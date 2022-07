Mum became a stripper at 17 to escape life of horrific poverty and abuse

Shani Aziz heeft onthuld hoe ze zich een weg heeft weten te banen uit een cyclus van armoede en misbruik

Wanneer Shani Aziz Op 17-jarige leeftijd stal ze het identiteitsbewijs van haar oudere zus, stapte in de trein naar Melbourne en deed auditie bij een herenclub als stripper.

De jonge breakdanseres was ‘verre van comfortabel’ om haar kleren uit te doen in het bijzijn van vreemde mannen, maar wist niet hoe ze haar familie anders uit de armoede kon slepen.

Ze had twee banen geprobeerd in haar plaatselijke stad, maar ze betaalden slechts $ 7 per uur.

In een gesprek met FEMAIL onthulde de stripper-come-social media-ster dat ze $ 30 verdiende tijdens haar eerste optreden op het podium in de Melbourne-club. Ze kwam ook oog in oog te staan ​​met de jonge mannen die haar tijdens school hadden gekweld.

‘Ik was er kapot van, ze lachten allemaal en zeiden dat ze wisten dat ik hier zou eindigen’, zei ze.

‘Ze gooiden vijf dollar naar me en zeiden dat dat alles was wat ik waard was.’

Shani was geen onbekende in wrede beschimpingen – ze zei dat het moeilijk was om op te groeien als een arme ‘wog’ met twee moeders in een klein plattelandsstadje in Victoria.

Elk van die dingen zou genoeg zijn geweest om de aandacht te trekken van koelbloedige pestkoppen, alle drie maakten haar tot een belangrijk doelwit.

De 30-jarige vocht jarenlang om los te komen van haar jeugdtrauma, dat te maken had met arm opgroeien en daardoor gepest en misbruikt worden.

Ze werd een stripper in een wanhopige poging om haar familie overeind te houden – ze is hier afgebeeld op 18-jarige leeftijd in een club waar ze elke week duizenden dollars zou verdienen

En thuis was het niet veel beter. Shani zei dat haar moeder de hele tijd aan het werk was, dat haar stiefmoeder er een hekel aan had om de verantwoordelijkheid voor drie kinderen te hebben en dat ze vaak aan hun lot werden overgelaten.

‘We liepen elke dag zes tot negen kilometer naar school, lange tijd waren mijn broer en ik tegen de wereld omdat onze zus besloot tegen ons te rennen’, zei ze.

Shani zei dat terwijl zij en haar broer leerden om slim te zijn vanwege hun moeilijke start in het leven, ze nog steeds veel schade had geleden.

Ze werd ‘van jongs af aan’ fysiek, psychisch en seksueel misbruikt, waardoor ze een gebroken tiener en jongvolwassene was.

‘We waren omringd door drugsverslaafden en alcoholisten, het was voor geen van ons een veilige omgeving’, zei ze.

Shani zei dat haar huis altijd schoon was, maar niet over de meest noodzakelijke dingen beschikte, zoals stromend water en een goed gevulde voorraadkast.

‘We gingen naar de rivier om ons te wassen, en de andere kinderen waren daar aan het zwemmen, ze zouden ons zien met onze zeep en het werkte vrij snel uit,’ zei ze.

Haar moeder had drie banen om de eindjes aan elkaar te knopen, maar vond het moeilijk om vooruit te komen.

‘Ik herinner me dat ze op een dag binnenkwam met een doos eten nadat ze alle drie de banen op één dag had gedaan,’ zei Shani.

Shani zegt dat zij en haar moeder nu super close zijn – nadat ze samen een deel van de trauma’s uit hun verleden hebben doorgemaakt

‘Ze had haar salaris op de zijkant van de doos gestopt, maar vergat dat het er was en gooide de doos in het vuur.

‘Toen ze besefte dat ze op de grond viel en huilde. Ik denk dat dit het moment was dat ze het opgaf. Op het moment dat ze begon te geloven dat ze nooit vooruit kon komen,’ zei ze.

