Ne-Yo’s wife files for divorce after their marriage was ‘irretrievably broken’

Ne-Yo’s vrouw, Crystal Renay, heeft de scheiding aangevraagd na zes jaar huwelijk, slechts enkele dagen nadat ze hem had beschuldigd van ontrouw met meerdere verschillende vrouwen.

In gerechtelijke documenten, verkregen door: TMZde 36-jarige Californische, die haar vervreemde echtgenoot voor het eerst ontmoette tijdens een casting voor de videoclip voor zijn nummer Non-Fiction, beweerde dat hij ‘onlangs een kind verwekte bij een andere vrouw’.

Sinds hun scheidingsdatum, die ze op 22 juli 2022 vermeldt, verklaarde ze dat ze voor hun drie kinderen zorgt en zoekt naar primaire fysieke voogdij over de kinderen en gezamenlijke wettelijke voogdij.

Daarnaast zoekt Renay kinderbijslag en alimentatie.

Op zaterdag beschuldigde Renay de ster ervan voortdurend ontrouw te zijn gedurende de periode van hun achtjarige relatie in een tekstbericht dat werd geüpload naar Instagram.

Het model berispte de zangeres voor ‘acht jaar leugens en bedrog’ en beweerde dat hij had bedrogen met ‘vrouwen die hun lichaam onbeschermd aan hem verkopen’ en dat ze alleen maar ‘verspilde jaren en hartzeer’ heeft gekregen van hun verbintenis.

Een dag later ging Ne-Yo naar Twitter om te zeggen dat hij niet geïnteresseerd was om in het openbaar over de splitsing te spreken. Hij zei: ‘In het belang van onze kinderen zullen mijn familie en ik onze uitdagingen achter gesloten deuren aangaan. Persoonlijke zaken zijn niet bedoeld om op openbare fora te worden behandeld en ontleed.’

Hij voegde eraan toe: ‘Ik vraag u gewoon om op dit moment de privacy van mij en mijn familie te respecteren.’

De berichten komen nadat het paar hun huwelijk een tweede kans gaf en opnieuw in het huwelijksbootje stapte tijdens een bruiloft in Las Vegas in april, nadat ze eerder in 2016 waren getrouwd. Het paar deelt zonen Shaffer, 6 en Roman, 4, samen met dochter Isabella, 13 maanden. Ze gingen begin 2020 kort uit elkaar, maar verzoenden zich een paar maanden later.

‘8 jaar. 8 jaar leugens en bedrog. Acht jaar zonder het te weten mijn leven en mijn man delen met talloze vrouwen die hun lichaam onbeschermd aan hem verkopen… stuk voor stuk!’ Crystal schreef op Instagram.

‘Om te zeggen dat ik diepbedroefd en walgelijk ben, is een understatement. Mij ​​vragen om te blijven en het te accepteren is absoluut krankzinnig. De mentaliteit van een narcist,’ ging ze verder.

‘Ik zal niet langer liegen tegen het publiek of doen alsof dit iets niet is. Ik kies mezelf, ik kies mijn geluk en gezondheid en mijn respect. Ik heb hier 3 prachtige kinderen uit gehaald, maar niets anders dan verspilde jaren en hartzeer,’ vervolgde ze.

Vervolgens smeekte ze fans om te stoppen met het verzenden van haar video’s van haar man die naar verluidt met andere vrouwen uitging.

‘Ik vraag jullie allemaal om alsjeblieft te stoppen met het sturen van video’s en informatie over hem die vals speelt, want wat hij doet is niet langer mijn zorg. Ik ben geen slachtoffer.’

‘Ik kies ervoor om rechtop te staan ​​met opgeheven hoofd. Als iemand niet van je kan houden zoals je verdient, dan is het aan jou om van jezelf te houden. Zonder haat in mijn hart wens ik hem niets dan het beste’, sloot ze haar verklaring af, met als onderschrift ‘God zegene.’

Crystal plaatste ook twee inspirerende citaten bij haar verhaal die leken te verwijzen naar de gemoedstoestand waarin ze zich bevond. De eerste luidde: ‘Je hoeft ze niet af te sluiten. Want echte afsluiting is beseffen wat je waard bent, voor jezelf kiezen en weglopen om te krijgen wat je verdient.’

De tweede zei: ‘Er zijn hier nog steeds vrouwen die niets van een man willen. Geen geld, materialistische dingen, niets… niets dan vertrouwen, liefde, steun & veel genegenheid. Ik ben haar. Zij is mij. Ik ben een van die vrouwen.’

Het komt nadat het paar voor de tweede keer trouwde, zes jaar nadat ze voor het eerst in het huwelijksbootje stapten en twee jaar na een echtscheidingsaanvraag die snel werd ingetrokken.

Ne-Yo – geboren als Shaffer Chimere Smith – en Crystal stapten voor het eerst in het huwelijksbootje in februari 2016, toen ze een maand later hun zoon Shaffer Chimere Smith, Jr. verwelkomden.

Het paar kondigde aan uit elkaar te gaan in februari 2020, maar verzoende zich snel tijdens de COVID-19-pandemie, voordat ze nog een keer ‘ik doe’ zeiden, dit keer in Resorts World in Las Vegas.

Het huwelijk werd vastgelegd door een aantal gasten op sociale media, waaronder muziekartiest Corey Mekell, die een aantal foto’s en video’s in een bericht deelde.

‘Een weekend vol gelach en liefde, gefeliciteerd met The Smiths!’, schreef hij bij het bericht.

Hij legde zelfs een deel van het paar vast dat hun geloften uitwisselde, waarbij Ne-Yo zei dat zijn vrouw ‘ogen heeft die absoluut betoveren als je me van tijd tot tijd ziet staren’.

‘Je hebt een lichaam om voor te doden, een buit om voor te sterven,’ vervolgde hij terwijl het huwelijksfeest lachte, eraan toevoegend, ‘en het soort glimlach waardoor ik je altijd gelukkig wil houden.’

Hij deelde ook een video van het aansnijden van hun enorme taart, samen met een andere video van het stel dat hun eerste dans deelde.

Haute couture bruidsmerk Ese Azenabor deelde ook een korte video waarin de bruidegom de jurk van de bruid voor het eerst te zien kreeg.

‘Dit was zo’n mooi moment en @neyo hield van haar jurk. Proficiat aan onze mooie bruid @itscrystalsmith, we kunnen niet wachten om jullie tijd te vullen met deze prachtige over-the-top bruiloft’, aldus het merk in hun post.

De tweede zoon van het echtpaar, Roman Alexander-Raj Smith, werd geboren in juni 2018, terwijl ze in juni 2021 hun derde kind, Isabella Rose Smith, verwelkomden.

Het paar was klaar om ermee op te houden toen de COVID-19-pandemie toesloeg, waardoor ze gedwongen werden hun relatie opnieuw te evalueren.

‘Voordat de quarantaine plaatsvond, hadden we het zeker over echtscheiding’, zei Ne-Yo tijdens een interview in mei 2021 op CBS’ The Talk.

‘De quarantaine dwong ons stil te zitten, het lawaai van de wereld buiten te sluiten – je weet dat de wereld heel, heel luid kan worden, en we hebben de neiging om de mening van de wereld in bepaalde situaties meer te laten betekenen dan zou moeten’, voegde hij eraan toe.

Hij deelt ook twee kinderen met zijn ex Monyetta Shaw, met wie hij van 2009 tot 2013 was.