Meet the multi-millionaire execs on Reserve Bank board who decide Australia’s interest rates

Australische hypotheekhouders lijden onder de meest ernstige renteverhogingen in een generatie vanwege de beslissingen van multi-miljonairs in het bestuur van de Reserve Bank die oogstrelende salarissen verdienen.

De gouverneur van de centrale bank, Philip Lowe – die $ 1.076.029 per jaar krijgt – is slechts de meest prominente van een groep bedrijfsleiders en ambtenaren in het bestuur achter de recente renteverhogingen.

Gemiddelde leners met een hypotheek van $ 600.000 worden tegen november geconfronteerd met een stijging van $ 1.060 in hun maandelijkse hypotheekaflossingen, als de nieuwe ANZ-voorspellingen die deze week zijn gepubliceerd, uitkomen.

Eenmalig CEO van Coca-Cola Amatil, Alison Watkins, werd in december 2020 benoemd tot lid van het RBA-bestuur voor een termijn van vijf jaar, toen ze nog steeds $ 2.178.652 per jaar verdiende als hoofd van het frisdrankbottelbedrijf.

Haar salaris vóór belastingen in één jaar zou genoeg zijn geweest om een ​​huis in een mooie buitenwijk van Sydney te kopen, aangezien de meeste leners 30 jaar bezig zijn met het afbetalen van een woninglening met oplopende rente.

Gouverneur Philip Lowe (links), die $ 1.076.029 per jaar wordt betaald, is verre van de enige beslisser over rentetarieven met een salaris van zeven cijfers, aangezien gemiddelde leners met een hypotheek van $ 600.000 in november te maken krijgen met een stijging van $ 1.060 in hun maandelijkse hypotheekaflossingen in vergelijking met Kunnen

Wat RBA bestuursleden betaalt om vergaderingen bij te wonen? PHILIP LOWE: Basissalaris van $ 924.434 voor een totale vergoeding van $ 1.076.029 MARK BARNABA: Fortescue Metals plaatsvervangend voorzitter betaalde $ 77.620 om 11 bestuursvergaderingen bij te wonen plus $ 22.430 om de RBA-auditcommissie voor te zitten ALISON WATKINS: Voormalig Coca-Cola Amatil-chef betaalde $ 45.641 om vijf in aanmerking komende vergaderingen bij te wonen plus $ 4.982 om in de RBA-auditcommissie te zitten WENDY CRAIK: Lid van verschillende besturen betaalde $ 84.994 om 10 van de in aanmerking komende 11 vergaderingen bij te wonen IAN HARPER: Voormalig voorzitter van de Australian Fair Pay Commission betaalde $ 84.994 om 11 vergaderingen bij te wonen CAROLYN HEWSON: CSL-directeur en ex-vrouw van voormalig leider van de Liberale Partij John Hewson betaalde $ 21.656 om drie in aanmerking komende vergaderingen bij te wonen CAROL SCHWARTZ: Women’s Leadership Institute Australia betaalde $ 84.994 om 11 bestuursvergaderingen bij te wonen Bron: jaarverslag van de Reserve Bank of Australia voor 2021, waarbij de namen hierboven verwijzen naar degenen die nog in het bestuur zitten

Bovendien kreeg mevrouw Watkins vorig jaar $ 45.641 betaald om vijf bestuursvergaderingen bij te wonen, plus nog eens $ 4.982 om zitting te nemen in de auditcommissie van de RBA.

Mevrouw Watkins hoefde slechts minder dan de helft van de 11 maandelijkse bestuursvergaderingen van de RBA bij te wonen.

Maar ze was aanwezig in juli toen de RBA de contante rente met nog een half procentpunt verhoogde tot het hoogste punt in drie jaar van 1,35 procent.

Ze is nu ook directeur van CSL, dat het AstraZeneca Covid-vaccin in Australië heeft vervaardigd.

Medebestuurslid Mark Barnaba, de vice-voorzitter van Fortescue Metals Group, verdient een basissalaris van $ 1.162.211 – gebaseerd op een conversie van $ 802.799 in het jaarverslag.

Als bestuurslid van de Reserve Bank kreeg hij vorig jaar $ 77.620 betaald om 11 bestuursvergaderingen bij te wonen, plus nog eens $ 22.430 om de auditcommissie van de RBA voor te zitten.

Zijn termijn van vijf jaar loopt af in augustus, waarna de RBA een nieuwe mogelijke renteverhoging van 50 basispunten veroorzaakt, bovenop de steilste stijgingen in bijna drie decennia.

Een ander RBA-bestuurslid, minister van Financiën Steven Kennedy, is een van de best betaalde bureaucraten van Australië met een beloningspakket van $ 922.022.

Penningmeester Jim Chalmers, wiens salaris van $396.094 in vergelijking bescheiden is, heeft deze week een recensie gelanceerd bij de Reserve Bank naar aanleiding van kritiek dat de bestuursleden uit het bedrijfsleven geen getrainde economen zijn die Dr. Lowe zouden kunnen uitdagen over monetaire beleidsbeslissingen.

‘Dit geeft invulling aan onze toezegging om een ​​brede evaluatie uit te voeren van de vaststelling van het monetaire beleid in Australië’, zei hij.

‘Dit is een belangrijke kans om ervoor te zorgen dat ons monetairbeleidskader het beste is dat het kan zijn, om de juiste beslissingen te nemen in het belang van het Australische volk en hun economie.’

Het in Brisbane gevestigde federale Labour-parlementslid Graham Perrett, afkomstig van de linkse factie van premier Anthony Albanese, zei dat het oneerlijk was om RBA-bestuursleden te bekritiseren omdat ze goedbetaalde bedrijfsleiders zijn.