Tegen de tijd dat Shani 17 was, ging het van kwaad tot erger en werd het gezin dakloos.

Ze wist dat haar zus, die niet meer thuis woonde en de familie alleen zag wanneer het haar uitkwam, een stripper was die ‘een fortuin verdiende’.

Dus Shani gebruikte haar ID om een ​​baan op het podium te krijgen.

Shani werd meteen goedgekeurd en speelde haar eerste show waarbij ze op het podium moest dansen voor haar pestkoppen.

Shani was een van de drie kinderen en had altijd een hechte band met haar jongere broer

Ze herinnert zich dat ze in tranen uitbarstte toen ze voor het eerst het huis zag dat ze voor haar tienerjaren hun thuis zouden noemen en onthulde dat het geen stromend water had

‘Ik werkte van 17.00 tot 08.00 uur en was kapot. Ik herinner me dat ik nog $ 110 op mijn naam had staan, het exacte bedrag dat ik nodig had om mijn plek in de club voor nog een nacht te kopen.

‘Dus ik nam de trein en sliep daarop tot mijn volgende dienst,’ zei ze.

De tweede dienst was alles of niets voor de tiener die niet wist hoe ze haar moeder het hoofd moest bieden, wetende dat ze gefaald had.

‘Ik verdiende $ 1.100, ik stapte op de trein naar huis, rende naar binnen en gaf het aan mama, ik zei haar dat ze zich geen zorgen moest maken, we zouden rijk worden’, zei ze.

Shani bleef dansen tot ze 24 was en gaf elke cent aan haar moeder en broer nadat haar spaargeld was gestolen door een opportunistisch familielid.

Shani stopte met dansen toen ze trouwde – op 24-jarige leeftijd – kort voordat ze zwanger werd en haar lichaam voor altijd veranderde

Ze zou ook ‘naar huis gaan met klanten’ voor extra geld.

‘Ik herinner me dat ik op een dag huilde op de vloer van het huis van mijn moeder, nadat ik met een andere oude, enge man had geslapen, maar ik wist niet wat ik anders moest doen.

‘En mijn moeder heeft me nooit verteld dat ik het niet hoefde te doen, ik was de enige die goed geld in huis haalde.

‘Het is gek om terug te kijken op wat ik deed voor geld, hoeveel ik het waardeerde, dat ik blij was om situaties in te lopen zonder te weten of ik voor een paar dollar zou worden vermoord voor mijn gezin. Het is zo verdraaid’, zei ze.

Shani weet nog steeds niet zeker hoeveel van haar geld in de gokgewoonte van haar moeder is gestopt en hoeveel in de eerste levensbehoeften.

‘Mijn moeder heeft een heel traumatisch leven gehad, zo kon ze ermee omgaan’, zei ze.

Op een gegeven moment had Shani $ 10.000 gespaard en dacht ze het misschien te kunnen gebruiken om de armoede eindelijk achter zich te laten, maar toen vond een opportunist haar kaart en trok de rekening leeg.

‘Ik had plannen om naar de dansschool in Melbourne te gaan, want als tiener was hiphop mijn ontsnapping geweest’, zei ze.

‘Ik had zelfs de kans gehad om op tournee te dansen met Lady Gaga en Pink, het was geweldig.’

Ze promoot nu lichaamspositiviteit en verdient haar geld met modellenwerk en Instagram

De moeder-van-een ontmoette al snel ‘de man van haar dromen’ – een bewaker bij de stripclub en ze werden stapelverliefd.

‘Na drie maanden zijn we getrouwd, we waren enthousiast om samen een leven op te kunnen bouwen en hadden plannen om veel geld te verdienen.’

Maar de relatie begon even snel stuk te lopen als hij was begonnen.

Shani werd zwanger ondanks het feit dat haar werd verteld dat ze waarschijnlijk nooit kinderen zou krijgen toen een eerdere buitenbaarmoederlijke zwangerschap scheurde en haar bijna doodde.

