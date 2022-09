Mum of five reveals the horror of having a stroke aged 37

Voor Laura Sharp was het idee van een beroerte zo vergezocht dat het nooit bij haar opgekomen was.

De 37-jarige moeder van vijf kinderen uit Sydney was nooit ziek, eet een dieet boordevol groene bladgroenten, gaat wekelijks uren naar de sportschool en loopt elke ochtend 7,5 km.

Maar in november gebeurde het ondenkbare en Laura bevond zich in het ziekenhuis, omringd door dokters die, nadat ze haar vol medicijnen hadden gepompt en een MRI hadden gemaakt, onthulden dat ze een beroerte had gehad.

Laura vertelde FEMAIL dat ze in shock was door de diagnose en wenste dat ze meer had geweten over de symptomen van een beroerte en hoe jonge, gezonde mensen eraan kunnen lijden.

Thuisblijvende moeder, Laura Sharp, was 37 toen ze een beroerte kreeg en drie dagen lang de symptomen aanzag voor migraine voordat ze hulp kreeg

‘Als het mij kan gebeuren, kan het iedereen overkomen’, zei ze.

‘Alles wat ik wist over beroertes is dat mensen het gevoel aan één kant verliezen, en mijn symptomen correleerden niet met elkaar. En zoals de meeste jonge mensen is een beroerte iets wat ik zou zoeken bij mijn ouders, niet bij mezelf.’

De drukke moeder, wier kinderen tussen de drie en 15 jaar oud zijn, heeft geen van de risicofactoren voor een beroerte, zoals obesitas, roken, diabetes of hoge bloeddruk.

Het eerste teken dat er iets mis was, kwam drie dagen voordat Laura met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

Ze zei dat het een ‘normale vrijdag’ was, haar man was weg voor zaken, ze had haar 7,5 km lange wandeling gemaakt, haar kinderen naar school gestuurd, een zware sessie in de sportschool gedaan en ‘s middags met haar kinderen rondgehangen .

Ze legde ze in bed en was naar haar eigen kamer gegaan om tv te kijken toen ze besefte dat er iets niet klopte.

‘De televisie was wazig en ik begreep niet waarom’, zei ze.

‘Ik heb hem uit en weer aangezet voordat ik me realiseerde dat het mijn ogen waren.’

Toen ze vormen begon te zien, belde ze haar man.

‘Ik vertelde hem dat er iets raars aan de hand was en dat ik niets kon zien, hij zei dat ik moest proberen wat te rusten’, zei ze.

Ongeveer 30 minuten later begon Laura’s hoofd te pompen en had ze een ‘doozie’ van migraine.

Laura zei dat ze ‘een keer per jaar’ een milde migraine krijgt, maar dat ze haar gezichtsvermogen nog nooit had aangetast.

Laura is hier afgebeeld tijdens een controle na een beroerte – maandenlang moesten artsen de moeder nauwlettend in de gaten houden omdat er een aneurisme was ontstaan. Het is nu verdwenen

Ze ging slapen en stond ‘s morgens op voor haar dagelijkse wandeling.

‘Toen ik thuiskwam, ging ik zitten om mijn man een bericht te sturen en hem te vertellen dat ik me niet zo lekker voelde’, zei ze.

‘Ik kon niets op mijn telefoon zien, geen letters, geen cijfers, niets.’

Toen haar man zaterdagmiddag thuiskwam, lag Laura op haar rug op de bank, omringd door haar bezorgde kinderen.

‘Ze hadden me water en Panadol gegeven, wat ik ook nodig had,’ zei ze.

Die nacht werd het erger, Laura voelde hevige pijn in de achterkant van haar nek, begon oncontroleerbaar te braken en zei dat haar ‘zicht was verdwenen’.

Ze stond wiebelig op haar voeten en haar man stelde voor om naar het ziekenhuis te gaan.

‘Dat wilde ik niet doen – het ziekenhuis is voor echt zieke mensen, ik had gewoon migraine, dus ik zei hem om in plaats daarvan een huisarts te bellen.’

Haar man belde een huisarts die hem vertelde haar naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te brengen. Ze belden vervolgens Health Direct om met een verpleegster te praten en kregen te horen dat ze hetzelfde moesten doen.

‘Ik barstte in huilen uit. Ik begreep niet waarom iedereen zich druk maakte en waarom de dokter niet gewoon kon komen om me iets te geven om de hoofdpijn te laten verdwijnen,’ zei Laura.

Ze realiseerde zich dat er iets heel erg mis was toen ze eenmaal in het Sydney Adventist Hospital waren aangekomen.

Laura werd door de wachtkamer naar de triage geleid en binnen enkele ogenblikken werd ze ingepland voor een MRI en kreeg ze een cocktail van medicijnen.

