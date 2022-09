Mother of man, 20, shot by cops says that she found out about his death on the internet

De moeder van een ongewapende man uit Ohio die door de politie werd doodgeschoten nadat ze zijn damp voor een pistool hadden aangezien, zei dat ze op internet ontdekte dat haar zoon dood was.

Rebecca Duran, de moeder van Donovan Lewis, arriveerde bij het appartement van haar zoon in het Hilltop-district van Columbus nadat haar zoon werd neergeschoten door een agent tijdens een politie-inval op 30 augustus om 3 uur ‘s nachts.

Duran ging naar het huis van haar zoon tijdens de actieve onderzoeksmomenten nadat ze de verontrustende informatie over haar zoon had gekregen.

‘Het nieuws gaf informatie op internet vrij voordat ik het kon krijgen’, vertelde Duran ABC nieuws. ‘Ik was ter plaatse en moest zien wat er werkelijk gebeurde.’

De rouwende moeder werd vastgelegd op een politiecamera die hysterisch huilde en de politie smeekte om haar Lewis te laten zien terwijl hij buiten zijn huis was op de dag van zijn dood.

‘Waar hebben ze hem naartoe gebracht?’ zei Duran terwijl ze haar gezicht in haar handen hield en agenten smeekte om haar te vertellen waar ze Lewis naartoe hadden gebracht.

‘Hoe noemden ze zijn vriendin, maar ik niet?’

Later voegde ze eraan toe: ‘De politie belde haar en zei dat hij was overleden en dat ze hem tot leven hebben gewekt, en dat ze nog steeds aan hem werkten en dat hij niet meer reageerde.’

‘Ik wil gewoon weten in welk ziekenhuis hij ligt… of hij nog leeft en ik hem kan zien,’ zei Duran.

Een empathische officier antwoordde: ‘Dat is boven mij… ik moet een rechercheur laten komen’ [and speak to you.] Ze druppelen binnen. Ik beloof je, ik wil dat je zo snel mogelijk bent waar je moet zijn… Ik ben ook een ouder, ik snap het.’

Duran concludeerde: ‘Hij is geestesziek, ik weet dat dat altijd het verhaal is, maar het is de waarheid.’

Columbus Officer Officer Ricky Anderson, die verantwoordelijk is voor het neerschieten van Lewis, blijft met onbetaald verlof in afwachting van een rechtszaak.

Donovan Lewis, 20, werd op 30 augustus kort voor 3 uur ‘s nachts doodgeschoten door de politie in Columbus, Ohio, terwijl hij in bed lag.

Lewis wordt gezien in de fractie van een seconde voordat Ricky Anderson, een K-9-handler en 30-jarige veteraan van de politie van Columbus, de trekker overhaalt

Rebecca Duran, de moeder van Donovan Lewis, arriveerde op 30 augustus in tranen bij het appartement van haar zoon in het Hilltop-district van Columbus.

Lewis wist dat er iets niet klopte toen agenten haar niet meer informatie over haar zoon vertelden

Camera’s van de politie legden de woninginval op 30 augustus vast. De politie werd naar het appartementencomplex aan Sullivant Avenue gestuurd om een ​​bevel uit te vaardigen voor huiselijk geweld, mishandeling en wapengerelateerde incidenten op de tweede verdieping van het gebouw.

Op de beelden was te zien dat de politie enkele minuten op de deur van het appartement klopte en twee mannen handboeien omdeed die antwoordden.

Een agent vraagt ​​of Donovan Lewis binnen is. De man antwoordde dat hij niet weet wie er binnen is omdat hij sliep.

Ze stuurden een K-9 en toen de hond aangaf dat er een derde man in de kamer was, agent Anderson, opende de K-9-handler de deur, vuurde een seconde later zijn pistool af en doodde Lewis.

Op de beelden is te zien hoe Lewis zijn rechterhand opheft naar de agenten, terwijl zijn linkerhand zich nog steeds bij het kussen bevindt.

Een officier eist dan dat Lewis ‘hierheen kruipt’, maar de jongeman blijft op het bed liggen.

Ze gaan de kamer binnen en zoeken naar wapens voordat ze hem de handboeien omdoen en hem zeggen dat hij moet stoppen met zich te verzetten. Naast hem werd een vape-pen gevonden.

Hij wordt het appartement uitgedragen en naar een wachtende ambulance gebracht. Lewis stierf in het ziekenhuis.

Rex Elliott, een advocaat van de familie Lewis, zei dat agent Anderson – die in afwachting van een onderzoek met verlof is geplaatst – ‘volledig roekeloos’ was.

‘Er was geen reden om dit te serveren’ [arrest warrant] midden in de nacht,’ vertelde Elliot aan ABC.

‘De realiteit is dat deze politieagent de deur opendeed en binnen een fractie van een seconde had hij geen tijd om iets in Lewis’ hand te zien.

‘[Donovan’s] handen werden aan zijn zijde gedaan. Deze politieagenten schreeuwden naar hem om de kamer uit te komen. Hij komt uit bed zoals ze hem vroegen. Hij volgt de bevelen van de politie op als hij in koelen bloede wordt neergeschoten.’