‘Mijn leven was niet perfect, maar ik dacht dat ik oud genoeg en stabiel genoeg was om deze baby alleen te krijgen als dat nodig is.’

Twee jaar nadat haar dochter Angel was geboren, gingen Shani en haar man uit elkaar.

Maar ze zijn nog steeds wettelijk getrouwd vanwege complicaties met zijn permanente verblijfsvergunning die vastzit in hun verbintenis.

‘Hij is een geweldige vader voor Angel, en de steun in dat opzicht was geweldig’, zei ze.

Shani heeft nu een eigen dochter en is verheugd haar een goed leven te kunnen bieden

Shani, die 38.000 volgers op Instagram heeft, is financieel onafhankelijk en bloeiend sinds 2019, toen ze de kracht van sociale media ontdekte.

Ze begon met het delen van verhalen over haar jeugd in armoede, het leven als stripper en trauma als gevolg van aanranding.

Ze sprak ook over haar lichaamsvertrouwensproblemen – nadat ze van maat acht naar maat 14 was gegaan na de geboorte van haar dochter.

Door dit gesprek werd ze voor het eerst opgemerkt door het grote merk ModiBodi, die haar tekende als model voor hun menstruatieslips.

‘Ik herinner me dat het team naar beneden vloog voor de fotoshoot, ze luisterden naar mijn verhaal, namen foto’s en betaalden me $ 800 voor mijn tijd’, zei ze.

Nu verdient ze ongeveer $ 2.500 per post op Instagram en doet ze modellenwerk.

Shani maakt deel uit van het volledig vrouwelijke team dat Femmecon runt, een evenement dat vrouwen wil inspireren om de ondernemerskracht aan te boren

‘In een goede maand kan ik $ 15.000 verdienen’, zei ze.

Shani lijdt nog steeds onder de traumatische gebeurtenissen uit haar verleden – dus sommige maanden slaagt ze er alleen in om genoeg te werken om de eindjes aan elkaar te knopen.

‘Ik leid een heel mooi leven, en hoewel ik mijn baby opvoed in een gebroken gezin, iets wat ik niet wilde doen, wil ze voor niets en is ze veilig.’

Shani maakt deel uit van het volledig vrouwelijke team running Femmeconeen evenement gericht op het inspireren van vrouwen om de ondernemerskracht aan te boren.

Als onderdeel van haar genezingsreis vertelde Shani haar moeder over een deel van het misbruik dat ze als kind had geleden en hoe het haar brak.

‘Ze was helemaal in shock en had geen idee dat we gewond waren, ze had ons altijd geleerd haar te vertellen als iemand ons aanraakte, dus als we dat niet deden, dacht ze dat we veilig waren’, zei ze.

En hoewel ze geen kind wilde opvoeden in een gebroken gezin, is ze trots om te zeggen dat haar dochter veilig is en niets wil

Ze vraagt ​​zich vaak af wat er zou zijn gebeurd als ze niet op de trein naar Melbourne was gesprongen, met het rijbewijs van haar zus, en ondanks dat het een moeilijk pad is, heeft ze er geen spijt van dat ze het heeft genomen

Shani probeerde opnieuw contact te maken met haar vader, die het grootste deel van haar jeugd afwezig was, maar dat mislukte.

‘Hij was er nog een tijdje nadat Angel was geboren, en op een dag kreeg ik een heel erge depressieve episode waarin ik me afvroeg hoe het zou zijn om te sterven en vrij te zijn van alles’, zei ze.

‘Ik belde hem en smeekte hem om hulp, nadat hij de telefoon had opgehangen, dacht ik dat hij naar me toe zou komen. Maar ik heb nooit meer iets van hem gehoord.’

Shani heeft vertrouwen in haar toekomst.

‘De dingen die mij zijn overkomen, mijn moeder, zijn niet gebeurd vanwege wie we zijn en definiëren ons niet’, zei ze.

‘Dat weet ik nu en kijk uit naar een mooie toekomst.’