Mosman boat parked in front of home triggers outrage in rich Sydney suburb

Med malerisk udsigt over havnen, huse på flere millioner dollars og en næsten ikke-eksisterende kriminalitet, ville du blive tilgivet for at tro, at lokalbefolkningen i Sydneys Mosman ikke havde meget at klage over.

Men velbeslåede naboer, der bor i en af ​​Australiens rigeste forstæder, er i strid med spørgsmålet om bådparkering, efter at en kommerciel pilot efterlod sin seks meter lange båd på gaden uden for et palæ ved havnen.

Kvinden, der bor i det overdådige Mosman-hjem på 5 millioner dollars på Sydneys nedre nordkyst, lancerede lørdag et sønderlemmende angreb via fællesskabets Facebook-gruppe og hævdede, at det blokerede hendes udsyn til trafikken, da hun forlod sin indkørsel, og opfordrede ejeren til at flytte den.

Laureen Ongs indlæg satte gang i en kæde af raseri blandt lokalbefolkningen med hundredvis af kommentatorer, der rasede om, hvem der havde ret – mens andre lavede vittigheder om tumulten i det grønne, velstillede kvarter.

Lokalbefolkningen er delt mellem dem, der støtter piloten, og siger, at han har ret til at parkere hvor som helst, han vil, dem, der anser det for “uhøfligt” at efterlade en båd uden for nogens hus, og dem, der har valgt at se den sjove side.

Situationen eskalerede, da ejeren – den tidligere REX Airlines-officer Palle Lunoe, som bor 2 km væk – slog tilbage og bemærkede, at hans båd var lovligt parkeret og erklærede, at bekymrede lokale ‘har lidt for meget fritid’.

En af Australiens rigeste forstæder, Mosman, er gået i udbrud, efter at en kommerciel pilot parkerede sin 6 meter lange båd på gaden uden for et hjem ved havnen (ovenfor)

Kommerciel pilot Palle Lunoe (ovenfor) parkerede sin båd foran et hjem, der ikke var hans i fem dage i det velhavende kvarter

Adskillige negative kommentarer kritiserede hr. Lunoe for at have forladt sin båd foran huset på mange millioner dollars og sagde, at han skulle betale for at fortøje den.

Hans besked udløste fuldstændig forargelse blandt nogle, hvor beboere smækkede ham for at droppe båden i forstadsgaden, hvor den opholdt sig i fem dage.

‘Hvis du ikke har råd til fortøjningen, så hav ikke en båd. Eller i det mindste dump det uden for din egen ejendom,’ skrev en person.

En anden person kommenterede: ‘Bare fordi noget er lovligt, betyder det ikke, at det er rigtigt. Det handler om at respektere sine naboer og fællesskabet«.

“Hvis du ikke kan opbevare din campingvogn eller båd på din egen ejendom i et lager eller din indkørsel, så lad være med at få en,” sagde en tredje.

Men ikke alle var enige, og mange slog ud over nogle lokales ‘rettigheder’.

“Alvorligt bare fordi du er velsignet med at bo i en af ​​de dyreste forstæder i Sydney, betyder det ikke, at du aldrig har ret til aldrig nogensinde at blive generet på den mindste måde,” sagde en person.

En anden skrev: ‘Jeg ejer ikke en båd, men du er Mosmans Napoleon! Jeg står ved dig – vive la revolution!’

Efterhånden som den mere og mere ophedede debat intensiveredes, fandt andre humoren i situationen med en mand, der kaldte dramaet en ‘nabolig uenighed mellem Have’s og Have Yachts’.

Husejer Laureen Ong (ovenfor) råbte hr. Lunoe for at have parkeret hans båd foran hendes hjem og blokeret bygningsarbejdere

Nogle lokale var vrede over problemet og sagde, at folk ikke skulle købe både, medmindre de har et sted at opbevare det

En person delte et billede af en T-shirt designet med ordene ‘ikke i vores Mozman’ trykt på forsiden med et foto af en kæmpe helikopter, der slæber den uønskede båd væk, og hævdede, at han snart ville sælge varer.

