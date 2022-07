Mum who learned to forage as a hard-up student now charges £250 to teach the skill

Een moeder van drie die voedsel uit de heggen verzamelde om de eindjes aan elkaar te knopen toen ze een moeilijke student was en een worstelende eerste keer ouder, heeft verteld hoe ze nu gratis gastronomische maaltijden maakt.

Iona Fraser, 40, gebruikte de foerageervaardigheden die ze als kind van haar vader leerde om haar schaarse maaltijden op te vullen toen ze van een uitkering leefde en toen ze op 19-jarige leeftijd een alleenstaande moeder werd.

Nu een professionele foerageerinstructeur die overal van £ 10 tot £ 250 rekent en in het dorp Scaynes Hill, West Sussex woont, voedt Iona haar haar melkveewerker, Josh Hubrick, 30, en haar twee jongste zonen, Alexei, zeven, en Ever , drie, met de ingrediënten die ze in het bos vindt.

Haar vermogen om haar eigen voedsel uit de natuur te plukken, betekent dat ze paddenstoelenpastei of wilde roos Turkish Delight kan toveren zonder voor de ingrediënten te betalen.

Iona Fraser, 40, uit West Sussex, leerde foerageren als een harde student en alleenstaande moeder van 19. Ze kan gastronomische maaltijden bereiden en vraagt ​​nu £ 250 om haar vaardigheden te leren. Op de foto met haar zoon Ever, die nu drie is

Ze herinnerde zich hoe foerageren haar maaltijden hielp opfleuren toen het geld in haar studentenleven het kleinst was, ze zei: ‘Nadat ik de rekeningen had betaald, had ik zeven pond per week over voor eten, dus ik raakte eraan gewend om van heel weinig te overleven. .

‘Toen begon ik te beseffen dat ik de heel basale dingen die ik voor heel weinig geld kocht, kon aanvullen door dingen te kiezen die veel spannender waren.’

Iona besteedt nog steeds maximaal acht uur per dag aan foerageren, en gelooft dat leren wat ze moeten kiezen een nuttig hulpmiddel kan zijn voor andere mensen die te maken hebben met de kosten van levensonderhoud – zolang ze maar genoeg vrije tijd hebben om het te doen.

Ze zei: ‘Ik denk niet dat foerageren kan worden aangeprezen als de oplossing voor de crisis in de kosten van levensonderhoud, maar op korte termijn, als je genoeg tijd hebt, kan het zeker een enorm nuttig hulpmiddel zijn.

Eet smakelijk! Iona kan gastronomische maaltijden en verfrissende salades klaarmaken dankzij de ingrediënten die ze in het wild vindt

Iona’s vlierbloesem, limoen en wilde munt bosbodemcake met een ‘mos’ topping gemaakt van verkruimelde brandnetel en wilde munt

‘Als je veel tijd maar niet veel geld hebt, kun je wild voedsel leren herkennen en dingen ontdekken zoals het bewaren of drogen en uitdrogen van voedsel als paddenstoelen, zodat ze langer meegaan.’

Iona groeide op in Brighton, East Sussex, en leerde haar manieren om geld te besparen van haar vader Angus Fraser, 76, die een professionele kok was, en moeder Liz Walker, 70, een thuiskok met groene vingers.

Ze zei: ‘Mijn vader had een wildrestaurant, waar hij als kok werkte en wild vlees verkocht.

‘In de weekenden nam hij ons mee rond Ditchland Beacon, vlakbij waar we woonden, en liet hij ons zien hoe je brandnetels moest plukken zonder jezelf te steken en liet hij ons ‘s nachts urenlang sleedoorns prikken met een speld voor sleedoornjenever.’

