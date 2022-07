Neighbours icon Alan Fletcher surprises EastEnders fans as he stars in a special farewell clip

De Australische soap zendt vrijdagavond zijn laatste aflevering ooit uit op Channel 5 in het VK.

En een paar uur eerder verraste Buren-icoon Alan Fletcher de fans van EastEnders toen hij Ramsay Street verruilde voor Albert Square in een speciale afscheidsclip die op sociale media werd geplaatst.

Naast slimme interactie waarbij Alan zichzelf in een scène speelde met enkele castleden van de BBC-soap, stuurden sterren hartverwarmende berichten naar de cast en crew van de Aussie-show.

Verrassing! Buren-icoon Alan Fletcher verraste EastEnders-fans toen hij Ramsay Street verruilde voor Albert Square in een speciale afscheidsclip die vrijdag op sociale media werd geplaatst.

In de korte video zit Linda Carter, gespeeld door actrice Kellie Bright, haar verdriet te uiten over het einde van Buren.

Als acteur Alan onverwachts Bridge Street Cafe binnenloopt op zoek naar een taxi om ‘snel af te sluiten’, is Linda verbijsterd.

Ze springt overeind en, nadat ze heeft bevestigd dat het ‘Dr Karl Kennedy’ is, vraagt ​​ze Whitney Dean, gespeeld door Shona McGarty, snel om een ​​foto van haar te maken met de Australische soapster.

Na de scène worden veel acteurs en actrices van EastEnders getoond die op hun beurt betekenisvol afscheid nemen van Neighbours.

Snel uitstappen! Alan komt Bridge Street Cafe binnen op zoek naar een taxi om ‘snel af te sluiten’

Verheugd! In de korte video zit Linda Carter, gespeeld door actrice Kellie Bright, haar verdriet te uiten over Buren die ten einde loopt wanneer acteur Alan onverwachts binnenkomt

Degenen die berichten stuurden, waren onder meer Natalie Cassidy, die Sonia Fowler speelt, die Buren bedankte voor het schenken van mensen ’37 jaar vreugde’.

Ronnie-actrice Charlie Brooks, die Janine Butcher speelt, stuurde haar eigen gelukwensen en zei tegen cast en crew dat ze ‘heel trots’ moesten zijn.

Danny Dyer, die schittert als Mick Carter in EastEnders, wenste iedereen veel succes en gaf toe dat hij ‘gestript’ was om de Australische soap te zien verdwijnen.

Neighbours: The Finale wordt op vrijdag 29 juli 2022 om 21:00 uur uitgezonden op Channel 5 als een speciale dubbele aflevering.

Verdrietig: onder degenen die berichten stuurden, was Natalie Cassidy, die Sonia Fowler speelt, die Buren bedankte voor het schenken van mensen ’37 jaar vreugde’

Wees trots! Ronnie-actrice Charlie Brooks, die Janine Butcher speelt, stuurde goede wensen

De uitzending belooft voor elk wat wils te hebben, van alle generaties en decennia van de openingsscène in 1985 tot de laatste aflevering in 2022.

De belegerde soap ging een onzekere toekomst tegemoet na de annulering door het oorspronkelijke netwerk Channel 5, waar het de laatste 14 van de 37 jaar op de Britse tv heeft doorgebracht.

En Fremantle Media, het productiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling ervan, bevestigde dat het in de zomer voor onbepaalde tijd uit de lucht zou worden genomen nadat een ‘uitgebreide zoektocht naar alternatieve financiering’ op een mislukking uitliep.

Het nieuws over de uitzending van de finale komt nadat werd gemeld dat de sterren van Neighbours naar verluidt na de finale-aflevering op een ‘afscheidstournee’ door het VK zullen beginnen.

Gestript! Danny Dyer, die schittert als Mick Carter in EastEnders wenste iedereen veel succes

Afscheid! Er flitste een bericht omhoog om Buren een innig afscheid te wensen

Een synopsis voor de finale luidt: ‘Jane geeft Mike een rondleiding door alle huizen in Ramsay Street voordat ze onder de hamer gaan. Terwijl oude gevoelens opkomen, leidt Clives jaloezie tot een schokkende confrontatie.

‘Harold vraagt ​​Karl en Susan om de bewaarders van het geschiedenisboek te zijn. Geconfronteerd met het vertrek van haar geliefde vrienden en buren, worstelt Susan met haar gevoelens.

‘Terwijl het huwelijk van Toadie en Melanie van start gaat, confronteren Terese en Paul hun onopgeloste gevoelens.’

Neighbours heeft een hartverwarmende finale-trailer uitgebracht voorafgaand aan de laatste aflevering ooit, waarin wordt geplaagd dat fans een emotioneel uur zullen beleven als sommige sterren afscheid nemen, terwijl anderen terugkeren naar de iconische Ramsay Street.

De video van 40 seconden begint met een shot van het iconische Ramsay Street-bord, terwijl Harold Bishop terugkijkt op zijn tijd in Erinsborough door te zeggen: ‘Het voelt zeker als het einde van een tijdperk. Het gaat allemaal zo snel.’

De trailer laat zien dat Kylie Minogue en haar echte ex Jason Donovan eindelijk herenigd zijn om Scott en Charlene nog een laatste keer te spelen voor hun laatste scènes op Neighbours.

Het paar leunt tegen hun auto terwijl ze de omgeving in zich opnemen en herinneringen ophalen aan hun tijd samen in de stad.

In de jaren 80 was de show niet te stoppen met de bruiloft van Kylie en Jason op het scherm, terwijl Scott en Charlene op 1 juli 1987 door twee miljoen Australiërs werden bekeken.

Hun vakbond was een nog grotere attractie toen het een jaar later in het VK werd uitgezonden, met 19,6 miljoen kijkers, waarmee het de op twee na best bekeken show van 1988 in Groot-Brittannië was.

Kylie en Jason, die op dat moment in het echte leven aan het daten waren, waren bekende namen in beide landen en zouden elk een muziekcarrière lanceren in het VK.

Finale: De uitzending belooft voor elk wat wils te hebben, van alle generaties en decennia van de openingsscène in 1985 tot de laatste aflevering in 2022 (Afgebeeld: Kylie Minogue en Jason Donovan als Charlene en Scott)

Elders in de trailer keren een aantal Neighbours-legendes terug naar onze schermen, waaronder Joel Samuels (Daniel McPherson) en Mike Young (Guy Pearce).

Het eindigt met een foto van de straat en Susan Kennedy die zegt: ‘We gaan misschien de straat uit, maar we zullen altijd in elkaars leven zijn. Altijd.’

En Margot Robbie is klaar om terug te keren naar haar oude stampende grond van Buren in een cameo gefilmd via Zoom, meldde news.com.au zondag.

De 32-jarige, die tussen 2008 en 2011 Donna Freedman speelde in de soap, was naar verluidt niet in staat om naar huis te vliegen om de scènes te filmen.

In plaats daarvan nam ze een optreden op via een videolink en stuurde ze dure champagne naar de cast als dank.

De publicatie meldde dat voormalige sterren Delta Goodrem, Kym Valentine, Carla Bonner en Jesse Spencer ook helemaal klaar zijn om terug te keren.