“På dette tidspunkt ser jeg frem til ABC-miniserien i 4 dele,” jokede en tredje.

Memes og komiske billeder oversvømmede også siden med en bruger, der postede et billede af sin hund ‘Captain Scruffles’ iført solbriller bag roret på en båd og spurgte lokalbefolkningen: ‘Hvis nogen havde nogle luskede tip om, hvor jeg kan parkere min båd i området? ‘

Oprindeligt havde hr. Lunoe spurgt fru Ongs mand, om det blokerede deres indkørsel, og da hendes ægtefælle sagde nej, forlod han båden og kørte væk.

Men som dagene skred frem, voksede fru Ongs frustration over, at fartøjet blokerede hendes udsyn til trafikken, da hun bakkede ud af sin indkørsel, og derefter fordi det tilsyneladende hæmmede byggearbejdet på hendes ejendom.

Det var da fru Ong henvendte sig til en lokal Facebook-gruppe Mosman Living.

‘Flyt venligst din båd! Hvis du er ejeren eller kender ejeren, anmoder jeg om, at den fjernes med det samme,’ skrev hun.

‘Vi får lavet byggearbejde på mit hus. Den har lavet to enorme leverancer med en kran, der er svære at losse forsyninger indtil nu.’

Under belejring fra opildnede sociale medier-brugere indvilligede hr. Lunoe i at flytte det, men kunne ikke modstå et par udgravninger af sine egne.

Til alle de oprørte mosmanitter – dette er min båd. Jeg er glad for at stå over for det,’ skrev han.

»Traileren er lovlig, og båden er lovligt parkeret. Det er et indregistreret køretøj og har derfor alle rettigheder til at blive parkeret på vejen.

En lokal Mosman lavede sjov med situationen ved at lade, som om hans hund ledte efter en gade at forlade sin båd på (ovenfor)

Bådtraileren er parkeret på et stykke kantsten mellem to indkørsler

Nogle lokale i Mosman ignorerede den varme debat og lavede i stedet vittigheder om situationen (billedet, en t-shirt designet til ære for bådsagaen), mens andre slog parken ned

‘Jeg talte med ejerne i huset til venstre. Det er de glade for. Folkene i huset til højre forlod indkørslen, da jeg parkerede den der, og de nægtede at stoppe for at snakke om det.

‘Når det er sagt, flytter jeg det gerne, hvis det [sic] forårsager gener. Selvom en simpel behagelig anmodning ville have været tilstrækkelig.

‘Helt ærligt, du burde læse over den tumult, dette forårsagede. Måske har I lidt for meget fritid.’

Fru Ong fortalte Daily Mail Australia, at hverken hun eller hendes mand havde troet, at hr. Lunoe planlagde at parkere sin båd foran deres hus i fem dage.

“Min mand troede, at han kun parkerede den for en kort stund, og det var ikke sådan, at den skulle blive her,” sagde hun.

‘Alle antog ligesom, at han lavede noget eller gjorde noget, men det var vel ikke tilfældet.

Laureen Ong fortalte Daily Mail Australia, at hun ikke havde noget problem med bådejeren – piloten Palle Luneo (billedet) forlod sin båd på hendes gade – men ville have den flyttet væk fra ved siden af ​​hendes indkørsel

Andre lethjertede kommentatorer jokede med situationen eller påpegede, at hr. Lunoes båd må parkeres foran ejendommen

På billedet: Konstruktionskegler uden for fru Ongs hus, hvor der arbejdes på fortrappen

‘Han sagde ikke, at det ville tage fem dage. [If he did] min mand ville åbenbart have sagt noget.’

Fru Ong sagde, at hun ‘ikke havde oksekød med ham – jeg forstår, at alle skal parkere deres både og trailere, og folk har parkeret dem på gaden – det er fint’.