Laura ging uiteindelijk naar het SAN-ziekenhuis waar ze ‘heel snel’ door triage en in een MRI werd geduwd

Beroertes uitgelegd door Dr. Xuyu Liu van het Heart Research Institute: Wat zijn de symptomen van een beroerte? Bij een beroerte krijgen delen van de hersenen niet de bloedtoevoer en zuurstof die ze nodig hebben, waardoor hersencellen en weefsels beschadigd raken en afsterven. De lichaamsdelen die worden aangestuurd door de beschadigde delen van de hersenen zullen worden aangetast en tekenen van een beroerte vertonen. De meest voorkomende tekenen en symptomen van een beroerte zijn: • gezichtszwakte • armzwakte • moeite met spraak. Andere symptomen van een beroerte die kunnen optreden zijn: • zwakte, gevoelloosheid of verlamming van het gezicht, de arm of het been aan een of beide zijden van het lichaam • onduidelijke spraak of moeite met verstaan • verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen • plotselinge, ernstige hoofdpijn of een verandering in het patroon van hoofdpijn zonder bekende oorzaak • verlies van evenwicht, duizeligheid. De tekenen en symptomen van een beroerte kunnen alleen of in combinatie voorkomen. Deze kunnen enkele seconden of zelfs tot 24 uur duren en dan verdwijnen. Beroerte herkennen Een gemakkelijke manier om de tekenen van een beroerte te herkennen en te onthouden, is door de FAST-test te gebruiken. Als iemand deze symptomen vertoont, zoek dan onmiddellijk medische hulp. • Gezicht: Controleer of hun gelaatstrekken, zoals hun mond, hangen. • Armen: Kunnen ze beide armen optillen? • Spraak: hebben ze moeite met spreken, bijvoorbeeld met onduidelijke spraak? Kunnen ze je begrijpen? • Tijd: Tijd is van cruciaal belang als u een van de bovenstaande tekens ziet. Bel onmiddellijk de hulpdiensten. Waarom is het cruciaal om het vroeg te vangen? Een beroerte treedt op wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen wordt afgesneden, waardoor de hersencellen zuurstof en belangrijke voedingsstoffen krijgen, waardoor de getroffen delen van de hersenen afsterven. Vroegtijdige behandeling van een beroerte is van cruciaal belang – hoe langer een beroerte onbehandeld blijft, hoe groter de kans op aan een beroerte gerelateerde hersenbeschadiging. Het is bekend dat patiënten met een beroerte een grotere kans hebben om te overleven en hersenbeschadiging op de lange termijn te vermijden als ze binnen 4,5 uur na het begin in het ziekenhuis aankomen en worden behandeld met een stollingsremmend medicijn genaamd TPA. Hoe beïnvloedt voeding het herstel? Na een beroerte kan de patiënt problemen hebben met het gebruik van zijn/haar hand, waardoor het moeilijk is om te eten en te drinken. Een diëtist kan ervoor zorgen dat de patiënt voldoende voeding krijgt. Over het algemeen kan veel fruit en groenten helpen bij het herstel en het voorkomen van herhaling van een beroerte. Groenten en fruit bevatten een verscheidenheid aan antioxidanten, die schade aan bloedvaten in de hersenen verminderen. Ze bevatten ook kalium dat de spanning in de bloedvatwanden vermindert en de bloeddruk verlaagt. Oplosbare vezels die in fruit en groenten worden aangetroffen, kunnen het cholesterol verlagen, het molecuul dat zich ophoopt op de slagaderwanden en de bloedvaten vernauwen, en uiteindelijk de bloedstroom blokkeert, wat leidt tot de vorming van een slecht stolsel in de hersenen en een beroerte. Volle granen, zoals 100% volkorenbrood, bruine rijst en boekweit zijn ook vezelrijke voedingsmiddelen die ons cholesterolgehalte helpen verlagen. Het eten van een gevarieerd aanbod van vezelrijke groenten is het beste voor onze cardiovasculaire gezondheid. Onlangs hebben we ontdekt dat kruisbloemige groenten, zoals spruitjes, bloemkool en boerenkool, speciale gezondheidsingrediënten bevatten, isothiocyanaten genaamd, die de ‘plakkerigheid’ van ons bloed kunnen verminderen en het risico op een beroerte verder kunnen verlagen. Van deze isothiocyanaten in de voeding is ook bekend dat ze de prestaties van ons natuurlijke immuunsysteem verbeteren. BRON: Hart Instituut

‘Toen sloegen mijn zenuwen toe en ik wist dat er iets mis was, ze moesten me een kalmerend middel geven om me te kalmeren’, zei ze.

‘Ik wist niet dat hun beroerte-alarm zou zijn afgegaan.’

