Mob are caught on camera beating 19-year-old woman as she lays in the street 

Een groep schurken die een vrouw sloegen terwijl ze op straat lag, had eerder een supermarkt overvallen voor snoep en alcohol en deuren en ramen ingeslagen, zei een winkelier vanavond.

Camera’s vingen de maffia op als het omsingelden de 19-jarige vrouw buiten een krantenwinkel in South Norwood, Londen op zaterdag 27 augustus om 22.00 uur.

De bende sloeg de vrouw op de grond waar ze probeerde… haar hoofd bedekken terwijl ongeveer een dozijn mensen haar sloegen en schopten.

Op video is te zien hoe de vrouw, schijnbaar zonder begeleiding, zichzelf niet kan verdedigen terwijl ze van alle kanten werd aangevallen.

Ze werd later naar het ziekenhuis gebracht en behandeld voor niet-levensbedreigende verwondingen, bevestigde Met Police. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is nog niet duidelijk.

Een van de werknemers van Yogi Newsagents aan Tennison Road, die vroeg om niet genoemd te worden, legde echter uit wat ze kort voor de aanval zagen.

Zij zeiden MijnLonden: ‘Er kwamen zo’n 10 of 15 van hen binnen en waren snoep aan het stelen, alcohol stelen, probeerden achterin te komen. Er waren honderden buiten.

‘We hebben geprobeerd ze naar buiten te dwingen en de luiken neer te zetten en ze begonnen dingen te breken, de deuren en ramen in te slaan, ze zijn nu kapot, dus er is veel schade en we weten niet wanneer het zal worden gerepareerd.

‘Het duurde ongeveer 15 of 20 minuten voordat de politie arriveerde en ze renden weg.’

De menigte omsingelde de vrouw op Portland Road afgelopen zaterdag. De politie kwam even na 22.00 uur ter plaatse.

Op beelden is te zien hoe omstanders om de bende heen springen en hen opjagen toen de vrouw werd aangevallen.

De menigte verspreidde zich toen politieagenten arriveerden en men kan zien dat de vrouw onvast overeind wordt geholpen.

‘Officieren waren aanwezig en er werd gemeld dat een 19-jarige vrouw was aangevallen door een andere vrouw’, zei de politie in een verklaring aan Mail Online.

‘Ze werd naar het ziekenhuis gebracht waar haar verwondingen niet levensbedreigend werden geacht.’

Er zijn geen arrestaties verricht in verband met het incident en de Metropolitan Police zei dat ze nog steeds probeert vast te stellen wat er is gebeurd.

Een ander incident gebeurde net buiten de kiosk kort nadat de menigte zich had verspreid, wat te zien is in de video, maar het is niet duidelijk wat de oorzaak was.

Meer politieagenten kwamen ter plaatse en ruimden menigten mensen weg van de plaats delict en verderop in de straat.

‘Het onderzoek is aan de gang om de omstandigheden vast te stellen’, zeiden functionarissen over de incidenten. ‘Er zijn geen arrestaties verricht. Iedereen met informatie wordt gevraagd om 101 te bellen onder vermelding van CAD 7131/28Aug. Neem om anoniem te blijven contact op met de onafhankelijke liefdadigheidsinstelling Crimestoppers op 0800 555 111.’

De aanval op de 19-jarige is slechts een van de vele brutale misdaden die Londense functionarissen momenteel onderzoeken.

Eerder deze week werd op video een dief betrapt die op klaarlichte dag een horloge van de pols van een man rukte terwijl hij wachtte buiten een luxe Mayfair-restaurant.

De klant, die niet is geïdentificeerd, liep dinsdagavond een restaurant in Berkeley Square, Londen binnen toen zijn uurwerk werd weggerukt door de dief in het volle zicht van mensen die buiten stonden.

Op de videobeelden besluipt een persoon met een fedora en een donkere jas de man en nadert hij net als hij op het punt staat de zaal binnen te lopen.

Na een korte worsteling sprint hij weg van het toneel met het horloge dat nu in zijn bezit is, terwijl de geschokte restaurantganger hem op straat achtervolgt.

Vorige week werd een dief verkleed als een Deliveroo-rijder op video betrapt terwijl hij een Bugatti Chiron van £ 3 miljoen kapot sloeg met een hamer in een poging de Rolex van £ 110.000 van een Koeweitse playboy te stelen

Video toont een rijder die stopt in het verkeer en vorige week de passagierszijde van de sportwagen inslaat met een hamer op Hyde Park Corner, Mayfair

Vorige week werd een dief verkleed als een Deliveroo-rijder op video betrapt terwijl hij een Bugatti Chiron van £ 3 miljoen kapot sloeg met een hamer in een poging een Rolex van £ 110.000 van een Koeweitse playboy te stelen.

