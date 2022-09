Mob of homeless San Francisco drug addicts brawling on the sidewalk

Een menigte dakloze drugsverslaafden werd gezien in een straat in San Francisco te midden van afval en smerige omstandigheden, terwijl stadsfunctionarissen een open oproep deden voor ‘ideeën’ om het probleem van de drugsmarkt in de open lucht op te lossen.

Het wilde tafereel werd op video vastgelegd door een man geïdentificeerd als J. Terrell, die een avondwandeling maakte in de wijk SoMa in San Francisco.

‘Op mijn avondwandeling. SOMA is niet veilig. Het is gewoon gebeurd’, schreef hij gedeeltelijk. ‘Ik hou van de geur van crack en poep. Prachtig San Francisco’, schreef hij op Twitter.

De bijgevoegde beelden tonen twee dakloze mannen – één zonder shirt – op de grond vechtend terwijl een derde man de shirtloze verslaafde met een bezem afranselt terwijl de omstanders staan ​​te kijken naar de vechtpartij, onaangedaan door de chaotische gebeurtenis.

De virale video is nu meer dan 2,4 miljoen keer bekeken.

Tijdens de anarchie blaft een hond onophoudelijk naar het paar dat op de grond worstelt, terwijl een andere persoon een paar sneakers vasthoudt en in een plastic zak stopt voordat hij wegloopt.

‘Hé politie. Politie,’ hoort iemand op de achtergrond schreeuwen.

De razernij werd verstoord toen een man op een elektrische scooter kwam racen door naar het pandemonium te trekken toen de gevechten eindigden.

Elk van de vechtende mannen staat weer op en doet alsof er even daarvoor niets is gebeurd.

London Breed, burgemeester van San Francisco, in een interview met een verslaggever op haar kantoor in het stadhuis op donderdag 24 februari 2022 in San Francisco, CA. Burgemeester Breed is de 45e burgemeester van de stad en het graafschap San Francisco

Allen riep ook de voormalige districtssupervisor Matt Haney bij zich. ‘Ik heb naar uw kantoor geschreven en u hebt geen actie ondernomen’, schreef hij. ‘Waarom??? ‘Is het [not] je tijd waard?’

Ambtenaren van San Francisco onthulden dinsdag wat volgens hen een opzettelijk ‘soft touch’-plan was om de meedogenloze drugscrisis van de stad aan te pakken – en benadrukten dat volgens hun plan ‘niemand naar de gevangenis gaat’, maar vaag blijven over hoe het probleem te beëindigen.

Met bijna 1.700 dodelijke overdoses sinds het begin van 2020, heeft de drugscrisis in San Francisco geleid tot bijna het dubbele van het dodental van de COVID-19-pandemie.

In juni kondigde de burgemeester van de stad, London Breed, aan dat hun beruchte, door de belastingbetaler gefinancierde openluchtdrugsmarkt aan het einde van het jaar zal sluiten.

Het plan van dinsdag, genaamd ‘San Francisco Recovers’, leek echter een terugkeer naar het openluchtmarktsysteem te zijn.

Hun plan promootte ‘onder toezicht staande consumptieplaatsen waar drugsgebruikers veilig middelen kunnen gebruiken onder medisch toezicht om onopzettelijke sterfgevallen door een overdosis te voorkomen.’

Ze hadden een reeks andere verzoeken om de crisis aan te pakken, maar in plaats van een manier in kaart te brengen om ze te bereiken, vroegen de 21 stadsdiensten en zes stadscommissies binnen 90 dagen met ideeën voor hen.

Matt Dorsey, een supervisor, zei dat de doelen opzettelijk ‘soft touch’ waren.

Een dakloze man injecteert fentanyl in de oksel van zijn vriend, vanwege een gebrek aan bruikbare aderen, terwijl mensen zaterdag langslopen in de buurt van het stadhuis van San Francisco

Een dakloze man injecteert fentanyl in zijn arm in het Tenderloin District van San Francisco

Ondernemers in het Castro-district van San Francisco roepen stadsleiders op om meer bedden te voorzien voor de niet-gehuisveste gemeenschap en dreigen met burgerlijke ongehoorzaamheid, inclusief het inhouden van belastingen, als de stad de groeiende problemen voor hun winkelpuien niet aanpakt

Het gaat onder meer om gebruikers die elektronisch taggen en dat politieagenten hen opsporen en hun drugs in beslag nemen als ze bekende drugshandelsgebieden binnenlopen.

