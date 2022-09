Meghan Markle wint ‘een van de topprijzen’ bij de GQ Men of the Year Awards in 2022 voor haar liefdadigheidswerk

Meghan Markle staat in de rij om een ​​prijs mee naar huis te nemen tijdens de blitse 2022 GQ Men of the Year Awards in Londen, zo is gemeld.

De hertogin van Sussex, 41, zal ‘een van de topprijzen van de avond’ ontvangen tijdens het evenement, dat op 16 november in het Tate Modern zal worden gehouden, vertelde een niet nader genoemde bron. De zon.

Meghan, die naar verluidt een ereprijs zal ontvangen als erkenning voor haar liefdadigheidswerk, zal naar verwachting de jaarlijkse bash bijwonen, die vaak A-listen zoals de Beckhams, Ed Sheeran en Idris Elba aantrekt.

Vorig jaar verscheen de hertog van Sussex live vanuit Californië bij de awards via een videolink. Tickets voor de awards show kosten £5.999.

De hertogin van Sussex (hier afgebeeld met de hertog van Sussex tijdens de NAACP Awards in februari) zal volgens rapporten een grote eer ontvangen tijdens de 2022 GQ Men of the Year Awards

Meghan, die naar verluidt een ereprijs zal ontvangen als erkenning voor haar liefdadigheidswerk, zal naar verwachting de jaarlijkse bash bijwonen, die vaak A-listen zoals de Beckhams, Ed Sheeran en Idris Elba aantrekt. Afgebeeld, de hertogin van Sussex op de begrafenis van de koningin vorige week

Een anonieme bron vertelde The Sun dat de hertogin ‘een van de beste prijzen van de avond’ heeft gekregen voor liefdadigheidswerk, en beschrijft het als een ‘massale staatsgreep’ voor haar.

De bron voegde toe: ‘Ze heeft al een hechte relatie met GQ vanwege haar vriendschap met Vogue’s hoofdredacteur Edward Enninful, die ook eigendom is van Conde Nast.

‘Edward wordt veeleer gezien als een vriend dan als een zakelijke kennis.’

De awards, die in november worden gehouden, vinden meestal plaats in september, maar werden naar verluidt verplaatst om de Sussexen te huisvesten, beweerde de bron.

De hertog van Sussex, sprekend tijdens een verrassend virtueel optreden bij de GQ Awards in de Tate Modern in Londen in 2021, hield een toespraak waarin hij regeringen aanspoorde om meer te doen om armere landen te vaccineren

De bash, die aanvankelijk op 7 september zou plaatsvinden, werd uitgesteld, waarbij de bron de Sun vertelde dat Meghan niet aanwezig zou kunnen zijn omdat ze op dat moment een minitour door Europa maakte met prins Harry.

De bron voegde toe: ‘Er waren al gesprekken over de avond vóór het overlijden van de koningin, dus ongetwijfeld zullen de zaken opnieuw moeten worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het zo respectvol mogelijk is.’

Het komt als uittreksels uit een nieuw boek waarin beweerd wordt dat Meghan geloofde dat ze de ‘Beyoncé van het VK’ zou zijn toen ze met prins Harry trouwde, voordat ze ontdekte dat ze de strikte regels van het koninklijke leven haatte en later op sensationele wijze haar taken neerlegde.

De hertogin van Sussex (afgebeeld met de hertog van Sussex in Westminster Hall na de processie van de kist van de koningin vanuit Buckingham Palace) zal naar verwachting de Londense bash in november bijwonen

Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown door Valentine Low, werden gepubliceerd door De tijden vandaag.

Insiders hebben beweerd dat de hertogin geloofde dat ze ‘Britain’s Beyoncé’ zou worden als ze zou trouwen met de kleinzoon van de koningin – maar ze was gedesillusioneerd door de strikte protocollen en regels van het leven als werkend lid van de koninklijke familie en voelde zich steeds meer ‘in het nauw gedreven en verkeerd begrepen’ door The Firm .

Het boek bevatte ook beschuldigingen dat de koningin gedwongen was haar voet boven Megxit te zetten en de Sussexen vertelde dat ze ‘in of uit’ waren op de crunch Sandringham-top waar het koningshuis de toekomst van Harry en Meghan besliste.

De heer Low zei dat de royals elkaar ontmoetten op een zogenaamde ‘Sandringham-top’ vijf dagen nadat de hertog en hertogin hun plannen hadden aangekondigd om op 8 januari 2020 af te treden als senior werkende royals.

Tijdens de eerste beraadslagingen wilde de koningin dat alle vier de koninklijke huishoudens snel zouden samenwerken om tot een oplossing te komen.