Hoe Philip Lowe op beoordeling reageerde De gouverneur van de Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, verwelkomde deze week de beoordeling die penningmeester Jim Chalmers woensdag aankondigde ‘Ik verwelkom de aankondiging van vandaag door de regering van de details van de herziening van de Australische monetaire-beleidsregelingen en de Reserve Bank’, zei hij tegen The Australian Strategic Forum. ‘De taakomschrijving is passend en de regering heeft een eersteklas panel aangesteld. ‘De beoordeling wordt ook verwelkomd door de Reserve Bank Board en het personeel van de Bank. ‘Het is een kans om de balans op te maken van onze monetairbeleidsregelingen en ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor de toekomstige uitdagingen. ‘We kijken ernaar uit om aan dit proces deel te nemen en te luisteren naar en te leren van anderen’

‘Ik denk niet dat je met je eigen hypotheek hoeft te worstelen om de pijn te begrijpen van Australiërs die hypotheken afbetalen’, vertelde hij aan Daily Mail Australia.

Maar Perrett suggereerde dat vakbondsleiders die grote pensioenfondsen in de sector beheerden, in aanmerking zouden moeten komen voor toekomstige benoemingen in het bestuur van de RBA.

‘Er komt veel expertise uit de vakbeweging’, zegt hij.

‘Velen van hen zijn betrokken bij de pensioenindustrie van $ 3 biljoen dollar en nemen langetermijnbeslissingen over investeringen.’

Australische kredietnemers hebben in mei, juni en juli 1,25 procentpunt renteverhogingen doorstaan, de sterkste stijging sinds 1994.

De contante rente over drie opeenvolgende maanden steeg van een laagterecord van 0,1 procent naar een hoogste punt in drie jaar van 1,35 procent.

De vier grote banken van Australië verwachten dat de RBA op 2 augustus nog een renteverhoging van 0,5 procentpunt oplegt, na de publicatie van de inflatiegegevens over het kwartaal van juni op 27 juli.

Dr. Lowe erkende deze week dat renteverhogingen zwaar waren voor nieuwe kredietnemers in een vertragende huizenmarkt, maar voerde aan dat de RBA ook rekening moest houden met de behoeften van degenen die van hun spaargeld leven, zoals gepensioneerden, naarmate de inflatie steeg.

‘Recente kredietnemers en kredietnemers met lagere inkomens hebben doorgaans kleinere buffers,’ zei hij.

‘Verder is het goed om te bedenken dat ongeveer tweederde van de huishoudens geen woonkrediet heeft.’

De Commonwealth Bank verwacht dat de gegevens een jaarlijkse stijging van 6,2 procent laten zien, het hoogste tempo sinds 1990.

De inflatie in het jaar tot maart steeg met 5,1 procent – de sterkste stijging sinds 2001 – en lag daarmee ruim boven de doelstelling van 2 tot 3 procent van de RBA.

Het ANZ voorspelt een stijging van 6,3 procent in de volgende inflatiegegevens.

Deze bank voorspelt ook renteverhogingen van 0,5 procentpunt in augustus, september, oktober en november, waardoor de contante rente op 3,35 procent zou uitkomen in tien jaar.

Westpac voorspelt nu ook een contante rente van 3,35 procent, maar tegen februari 2023.

Als hun voorspellingen uitkomen, zou een lener met een gemiddelde $ 600.000 elke maand $ 1.060 meer betalen aan zijn variabele hypotheek in vergelijking met mei.

Dat is gebaseerd op een populaire variabele rente van de Commonwealth Bank tot 5,39 procent, een grote stijging ten opzichte van 2,29 procent in mei, toen de contante rente nog op 0,1 procent stond.

De maandelijkse terugbetalingen van een gemiddelde Australische lener zouden stijgen tot $ 3.366, een grote stijging ten opzichte van $ 2.306 in mei, voordat de RBA de tarieven voor het eerst sinds november 2010 verhoogde.

Penningmeester Jim Chalmers (op de foto met vrouw Laura en hun kinderen), wiens salaris van $ 396.094 bescheiden is in vergelijking, heeft een recensie gelanceerd bij de Reserve Bank na kritiek dat de bestuursleden uit het bedrijfsleven geen getrainde economen zijn die Dr. Lowe zouden kunnen uitdagen op monetaire beleidsbeslissingen

Michele Bullock, die nu RBA-vergaderingen bijwoont als de nieuwe vice-gouverneur, kreeg vorig jaar $ 673.389 betaald als assistent-gouverneur van het betalingssysteem.

Deze week suggereerde ze dat de hypotheekstress erger zou worden naarmate de RBA de rente bleef verhogen om de inflatie in de hand te houden.

‘Sommige huishoudens hebben meer kans op financiële stress dan andere’, zei ze.

‘Hoge schulden zijn vooral kwetsbaar bij een verlies aan reëel inkomen door hogere inflatie, vooral in combinatie met stijgende rentes en een daling van de huizenprijzen.’

In de notulen van de julivergadering van de Reserve Bank, die de bredere visie van het bestuur uitdrukken, kwam slechts één keer het woord ‘stress’ voor – en dit verwees naar China’s omstreden appartementsbouwsector.

‘Chinese projectontwikkelaars bleven onder zware druk staan’, zei het.

Het onderzoek naar de RBA zal worden geleid door Carolyn Wilkins, voormalig senior vice-gouverneur van de Bank of Canada, professor Renée Fry-McKibbin, macro-econoom van de Australian National University en dr. Gordon de Brouwer, voormalig econoom van de Treasury and Reserve Bank of Australia.