Meet the men paying £70,000 for an excruciating leg-lengthening operation to make them taller

Da Daniel Asadi var 14, fik han at vide af sin læge, at hans vækstfase næsten var forbi. “Han sagde, at jeg var stort set færdig,” husker Daniel i dag.

På næsten 5 ft 7 in var Daniel allerede en rimelig højde – men ordene var stadig et “stik i hjertet.”

“Det er virkelig svært for mange mennesker at forstå, men jeg kunne ikke klare det,” siger han. ‘Det var denne ene ting, jeg ikke havde, og det var i mit sind dag og nat.’

Ikke mere. I maj sidste år – 11 år efter den bekymrende lægebesøg – gennemgik Daniel, der dengang 25, en benforlængende operation for at opnå den højde, han så desperat længtes efter.

Operationen er ikke for sarte sjæle. Det indebar at brække begge lårben (lårknogler) og bruge flere måneder på at bruge rollator og krykker under rekreation. Men i dag, som nu måler lidt over 5 ft 10 in, ville Daniel gøre det hele igen med et hjerteslag.

“At træffe en beslutning om at få dine ben brækket virker useriøst for mange mennesker,” siger han. “Men for mig afhang mit liv af det. Det var alt, hvad jeg kunne komme i tanke om, og jeg var villig til at gøre alt for det.’

Han er heller ikke alene: Daniel er kun en af ​​en voksende gruppe af mænd og et mindre antal kvinder, der vælger den til tider risikable operation i et forsøg på at blive højere.

Adskillige klinikker, der tilbyder operationen i Det Forenede Kongerige, rapporterer om en stigning i henvendelser i det forløbne år for operationen, der en gang var niche, normalt ansat til at løse traumatiske skader eller fødselsdefekter.

“Der er bestemt øget efterspørgsel,” siger Matija Krkovic, en konsulent ortopædkirurg i lemmerrekonstruktion til Mail. ‘Jeg ser flere patienter til konsultation i næste uge, og henvendelser til min klinik er steget i de sidste par måneder – jeg aner ikke hvorfor, da jeg ikke aktivt annoncerer.’

En respekteret konsulent på en britisk klinik, som har valgt at forblive anonym, fortæller en lignende historie. Mens det meste af hans arbejde drejer sig om at korrigere deformitet og benlængde-uoverensstemmelse, modtager han i øjeblikket omkring fem henvendelser om ugen fra patienter, der ønsker at forlænge begge ben.

“Vi taler om at være “inklusive” og “mangfoldige”, men højden er et reelt problem, især for mænd, siger han. ‘Jeg tror, ​​livet har ændret sig: kropsopfattelse er meget vigtig.’

På papiret virker ideen om, at du kan blive højere, mens du er langt op i voksenlivet, som science fiction.

Faktisk blev lemmerforlængelse banebrydende så langt tilbage som i 1950’erne af Gavriil Ilizarov, en sovjetisk læge, der behandlede sårede soldater, der vendte tilbage fra Anden Verdenskrig.

Før og efter: I dag, som nu måler lidt over 5 ft 10 in, ville Daniel gøre det hele igen med et hjerteslag

I dag forbliver mange af de principper, som Ilizarov anvender, de samme, selvom fremskridt inden for teknologi betyder, at proceduren er blevet langt mere sofistikeret og sikrere.

Traditionelt får patienter, der gennemgår benforlængelse, boret et hul i deres lårben, som derefter brækkes i to.

En metalstang monteres indeni og holdes på plads med skruer fastgjort til en ekstern ‘fiksator’, som patienten bruger til at forlænge den indvendige stang med op til 1 mm hver dag, indtil de når den ønskede højde, hvorefter deres knogler kan heles sammen igen.

Indvendige stænger – drevet af enten batteripakker eller magneter – har fjernet behovet for en ekstern ramme og dermed sår, hvilket reducerer risikoen for infektion.

Ikke desto mindre, som enhver operation, er processen ikke uden komplikationer – en af ​​grundene til, at Matija Krkovic, på trods af at han modtager flere henvendelser om måneden, er tilbageholdende med at udføre den til dette formål i sin Cambridge-praksis.

“Jeg har arbejdet meget med benbrud og traumer, men for et par år siden begyndte jeg at blive kontaktet om benforlængelse af kosmetiske årsager,” afslører han. ‘Jeg havde nogle forbehold – men så indså jeg, at for en lille gruppe mennesker kunne det give enorme fordele, så jeg besluttede at begynde at tilbyde muligheden – men med visse forbehold.’

Blandt dem er, at enhver patient, der ønsker at gå videre med en operation, skal gennemgå en psykologisk evaluering, mens Krkovic starter enhver diskussion med, hvad der kan gå galt.

