Moment man, 66, is beaten to death with in Seattle by serial criminal that a judge freed

Verontrustende beelden toonden een gehandicapte 66-jarige die werd doodgeslagen met een metalen paal in Seattle – naar verluidt door een serie criminele agenten die volgens een plaatselijke rechter slechts acht dagen eerder door een lokale rechter op een afzonderlijke aanklacht was vrijgelaten.

Aaron Fulk, 48, zou de man zijn die op bewakingsbeelden is vastgelegd toen hij de 66-jarige Rodney Peterman met het geïmproviseerde wapen doodknuppelde in het beruchte door misdaad geteisterde centrum van de stad Washington.

Het gebeurde in de buurt van Seattle’s wereldberoemde voedselmarkt Pike Place, een populaire toeristische trekpleister. KOMO gemeld.

Aanklagers zeggen dat hij Peterman bleef slaan, zelfs nadat het slachtoffer tijdens de aanval van 2 augustus bewusteloos was geraakt. Het brak de schedel van Peterman – die mobiliteitsproblemen had en een rollator gebruikte – die minstens drie keer in het achterhoofd en op de slaap werd geraakt.

Hoewel omstanders reanimatie uitvoerden op Peterman, kwam hij nooit meer bij bewustzijn en stierf vier dagen later in het ziekenhuis.

Fulco werd gearresteerd toen hij probeerde weg te lopen van de plaats delict.

Maar hij zou misschien helemaal niet op straat zijn geweest, ware het niet voor de acties van Pierce County Superior Court Judge Philip Thornton.

Thornton was Pierce dagen eerder tegengekomen en besloot hem zonder borgtocht vrij te laten voor aanklachten wegens intimidatie nadat hij naar verluidt had gedreigd een plaatselijke stadswerker te vermoorden.

Thornton liet Fulk vrij op zijn eigen herkenning en vroeg hem geen misdaad meer te plegen.

Het daaropvolgende gedrag van de seriecrimineel heeft woede gewekt over het besluit van Thornton om het verzoek van de aanklagers om een ​​borgsom van $ 10.000 te negeren, en wordt gezien als symbolisch voor Seattle’s schijnbare onwil om zware misdaad aan te pakken.

Fulco was acht dagen eerder gearresteerd in het nabijgelegen Tacoma, Washington, nadat hij een bewaker had bedreigd die werkte bij een Pierce Transit-halte.

De aanklagers van Pierce County wilden dat Fulco werd vastgehouden tegen een borgsom van $ 10.000, maar uit rechtbankverslagen blijkt dat rechter Thornton hem vrijliet en hem beval ‘geen misdaden meer te plegen’.

Het advies lijkt in de wind te zijn geslagen, aangezien Fulco zijn aanval zou hebben uitgevoerd op Peterman in Third en Pike in het centrum van Seattle, een gebied dat berucht is om geweld en drugs.

De politie van Seattle zette later een mobiel politiebureau in de buurt in om criminelen af ​​te schrikken.

Thornton is een van een aantal rechters in het hele land die lakse borgtochtregels hebben toegepast op veel van hun zaken, waardoor terugkerende criminelen zonder borgtocht naar de straat kunnen terugkeren, waar ze opnieuw een misdrijf plegen, soms binnen enkele uren na hun vrijlating.

Als de rechter het criminele verleden van Fulco had onderzocht, zou hij een hele reeks gevallen hebben blootgelegd, waaronder mishandeling, zware mishandeling, poging tot mishandeling en wanordelijk gedrag in het naburige Idaho.

Fulco wordt momenteel vastgehouden in de King County Jail op een obligatie van $ 2,5 miljoen nadat de openbare aanklagers van King County met succes hadden beweerd dat hij een duidelijk gevaar voor het publiek was. Hij pleitte niet schuldig aan een beschuldiging van moord met voorbedachten rade.

Volgens gerechtelijke documenten zei Fulco tegen een officier: ‘Als ik daarvoor naar de gevangenis moet, zal ik’ en ‘Ik ga hem een ​​miljoen keer vermoorden.’

De officier ‘vroeg hem toen: ‘Was het uw bedoeling om hem te doden?’ waarop Fulco antwoordde ‘ah, ja, voor altijd.’

‘De beklaagde gaf aan agenten toe dat hij het slachtoffer probeerde te doden, en hoewel hij erkende dat het slachtoffer de eerste was die hij op deze manier aanviel, [he] maakte duidelijk dat dit slachtoffer niet zijn laatste zou zijn’, schreef senior plaatsvervangend aanklager Gretchen Holmgren in het aanklachtdocument, zoals gezien door de Seattle Times.

De politiechef van Seattle, Adrian Diaz, deelde zijn zorgen over de beslissingen die rechters namen als het gaat om gewelddadige criminelen zoals Fulk.

