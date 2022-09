Moment Prince William is offered Karate lessons by personal trainer outside Windsor Castle 

Een grappige video toont het moment waarop prins William gisteren karatelessen kreeg aangeboden van een personal trainer terwijl hij sprak tot de menigte buiten Windsor Castle.

Tijdens een wandeling van 40 minuten naast prins Harry en zijn echtgenotes Catherine en Meghan, bracht de nieuwe prins van Wales tijd door met praten met weldoeners die zich met duizenden hadden verzameld om hun respect te betuigen aan de koningin, die donderdag op 96-jarige leeftijd in Balmoral stierf.

En misschien in een poging om een ​​glimlach op het gezicht van de rouwende prins te toveren, zei Sensei Amie Benton hem om haar ‘altijd’ te bellen om wat karatelessen te regelen, en zei dat haar club ‘slechts om de hoek’ was.

William, die onlangs met zijn vrouw en drie kinderen naar het nabijgelegen Adelaide Cottage is verhuisd, antwoordde: ‘Ik moet fitter worden, zodat wat karatelessen me kunnen helpen.’

Beiden spanden hun spieren en lachten, terwijl prins William zijn vaardigheden testte met enkele karate-hakbewegingen.

Op de achtergrond is te zien hoe Catherine, nu prinses van Wales, naar voren leunt om met mensen in de menigte te praten en een groot boeket witte bloemen in ontvangst te nemen.

De prins van Wales testte zijn vaardigheden met enkele karate-hakbewegingen

Een weldoener zei dat Kate ‘opwelde’ toen ze de kinderen vertelde dat haar jongste zoon Louis – die de harten van de natie stal tijdens de vieringen van het Platina Jubileum – haar troostte door haar te vertellen: ‘In ieder geval is oma nu bij overgrootvader.’

De 4-jarige is net begonnen bij de receptie op de Lambrook School, in de buurt van Ascot in Berkshire, die hij zal bijwonen met zijn oudere zus Charlotte (7) en Prince George (9).

De menigte die zich buiten Windsor Castle had verzameld, was verrast om Harry en Meghan te zien, die werden gevraagd om zich bij de Walzen te voegen op de wandeling nadat prins William een ​​’11e-uur-olijftak’ aan zijn jongere broer had uitgestrekt.

Harry en Meghan, die twee jaar geleden sensationeel ontslag namen in de frontlinie om in Californië in hun eentje toe te slaan en vervolgens een reeks bombshell-aantijgingen tegen The Firm uitten, hielden elkaars hand vast terwijl ze naar de eerbetoon keken, waarbij Harry op een gegeven moment liefdevol zijn hand opstak op Meghan’s rug. Men zag ze wijzen naar verschillende eerbetonen en ze bespraken terwijl leden van de menigte naar hen zwaaiden.

Een koninklijke fan die met Harry en Meghan sprak, vertelde MailOnline: ‘Het is heerlijk om ze allebei samen te zien. Misschien kunnen ze weer een goede relatie krijgen.

‘Er ging een mooie rimpeling door de menigte toen ze naderden. Hopelijk kan de genezing tussen Harry en zijn broer nu beginnen. Ik ben zo opgewonden om ze allebei samen te hebben gezien. Het is prachtig.’

Prins William reageerde gekscherend op het aanbod van lessen van Sensei Benton en zei dat hij wel fitter moest worden

Een ander voegde eraan toe: ‘Het zou een aantal bruggen kunnen bouwen. Het zou de wens van de koningin kunnen zijn.’ En een meisje, dat Meghan omhelsde tijdens de wandeling, zei dat ze blij was de Waleses en de Sussexen weer bij elkaar te zien.

De verrassende verschijning van gisteren zou de eerste keer zijn dat de twee koppels allemaal samen in het openbaar zijn sinds Commonwealth Day op 9 maart 2020.

En het is de eerste keer dat William en Harry samen in het openbaar zijn gezien sinds ze samenkwamen voor de opening van het monument ter ere van hun moeder, prinses Diana.

Prins William, nu de eerste in lijn met de troon, had eerder op de dag hulde gebracht aan zijn overleden ‘oma’ en de geliefde monarch beschreven als een ‘buitengewone leider wiens toewijding aan het land, de rijken en het Gemenebest absoluut was’ en toegeven dat het ‘enige tijd’ zou duren voordat haar verlies ‘echt echt zal voelen’.

Gisteravond plaatste hij nog een ontroerend eerbetoon aan de koningin op Instagram, waarin hij schreef dat ze ‘aan mijn zijde was op mijn gelukkigste momenten’ en ‘tijdens de treurigste dagen van mijn leven’ – een verwijzing naar de dood van zijn moeder, prinses Diana.

Prins William zal maandag hulde blijven brengen aan zijn overleden grootmoeder, wanneer hij zich bij andere leden van de koninklijke familie zal voegen in een processie van de kist van de koningin door de straten van Edinburgh.

King Charles zal vooraan staan ​​op het koninklijke feest, op weg van het Palace of Holyroodhouse en de Royal Mile op naar de kathedraal van St. Giles.

