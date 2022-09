Mike Pence BACKS federal abortion ban efforts after Graham gets mixed reception

Voormalig vice-president Mike Pence bevestigde dinsdag zijn steun voor nieuwe inspanningen om abortus te verbieden, zelfs toen sommige senior Republikeinen in de Senaat afstand hielden van het nieuwe wetsvoorstel van Senator Lindsey Graham om abortus na 15 weken in het hele land te verbieden.

‘Ik verwelkom alle inspanningen om de zaak van het leven te bevorderen in de hoofdsteden van de staat of in de hoofdstad van het land’, zei Graham toen hem werd gevraagd om een ​​federaal abortusverbod.

‘En ik heb er alle vertrouwen in dat de volgende Republikeinse president, wie dat ook is, zal opkomen voor het recht op leven’, zei hij. Echte duidelijke politiek op een dag sprak hij voor een gala in Washington voor een groep die abortusbeperkingen steunt.

‘Het is absoluut noodzakelijk dat Republikeinen en conservatieven hier en nu besluiten dat we niet zullen terugdeinzen voor de strijd’, zei Pence, die lange tijd pro-life-posities heeft verdedigd als gouverneur van Indiana, een GOP-leider van het Huis, en vervolgens als Donald Trump’s onderdirecteur.

Voormalig vice-president Mike Pence sprak dinsdag op het Susan B. Anthony Pro-Life America Gala in het National Building Museum in Washington. Hij zei achteraf dat hij ‘alle pogingen om de zaak van het leven te bevorderen’ steunde, in de nasleep van het nieuwe abortusverbod van senator Lindsey Graham van 15 weken.

Pence veegde ook politieke zorgen weg, ook al hebben de Democraten peilingenwinst geboekt sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof Dobbs beslissing. Kiezers in het dieprode Kansas hebben een referendum teruggedraaid om staatswetgevers abortus te laten reguleren in de nasleep van de uitspraak van de rechtbank waarbij Roe v. Wade werd afgewezen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat het enthousiasme onder pro-life Amerikanen in staten in het hele land gelijk is aan, of groter is dan, elke nieuwe motivatie van mensen die abortusrechten steunen’, zei Pence, een potentiële GOP-kandidaat voor president in 2024 die Trump woedend maakte door zijn oproep af te wijzen om te weigeren stemmen te accepteren die door staten zijn gecertificeerd tijdens het tellen van de verkiezingsstemmen op 6 januari 2021.

Graham rolde dinsdag zijn nieuwe verbod uit, maar kreeg een koele ontvangst van GOP-leiders.

‘Wat betreft zijn rekening, daar moet je hem naar vragen. Wat de planning betreft, denk ik dat de meeste leden van mijn conferentie er de voorkeur aan geven dat dit op het niveau van de staat wordt behandeld’, zei senaatsleider Mitch McConnell tegen verslaggevers.

Pence zei dat het absoluut noodzakelijk was dat de Republikeinen ‘niet terugdeinzen voor de strijd’

Sen. Lindsey Graham heeft dinsdag zijn nieuwe wet uitgerold om abortus in het hele land te verbieden na 15 weken, met beperkte uitzonderingen

Zei Texas GOP Sen. John Cornyn: ‘Ik denk dat er een aantal meningsverschillen zullen zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar elke staat die deze zaken afhandelt.’

McConnell’s nr. twee, senator John Thune uit South Dakota, zei: ‘Op dit moment denk ik dat de afzonderlijke staten hun eigen politieke consensus over die kwestie hebben’, zei de Washington Post gemeld.

Het Witte Huis verscheurde Graham dinsdag over zijn inspanningen, een teken dat de Democraten geloven dat ze het kunnen gebruiken tegen de Republikeinen in de strijd om de controle over het Congres.

Karine Jean-Pierre, perssecretaris van het Witte Huis, noemde de nieuwe wetgeving die Graham in het Capitool had uitgerold ‘extreem’ – en wees toen op opmerkingen van de senator enkele weken geleden na de beslissing van de rechtbank.

‘Ik citeer Lindsey Graham van 7 augustus 2022. En hij zei: ik ben consequent geweest. Ik denk dat staten moeten beslissen over het huwelijk en de staat over abortus. Dat komt uit zijn eigen mond, en nu wil hij een nationaal verbod doen’, zei Jean-Pierre op haar dagelijkse briefing.

Senior Republikeinen, waaronder Sens. Mitch McConnell en John Cornyn, spraken een voorkeur uit voor staten die het abortusbeleid hanteren na de uitspraak van het Hooggerechtshof

‘Het voorstel van de senator die de meest extreme, de meest extreme abortusverboden op staatsniveau in stand houdt die alle abortussen verbieden, en geen uitzonderingen hebben voor gezondheid, gezondheid, verkrachting of incest. Dat is precies wat zijn rekening zou doen. Het biedt ook geen uitzonderingen voor vrouwen die mogelijk toegang tot abortus nodig hebben voor hun gezondheid. Dat is wat zijn rekening doet.

‘Het is een extreem stuk wetgeving en het is in lijn, van wat we zien van Republikeinen, op deze extreme agenda’s, dat is niet in lijn – dat is niet in lijn met de meerderheid van de Amerikanen.’

Meerderheidsleider van de senaat, Charles Schumer, nam het ook op tegen Graham toen hij in het Witte Huis verscheen om de Inflation Reduction Act toe te juichen.

