Moment Covid struck Tahlia McGrath hugs Australia cricket teammates at Commonwealth Games 2022

Het besluit van Australië om een ​​cricketspeler met Covid-19 op de Commonwealth Games te plaatsen, heeft geleid tot controverse en beweringen van hypocrisie, gezien de harde lijn van het land ten aanzien van lockdowns tijdens de pandemie – en hun besluit om Novak Djokovic te deporteren vanwege zijn vaccinatiestatus.

Tahlia McGrath mocht gisteren spelen in Edgbaston in Birmingham, ondanks een positieve test. Ze wierp en sloeg in de wedstrijd en pakte ook de vangst die India’s steropener Shafali Verma afwees terwijl de Southern Stars goud pakten.

Ze sloeg op nummer 4 zonder masker voordat ze werd ontslagen nadat ze slechts twee runs op vier ballen had gescoord. McGrath bowlde vervolgens twee overs voor 24 runs en nam ook een vangbal toen ze haar handen opstak om haar medespelers te waarschuwen niet met haar te komen vieren.

Maar toen ze de wedstrijd wonnen, sprong McGrath in de kruipruimte en omhelsde haar teamgenoten. De Australische bowler Megan Schutt zei na afloop: ‘Als we Covid krijgen, so be it’.

Als de wedstrijd in Australië was gespeeld, had McGrath zeven dagen in isolatie moeten zitten. Maar in het VK, waar de regels voor zelfisolatie alleen adviserend zijn, zou mevrouw McGrath kunnen spelen.

Ze was gisterochtend met milde symptomen wakker geworden en had toen een positieve test teruggestuurd. Ze werd echter nog steeds geselecteerd in de Aussies’ XI nadat de organisatoren van het toernooi haar deelname hadden goedgekeurd na overleg voor de toss, die werd uitgesteld.

McGrath stond niet in de rij met haar teamgenoten tijdens de pre-match volksliederen en voegde zich niet bij hen in de dug-out terwijl ze aan het batten waren, maar zat in de tribunes met een masker op. Na haar deelname aan de wedstrijd droeg Tahlia een masker tijdens de medailleceremonie en terwijl ze het goud vierde met haar teamgenoten op het podium, waar ze haar armen om Beth Mooney en Alana King had.

Ze wordt beschouwd als de eerste speler waarvan bekend is dat ze Covid heeft die deelneemt aan een internationale cricketwedstrijd, waarbij Birmingham elke positieve atleet van geval tot geval kan beoordelen.

Maar critici hebben gezegd dat ze niet had mogen spelen. Veel Indiase supporters waren van mening dat de beslissing ‘racistisch’ was en dat India uitgesloten zou zijn van de finale als de schoen aan de andere kant had gezeten. Er was ook woede omdat de Indiase paradiscusatleet Aneesh Kumar Pillai werd verbannen uit zijn Commonwealth-finale in Birmingham nadat hij positief had getest op Covid-19. Het virus werd opgepikt door een willekeurig uitstrijkje – en hij was asymptomatisch – maar de Commonwealth Games Federation zei dat hij niet kon deelnemen.

Er waren ook beweringen van hypocrisie door de Australiërs, gezien hun zeer harde lijn over lockdowns en vaccinatie om de verspreiding te vertragen. Hun strikte regels leidden ertoe dat Novak Djokovic werd uitgesloten van het Australian Open-tennis en het land werd uitgezet – ondanks dat hij geen Covid-19 had. Voormalig premier Scott Morrison heeft zelfs $ 2 miljard aan belastinggeld uitgegeven aan quarantainefaciliteiten die nu verspreid over Australië zijn en die ongebruikt en leeg zijn.

Een Australiër tweette dat de deelname van McGrath ‘een aanfluiting is van al het isolement dat we de afgelopen drie jaar hebben moeten doorstaan’.

