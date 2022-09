Meghan Markle’s Archetypes is knocked off No 1 spot in Spotify’s ‘top podcast’ rankings

De nieuwe podcast van Meghan Markle werd vandaag van de nummer één plek in Spotify’s ‘Top Podcast’-ranglijst geslagen, omdat de Zweedse streamingdienst ervan werd beschuldigd ten onrechte zijn eigen officiële hitlijsten te gebruiken om de positie van Archetypes op te blazen.

De Joe Rogan Experience heroverde vanmiddag zijn plek op de top van Spotify’s mysterieuze podcast-klassement na slechts twee afleveringen van de nieuwe serie van £ 18 miljoen van de hertogin van Sussex.

MailOnline kan onthullen dat terwijl Archetypes eerder werd gerangschikt als de ‘Top Podcast’ in de VS, het VK en alle belangrijkste Engelstalige markten van Spotify – de eerste twee shows met Mariah Carey en Serena Williams slechts 25 bleven – en niet hoger dan vijf – in de eigen ‘Top Episodes’-ranglijst van de streaminggigant.

Abonnees hebben het bedrijf ervan beschuldigd zijn cijfers te masseren – of zelfs zijn hoofdkaart te manipuleren – om de in Californië gevestigde koninklijke aan de top te houden. MailOnline heeft Spotify gevraagd om commentaar.

Hoe stelt Spotify zijn hitlijsten samen? Podcast-diagram Volgens Spotify’s website: “Top Podcasts” is waar je de algemeen meest populaire programma’s zult vinden – degene waar fans al een tijdje naar luisteren, en opkomende nieuwkomers. Het wordt bepaald door een combinatie van het totale aantal volgers en het aantal recente unieke luisteraars Dit suggereert dat de grafiek is samengesteld op basis van een aantal maten, niet alleen op het aantal luisteraars. Een programma kan bijvoorbeeld meer abonnees dan luisteraars hebben of gepromoot worden omdat het een nieuwe release is. afleveringen Spotify zegt: ‘In ‘Top Episodes’ vind je actuele trends in waar mensen tegenwoordig naar luisteren. Deze grafiek wordt uitsluitend bepaald door het aantal unieke luisteraars op die dag en geeft een kijkje in wat er op dit moment buzzwaardig is’. Dit suggereert dat dit de meest nauwkeurige maatstaf is voor het aantal luisteraars.

Spotify heeft twee hoofdgrafieken – een voor zijn ‘Top Podcast’, samengesteld met een aantal metingen, inclusief of het ‘toenemende nieuwkomers’ zijn en ‘een combinatie van het totale aantal volgers en het aantal recente unieke luisteraars’.

De ‘Episodes’-ranglijst wordt ‘uitsluitend bepaald door het aantal unieke luisteraars op die dag’.

In de VS staat Archetypes op nummer 1 in de podcasts-grafiek, ondanks haar nieuwe aflevering met Mariah Carey, uitgebracht op dinsdag, op 12 in de afleveringsgrafiek, terwijl de eerste show van de hertogin met Serena Williams op 25 staat.

Spotify’s eigen gegevens laten zien dat meer Britse luisteraars afstemmen op de show van Joe Rogan, Rob Beckett en Josh Widdecombe over ouderschap en Jamie Laing en Sophie Habboo’s ‘Bijna Weds’-pod dan Archetypes.

In de Britse ranglijst zijn Meghan’s eerste twee shows 8 en 12 in termen van luisteraars – maar Archetypes blijft de nummer 1 gerangschikte podcast in het VK, volgens Spotify, waarbij luisteraars zich afvragen of het bedrijf ‘de hitlijsten verknoeit’.

Een abonnee in Amerika zei: ‘Waarom is Archetypes no. 1 in de Spotify US-grafiek wanneer, in de afleveringsgrafiek, beide releases ver onderaan de pagina staan?? Begrijp het niet!’ Een andere Twitter-gebruiker antwoordde en noemde het ‘manipulatie door Spotify’ en voegde eraan toe: ‘Ze betaalden $ 18 miljoen, werden bekritiseerd – nu willen ze het laten lijken dat het de deal waard was’.

Een andere luisteraar zei: ‘Als Spotify de hitlijsten verknalt’ Ik zou er kapot van zijn’.

In Duitsland staat het op nr. 10 in de podcast-hitlijst, maar heeft geen enkele aflevering in de top 100. In Frankrijk staat Archetypes op nr. 2 in de podcast-hitlijsten – maar de afleveringen staan ​​op 34 en 62.

In Noorwegen staat Archetypes op nummer 3 in de podcast-hitlijst, maar de Mariah Carey-aflevering, die deze week is uitgebracht, is de 89e meest beluisterde aflevering van vandaag. Haar chat met Serena staat helemaal niet in de top 100. Het is een soortgelijk beeld in alle Scandinavische landen en in heel Europa.

Insiders uit de industrie hebben gesuggereerd dat Spotify ervoor heeft gekozen om Archetypes bovenaan de hitlijsten te houden, vooral gezien de befaamde deal van £ 18 miljoen die aan de Sussexen is overhandigd voor inhoud.

Een omroepexpert met tientallen jaren ervaring in de industrie vertelde MailOnline: ‘De belangrijkste Spotify podcast-ranglijst stelt hen in staat hun nieuwe shows te promoten – ze zouden dit voor Meghan kunnen doen. Op basis van de cijfers zou je denken dat Joe Rogan nummer 1 zou zijn’.

