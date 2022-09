Myleene Klass shares touching message on miscarriage as her documentary receives a BAFTA nomination

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat u ooit de werkelijke oorzaak van een eenmalige miskraam zult weten, maar de meeste zijn te wijten aan de volgende problemen:

• ABNORMALE FETUS

De meest voorkomende oorzaak van miskramen in de eerste paar maanden is een eenmalige abnormale ontwikkeling van de foetus, vaak als gevolg van chromosoomafwijkingen. ‘Het is niet zo dat de baby het ene moment in orde is en het volgende moment plotseling sterft’, zegt professor James Walker, hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan de universiteit van Leeds.

‘Deze zwangerschappen mislukken vanaf het begin en waren nooit voorbestemd om te slagen.’ De meeste miskramen zoals deze gebeuren na acht weken, hoewel het bloeden pas drie of vier weken later kan beginnen, wat de moeite waard is om te onthouden bij volgende zwangerschappen. ‘Als een scan na acht weken een gezonde hartslag laat zien, heb je 95 procent kans op een succesvolle zwangerschap’, zegt professor Walker.

• HORMONALE FACTOREN

Een hormonale uitbarsting kan een sporadische miskraam veroorzaken en nooit meer een probleem zijn. Een klein aantal vrouwen met lange cycli en onregelmatige menstruaties kan echter terugkerende miskramen krijgen omdat het baarmoederslijmvlies te dun is, waardoor implantatie moeilijk wordt.

Helaas is hormoonbehandeling niet erg succesvol.

‘Vroeger was er een trend voor behandeling met progesteron, maar uit proeven blijkt dat dit echt niet werkt’, waarschuwt professor Walker. ‘Er zijn aanwijzingen dat injecties met HCG (humaan choriongonadotrofine, een hormoon dat vrijkomt tijdens de vroege zwangerschap) kunnen helpen, maar het is niet voor iedereen de oplossing.’ De behandeling moet worden gestart zodra de zwangerschap is bevestigd, rond de vier of vijf weken.

• LEEFTIJD

Van vrouwen boven de 40 krijgt één op de vier vrouwen die zwanger worden een miskraam. [One in four women of all ages miscarry, but these figures include women who don’t know that they are pregnant. Of women who do know that they’re pregnant, the figure is one in six. Once you’re over 40, and know that you’re pregnant, the figure rises to one in four]

• AUTO-IMMUUN BLOEDSTOORNISSEN

Ongeveer 20 procent van de herhaalde miskramen lijdt aan lupus of een vergelijkbare auto-immuunziekte die bloedstolsels veroorzaakt in de zich ontwikkelende placenta.

Een eenvoudige bloedtest, die mogelijk meerdere keren moet worden herhaald, kan uitwijzen of dit het probleem is of niet. ‘Eén negatieve test betekent niet dat een vrouw in orde is’, waarschuwt de heer Roy Farquharson, gynaecoloog-consulent die een vroege zwangerschap uitvoert eenheid in het Liverpool Women’s Hospital.

Vaak kan zwangerschap een trigger zijn voor deze aandoeningen, dus er moet zo snel mogelijk een test worden gedaan’, voegt hij eraan toe. Maar het kan gemakkelijk worden behandeld met een lage dosis aspirine of heparine-injecties, die helpen het bloed te verdunnen en bloedstolsels te voorkomen – een recent onderzoek toonde ook aan dat vrouwen het op beide even goed doen. ‘We hebben een levend geboortecijfer van 70 procent bij vrouwen die voor deze aandoeningen worden behandeld’, zegt dr. Farquharson, ‘wat uitstekend is.’

• ANDERE OORZAKEN

Hoewel baarmoederafwijkingen, zoals vleesbomen, een miskraam kunnen veroorzaken, hebben veel vrouwen geen problemen met het voldragen van een zwangerschap. Een incompetente baarmoederhals kan ook een miskraam veroorzaken rond de 20 weken.

Hoewel dit kan worden behandeld met een speciale steek in de baarmoederhals, suggereren onderzoeken dat het niet bijzonder succesvol is, hoewel het de bevalling met een paar weken kan vertragen. Gen- en chromosomale afwijkingen, die kunnen worden opgespoord door bloedonderzoek, kunnen ook terugkerende miskramen veroorzaken bij een klein aantal koppels.

Een procedure die bekend staat als pre-implantatie genetische diagnose kan helpen. Na in-vitrofertilisatie (IVF) wordt een enkele cel uit het zich ontwikkelende embryo genomen en getest op het gendefect. Alleen gezonde embryo’s worden dan in de baarmoeder teruggeplaatst.

Het is een dure en stressvolle procedure – en het aantal zwangerschappen is meestal vrij laag – maar voor sommigen is dit te verkiezen boven herhaalde miskramen of een genetisch abnormale baby.