De moeder van drie leerde als studente £ 7 voor een hele week uit te rekken door haar boodschappen te doen met geoogste ingrediënten. Ze is nu een expert in mycologie – de studie van schimmels

Iona Fraser en haar man, Josh Hubrick, hebben samen twee zonen van zeven en drie. Toen ze 19 was, beviel ze van haar zoon Steil, die nu 20 . is

Maar Iona worstelde in haar vroege tienerjaren met school en toen ze op 16-jarige leeftijd het huis verliet, merkte ze dat ze al snel probeerde rond te scharrelen op een uitkering terwijl ze studeerde voor haar A-Levels op haar zesde klas college in Brighton.

Toen ze zich realiseerde dat de heggen haar zouden helpen om zeven pond per week aan voedselgeld te krijgen, begon ze serieus te foerageren en zei: ‘Ik zou peulvruchten en granen en bonen kopen en dan naar buiten gaan en groenten en kruiden plukken zoals zuring en venkel en berenklauw om het voedsel te maken. levendig, kleurrijk, interessant en smakelijk.’

Iona won een plaats aan de Brighton University om sociale wetenschappen te studeren en kreeg opnieuw een moeilijke tijd door te maken toen ze op 19-jarige leeftijd zwanger werd van haar zoon Steil Fraser, 20, en stopte met haar studie.

Ze werd alleenstaande ouder en vond een baan, maar het was moeilijk om met een jonge baby om te gaan en de rekeningen te betalen.

Iona’s inheemse Britse duindoornsap ceviche met wilde venkel en rozenbottels die ze zelf heeft geoogst

Iona’s aangebraden kippenlever, gemarineerd kippenhart, geroosterde rode biet en Alkmaarse gortrisotto gemaakt met paardenbloemwijn. Ze bedekte het met beboterde bloemknoppen van berenklauw, vette kipchips en een sloe gin-glazuur

Opnieuw hielp het foerageren haar en ze zei: ‘Al snel nadat mijn zoon was geboren, begon ik weer van het buitenleven te genieten, waarschijnlijk omdat ik het huis uit moest en de natuur in moest.

‘Ik werkte in de televerkoop, maar als alleenstaande ouder met huur en rekeningen was het zwaar.

‘Vroeger liep ik elke dag anderhalf uur door de boerderijen en het platteland en plukte dingen terwijl ik liep.

‘Ik brouwde wijn om mee te koken en bier te maken of maakte nietjes zoals meidoornketchup en geweldige kant-en-klare kruiden die je vervolgens tot marinades kon maken.’

Nadat ze was verhuisd naar een dorp bij Ashdown Forest, East Sussex, kreeg Iona haar carrière op het goede spoor door bakker te worden bij een plaatselijke bakkerij, voordat ze een nieuw passieproject ontwikkelde: schimmels.

Nu een professionele foerageerinstructeur die tussen £ 10 en £ 250 rekent om basisfoerageer- en plantidentificatie en volledige ‘foerageer- en feest’-ervaringen te leren

Iona leert haar jongste zonen, waaronder Ever, ook hoe ze planten in het bos kunnen identificeren om veilig te foerageren

Ze zei: ‘Ik was steeds meer aan het foerageren en ik herinner me dat ik voor het eerst 20 verschillende soorten paddenstoelen plukte en er ongeveer drie kon identificeren.

‘Mijn brein houdt van een uitdaging en ik was vastbesloten om ze te leren herkennen.

‘Het identificeren van paddenstoelen is als de schattenjacht van de natuur. Het is alsof je op zoek bent naar de dopamine elke keer dat je een nieuwe vindt.’

Toen ze een microscoop en een selectie boeken voor haar eigen studies kocht, terwijl ze zich aansloot bij de online mycologiegemeenschap – die schimmels bestudeert – barstte Iona ervan haar nieuwe expertise te delen.

Ze zei: ‘Het werd een kruistocht om iedereen kennis te laten maken met foerageren.’