‘Wat doen de MAGA-republikeinen vandaag in het Capitool? Invoering van een nationaal verbod op abortus. Gewoon ongelooflijk’, zei hij.

Perssecretaris van het Witte Huis Karine Jean-Pierre gooide opmerkingen terug die senator Lindsey Graham maakte over het laten beslissen van staten over abortus, nadat Graham na 15 weken zwangerschap een nieuwe landelijke abortus had geïntroduceerd

‘Ik ben consequent geweest – ik vind dat staten moeten beslissen over het huwelijk en staten moeten beslissen over abortus’, vertelde Graham vorige maand aan CNN.

Graham tweette in mei voordat het Hooggerechtshof Roe . vernietigde

Graham zei dat hij zijn wetsvoorstel had ontworpen om van kracht te worden wanneer een foetus pijn kan voelen. De titel bevat de zinsnede ‘late termijn’. Het legt het verbod op bij 15 weken

Hij verwees naar de Roe-beslissing als een ‘machtsgreep’

Sommige eerdere opmerkingen van Graham waren in overeenstemming met waar de critici van de Senaat nu zijn, zoals toen hij commentaar gaf op het onderwerp op CNN, nadat president Biden en de Democraten op een overeenstemmende mening van rechter Clarence Thomas hadden gewezen dat de bescherming van het homohuwelijk als volgende zou kunnen vallen.

‘Ik ben consequent geweest – ik vind dat staten moeten beslissen over het huwelijk en staten over abortus,’ zei Graham.

Hij twitterde ook in mei dat als het hooggerechtshof Roe ten val zou brengen, ‘dit betekent dat elke staat zal beslissen of abortus legaal is en onder welke voorwaarden.’

De wetgeving van Graham zou conservatieve staten de mogelijkheid bieden om strengere abortusverboden op te leggen.

Maar het zou over het algemeen democratisch georiënteerde staten die meer abortusbescherming bieden, tenietdoen.

Toen hem op zijn persconferentie werd gevraagd om zijn uitspraken uit het verleden te staven, antwoordde Graham: ‘Vrij eenvoudig. Nadat ze het wetsvoorstel hadden ingediend om te definiëren wie ze zijn, dacht ik dat het leuk zou zijn om een ​​wetsvoorstel in te voeren om te definiëren wie we zijn.

Hij verwees naar het streven van de Democraten om de bescherming van Roe v. Wade te codificeren met wetgeving. Het wetsvoorstel komt momenteel niet door de 50-50 Senaat, maar de Democraten noemen hun nummers met twee om voldoende steun te krijgen, ervan uitgaande dat ze voorbij een filibuster gaan.

In een gespannen moment dinsdag confronteerde een moeder die de massaschietpartij in Highland Park overleefde de Republikeinse senator Lindsey Graham dinsdag op een persconferentie waar hij wetgeving onthulde om abortus na 15 weken te verbieden.

De vrouw – Ashbey Beasley, die zei dat ze na 16 weken een abortus had ondergaan – vertelde verslaggevers achteraf dat ze het media-evenement ‘crashte’ terwijl ze in het US Capitol was om GOP-senatoren Pat Toomey en Mike Braun te lobbyen voor wapenbeheersing.

Graham’s wetsvoorstel voorziet in uitzonderingen voor abortussen na 15 weken wanneer de zwangerschap het leven van de moeder bedreigt en voor verkrachting – hoewel het verkrachtingsslachtoffer minstens 48 uur voorafgaand aan haar abortus medische behandeling en counseling voor het trauma moet hebben gezocht.

Op een gegeven moment scheurde de senator uit South Carolina in op het eigen wetsvoorstel van de Democraten dat bedoeld was om de toegang tot abortus te waarborgen, en beweerde dat het lakse juridische raam de VS op één lijn brengt met landen als Syrië en Iran.

‘Democraten wilden een nationale standaard, en hun standaard was in feite abortus tot het moment van geboorte – waardoor je in de Iran, Syrië-club kwam,’ zei Graham.

Hij noemde ook het voorstel van de Democraten, dat het Huis heeft aangenomen maar waarschijnlijk niet in de Senaat zou slagen, ‘whacko’.

Graham’s abortuswet is het eerste stuk wetgeving van de Republikeinen met betrekking tot de procedure sinds het Hooggerechtshof de historische beslissing uit 1973 in Roe v. Wade herriep.

Geflankeerd door pro-life activisten, onthulde senator Lindsey Graham nieuwe wetgeving die abortus na 15 weken zou verbieden, met uitzonderingen voor verkrachting en incest

Ashbey Beasley, de overlevende van de schietpartij in Highland Park, ‘crashte’ Grahams persconferentie om hem te confronteren met wat er zou gebeuren met vrouwen zoals zij, die een abortus ondergingen nadat ze op 16 weken een fatale foetale afwijking hadden ontdekt

Tijdens zijn persconferentie schudde hij de zorgen van zich af dat de wetgeving Republikeinse kandidaten voor de middellange termijn kwetsbaarder zou kunnen maken, aangezien de beslissing van het Hooggerechtshof in Dobbs v. Jackson Women’s Health de linkse basis nieuwe energie gaf.

‘Ik denk niet dat dit ons pijn zal doen,’ zei Graham.

‘Ik denk dat het meer pijn zal doen’ [Democrats] als ze aan een redelijk persoon proberen uit te leggen waarom het oké is om meer op Iran te lijken en minder op Frankrijk wat abortus betreft.’