En op dezelfde dag werd in Chelsea, West-Londen, een dappere oudere vrouw gewapend met een stok gezien die gemaskerde mesmannen confronteerde die een Rolex van £ 60.000 hadden gestolen van een vrouw op straat.

De recente misdaadgolf heeft politiechefs ertoe aangezet toe te geven dat er een toename was van voorbeelden van overvallen op straat.

Sommige gebruikers van sociale media hebben de Londense burgemeester Sadiq Khan vierkant de schuld gegeven, omdat hij de linkse leider ervan beschuldigde de misdaad met messen en straatdiefstallen niet te beteugelen.

Een dappere oudere vrouw bewapende zichzelf met een stok om gemaskerde messenmakers te helpen die een Rolex van £ 60.000 hadden gestolen van een vrouw op straat in Chelsea, West-Londen

De 21-jarige voetballer die werd omgevormd tot rapper Takayo Nembhard, werd maandag om 20.00 uur dodelijk neergestoken in Ladbroke Grove onder het viaduct van Westway, terwijl duizenden langs de straten van West-Londen stonden voor het Notting Hill Carnival.

Politieagenten verleenden hem eerste hulp tot de komst van paramedici, voordat hij ‘onder zware omstandigheden door aanzienlijke menigten naar een ambulance werd gebracht’. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

The Met zei dat er ‘enkele honderden mensen in de directe omgeving’ waren en dat ze waarschijnlijk ‘een aantal getuigen’ waren van de dodelijke steekpartij.

Kort na het incident activeerde de politie speciale bevoegdheden in het gebied op grond van een bevel van sectie 60, waardoor ze tot 1 uur ‘s nachts een persoon konden aanhouden en fouilleren zonder verdenking op ‘gevaarlijke instrumenten en aanvalswapens’.

Takayo Nembhard, 21, werd maandag om 20.00 uur dodelijk neergestoken op Ladbroke Grove onder het viaduct van Westway, de laatste dag van Notting Hill Carnival. Meneer Nembhard is afgebeeld met zijn vriendin, die momenteel zwanger is

Politie ter plaatse in Ladbroke Grove in West-Londen dinsdagochtend, nadat maandagavond een 21-jarige man was doodgestoken

Forensische agenten kammen de scène uit in Ladbroke Grove, West-Londen, waar de 21-jarige Takayo Nembhard, een rapper uit Bristol, stierf nadat hij was neergestoken

Rechercheurs voegden eraan toe dat er dit jaar ‘een aantal gewelddadige incidenten en ernstige steekpartijen’ waren geweest op het festival.

Ken Marsh, voorzitter van de Metropolitan Police Federation, die 30.000 agenten van het korps vertegenwoordigt, eiste dinsdag dat het carnaval naar een privélocatie zou worden verplaatst nadat er in het weekend gewelddadigheden waren uitgebroken.

Het pleidooi kwam toen er videobeelden opdoken van een misdadiger die een vrouw brutaal tegen de grond sloeg toen er een vechtpartij uitbrak op de chaotische laatste dag van het carnaval.

Een andere video toonde menigten die schreeuwden en over een poort moesten klimmen terwijl duizenden mensen op een enkele weg belandden zonder ruimte, terwijl er ook beelden zijn gedeeld van een topless vechtpartij tussen twee vrouwen tijdens het evenement op zondag.

In totaal werden 441 mensen aangehouden en gefouilleerd gedurende de twee dagen, terwijl de politie ook meldingen ontving van zeven steekpartijen.

Een Notting Hill Carnival-fan sloeg een vrouw tegen de grond toen er op de laatste dag van het festival een vechtpartij uitbrak, die volgens de politie ‘altijd lijkt te degenereren’

Scotland Yard zei dat agenten 209 arrestaties hadden verricht sinds het begin van het carnaval vandaag om 12.01 uur – waaronder 46 voor mishandeling, acht voor aanranding, 36 voor drugsbezit, vijf voor criminele schade en 27 voor openbare orde.

De politie voegde eraan toe dat er ook tien arrestaties waren wegens bezit van psychoactieve stoffen, 33 wegens bezit van een offensief wapen, zeven wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs, één diefstal, één overval en 35 meer vermeld als ‘anders’.

Hoewel het totale aantal arrestaties voor het hele carnaval van dit jaar nog niet is bevestigd, was het aantal op het festival van 2019 aanzienlijk hoger met 353 – vergeleken met 374 in 2018, 313 in 2017 en 454 in 2016.

De laatste dag van het tweedaagse festival, de ‘Adults Day’-parade, eindigde gisteravond officieel om 20.30 uur nadat het festival zo’n 13 steelbands, 72 mastbands, zes Braziliaanse bands, 36 geluidssystemen en 300 kraampjes zag als onderdeel van festiviteiten.