Een nieuw boek beweert dat de hertogin van Sussex worstelde met de regels van een werkende royal, en had gehoopt de ‘Beyoncé van het VK’ te zijn – beroemdheid mengen met royalty’s

Meghan Markle dacht dat ze de Beyoncé van het VK zou zijn toen ze met prins Harry trouwde, zo beweert een nieuw boek. )Afgebeeld, de Sussexes die Beyonce en Jay-Z (R) ontmoeten op 14 juli 2019)

In de dagen die volgden, werden vergaderingen gehouden in Clarence House, toen het huis van Prins Charles, inclusief secretarissen van de vier huishoudens, voordat de besprekingen werden verplaatst naar Buckingham Palace.

Ook Simon Case, de privésecretaris van prins William, was erbij betrokken, ‘in gesprek met beide partijen’, meldt de krant.

Deze omvatten vijf mogelijke scenario’s, waaronder de hertog en hertogin elk jaar een maand geven voor hun eigen activiteiten, of slechts een klein aantal opdrachten aangaan en het grootste deel van hun tijd aan andere dingen besteden.

Als onderdeel van deze opties zouden algemene regels gelden om geen beslissingen te nemen voor financieel of materieel gewin – voor zichzelf of voor vrienden.

Een voormalige insider van het paleis zei: ‘Ik denk dat Meghan dacht dat ze de Beyoncé van het VK zou worden. Deel uitmaken van de koninklijke familie zou haar een pluim geven.

Het was de koningin die vond dat de hertog en hertogin van Sussex ‘geen officiële taken mochten uitoefenen’ tenzij ze ‘bereid waren de regels te volgen die van toepassing zijn op alle werkende royals’, volgens het boek van Valentine Low.

Er werden veel vergaderingen gehouden nadat de hertog en hertogin hun plannen hadden aangekondigd om af te treden als senior werkende royals, in een poging een oplossing te vinden (foto (LR): koningin Elizabeth, Meghan Markle en prins Harry in 2018)

‘Terwijl ze ontdekte dat er zoveel regels waren die zo belachelijk waren dat ze niet eens de dingen kon doen die ze als privépersoon kon doen, wat moeilijk is.’

Maar een ander noemde het een onmogelijke taak, waarbij de twee werelden van royalty’s en beroemdheden elkaar niet konden begrijpen.

Ze zeiden dat de hertogin niet zou passen in het model van een werkende koninklijke familie, en dat het paleis niet zou kunnen accepteren ‘wie ze wilde zijn’.

De heer Low schrijft dat het de monarch zelf was die van mening was dat, tenzij het paar bereid was zich te houden aan de regels die gelden voor alle werkende royals, ze ‘geen officiële taken zouden mogen uitoefenen’.

‘Er was een heel duidelijk beeld: je kunt niet naar binnen en naar buiten’, vertelde een bron aan meneer Low. ‘En als je zo’n heldere kijk hebt, is het heel moeilijk om te zeggen: ‘Waarom gaan we niet 10 procent deze kant op in plaats van 20 procent?”

Dit betekende dat het compromis door de koningin van tafel werd gehaald, aldus de auteur.

Volgens koninklijke auteur Valentine Low voelden de hertog en hertogin (afgebeeld in Windsor op 10 september) zich ‘in het nauw gedreven en verkeerd begrepen’ door het paleis vanwege ‘aanvankelijke inflexibiliteit’ rond hun verzoek

Het boek zegt dat er ‘een heel duidelijk beeld was: je kunt er niet in en uit zijn’ toen het paar voor het eerst op het idee kwam om hun rol binnen The Firm te veranderen

Hij beweerde ook dat het paar zich ‘in het nauw gedreven en onbegrepen’ voelde door het paleis vanwege de ‘aanvankelijke inflexibiliteit’ rond hun verzoek.

Prins Harry stuurde aanvankelijk een e-mail naar zijn vader, toen prins Charles, met betrekking tot hun zorgen en verlangen om naar de VS te verhuizen, maar kreeg te horen dat er een ‘fatsoenlijk familiegesprek’ voor nodig was dat niet tot ten minste 29 januari 2020 kon worden gehouden.

Dit, schreef de heer Low, werd slecht ontvangen door het echtpaar, dat had gehoopt de zaak snel op te lossen op hun verzoek.

Het antwoord was voor de prins aanleiding om een ​​privé-ontmoeting met de koningin te organiseren, maar deze werd geannuleerd, waarbij Harry te horen kreeg dat ze niet langer beschikbaar was en verward was over haar agenda-arrangementen.

Hovelingen zagen de ontmoeting als een kans voor de hertog om eerst de steun van de koningin te winnen, voordat ze bredere gesprekken met de koninklijke familie begonnen.

‘Het gevaar bestond dat een privégesprek door twee mensen heel verschillend kan worden geïnterpreteerd’, zegt een bron tegen de heer Low.

De auteur voegde eraan toe dat Harry overwoog om onaangekondigd naar Sandringham te rijden om met de koningin te praten, maar besloot om niet te verhuizen.