Toen het goud was verzekerd, zat Tahlia McGrath er middenin terwijl haar teamgenoten hen omhelsden, ondanks covid

Tahlia McGrath pakt de vangst (links) die India’s steropener Shafali Verma afwees terwijl de Southern Stars goud pakten. Ze waarschuwde haar teamgenoten om niet met haar te komen vieren (rechts)

McGrath (C) draagt ​​een gezichtsmasker, staat op het podium tijdens de medailleceremonie

Tahlia McGrath draagt ​​een masker terwijl ze haar armen om Beth Mooney (L) en Alana King (R) slaat terwijl de tickertape valt na hun overwinning op India

Tahlia McGrath rent naar de bowl terwijl de finale van het cricket voor vrouwen op de Commonwealth Games in controverse was gehuld

Meg Lanning van Team Australia viert feest met teamgenoten na het winnen van de Cricket T20 – Gold Medal-wedstrijd tussen Team India en Team Australia, terwijl Tahlia McGrath wegblijft (uiterst rechts) nadat ze positief had getest op covid, maar mocht spelen

McGrath ontvangt haar medaille terwijl ze een masker draagt ​​in Edgbaston. Ze mocht spelen maar moest afstand houden van haar teamgenoten

McGrath wordt geïsoleerd van haar teamgenoten terwijl ze wacht om in de finale te gaan batten

De toss werd uitgesteld omdat officials bespraken of allrounder Tahlia McGrath (midden) zou mogen spelen, nadat hij een positieve COVID-19-test had teruggegeven

Fans waren niet blij dat de Australiërs McGrath lieten spelen

Australië won het allereerste gouden cricket voor vrouwen na het plaatsen van 161-8 uit hun 20 overs, waarna India uitkwam voor 152. McGrath stond op het podium met haar teamgenoten opnieuw met een masker op.

Opener Beth Mooney – die 61 runs maakte van 41 ballen – zei: ‘Het is echt jammer dat je in de topsport publiekelijk beschaamd wordt omdat je Covid hebt, terwijl hier waarschijnlijk 90% van de mensen in deze zaal het nu heeft. Niemand test, niemand doet iets. Het is gewoon heel jammer dat ze het niet met ons kon vieren, maar tegelijkertijd denk ik dat de juiste beslissing is genomen om haar te laten spelen. Hopelijk zijn mensen er niet al te boos over’.

De Indiase kapitein Harmanpreet Kaur zei dat ze vlak voor de toss hoorden van de positieve covid-test. Ze zei: ‘Dat was iets waar we geen controle over hadden. De CWG moest een beslissing nemen en daar waren we oké mee sinds ze [Tahlia McGrath] was niet erg ziek, dus besloten we om te spelen. We moesten sportiviteit tonen. Ik ben blij dat we geen nee hebben gezegd tegen Tahlia, het [missing the final] zou heel hard voor haar zijn geweest.’

Sportverslaggever Naveen Sharma bestempelde de stap als ‘schaamteloos’ in een Tweet: ‘Australiërs prediken altijd over goed of fout, maar ze vergeten alles als het op hen aankomt.’

‘Tahlia McGrath testte Covid-positief. Toch mocht ze spelen. Kortom, alle regels raken in de war als Australië en Engeland spelen. Imperialistische mentaliteit op zijn best’, schreef een boze fan.

‘Wat zijn ze racistisch. Stel je voor dat hetzelfde gebeurt met een Aziatische speler die ze helemaal niet zouden hebben toegestaan,’ zei een ander.

‘Als hetzelfde zou gebeuren met het Aziatische team, zou de wedstrijd zijn gestaakt en zou de tegenstander het goud krijgen’, schreef een ander.

‘Hoe is dit mogelijk… De umpires stalen de halve finale van het dameshockey ook al uit India tegen Australië met slecht umpirisme, te veel vriendjespolitiek voor Australië’, schreef een ander.

Een aantal cricketfans wees erop dat Australië weigerde tenniskampioen Novak Djokovic te laten spelen op de Australian Open en noemde ons hypocrieten omdat we McGrath toestonden te spelen.

