Michael Pratt, Matthew Wolfe, Ruben Garcia: Porn conspiracy ring with Girlsdoporn, girlsdotoys

Een ‘pornokoning’ die tot de Most Wanted van de FBI behoort, is op de vlucht – mogelijk in Australië – nadat hij 24 miljoen dollar heeft verdiend met een illegale seksring, terwijl zijn mede-samenzweerder met Kiwi het leven achter de tralies in de VS tegemoet gaat.

Michael James Pratt, 39, creëerde de ‘GirlsDoPorn’-website terwijl hij in 2006 in Brisbane woonde – voordat hij naar de Verenigde Staten verhuisde en het multi-miljoen dollar-imperium oprichtte.

Nu wordt Pratt gezocht voor sekshandel en de productie van kinderpornografie, waarbij de FBI een beloning uitlooft van maximaal $ 50.000 voor informatie die tot zijn arrestatie leidt.

Amerikaanse autoriteiten beweren dat Pratt samen met zijn Nieuw-Zeelandse zakenpartner, jeugdvriend Matthew Isaac Wolfe en ‘volwassen filmartiest’ Ruben Andre Garcia bedrog en valse beloften hebben gebruikt om de vermeende slachtoffers te lokken.

Tweeëntwintig vrouwelijke slachtoffers, geïdentificeerd als Jane Doe 1 tot 22, spanden een civiele rechtszaak aan dat ze voor de gek werden gehouden door deel te nemen aan pornografie onder de valse belofte dat ze niet online zouden verschijnen, wat aanleiding gaf tot een FBI-onderzoek.

Er werden aanklachten ingediend en er volgde een proces van 99 dagen waarbij rechter Kevin Enright in 2020 het trio beval de vrouwen meer dan $ 18 miljoen te betalen.

Het plot

De vrouwen reageerden naar verluidt op advertenties op Craiglist die ‘geklede modellen’ zochten met betalingen van ongeveer $ 7000 voordat uiteindelijk werd onthuld dat het werk voor films voor volwassenen was.

Autoriteiten zeiden dat ze de vrouwen ervan overtuigd hadden dat hun video’s niet online zouden worden geplaatst, en sommigen vertelden dat ze alleen voor een particuliere Australische verzamelaar waren.

Veel van de video’s zijn opgenomen in hotelkamers of kortetermijnverhuur in San Diego, waarbij de slachtoffers zijn ingevlogen om de video’s te maken.

De slachtoffers kregen te horen dat de contracten die ze kregen, eenvoudig vermeldden wat de slachtoffers was verteld, inclusief dat de video’s niet online zouden worden geplaatst.

Nergens in het contract stond ‘GirlsDoPorn’, ‘GirlsDoToys’ of pornografie.

De bedrijven werden in plaats daarvan verborgen met onschuldige namen, zoals ‘Bubblegum Casting’ en de slachtoffers kregen geen kopie van de contracten die ze ondertekenden.

Als onderdeel van de samenzwering werden de slachtoffers gedwongen om de video’s te voltooien zodra ze onderweg waren.

Als ze zich niet aan de regels hielden, dreigden ze te worden aangeklaagd, hun vlucht naar huis te annuleren en de video’s online te plaatsen als ze de seksscènes niet afmaakten.

De slachtoffers werden ook misleid over hoe lang de video-opnames duurden, aangezien velen in de illusie leefden dat de videoproductie ongeveer een half uur zou zijn, terwijl in werkelijkheid vaak meerdere uren duurden.

Het geslacht voor de video-opnames werd in gerechtelijke documenten beschreven als ‘ruw’ en veroorzaakte veel slachtoffers pijn, in sommige gevallen zelfs tot bloedingen.

De slachtoffers kregen ook vaak beduidend minder betaald dan oorspronkelijk was beloofd nadat de groep een tatoeage, een mol of een andere vermeende ‘imperfectie’ had genoemd als reden om hen minder te betalen.

Nadat de video’s online waren geplaatst, probeerden veel slachtoffers hun video’s van de websites te halen, maar hun oproepen werden geblokkeerd of genegeerd.

Pratt’s pornografische websites ‘GirlsDoPorn’ en ‘GirlsDoToys’ zouden meer dan 24 miljoen dollar aan inkomsten hebben gegenereerd.

Volgens gerechtelijke documenten heeft de site GirlsDoPorn abonnementskosten in rekening gebracht om toegang te krijgen tot de inhoud van de websites.

Om de inhoud op beide sites te promoten, werden kortere versies van de video’s geplaatst op gratis pornosites zoals PornHub.com – een van ‘s werelds populairste pornosites. Volgens de weergavetellers van PornHub zijn veel van deze video’s miljoenen keren bekeken

In de United States District Court, Southern District of California, werd in november 2019 een federaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor Pratt en sindsdien is hij op de vlucht.