IONA’S TOPTIPS VOOR NIEUWE FOERDERS – Lees over foerageren en identificatie. – Begin met het plukken van een gemakkelijk herkenbare wilde bloem of voedsel om als eerste te vinden, zoals vlierbloesem. – Vraag advies aan mensen die je vertrouwt in wildvoedsel/foerageergroepen, bijvoorbeeld de Foerageren en Folklore Facebook-pagina. – Zoek boeken die u zullen helpen bij het foerageren en identificeren. – Weet in welke habitat het kruid of de plant die je zoekt groeit, zodat je op de juiste plek zoekt. – Gebruik geen ID-apps voor kunstmatige intelligentie, die niet altijd betrouwbaar zijn. – Maak uzelf vertrouwd met de meest giftige planten, waaronder de familie van Apiaceae, die twee van de meest dodelijke planten bevat. – Begrijp hoe vaak de plant die u plukt voorkomt en welke invloed uw foerageer hierop heeft – als u bijvoorbeeld één blad daslook plukt, zal niet de hele plant doodgaan. – Zorg ervoor dat uw omgeving veilig is voordat u gaat foerageren. – Zoek uit of het land waarop u foerageert pesticiden gebruikt. – Maak uzelf vertrouwd met foerageerwetten.

Uiteindelijk, in 2012, lanceerde ze haar foerageerbedrijf Ashdown Forage, waarbij ze tussen de £ 10 en £ 250 vroeg om mensen vaardigheden bij te brengen, variërend van elementair foerageren en plantenidentificatie tot volledige ‘voer en feest’-ervaringen.

Toen, in 2014, ontmoette ze haar man Josh op het eco-festival Small World in Kent, terwijl ze in het café werkte, en startte ze ook een cateringbedrijf met natuurlijk voedsel.

Ze zei: ‘Het was catering met een twist, dus de conserven werden allemaal geoogst, met zelfgemaakte wijn, of sleedoorngelei en jus en wilde kruiden in vleespotten.’

Nu is foerageren niet alleen Iona’s carrière – het is ook een belangrijk onderdeel van het leven van haar familie.

Ze past ook in het thuisonderwijs van haar zoon Alexie en de zorg voor haar jongste Ever.

En haar zoontjes vinden het heerlijk om haar te helpen de keukenkastjes te vullen met lekkere vondsten.

Ze zei: ‘De meeste dagen gaan we samen een foerageerwandeling maken. Mijn driejarige vindt het heerlijk om paddenstoelen te vinden.

‘Als ik de kinderen niet bij me heb, zou ik tot acht uur per dag kunnen besteden aan het foerageren rond de heggen en het dorpsplein.

‘De bijgerechten van onze maaltijden worden vaak geoogst, zoals zeekool of berenklauwscheuten of -knoppen en we kopen nooit jam of conserven.’

Er zijn veel andere menu-opties en als ze het soort gastronomische maaltijden opsommen die ze mensen leert koken met geoogste ingrediënten, klinken ze heerlijk.

Ze zei: ‘Ik zal dingen doen zoals een paddenstoelenpastei om te beginnen of ingemaakte walnoten of champignonsoep.

‘Voor de groenten en veganisten doe ik een grote bulgaarse tarwe- en quinoasalade met alle wilde kruiden en bloemen, of rozenblaadjes in een chimichurri.

‘De woestijnen zijn echter heel leuk, want je kunt er allerlei prachtige dingen mee maken – zoals vlierbloesemcheesecake met een gelei van wilde munt en een granita van klaverzuring of een locum van wilde rozen, dat is als een Turks fruit.’

Voor degenen die in de verleiding komen om te beginnen, benadrukt Iona dat het van vitaal belang is om te leren welke planten veilig kunnen worden gegeten – en hoe je de giftige planten kunt herkennen en vermijden.

Ze moedigt alle enthousiaste verzamelaars ten zeerste aan om kennis te maken met The Poisons Group, waar ze vrijwilligerswerk doet, een hulpdienst voor mogelijke gevallen van vergiftiging.

Ondertussen wil Iona iedereen aanmoedigen om te foerageren.

Ze zei: ‘Iedereen kan leren om eetbare planten te identificeren – het is iets waar we allemaal enorm blij mee kunnen zijn.’