‘We kunnen mensen niet zomaar naar buiten laten als ze onze gemeenschap schaden. Als ze andere mensen tot slachtoffer maken. we moeten maatregelen treffen, we moeten verantwoording afleggen. Dat is een grote zorg. Ze zijn schadelijk voor onze gemeenschap,’ zei Diaz.

Aan het slaan van Peterman kwam pas een einde nadat een barmhartige Samaritaan tussenbeide kwam.

‘Niemand verdient het om zo bruut te worden geslagen’, zei Loren Page, die tussenbeide kwam in de aanval, tegen KOMO. ‘Het spijt me dat ik er niet ben, nog een clubstaking eerder. Het is onaanvaardbaar. Het zou in geen enkele stad mogen gebeuren. We moeten er iets aan doen.’

‘Mensen moeten zich veilig voelen als ze naar het centrum gaan en we willen dat mensen precies zien wat het parket van King County doet’, zei Casey McNerthney van het King County Prosecuting Attorney’s Office. ‘Als we geweldsmisdrijven zien, als we herhaalde vermogensdelicten zien, dienen we deze zaken onmiddellijk in.’

De stad Seattle staat voor een zware strijd als het gaat om de aanpak van misdaad.

In juli zei het King County Prosecuting Attorney’s Office dat het 598 misdrijfzaken had ingediend, wat neerkomt op ongeveer 30 aanklachten per werkdag.

Het merendeel van de aanklachten houdt verband met gewelddadige misdrijven of wapendelicten, en 21% heeft betrekking op huiselijk geweld. Aanklachten voor vuurwapens en recidivisten werden ook elke werkdag gedurende de maand ingediend.

In de stad met 724.000 inwoners is 16 procent van de politieagenten met verlof, terwijl anderen permanent zijn vertrokken.

Tussen januari 2020 en december 2021 zijn ten minste 339 politieagenten uit Seattle met pensioen gegaan of hebben ze ontslag genomen, meldt The Wall Street Journal.

In september 2020 nam Carmen Best, het alom gerespecteerde toenmalige hoofd van de politie van Seattle, ontslag enkele uren nadat de gemeenteraad haar belofte had nagekomen om ingrijpende voorstellen goed te keuren die ongeveer 100 officieren zouden bezuinigen en het budget van de afdeling zouden verlagen.

Het politiebudget voor 2021, dat in september 2020 werd goedgekeurd, is vanaf 2019 met bijna $ 35,6 miljoen of negen procent verlaagd.

Een jaar later werd er opnieuw bezuinigd.

In november 2021 stemde de gemeenteraad met 8-1 voor een stadsbegroting voor 2022 die de politiefinanciering met meer dan $ 7 miljoen verlaagt.

Teresa Mosqueda, voorzitter van de begrotingscommissie, beweerde dat de begroting ‘geen bezuinigingen’ op ‘officieren of officierssalarissen’ omvat – en het voorstel bevatte wel middelen om in 2022 125 officieren in dienst te nemen.

Maar critici zeiden dat de krachtige boodschap van ‘definanciering van de politie’ een krachtig afschrikmiddel was voor iedereen die overweegt om zich bij de politie aan te sluiten, en velen ertoe heeft aangezet om vervroegd met pensioen te gaan of ontslag te nemen.

De politie van Seattle is op 10 maart van dit jaar te zien terwijl ze een man vasthoudt die wordt verdacht van het dealen van drugs, als onderdeel van het streven van de burgemeester om ‘zichtbare misdaden’ aan te pakken.

Ondanks de beloften om de aanvallen op de politiebegroting te stoppen door de nieuwe burgemeester Bruce Harrell – die op 1 januari van dit jaar aantrad – zijn de resultaten nog niet voelbaar, en de uitgeholde kracht blijkt het niet aan te kunnen.

De politie heeft zich gericht op het daklozenprobleem in de stad, met kampementen die tijdens de pandemie en de maanden die volgden overal in de binnenstad verrezen.

Als onderdeel van het Alternative Response Team zijn ten minste zeven patrouilleofficieren overgeplaatst om te helpen bij het leegmaken van tentenkampen, meldde KUOW.

Andere agenten in Seattle zijn belast met het aanpakken van ‘hot spots’ van stadscriminaliteit en het aanpakken van mensen die drugs en gestolen goederen kopen en verkopen.

‘Die agenten, die zeker nodig zijn, zullen een groot deel van hun tijd besteden aan het werken met daklozen die niet om hulp van de stad hebben gevraagd en die in veel gevallen ook niet zullen accepteren’, schreef de officier in een document dat verkregen werd door KUOW.

‘Ondertussen worden kwetsbare slachtoffers van misdrijven die dringend hulp willen en nodig hebben van de SPD in de wacht gezet.