Minnesota medical students vow to ‘honor all Indigenous ways of healing’

Inkomende geneeskundestudenten aan de Universiteit van Minnesota werden gedwongen een eed af te leggen waarin ze beloofden ‘alle inheemse manieren van genezing te eren’, inclusief die welke ‘historisch gemarginaliseerd zijn door de westerse geneeskunde’.

De studenten beloofden ook om ‘blanke suprematie, kolonialisme’ te bestrijden [and] de genderbinary’ tijdens de witte-jassenceremonie van de school op 19 augustus.

In een video van de ceremonie was te horen hoe dr. Robert Englander – de associate dean for undergraduate education – de belofte aan de nieuwe studenten voorlas, terwijl ze hun nieuwe doktersjassen aantrokken.

Het is bekritiseerd door de beroemde tegenstander van de kritische rassentheorie, Christopher Rufo, die de video dinsdag tweette.

Vervolgens schreef hij woensdag: ‘Het meest ongelooflijke aan deze clip is dat de dokter vrijwel zeker niet gelooft in wat hij zegt.

‘Maar hij onderwerpt zich toch – omdat de institutionele machten nu vereisen dat anders intelligente mensen hun eigen overtuigingen vervalsen en de linkse copypasta herhalen.’

Dr. Robert Englander, de associate decaan voor niet-gegradueerd onderwijs aan de medische school van de Universiteit van Minnesota, leidde de Class of 2026 in een ontwaakte belofte tijdens hun witte jassenceremonie op 19 augustus

Als onderdeel van de belofte beloofden de studenten ‘alle inheemse manieren van genezing te respecteren’, inclusief die welke ‘historisch gemarginaliseerd zijn door de westerse geneeskunde’.

De nieuwe wake-belofte werd online bespot door anti-CRT-activist Chris Rufo, die de video dinsdag tweette

In de video merkt Englander op dat de campus zich op het land van Dakota bevindt en dat veel indianen nog steeds in het gebied wonen.

Englander werd in 2015 de decaan van niet-gegradueerde studies aan de medische school, nadat hij eerder bij de Association of American Medical Colleges had gewerkt

Maar, zei hij, ‘deze erkenning is niet genoeg’, voordat ze zeiden dat ze ‘ongelijkheid moeten erkennen die is opgebouwd door trauma’s uit het verleden en heden die geworteld zijn in blanke suprematie, kolonialisme, het binaire gender, machteloosheid en alle vormen van onderdrukking.

De studenten zetten zich ook in ‘om een ​​cultuur van antiracisme te bevorderen, te luisteren en stemmen te versterken voor positieve verandering’ en beloofden ‘alle inheemse manieren van genezing te eren die historisch gemarginaliseerd zijn door de westerse geneeskunde’.

Vervolgens zwoeren ze ‘culturele nederigheid te belichamen’ en bevestigden ‘dat patiënten de experts van hun lichaam zijn’.

En de studenten sloten af ​​met: ‘We zijn vereerd om deze witte jassen in ontvangst te nemen.

‘In het licht van hun nalatenschap als symbool van macht, prestige en dominantie, streven we ernaar om hun identiteit terug te winnen als een symbool van verantwoordelijkheid, nederigheid en liefdevolle vriendelijkheid’, een hand-out van de school leest.

De studenten moesten ook erkennen dat de campus op Dakota-land was gebouwd

Nadat onlangs een video van de belofte online was geplaatst, werd deze online belachelijk gemaakt door gebruikers, waarbij velen zeiden dat ze niet langer naar een dokter zullen gaan die hun diploma van de school heeft behaald

De belofte wordt nu online belachelijk gemaakt, waarbij veel Twitter-gebruikers zeggen dat ze niet langer naar een arts zullen gaan die hun diploma van de Universiteit van Minnesota heeft behaald.

Een Twitter-gebruiker schreef dat de school ‘niet om echte medicijnen geeft’ en zei: ‘CRT is belangrijker voor hen’ [than] de gezondheid van hun patiënten.’

Een ander zei dat hij ‘mijn MD of DO heeft betaald en verdiend’ maar ‘die pens niet zou opzeggen, en als ze zouden proberen mijn diploma in te houden, zou ik ze in de vergetelheid brengen’, terwijl een derde gebruiker schreef dat hij ‘worstelt om stel je voor hoe het moet voelen om jaren te besteden aan het leren van alles wat de moderne wetenschap en het empirisme over het menselijk lichaam kunnen leren, om vervolgens te horen dat aromatherapie, kristallen, trepanatie, enz. eer aan moeten doen.’

Hij vergeleek het met een ‘astronoom die te horen krijgt dat de aarde het middelpunt van het heelal is’.

Maar universiteitsfunctionarissen zeggen dat de belofte door de studenten zelf is gedaan.

Mediarelatiemanager Kat Dodge vertelde: Campushervorming dat ‘het gebruikelijk is op medische scholen in de Verenigde Staten om voort te bouwen op de bedoeling van de eed van Hippocrates om nederigheid, integriteit en welwillendheid te bevorderen.

‘Elk jaar op de medische faculteit van de Universiteit van Minnesota werken de inkomende studenten samen met de faculteit om een ​​eed te schrijven die deze kernelementen, waarden en ethiek weerspiegelt die de klas nastreeft.’

Universitaire functionarissen zeggen dat leden van de Class of 2026 de belofte zelf hebben geschreven

Dr. Englander leidde vervolgens de belofte tijdens de ceremonie in augustus in zijn rol als associate dean voor undergraduate onderwijs aan de medische school.

Englander begon zijn carrière als pediatrische intensivist aan de Universiteit van Maryland, waar hij werkzaam was als onderwijsdirecteur voor de afdeling intensive care-geneeskunde.

Later werd hij gepromoveerd tot adjunct-programmadirecteur voor het residency-trainingsprogramma en de directeur van niet-gegradueerde medische opleiding voor de afdeling Kindergeneeskunde.

Englander verhuisde vervolgens naar Connecticut, waar hij werkte aan de University of Connecticut School of Medicine en Connecticut Children’s Medical Center.

Daar was hij een associate residency-programmadirecteur en werd hij uiteindelijk de vice-president voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

Meer recentelijk werkte Englander bij de Association of American Medical Colleges, waar hij leiding gaf aan nationale inspanningen rond competentiegericht medisch onderwijs, en werkte hij aan het project Education in Pediatrics Across the Continuum, waardoor hij voor het eerst in contact kwam met leiders aan de Universiteit van Minnesota .

Daarna trad hij in 2015 toe tot de faculteit van de universiteit.

‘Ik heb altijd van de uitdaging gehouden om visie te combineren met uitvoering van werk, en de Universiteit van Minnesota geeft me die kans’, zei Englander in een uitspraak destijds.

‘Ik geloof in continue verbetering, het vieren van successen en dan op zoek gaan naar de volgende manier om weer te verbeteren’, vervolgde hij, opmerkend: ‘Ik wilde op een plek zijn die zich durft voor te stellen dat we dingen beter kunnen doen, en ik geloof dat ik vond die omgeving.’

Englander voegde toe: ‘Alle stappen die ik in mijn carrière heb genomen, waren gericht op training en resultaten.

‘Nu krijg ik de kans om mijn ervaring en passie in te zetten op een manier die een echte impact zal hebben op het soort artsen dat we produceren en de zorg die ze blijven bieden.’