“Mit store problem var at køre ind og ud af min indkørsel, jeg kunne ikke se, og busstoppestedet er lige der,” sagde hun.

‘De flyver forbi, og så jeg skal være meget forsigtig, og jeg kan ikke se, hvornår jeg kommer ud [of the driveway] med mine børn.’

Hun sagde, at hun først kontaktede rådet, men de var ude af stand til at hjælpe, så hun besluttede først at prøve at opspore hr. Lunoe personligt i stedet.

Lunoe, der bor i en lejlighed 2 km væk, købte sin båd for tre måneder siden

Men selv om hun følte, at hendes indlæg var høfligt og rimeligt, sagde hun, at han så ud til at være ‘meget ked af det’ og ‘uvenlig’ over for hende.

“Jeg ville gerne finde ham for at spørge ham, og den eneste måde, jeg kunne, var ved at skrive posten, men han tog det stødende,” sagde hun.

‘Jeg var meget overrasket over den måde, han reagerede på os, og vi forsøgte at tale med ham over telefonen og ikke gøre det her grimt. Det var åbenbart en misforståelse.

Fru Ong opdaterede senere sit oprindelige indlæg for at forklare hendes grunde til at ønske båden flyttet

‘Men [the phone call] var bare ikke smuk. Han var ikke glad og sagde “din kone blæste det hele ud af proportioner”.’

Fra kl. 15 onsdag var båden stadig ikke blevet fjernet, og fru Ong sagde, at hun ikke havde hørt en opdatering fra ham om, hvornår den ville blive afhentet.

Fru Ong sagde, at der var andre områder på gaden, der ikke blokerede indkørsler, hvor han kunne have parkeret.

‘Han kunne bare parkere den rundt om hjørnet. Der er rum der, hvor det ikke blokerer indkørsler eller generer nogen,” sagde hun.

Men hr. Lunoe, som bor 2 km væk fra parkeringspladsen i en lejlighed, sagde, at han ikke er en af ​​dem, ‘der køber en båd og efterlader den der i seks måneder’.

Han sagde, at han var glad for at flytte båden, som han har ejet i tre måneder, men at det kommer til ham, at ‘ingen er høflig længere’.

“Alt hun skulle gøre var at skrive “hvem ejer denne båd?” online, sagde han.

Den ivrige boatie Mr. Lunoe er afbilledet på en ferie, før båddramaet begyndte tilbage i Sydney

‘Det vakte enorm opsigt.

‘Hvis hun havde bygget noget i gang, ville jeg bare være kommet op for at flytte båden.

‘Men alle går til 500% vrede og handler på ret ekstreme måder, og hele samfundet bliver involveret med 600% vrede.’

Hr. Lunoe sagde, at han ikke har et skænderi med husejerne og er sikker på, at de er “pæne”.

Han hævdede, at han er blevet kontaktet af ‘hundredvis af mennesker’, der tilbyder ham støtte i løbet af sagaen, og selv rådsmedlemmer havde nået ud og bedt om, at han skulle være en offentlig fortaler for misforståelser om lovlig bådparkering i området.

Fra kl. 17.30 onsdag fortalte hr. Lunoe til Daily Mail Australia, at han havde afhentet båden.

Registrerede bådtrailere kan parkeres lovligt i en boliggade i op til 28 dage, men spørgsmålet er fortsat kontroversielt blandt Mosman-lokalbefolkningen.

Tidligere på måneden besluttede Mosman Council at indføre fire-timers grænser på ni parkeringspladser i Mosman Bay for at løse bådtrailerparkering i området.

Både er almindelige i gaderne i hele forstaden, som har en gennemsnitlig boligpris på $5,3 millioner, med data fra Australian Bureau of Statistics, der placerer beboernes gennemsnitlige ugentlige husstandsindkomst i 2021 til $2.892 om ugen.

I august fandt data fra ATO udgivet af Canstar, at Mosman var den sjette rigeste forstad i landet.