‘Dus Australië kan Djokovic ontzeggen om op de Australian Open te spelen omdat hij niet is gevaccineerd, maar zal een Covid + ve toestaan [sic] persoon om een ​​cricketwedstrijd te spelen? En wat heeft het voor zin om te testen of een Covid-positief persoon nog kan spelen?’ vroeg Mantavya in online commentaar.

Het waren niet alleen Indiase supporters die geschokt en ontzet waren door de beslissing, ook veel Australische fans twijfelden aan de beslissing.

‘Het team waartegen ze speelden zou een beroep moeten doen op de gezondheidsorganisatie. Het is zeer gevaarlijk en niet legaal om de gezondheid van anderen in gevaar te brengen. Australië zou er in alle opzichten voor staan ​​als het andersom was, vooral als we zouden verliezen’, schreef een Australische fan.

‘Absoluut onzin! Zou niet in de buurt van anderen moeten zijn als ze het heeft en India zou moeten weigeren om te spelen als een positief punt dat je voor alle anderen plaatst. Waarom is het nu ineens oké?’ een andere geplaatst.

‘Dit is raar. Een positieve test sluit u uit de strijd. Wat als India om gezondheidsredenen weigert mee te doen?’ zei een ander.

Australië wist met negen runs te winnen ondanks een briljante klop van de Indiase schipper Harmanpreet Kaur, waardoor Commonwealth-goud werd toegevoegd aan World T20 en ODI-succes voor deze allesoverheersende partij.

Tahlia McGrath staat bij het zegevierende Australische team, waar ze elkaars hand vasthielden en omhoog hieven

Leden van het Australische team poseren met hun gouden medailles na hun overwinning in de finale van de cricket T20 voor dames tegen India in Edgbaston op de Commonwealth Games in Birmingham

Ash Gardner, de held met de knuppel toen Australië India versloeg om het toernooi te openen, speelde dit keer met de bal en nam 3-16 van drie overs – inclusief het wedstrijddraaiende wicket van Kaur.

Na het winnen van de toss en ervoor gekozen te hebben om te batten, faalde Alyssa Healy opnieuw te vuren, uit lbw voor zeven, maar schipper Meg Lanning voegde zich bij Beth Mooney voor een 74-run samenwerking van slechts 47 leveringen.

Australië zag er comfortabel uit, voordat een dubbel stuk schittering van Radha Yadav India terug in de wedstrijd sleepte.

Eerst tikte Yadav de bal tussen haar benen om Lanning 36 voor kort van haar grond te vangen nadat ze te ver achteruit was gegaan, voordat ze een duikende vangst van McGrath plukte om de Australische nummer 4 in de volgende over te ontslaan.

Gardner sloeg een quick-fire van 25, maar het was Mooney (61 uit 41) die de innings bij elkaar hield voordat ze werd ontslagen door een briljante vangst van Deepti Sharma.

Sharma stak een hand uit om een ​​eenhandige knaller te pakken.

Na 180-plus te hebben neergekeken, viel Australië tegen het einde weg en wist slechts 11 runs van de laatste twee overs te behalen en bereikte 8-161.

India sloeg 12 runs op de eerste over als antwoord, maar verloor twee snelle wickets, met Darcie Brown die Smriti Mandhana achter haar benen bowlde voordat Shafali Verma haar extra leven verspilde om voor 11 te vallen.

Maar voer Harmanpreet Kaur binnen, de Indiase schipper die eruitziet alsof ze India in haar eentje naar de gouden medaille zou brengen, terwijl ze een briljante 65 van 43 ballen sloeg voordat ze zich in het diepe holte terwijl Gardner twee wickets in twee ballen pakte.

Een directe treffer van Grace Harris hielp India omver te werpen omdat ze 11 runs van de finale nodig hadden, maar het duurde slechts drie ballen toen Jess Jonassen het laatste wicket claimde om wilde feesten te ontketenen.