 2016: ‘Het was een buitengewoon pijnlijk afscheid van de wegen en het heeft ongetwijfeld lang geduurd voordat ik ervan hersteld was. Jaren, zeker.’

Kylie ging toen uit met wijlen INXS-frontman Michael Hutchence. Ze heeft nu een romance met de Creative Director van de Britse GQ, Paul Solomons en Jason is getrouwd met Angela Malloch

Icoon: Acteur Alan Fletcher, 65, die al 28 jaar Dr Karl Kennedy in de show speelde, verscheen maandag op This Morning en zei: ‘we kunnen verdrietig zijn dat deze reis voorbij is’

Ondertussen verscheen de 65-jarige acteur Alan Fletcher, die al 28 jaar Dr. Karl Kennedy in de show speelde, op This Morning op maandag.

Hij zei: ‘We kunnen verdrietig zijn dat deze reis voorbij is. De laatste aflevering was geweldig. Het was zo’n familiale sfeer op de laatste dag dat het geweldig was. Ze vroegen me om terug te komen en ik accepteerde het meteen.

‘De affaire met Izzy was mijn beste verhaallijn. Het was geweldig en we lachten gewoon.

‘We waren bereid om het te verlaten, we weten dat het elk moment kan eindigen. Ik ben er 28 jaar geweest. Ik had gemengde gevoelens toen ik erachter kwam dat het afgelopen was. We kunnen verdrietig zijn dat de reis ten einde loopt, maar we moeten blij zijn dat de reis überhaupt is gebeurd!’

‘Ik doe nu countrymuziek, dus ik zal binnenkort weer in het VK zijn om dit te doen.’

Terwijl Kylie en Jason hun rollen buiten de set filmden vanwege het schema van de popprinses, keerde Memento-acteur Guy (Mike Young) terug naar Melbourne.

Einde van een tijdperk: de acteur speelt sinds 1994 de rol van Karl Kennedy (afgebeeld met co-ster Jackie Woodburne die zijn plichtsgetrouwe vrouw Susan speelde)

“Een van mijn favorieten was Guy Pearce. Er was geen enkele persoon die werd gevraagd om iets voor het einde te doen, die beschikbaar was, die nee zei’; Alan onthulde.

Het komt op het moment dat Channel 5 vrijdag de 29e heeft aangekondigd als de uitzenddatum voor de laatste aflevering van de soap.

Fans in het VK kunnen de iconische Australische soap op vrijdag 29 juli om 21.00 uur zien eindigen met een special met een dubbele aflevering.

Vaarwel: (LR) Ryan Moloney, Alan Fletcher, Jackie Woodburne, Angela Bishop, Ian Smith en Stefan Dennis nemen afscheid van de Melbourne-set van de soap

Met in zijn gebruikelijke TX-slots om 13:45 en 18:00 uur, zal het worden gevolgd door de geschiedenismakende finale die later op dezelfde avond wordt uitgezonden.

In wat een aangrijpende en emotionele finale gaat worden, keren de favorieten van fans uit het verleden terug naar Ramsay Street om het te vieren met de lokale bevolking van Erinsborough.

De uitzending belooft voor elk wat wils te hebben, van alle generaties en decennia van de openingsscène in 1985 tot de laatste aflevering in 2022.

Tour: De sterren van Neighbours zullen naar verluidt beginnen aan een ‘afscheidstour’ door het VK nadat de finale-aflevering in augustus is uitgezonden

Channel 5 plaagde dat de komende weken verdere aankondigingen zullen worden gedaan over extra verrassingen om de iconische soap in stijl uit te sturen.

De Australische soap werd in maart van dit jaar stopgezet na het verlies van zijn belangrijkste Britse omroeppartner, Channel 5.

Het nieuws over de uitzending van de finale komt nadat werd gemeld dat de sterren van Neighbours naar verluidt na de finale-aflevering op een ‘afscheidstournee’ door het VK zullen beginnen.

Belangrijke castleden zullen in maart 2023 acht steden in Engeland, Schotland en Wales bezoeken – Londen, Manchester, Birmingham, Brighton, Southampton, Glasgow, Edinburgh en Cardiff. Digitale spion.

Drama: the character has featured in many high p[profile stories throughout the years (pictured with co-star Natalie Bassingthwaighte)

The soap had previously planned an ‘in conversation series’ in 2020, coinciding with its 35th anniversary, but had to cancel due to Covid.

These plans have now apparently been rebooted as a ‘farewell tour’ but the ‘key stars’ taking part in the rumoured tour have not been revealed.

It comes after executive producer Jason Herbison hinted Kylie and Jason may have a bigger role in the finale than previously reported.

Back for more: While the final plot details are under wraps former stars Kylie Minogue, Jason Donovan and Guy Pearce will return briefly to the roles that made them famous (Guy pictured in the show in 1988)

Can’t wait: The send-off promises to have something for everyone, spanning all generations and decades from the opening scene in 1985, to the final episode in 2022. (Pictured: Kylie and Jason on the show in 1988)

Mr Herbison told The Herald Sun that a recent storyline ‘leak’ did not fully explain how the ’80s golden couple will return to Ramsay Street.’What I’ve read is not what happens which is great. It hasn’t come out yet,’ he said.

Mr Herbison kept tight-lipped about the details of their appearance, but he did say the cameo was ’emotional’ for the actors.

‘Seeing Kylie back as Charlene was quite a moment. Very special and I think for them too it was a real full circle for them,’ he said.

Kylie and Jason’s wedding on the series 34 years ago was watched by 22 million people across Australia and the UK.

Neighbours: The Finale will air The final episode will air in Australia on Monday, August 1.