‘Fordelen ved at udføre operationen af ​​kosmetiske årsager er, at du har et sundt individ med sunde knogler og ingen andre skader,’ forklarer han. Bagsiden er, at hvis tingene går galt, forvandler du et perfekt sundt individ til en med mange problemer.

I maj sidste år gennemgik Daniel, dengang 25, en benforlængende operation for at få den højde, han så desperat længtes efter

‘Kronisk infektion i knoglen, nerveskader, ledlukning og knoglen, der ikke heler, er alle mulige komplikationer. Det er ikke højrisiko, men det er højt nok til, at jeg vil være meget forsigtig.’

Krkovic har indsendt anmodninger fra mænd i 50’erne. “Måske er det en midtvejskrise,” siger han. Men de fleste af hans patienter er yngre mænd.

Faktisk var Daniel, nu en 26-årig civilingeniør fra Toronto, fikseret på sin højde fra en ung alder.

“Jeg kom fra en kortere familie – min far var 5 ft 4 in, mor var omkring 5 ft 2 in, så genetik var ikke til min fordel,” siger han. »Det hjalp ikke, at jeg også altid blev omtalt som den fede knægt. Når du får det mærke, er det svært at ryste det af. Det påvirkede mig meget«.

Som årene gik, forsøgte Daniel rådgivning for at komme over sin pinefulde selvbevidsthed.

“Det virkede ikke,” siger han. ‘Jeg vidste, at jeg havde mange ting at være taknemmelig for – en kærlig familie, et godt job. Jeg havde heller ikke problemer med at møde piger. Men det hele betød ikke noget for mig. Lige meget hvad jeg gjorde, var min højde altid der.’

Endelig, som 23-årig, begyndte han at forske i kirurgi.

“Jeg vidste, at der var noget derude, men jeg havde aldrig ønsket at gøre mit håb op,” siger han.

Daniel fandt en klinik i Iran – det land, hvorfra hans forældre var emigreret – og tilbød operationen for $10.000 (£9.000), langt mindre end de $100.000 (£90.000) opkrævet af klinikker i USA ‘Det var som et lys for enden af tunnelen,« siger han.

Efter en online konsultation bookede han sit fly efter fyldte diskussioner med sine forældre. ‘At tale med dem var som 3. Verdenskrig,’ indrømmer han. “De forstod det ikke.”

Til sidst indvilligede hans far i at følge ham til Iran. Klinikken bad dog om en ekstra ‘garanti’ på 20.000 USD på forhånd, som skulle tilbagebetales to år senere.

‘Det afskrækkede mig virkelig og fik mig til at tænke: hvad skal de bruge de penge til?’ han siger. “Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.”

Han besluttede sig imod den klinik, gik i gang med yderligere forskning og opdagede et andet hospital i Tyrkiet, som tilbød operationen for €20.000 (ca. £17.000).

‘Jeg var nødt til at låne penge, som jeg allerede [had student loans]men det var noget, jeg var nødt til at gøre,« husker han.

Han gennemgik endelig den tre timer lange procedure sidste år, da han vågnede og fandt sine ben indkapslet i ‘fiksatorerne’, hvormed han ville udvide neglene i sine ben med 1 mm om dagen. “Jeg følte ingen frygt,” husker han. “Dette var min drøm.”

Ikke desto mindre indrømmer han, at de første tre uger var udfordrende. Og efter cirka to måneder udviklede han nerveirritation i højre ben.

‘Jeg fangede det ikke hurtigt nok,’ afslører han.

Den eneste mulighed var at stoppe væksten på det ben – derefter øget med 5 cm – forkorte det lidt over tre dage og vente.

“To uger senere viste et røntgenbillede, at knoglen var smeltet sammen,” siger han. ‘Det var et dårligt øjeblik.’ Det betød, at han brækkede benet igen.

Han holdt ud, og i midten af ​​september – fire en halv måned efter sin første operation blev hans eksterne fiksator fjernet, og han fløj hjem med krykker.

‘Jeg kom tilbage til 90 procent normal gang fire måneder efter fjernelsen. Og selvom jeg stadig er lidt begrænset til at hoppe og løbe, er det slet ikke mine bekymringer, jeg vidste, at det kunne ske, og jeg var cool med det. Bedre end cool: det føltes som om, jeg blev genfødt, siger han.

Det er en følelse, som ortopædkirurg Dr. Kevin Debiparshad alt for godt genkender. Betragtet som en af ​​verdens eksperter i proceduren, siger han, at forretningen ‘boomer’ på hans Las Vegas LimbplastX Institute, grundlagt i 2016.

