Neighbours finale attracts a galaxy of returning stars including Kylie Minogue

Een sterrenstelsel van Neighbours-sterren keerde donderdagavond terug naar Ramsay Street om afscheid te nemen van de geliefde soap.

Ian Smith, die Harold Bishop, Peter O’Brien (Shane Ramsay), Natalie Bassingthwaighte (Izzy Hoyland) en Guy Pearce (Mike Young) speelde, speelden allemaal een grote rol in de iconische zwanenzang.

Ze werden vergezeld door Daniel MacPherson, (Joel Samuels), Mark Little (Joe Mangel) en Paul Keane, die memorabel Des Clarke speelde.

Kylie Minogue, vooral bekend van haar rol als Charlene Robinson en Jason Donovan, die Scott Robinson speelde, namen ook hun rollen over.

Melissa Bell (Lucy Robinson) en Holly Valance (Felicity Scully) behoorden ook tot de iconische sterren die terugkeerden voor de finale.

Ook het maken van een verschijning in de aflevering waren Jacinta Stapleton (Amy Greenwood) en Delta Goodrem (Nina Tucker).

Tot slot, sterren van meer recente jaren in de soap die meededen aan de aflevering, waren: Olympia Valance (Paige Smith), Jodi Gordon (Elly Conway), Zoe Cramond (Amy Williams) en Kate Kendall (Lauren Turner).

Met Ben Hall (Ned Willis), Olivia Junkeer (Yashvi Rebecchi) en Zima Anderson (Roxy Willis) completeren de line-up van Neighbours-alumni die terugkeren.

Buren maakten in maart bekend dat de productie van de langlopende soap zou worden stopgezet wegens gebrek aan financiële steun.

‘Het spijt ons zo te moeten zeggen dat we na bijna 37 jaar en bijna 9.000 uitzendingen moeten bevestigen dat Neighbours de productie in juni stopzet’, schreef de show op Twitter.

‘Na het verlies van onze belangrijkste uitzendpartner in het VK’ [Channel 5] en ondanks een uitgebreide zoektocht naar alternatieve financiering, hebben we gewoon geen andere keuze dan de show te laten rusten.

‘Voor onze geweldige, trouwe fans weten we dat dit een enorme teleurstelling is, net als voor ons allemaal in het team. Wij danken u voor al uw berichten en steun en beloven de show op een ongelooflijke hoogte te beëindigen. Vanaf nu vieren we Buren.’

Network 10 sprak het einde van de serie aan in een verklaring aan Australische media en gaf toe dat het een ‘moeilijke beslissing’ was geweest.

‘Vandaag bevestigde Fremantle dat Neighbours de productie in juni stopzet, na bijna 37 jaar en bijna 9.000 afleveringen’, kondigde een netwerkwoordvoerder aan.

‘Deze moeilijke beslissing kwam nadat de zoektocht naar een alternatieve Britse uitzendpartner niet succesvol was.’

Ze voegden eraan toe dat de serie ‘niet op 10 Peach zou worden uitgezonden na september 2022’, wat het einde markeert van zijn decennialange looptijd.

‘Al meer dan 35 jaar een geliefde vaste waarde in ons programmaschema, het is een hoofdbestanddeel van Australische televisiedrama’s en Australische culturele export geweest’, voegde 10 eraan toe.

‘Ramsay Street, Erinsborough, is een doodlopende straat die over de hele wereld wordt erkend en is de thuisbasis van Scott en Charlene, Des en Daphne, Dr Karl en Susan, Dee en Toadie, Aaron en David en nog veel, veel meer buren.

‘Network 10 bedankt de cast, crew, het hele productieteam en Fremantle voor het brengen van de perfecte mix van zeep en zonneschijn voor het publiek in Australië en de rest van de wereld.’

Fremantle, het productiebedrijf achter de soap, zei niet in staat te zijn geweest om met ‘alternatieve financiering’ voor de serie te komen.

‘Na het verlies van een belangrijke uitzendpartner in het VK, en ondanks een zoektocht naar alternatieve financiering, hebben we momenteel geen andere keuze dan de show te laten rusten.

‘Iedereen bij Neighbours is overweldigd door de liefde en steun van het publiek sinds het nieuws naar buiten kwam.

‘De show heeft een zonnig stukje Australië in de huizen van miljoenen kijkers over de hele wereld gebracht en onderweg de carrières van tientallen bekende namen gelanceerd.

‘Maar nu dit hoofdstuk van Ramsay Street ten einde loopt, beloven we dat we er alles aan zullen doen om de show het afscheid te geven dat het verdient.’

In februari kwamen berichten naar buiten dat de toekomst van Neighbours in gevaar was nadat de Britse omroep Channel 5 had aangekondigd de show niet langer uit te zenden.

Channel 5 kocht de Britse uitzendrechten voor de soap in 2008 in een 10-jarige £300m deal, na de enorm succesvolle run op de BBC.

Het tekort aan financiering van Channel 5 is groot genoeg voor bazen om cast en crew te vertellen dat ze in juli gedwongen zullen worden om de soap te ‘rusten’, en tenzij er een nieuwe deal kan worden gesloten, zal deze voorgoed worden stopgezet.

Hoewel de show Down Under is gefilmd, betaalt de Britse omroep Channel 5 het grootste deel van de productierekening en de advertentie-inkomsten die het programma binnenbrengt, komen niet overeen met de uitgaven, meldt The Sun.

