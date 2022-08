Megan Barton Hanson puts her lavish Essex home up for sale for £900k

Love Island-ster Megan Barton Hanson verlaat het prachtige huis in Essex dat ze in oktober 2020 kocht.

De reality-ster, die als vierde eindigde in de 2018-serie van Liefde Eiland, heeft de weelderige pad voor £ 900k vermeld, na minder dan twee jaar in het huis met vijf slaapkamers te hebben gewoond.

Het vrijstaande huis beschikt over luxe, zoals een inloopkast, een thuisgymnastiek en een bubbelbad, terwijl Megan, 27, zelfs een van de slaapkamers heeft omgetoverd tot haar eigen glamourkamer.

Megan had haar keuze uit op maat gemaakte afwerkingen en meubels toen ze in 2020 het nieuwe, energiezuinige pad van 2800 vierkante meter kocht.

De prachtige woonkamer met open keuken is uitgerust met marmeren werkbladen en hoogwaardige apparatuur, waaronder een dubbele oven.

Groene fluwelen banken passen bij de barkrukken in het woonkamergedeelte, terwijl er ook een aparte lounge aan de voorkant van het huis is voor gezellige avonden.

De open hoofdruimte heeft openslaande deuren die uitkomen op de tuin op het westen met een groot gazon.

Er is voldoende ruimte om buiten te ontspannen en te entertainen, aangezien Megan een zelfreinigende hot tub heeft laten installeren naast haar thuisgymnastiek.

Terug naar binnen en de OnlyFans-ster heeft ervoor gezorgd dat ze alles heeft wat ze nodig heeft voor haar pre-shoot verwennerij, door een van de vijf slaapkamers om te toveren in een glamourkamer met op maat gemaakte inbouwkasten, spiegels en verlichting.

Een van de andere slaapkamers is omgetoverd tot een inloopkast met foto’s waarop Megans enorme designerkleding en accessoires te zien zijn, netjes geordend in de opbergruimte.

Gezellig: er is ook een aparte lounge aan de voorkant van het huis, met een grote bank, perfect om vrienden te ontvangen

De hoofdslaapkamersuite vormt de gehele tweede verdieping van het huis met drie verdiepingen.

Grote ramen komen uit op een balkon met uitzicht op de tuin, terwijl de en-suite is voorzien van een luxe inloopdouche.

Megan kondigde opgewonden aan dat ze in oktober 2020 naar het pand zou verhuizen en deelde foto’s op Instagram terwijl ze gutste:

‘Vandaag heb ik de sleutels gekregen van mijn eerste huis. Ik ben zo overweldigd. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld in mijn leven, echt knijp me moment! Hahahaha ik ben dood! Stuur hulp!’

Buiten: de open hoofdruimte heeft openslaande deuren die uitkomen op de tuin op het westen met een groot gazon

Trainen: Er is voldoende ruimte om buiten te ontspannen en te entertainen, aangezien Megan een zelfreinigende hot tub heeft laten installeren naast haar thuisgymnastiek

En ontspan: de hot tub is overdekt naast de sportschool gehuisvest met een tv aan de muur, perfect om buiten films te kijken

Fit blijven: de sportschool is inclusief gewichten en een hoogwaardige fiets, perfect voor de reguliere trainingen van het model

Megan brengt de laatste tijd meer tijd door in de VS en verhuisde in maart naar Los Angeles met haar vriendin Lottie Moss, en vertelde MailOnline: ‘Dus ik ga met Lottie naar LA. We hebben een paar keer rondgehangen en ze komt net uit de afkickkliniek, dus we willen er gewoon heen, gezond zijn, yoga doen.’

De twee blondines brachten hun tijd door met het fotograferen van content voor hun OnlyFans-pagina’s tijdens hun lange reis naar LA, maar Megan keerde onlangs terug naar huis in Essex.

Ze is nieuw single na het splitsen van TOWIE sterrenvriend James Lock, 35.

Retreat: de hoofdslaapkamersuite vormt de gehele tweede verdieping van het huis met drie verdiepingen

Tijd voor een duik: de en-suite naast de grote slaapkamer is voorzien van een luxe inloopdouche en een bad

Zoete dromen: grote ramen met op maat gemaakte luiken voor een romantische esthetiek

Bekijk het uitzicht: grote ramen komen uit op een balkon met uitzicht op de smetteloze tuin

Prachtig: de hoofdslaapkamer in loftstijl is een gezellig toevluchtsoord bovenaan het huis en weg van de andere slaapkamers

Megan en James gingen eerder uit elkaar na een instorting van een hotelkamer in maart, maar hun tumultueuze relatie leek weer op gang te komen voor hun meest recente splitsing.

Megan werd naar verluidt doodsbang achtergelaten nadat de deur van haar hotelkamer was ‘ingetrapt’ tijdens een verhitte ruzie met James in maart.

Het aan-uit-paar werd Instagram-officieel met hun achtbaanroman in oktober 2021 na een ontmoeting op Celebrity Ex On The Beach, maar hun verbintenis duurde slechts twee maanden voordat ze na Kerstmis uit elkaar gingen.

Ze werden herenigd toen James Megan een cake schonk in de vorm van haar borsten.

Terwijl Megan naar verluidt ‘overstuur’ was over wat er gebeurde, werd beweerd dat vrienden dachten dat hun ‘rare connectie’ betekende dat dit misschien niet het einde was.

Designer kledingkast: een van de andere slaapkamers is omgetoverd tot een inloopkast met foto’s waarop Megan’s grote designer kledingkast netjes is geordend in de opbergruimte.

Gastenkamer: Een andere van de gezellige slaapkamers is ingericht in neutrale tinten met een luxe fluwelen knuffelstoel

Vlekkeloos: de inkomhal is voorzien van glanzende houten vloeren en lambrisering op de trap

Tijd voor glamour: de OnlyFans-ster heeft ervoor gezorgd dat ze alles heeft wat ze nodig heeft voor haar pre-shoot verwennerij, door een van de vijf slaapkamers om te toveren tot een glamourkamer met op maat gemaakte inbouwkasten, spiegels en verlichting

Nieuwbouw: Megan kondigde opgewonden aan dat ze in oktober 2020 naar het pand zou verhuizen en deelde foto’s op Instagram terwijl ze gutste: ‘Ik ben zo overweldigd. Ik heb me nog nooit in mijn leven zo gelukkig gevoeld, echt knijp me even!’