Da Daniel Asadi var 14, fik han at vide af sin læge, at hans vækstfase næsten var forbi/Stock image

I de sidste to år har Dr. Debiparshad set det dobbelte af det sædvanlige antal patienter, nogle gange så mange som 50 nye mennesker om måneden (flere fra Storbritannien) og udført benforlængende operationer på hundredvis af klienter fra hele verden.

Størstedelen, der tager kontakt, er i 20’erne og 30’erne, mens omkring 20 pct. er kvinder.

“Det er ikke et ubetydeligt antal kvinder, selvom den typiske profil er en 25 til 35-årig mand, generelt rimelig økonomisk succesfuld,” siger han. ‘Samlet set er udvalget ret stort. Jeg har haft mange patienter i 70’erne, som har kontaktet mig – en fyr fløj ind fra Japan, som var 76, selvom jeg trækker grænsen i slutningen af ​​60’erne på grund af den højere risiko for komplikationer fra operation generelt.’

Hans ældste patient til dato er en britisk mand, der blev opereret som 68-årig. ‘Han gik fra 5 ft 6 in til 5 ft 9 in, og han var begejstret, selvom hans kone havde brug for meget overbevisning i starten,’ husker han.

Dr. Debiparshad screener alle patienter for kropsdysmorfi og depression, før han fortsætter, men mener, at selvom operationen på papiret kan virke mere grufuld end andre kosmetiske procedurer, er den i virkeligheden lidt anderledes.

“Mange mennesker kritiserer det, men som så mange af de her ting starter det med et element af latterliggørelse, og så bliver det mere accepteret,” siger han. “Jeg tror også, der er mere et tabu omkring mandlig kosmetisk kirurgi,” siger han.

Det forhindrer ikke henvendelserne i at strømme ind. ‘Jeg får mange fyre inden for finans – det er en bestyrelsessag, de synes, højden giver dem en fordel,’ siger han. »Men ofte går det meget dybere. Folk har en tendens til at tro, at korte mænd vil have højden for at tiltrække høje kvinder, men i virkeligheden handler det om, hvordan de ser sig selv.

“Tag den 68-årige britiske fyr – her er en mand, der har haft stor succes i forretningen og lykkeligt gift i årtier, men hans højde var stadig væsentligt i sig selv.”

Højde ser bestemt ud til at være blandt en af ​​de sidste tilbageværende sociale stigmatiseringer – og endda accepterede fordomme. Ifølge en australsk undersøgelse fra 2009 tjener kortere mænd færre penge end deres højere jævnaldrende og er mindre tilbøjelige til at klatre op ad virksomhedens stigen (gennemsnitshøjden for en mandlig Fortune 500 CEO er 6 fod).

Det var akut selvbevidsthed, der fik David, en 28-årig revisor fra Bristol, til at gennemgå en operation på en britisk klinik for tre år siden for at tage ham fra 5 ft 6 til 5 ft 9 in.

David optog et lån for at dække omkostningerne på £70.000, som han stadig tilbagebetaler, men siger, at det har været hver en øre værd takket være det boost i tilliden, som han føler.

“Jeg er stadig ikke høj, men det har taget mig fra “lav” til “gennemsnitlig”, siger han. ‘Det betyder, at jeg står højere ikke kun i bogstavelig forstand, men også psykologisk. Når du vokser op som den lave fyr, efterlader det en arv. Man føler sig defineret af det.’

Ikke desto mindre blev Davids forældre ligesom Daniel forfærdede, da han fortalte dem om sin beslutning. “Jeg var nødt til at bønfalde dem om at støtte mig, da jeg ikke havde en kæreste på det tidspunkt, og jeg vidste, at jeg havde brug for deres hjælp i restitutionsperioden,” siger han.

De gav efter, og efter at han blev udskrevet fra hospitalet seks dage efter operationen, kom han sig i familiens hjem. “Det var ikke let,” siger han. “Til tider var smerten virkelig hård. Det er ikke isoleret smerte. Det føles som om hver nerve i dit ben bliver strakt. Man skal bare bide tænder sammen og holde ud«.

David var tilbage til ‘god som normal’ bevægelse syv måneder efter operationen, og er i dag i stand til at løbe og gå i fitnesscenter som normalt. ‘Jeg kan ærligt sige, at jeg havde nul komplikationer,’ siger han og tilføjer: ‘Det har været livsændrende.’

Han har også fået en ny kæreste. Og selvom han siger, at hun aldrig ville indrømme det, er David sikker på, at hun aldrig ville være gået ud med ham, hvis han havde været de dyrebare få centimeter kortere.