De nieuwe podcast van Meghan Markle werd vandaag van de nummer één plek in de ‘Top Podcast’-ranglijst van Spotify geslagen, omdat de Zweedse streamingdienst ervan werd beschuldigd ten onrechte zijn eigen officiële hitlijsten te gebruiken om de positie van Archetypes op te blazen

De tweede aflevering van de archetypes-podcast van de hertogin van Sussex, Mariah Carey, was

In de VS is Archetypes de toppodcast van Spotify. Maar in de gegevens op basis van dagelijkse luisterbeurten per aflevering, is het vandaag om 12 en 25

Het is een vergelijkbare foto in het VK, waar het nummer 1 was op de podcastranglijst, maar niet in termen van individuele afleveringen

De hertogin van Sussex werd voor het eerst ‘als een zwarte vrouw’ behandeld toen ze met prins Harry begon te daten, zei ze in de tweede aflevering van haar show.

Meghan, 41, die beweerde dat ze racisme binnen de koninklijke familie ervoer, zei dat ze eerder ‘als een gemengde vrouw’ werd behandeld en ‘dingen echt veranderden’ toen ze haar relatie met Harry begon.

In haar nieuwste podcast voor Spotify deinsde ze ook terug toen haar gast, zangeres Mariah Carey, haar een diva noemde en zei dat ze ‘gecompliceerde gevoelens’ had over het label.

Meghan, die tijdens haar verblijf in Kensington Palace ‘Duchess Difficult’ werd genoemd, zei dat het woord ‘vervormd’ was om sterke en succesvolle vrouwen te vernederen.

Tijdens de podcast zei ze dat ze als tiener ‘geobsedeerd’ was door Miss Carey – wier hits onder meer All I Want For Christmas Is You – waren, deels omdat ze allebei ‘gemengde’ ouders hadden.

Maar ze zei dat toen ze met Harry begon te daten, het de eerste keer was dat ze voelde dat ze als een zwarte vrouw werd behandeld.

Meghan zei: ‘Voor ons is het zo anders omdat we een lichte huid hebben, je wordt niet behandeld als een zwarte vrouw, je wordt niet behandeld als een blanke vrouw, je past er een beetje tussenin.

‘Ik bedoel, als er een moment in mijn leven is dat het meer op mijn ras is gericht, is het pas toen ik met mijn man begon te daten.

‘Toen begon ik te begrijpen hoe het was om als een zwarte vrouw behandeld te worden, want tot dan toe werd ik behandeld als een gemengde vrouw, en de dingen veranderden echt.’

Meghan en Harry hebben vorig jaar schokgolven de wereld rondgestuurd toen ze een niet bij naam genoemd lid van de koninklijke familie beschuldigden van het maken van een racistische opmerking over de huidskleur van hun zoon voordat hij werd geboren.

Meghan’s vervreemde vader Thomas is blank en haar moeder Doria is zwart, terwijl Miss Carey’s vader zwart is en haar moeder blank.

Meghan zei dat de zangeres in de jaren negentig ‘een ambitieus figuur’ voor haar was, terwijl ze glamoureus en succesvol was ‘en ze was gemengd zoals ik’.

Ze herinnerde zich hoe ze een ‘fangirl’ van de muziekster werd en zei dat ze geschokt was toen Miss Carey haar lachend een diva noemde tijdens hun gesprek voor de Spotify-podcast Archetypes, onderdeel van Meghan en Harry’s £ 18 miljoen deal met de streaminggigant. Tijdens hun gesprek zei Meghan dat de diva-persona ‘niet iets was waar ik een connectie mee had’, maar werd onderbroken door de zangeres.

Miss Carey, 53, die bekend staat om haar soms buitensporige eisen, zei: ‘Je geeft ons soms diva-momenten Meghan, doe niet eens alsof…’

Meghan sputterde: ‘Wat voor diva-momenten geef ik je? Zie je me nu eigenlijk wel? We associëren het anders.’

Ze gaf toe dat ze in een ‘stille opstand’ kwam toen ze een diva werd genoemd. Later, in de 46 minuten durende podcast, zei Meghan: ‘Het stopte me in mijn tracks… Mijn geest draaide echt gewoon door wat voor onzin ze moet hebben gelezen of aangeklikt om haar dat te laten zeggen.’

Maar Meghan zei dat juffrouw Carey toen had uitgelegd dat ze doelde op de houding, kleding en houding van de hertogin, en voegde eraan toe: ‘Ze bedoelde diva als een compliment, maar ik hoorde het als een opgraving.’

Ze zei dat diva ‘een zeer geladen woord’ was, wat zou kunnen betekenen een vrouw met veel onderhoud, nukkig en temperamentvol, en zelfs ‘verstorend’.

Meghan zei dat Miss Carey het virtuele gesprek voerde in een zijden jurk en kanariediamanten, terwijl ze ‘de hele dag mijn moederjurk droeg, bedekt met hondenhaar’.

De wekelijkse podcast kijkt naar labels die op vrouwen zijn toegepast en werd vorige week gelanceerd met Meghan die met haar vriend, tennisspeelster Serena Williams, over ambitie sprak. In de podcast van volgende week zal actrice en producer Mindy Kaling te zien zijn.