De MRI toonde aan dat ze een slagaderdissectie had in de achterkant van haar nek, daar had zich een bloedstolsel gevormd voordat het losraakte en naar haar hersenen ging, wat de beroerte veroorzaakte.

‘We zullen nooit weten wanneer de echte beroerte plaatsvond, of het nu thuis of in het ziekenhuis was’, zei ze.

Laura moest drie dagen in het ziekenhuis blijven – en hoewel ze ‘fysiek in orde’ was, duurde haar herstel maanden.

‘Ik zat op de hersenafdeling en dat was confronterend. Kijken naar andere mensen die een beroerte hebben gehad die weer leren lopen, of mensen zien met verband om hun hoofd.

‘Het was ook tijdens Covid, dus ik mocht maar één bezoeker tegelijk, mijn man of mijn moeder. Mijn kinderen mochten me niet zien en mijn vader ook niet. Dit was het laatste wat ik nodig had, want ik had het gevoel dat ik dood had kunnen gaan en alleen maar familie wilde hebben’, zei ze.

Laura werd naar huis gestuurd met een ‘beroertepakket’, kreeg te horen dat ze er elk moment nog een kon krijgen en waarschuwde om te letten op symptomen na een beroerte, waaronder depressie en vermoeidheid.

Als moeder van vijf had Laura nooit ‘tijd gehad om moe te zijn’ en was ze altijd bruisend en energiek geweest.

Maar in de weken na haar beroerte verloor ze de interesse in lichaamsbeweging en ging ze maar één keer per week wandelen.

Dit werd verergerd nadat uit een follow-up bleek dat ze een aneurisme had op de plek waar de dissectie in haar nek had plaatsgevonden.

‘Ze konden er niet aan opereren, want dat zou een enorme beroerte kunnen veroorzaken en ik zou op tafel kunnen sterven. Dus moesten ze het verlaten, ook al was er een risico dat het zou ontploffen’, zei ze.

Door het aneurisme kon Laura niets zwaars tillen in de sportschool en mocht ze zelfs haar kinderen niet optillen.

Een recente scan heeft aangetoond dat het aneurisme vanzelf is verdwenen, wat Laura de hoop geeft dat ze niet nog een soortgelijk medisch noodgeval zal krijgen.

Het duurde maanden voordat Laura toegaf dat ze een depressie had gehad na haar beroerte.

‘Ik had het gevoel dat mijn familie al met te veel te maken had, ik wilde ze niet belasten met mijn depressie, maar het was heel reëel en best eng’, zei ze.

‘Mensen begonnen te merken dat ik teruggetrokken was en niet meer actief was’, zei ze.

Laura is nu weer bezig met haar dagelijkse wandelingen en gaat vier dagen per week naar de sportschool, hoewel ze een licht aangepaste training doet.

Ze wil dat jongeren zich bewust zijn van de tekenen van een beroerte en dat experts overwegen om BE toe te voegen aan het acroniem FAST. B staat voor evenwicht en E voor ogen – de enige twee symptomen die ze had.

Laura vertelt haar verhaal in combinatie met nieuw onderzoek waaruit blijkt dat mensen die ‘enkele van ‘s werelds meest gehate groenten’ eten, sneller herstellen van een beroerte.

Dr. Xuyu (Johnny) Liu van het Heart Research Institute ontdekte dat spruitjes en broccoli kunnen helpen bij het oplossen van bloedstolsels en het verbeteren van de werking van stollingsremmende medicijnen.

Het onderzoek onder leiding van Dr. Liu onderzoekt hoe we onze bloedsomloop voeden met deze groenten en hoopt dat het zal helpen bij het creëren van een nieuwe behandeling voor trombose.

‘Er wordt ons verteld dat we een regenboog aan voedsel moeten eten, maar wat als die regenboog ook zou kunnen helpen bij het genezen van sommige ziekten die momenteel beperkt te behandelen zijn?’ zei dokter Liu.

‘We weten dat het eten van veel verse groenten en fruit en voedsel met een laag gehalte aan verzadigde vetten hartaandoeningen en beroertes kan helpen voorkomen, maar kunnen sommige van deze zelfde groenten beroertes behandelen en omkeren? Ik denk dat het kan en mijn team werkt eraan om het op moleculair niveau te bewijzen.’

Een beroerte treedt op wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen wordt afgesneden, waardoor de hersencellen zuurstof en belangrijke voedingsstoffen krijgen, waardoor de getroffen delen van de hersenen afsterven. De meest voorkomende oorzaak van een beroerte is een bloedstolsel dat de bloedstroom belemmert, ook wel een ischemische beroerte genoemd.

Elk jaar krijgen bijna 55.000 Australiërs een beroerte, vaak zonder waarschuwing en op elke leeftijd. Het is een belangrijke oorzaak van invaliditeit en kost naar schatting 7,74 miljard dollar per jaar in de gezondheidszorg.