De menselijke kosten van zijn acties, volgens de vrouwen, werden beschreven als tragisch met sommigen die zelfmoord overwogen nadat hun video’s online waren verschenen en vriendjes, familie, collega’s en anderen in hun gemeenschap ze zagen.

Alle mede-samenzweerders van Pratt zijn gearresteerd en hebben schuld bekend of wachten op hun proces.

Speciaal agent, Suzanne Turner, bestempelde Pratt als ‘een gevaar voor de samenleving’ omdat hij ‘waarschijnlijk nog steeds mensen tot slachtoffer maakt terwijl hij op de vlucht is met zijn voortdurende leugens en valse beloften’.

‘De beklaagde loog en bedroog deze vrouwen, verdiende miljoenen en liet zijn mede-samenzweerders voor de rechter terwijl hij vluchtte’, zei mevrouw Turner.

Pratt heeft banden met tal van landen en zou over de financiële middelen beschikken om relatief gemakkelijk grenzen te overschrijden.

Zowel Australië als Nieuw-Zeeland zijn genoemd als mogelijke locaties waar Pratt zich mogelijk verstopt.

Hoofdmede-samenzweerder geeft toe dat hij jonge vrouwen dwingt

Mede-samenzweerder Matthew Wolfe (foto), 40 – een jeugdvriend van Pratt – gaf toe dat hij jonge vrouwen, velen zelfs 18 jaar oud, had gedwongen om op te treden in video’s die meer dan een miljard keer werden bekeken

In de Amerikaanse federale rechtbank op maandag gaf mede-samenzweerder Matthew Wolfe, 40 – een jeugdvriend van Pratt – toe jonge vrouwen, velen zo jong als 18, te dwingen op te treden in video’s die meer dan een miljard keer werden bekeken.

Hij pleitte schuldig aan samenzwering om sekshandel met geweld, fraude en dwang te plegen, waarop een maximumstraf van levenslang en een boete van $ 250.000 staat.

Hij bekende dat hij meer dan 100 pornovideo’s had gefilmd, waarvan vele in de overtuiging van het slachtoffer dat ze nooit online zouden verschijnen.

In 2019 is de NZ Herald onthulde dat Wolfe en Pratt betrokken waren bij de porno-industrie sinds ze de middelbare school verlieten en in 2000 drie sites oprichtten.

Hun businessmodel bestond uit tieneramateurs die nog nooit porno hadden gedaan en jonge vrouwen die ‘eruitzagen als het buurmeisje’.

‘Dit is de enige keer dat ze porno doen’, beweerde de website.

Wolfe zal op 10 oktober worden veroordeeld voor een rechtbank in San Diego.

‘Performer’ en producer Ruben Garcia krijgt celstraf

Mede-samenzweerder, pornoacteur en producer Ruben Andre Garcia werd in 2020 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de twee websites

Mede-samenzweerder, pornoacteur en producer Ruben Andre Garcia werd in 2020 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de twee websites.

Hij werd schuldig bevonden aan het rekruteren van jonge vrouwen om te verschijnen in seksvideo’s voor websites voor volwassenen met geweld, fraude en dwang op de twee sites.

Van ongeveer 2013 tot 2017 werkte Garcia als recruiter, producer en acteur voor de sites.

Hij gaf toe dat hij slachtoffers had gerekruteerd om te verschijnen in pornografische video’s voor de websites die beloofden dat de video’s nooit online zouden worden geplaatst.

Bij zijn veroordeling in 2020 bestempelde waarnemend Amerikaanse procureur Randy Grossman zijn misdaden als ‘volkomen ongevoelig van aard’ en puur gedreven door hebzucht.

‘Deze beklaagde lokte het ene slachtoffer na het andere met valse modelleringsadvertenties, valse beloften en bedrieglijke dekmantelbedrijven, die uiteindelijk overging in bedreigingen om deze vrouwen te dwingen seksvideo’s te maken’, zei de heer Grossman.

‘Zelfs toen slachtoffers Garcia vertelden hoe het plan hun leven had verwoest, toonde hij geen respect voor hun welzijn. De misdaad was volkomen ongevoelig van aard en er is geen excuus of rechtvaardiging voor zijn gedrag, dat puur werd gedreven door hebzucht. De schade toegebracht door deze beklaagde zal een leven lang duren voor zijn slachtoffers. Hopelijk biedt de straf van vandaag hen een gevoel van rechtvaardigheid.’

Twee anderen aangeklaagd over de pornoring

Twee anderen zijn aangeklaagd voor de samenzwering met cameraman Theodore ‘Teddy’ Wilfred Gyi, 39, en boekhouder Valorie Moser, 44, die nog steeds wachten op hun lot.

Ze pleitten vorig jaar allebei schuldig aan samenzwering om sekshandel met geweld, fraude en dwang te plegen, dezelfde aanklacht waaraan Wolfe schuldig pleitte.