Rex Elliott (rechts), een advocaat van de familie Lewis, zei dat er geen reden was voor de politie om midden of in de nacht naar het appartement te gaan of Lewis neer te schieten

De politie klopte acht minuten voordat de eerste van de twee mannen uit het appartement kwam

Twee mannen komen het appartement uit met hun handen omhoog en worden geboeid nadat de politie enkele minuten op de deur heeft geklopt

Een van de twee werd gevraagd wie er nog meer in het appartement was en zei dat ze het niet wisten

De K-9 wordt gezien door het appartement te doorzoeken en in te zoomen op de slaapkamer waar Lewis in bed lag

Anderson wordt gezien terwijl hij zijn hond in bedwang houdt na de fatale schietpartij

Het schot werd afgevuurd door Anderson (rechts, met de hond) minder dan een seconde nadat de deur werd geopend

Agenten probeerden pas enkele minuten later levensreddende maatregelen uit te voeren op Lewis

Volgens Elliot heeft Lewis de agenten misschien niet op zijn deur horen bonzen, aangezien zijn kamer zich aan de achterkant van het appartement bevindt.

Hoewel de bodycam-beelden voor het publiek zijn vrijgegeven, heeft Duran de volledige video niet kunnen bekijken. Ze heeft zichzelf gedwongen om fragmenten te bekijken om te begrijpen wat er mis ging.

‘Ik wist dat er iets mis was, ik wist niet wat het was, en dus moest ik het zelf zien’, vertelde Duran aan ABC.

Duran zei dat de beelden ‘duidelijk’ wezen op de waarheid dat de agent die de trekker overhaalde hem niet zag.

‘Hij stond gedeeltelijk achter de deur en toen hij hem wilde neerschieten, schoot de persoon die vrij zicht had niet, dus er is duidelijk iets heel, heel, heel erg mis’, zei ze.

Nadat het schot was afgegaan, duurde het ongeveer vijf minuten voordat de politie tussenbeide kwam en levensreddende maatregelen nam.

‘Er is niet veel meer, het feit dat er een vertraging van de zorg was,’ zei Duran. ‘Er was geen poging gedaan om zijn leven te redden.

[They were] hem geboeid fouilleren [and] hem omdraaien op het bed. Hij had meteen in die kamer behandeld moeten worden.’

Duran herinnerde zich emotioneel het leven van haar zoon en zijn hart dat zorgde voor de mensen om hen heen.

‘Hij leefde groots,’ zei Duran terwijl ze huilde. ‘Hij hield van het leven. Hij had levensvreugde. Hij hield van mensen. Hij had het grootste hart.

Duran zei dat andere mensen contact met haar hebben opgenomen en Lewis herinnerden zich haar glimlach, gevoel voor humor en ‘mooie’ wimpers.

De moeder van Lewis zei dat Anderson hem niet in zijn bed zag liggen toen hij de trekker overhaalde

De politie wachtte ongeveer vijf minuten voordat ze levensreddende maatregelen nam om Lewis te redden

Lewis wordt door zijn familie en vrienden herinnerd als dragend naar anderen toe

Elaine Bryant, politiechef van Columbus, zei dat Anderson met verlof was geplaatst en benadrukte dat ze volledige transparantie in het onderzoek wilden – daarom hebben ze de beelden vrijgegeven.

‘Donovan Lewis verloor zijn leven’, zei ze.

‘Als ouder leef ik mee en rouw ik met zijn moeder. Ik treur met onze gemeenschap.

‘Elke dag komen agenten in compromitterende, soms levensbedreigende situaties terecht waarin we in een fractie van een seconde beslissingen moeten nemen.

‘Als chef is het mijn taak om mijn officieren verantwoordelijk te houden, maar het is ook mijn taak om hen ondersteuning te bieden en ervoor te zorgen dat ik ze dat geef tijdens het proces.

‘Als ze de juiste dingen doen om de juiste redenen, zullen we ze steunen. Als ze iets fout doen, worden ze ter verantwoording geroepen.’

Mark Collins, de advocaat die Anderson vertegenwoordigt, is op zoek naar een ‘grondig onderzoek’, aldus… ABC nieuws.

‘Hij was er kapot van dat hij in een situatie was geplaatst waarin hij dodelijk geweld moest gebruiken’, zei Collins. ‘Als ouder gaat zijn hart uit naar de familie Lewis.’

Collins voerde aan dat de acties van Anderson weerspiegelden wat hem tijdens de training was geleerd en dat de camera ongeziene ‘hoeken’ vastlegde.

‘Alles wat er is gedaan, is door zijn opleiding gedaan. Soms bevinden ze zich in een situatie waarin ze in een fractie van een seconde een beslissing moeten nemen. En in deze situatie geloofde Anderson dat wat hij zag een pistool was, en daarom vuurde hij omdat hij dacht dat zijn leven in gevaar was.

‘Natuurlijk vergiste hij zich, dat het geen pistool was. Maar was die fout redelijk en de zaken van het Hooggerechtshof en de instructies van de jury geven respect aan politieagenten in dit soort situaties, omdat in heel Amerika gewone officieren zich in die situaties bevinden.’

Ondertussen zei Duran dat Anderson op geen enkele andere locatie als officier zou moeten kunnen hervatten.

Lewis’ familie is van plan om de komende weken een civiele rechtszaak aan te spannen.