De supervisors van San Francisco willen arbeidsbemiddeling en training in plaats van gevangenisstraf voor degenen die ermee instemmen de drugshandel te stoppen, en ‘recht op herstel’-zones in de buurt van behandelcentra, met nultolerantie voor bezit of handel.

Daarnaast riepen ze op tot toezichthoudende plaatsen voor drugsgebruik.

‘Dit is een manier waarop niemand naar de gevangenis gaat, maar we doen een effectieve taak om de drugsmarkt en drugsscènes te onderbreken’, zei Dorsey, volgens De San Francisco-standaard.

Tenderloin Supervisor Dean Preston heeft opgeroepen tot een hoorzitting over sterfgevallen door overdosis drugs die op 29 september zal worden gehouden.

‘We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat gezondheidsexperts, en niet politici, leiding geven aan de totstandkoming en implementatie van een plan voor de preventie van overdosis dat al lang had moeten worden voorkomen’, zei Preston.

Hun opzet kwam drie maanden nadat de huidige regeling, bekend als het Linkage Center, geen verdere financiering kreeg.

Een dakloze drugsverslaafde vertoont kneuzingen en littekens op zijn gezwollen benen door drugsgebruik in het Tenderloin District van San Francisco

San Francisco is een drugsmisbruikend Wild West geworden met spuiten die trottoirs en drugsdealers bevuilen, heroïne of de dodelijke opioïde fentanyl verkopen, gemakkelijk herkenbaar in het zwart gekleed met bijpassende rugzakken. Boven: een persoon in een rolstoel schiet omhoog, net buiten het Linkage Center op 22 januari

Een dakloze drugsverslaafde valt flauw op straat terwijl mensen langslopen in de buurt van het stadhuis in het Tenderloin District van San Francisco

Een dakloze drugsverslaafde valt flauw op straat in het Tenderloin District van San Francisco, Californië

Dakloze drugsverslaafden zetten gebruikte kleding te koop om te proberen geld te verdienen voor gesloten bedrijven in het Tenderloin District op vrijdag

In juni kwam naar voren dat de faciliteit naar verluidt 19 miljoen dollar aan belastinggeld heeft gekost, slechts één op de 1.000 gebruikers heeft behandeld en er niet in is geslaagd het aantal fatale overdoses te verminderen.

Het Linkage Center in de Tenderloin, in het hart van het openbare centrum van San Francisco, is in januari geopend en was bedoeld om de grote bevolking van daklozen en drugsverslaafden in de stad te helpen hulp te vinden.

Maar critici zeggen dat de site, gehuurd voor $ 75.000 per maand, er niet in is geslaagd het probleem in de door misdaad geteisterde stad aan te pakken, die onlangs zijn ontwaakte DA Chesa Boudin terugriep te midden van een piek in misdaden die werd toegeschreven aan een scherpe daling van de kwaliteit van de lokale bevolking van het leven.

Ze merken op dat slechts 0,1 procent van degenen die de site gebruikten in de eerste vijf maanden naar behandeling werd geleid, ondanks de geschatte 19 miljoen dollar die aan bedrijfskosten werd uitgegeven.

Tussen januari en april werden slechts 18 van de 23.367 drugsgebruikers die de site bezochten, doorverwezen voor behandeling.

Bovendien is het aantal dodelijke overdoses niet op een betekenisvolle manier afgenomen: in januari meldde het kantoor van de hoofdmedisch onderzoeker 49 sterfgevallen en vorige maand waren dat er 45.

En het centrum liet zelfs stilletjes het woord ‘koppeling’ uit de titel vallen, omdat zo weinig van de drugsverslaafden die er waren, in verband werden gebracht met enige zinvolle vorm van hulp