‘Misschien geef ik het aan George, heel erg bedankt’: ontroerend moment dat prins William een ​​speelgoedbeertje van een klein meisje in Windsor-menigten aanneemt en onthult dat hij het aan de oudste zoon mag geven

Een jonge koninklijke fan stond hoog op de schouders van haar vader toen ze de pas aangestelde prins van Wales een speeltje Paddington Bear schonk terwijl de menigte zich verzamelde om te rouwen om de koningin in Windsor Castle.

Prins William was samen met zijn vrouw, de prinses van Wales, samen met Harry en Meghan Markle – in een reünie die koninklijke fans in vervoering bracht toen ze probeerden de strijdbijl te begraven.

De twee koppels maakten een wandeling van 40 minuten en inspecteerden de zee van bloemstukken die buiten de poorten van het koninklijk landgoed waren gelegd ter ere van de geliefde monarch.

Experts voorspellen dat het moment een keerpunt zou kunnen zijn in de wankele relatie tussen de nieuwe naam Waleses en de Sussexen, die op gespannen voet stonden na een reeks schadelijke interviews door Harry en Meghan.

Terwijl weldoeners in de rij stonden om hulde te brengen aan de koningin, liet een ontroerend moment zien hoe het jonge meisje prins William een ​​Paddington-speeltje overhandigde. De beer uit Peru wordt algemeen geassocieerd met de koningin na hun hilarische sketch samen voor het platina jubileum slechts een paar maanden geleden.

Sinds de dood van de koningin hebben de Britten de tijd genomen om na te denken over de hoogtepunten uit het leven van Hare Majesteit – en de korte schets werd geprezen als een van de vele momenten waarop ze haar lichtere kant liet zien.

Als het meisje de beer van de prins van Wales passeert, kan men hem horen zeggen: ‘Dat is zo lief. Heel erg bedankt.’

Dit was het ontroerende moment waarop een jong meisje prins William een ​​speeltje Paddington Bear overhandigde. De beer wordt algemeen geassocieerd met de koningin na hun hilarische sketch samen voor het platina jubileum slechts een paar maanden geleden

Je kunt prins William horen vragen of hij het bij de andere eerbetoon wil plaatsen of het zelf wil houden. Hij besluit dat hij het aan zijn oudste zoon, prins George, zal geven

Prins William wijst vervolgens naar de andere eerbetonen die zijn neergelegd en vraagt ​​de familie waar hij zijn nieuwe geschenk moet neerzetten. ‘Gaat dat daar of wil je dat ik het bewaar?’ is te horen vragen.

De jonge koninklijke fan besluit dat het geschenk van William is om te houden, terwijl haar vader hem zegt: ‘Geef het misschien aan je kinderen.’

En dat is precies wat de Prins van Wales besloot te doen. Op een lief moment vertelt hij het jonge meisje dat hij het aan zijn oudste zoon wil geven.

‘Misschien geef ik het aan George, heel erg bedankt’, hoor je prins William zeggen.

Catherine, prinses van Wales, prins William, prins van Wales, prins Harry, hertog van Sussex en Meghan, hertogin van Sussex op de lange wandeling bij Windsor Castle om weldoeners te begroeten

Experts voorspellen dat het moment een keerpunt zou kunnen zijn in de wankele relatie tussen de nieuwe naam Waleses en de Sussexen (hier samen afgebeeld in 2020), die op gespannen voet stonden na een aantal schadelijke interviews door Harry en Meghan over de royals

De prins en prinses van Wales bekijken de eerbetonen die zijn achtergelaten na de dood van koningin Elizabeth II in Windsor Castle

Prins George, de eerstgeborene van Kate en William, is nu de tweede in lijn voor de troonopvolging. Hun twee andere kinderen, prinses Charlotte en prins Louis, zijn nu derde en vierde in de rij.

De drie kinderen begonnen de dag voor de dood van de koningin op hun nieuwe school van £ 50.000 per jaar, Lambrook.

De Waleses zijn afgelopen zaterdag verhuisd naar de Adelaide Cottage met vier slaapkamers in Windsor om dichter bij de nieuwe school in de buurt van Ascot te zijn.

Ze beginnen een nieuw leven in het land, ver weg van de goudvissenkom van hun officiële Londense residentie Kensington Palace, die wordt gezien als een poging om hun kinderen op de eerste plaats te zetten en hen meer vrijheid te geven.

Kate was met de kinderen in Windsor Castle gebleven terwijl andere familieleden zich naar het bed van de koningin in Balmoral haastten, waar ze vredig stierf op 96-jarige leeftijd.

Maar samen met haar man, Harry en Meghan, zetten de vier hun meningsverschillen opzij om samen met koning Karel III rond het kasteel te wandelen – nadat prins William een ​​olijftak van het elfde uur naar de Sussexen had verlengd, na een telefoontje met de nieuwe monarch.

Het komt nadat de nieuwe koning zijn ‘liefde’ voor Harry en Meghan uitte in zijn eerste toespraak tot de natie.

Prins William bracht gisteren hulde aan zijn overleden grootmoeder, de eerste keer dat hij in het openbaar sprak sinds haar dood. ‘Ze was aan mijn zijde op mijn gelukkigste momenten. En ze was aan mijn zijde tijdens de treurigste dagen van mijn leven’, zei hij.