Meet the diplomat’s daughter who says she can orgasm using only her mind

Yogaleraar en seksgoeroe Karolin Tsarski heeft een behoorlijk feesttrucje. En het feest hoeft niet eens wild te zijn om ermee te pronken.

Ze zou het in de rij voor het postkantoor kunnen doen, zegt ze, als ze dat zou willen.

‘Dat heb ik niet, niet op het postkantoor, maar ik heb het in het openbaar gedaan, in een restaurant of op straat’, zegt ze.

‘Dat is een meer gecontroleerde versie, waarbij ik de energie van binnen kan sturen.’ Het ‘het’ waar we het over hebben is een orgasme hebben.

Lezers met een preuts karakter willen nu misschien stoppen met lezen, maar Karolin, de dochter van een diplomaat die haar hoog wilde laten vliegen – ‘maar idealiter door voor de Verenigde Naties te werken’ – gelooft dat ze het nirvana heeft bereikt.

Haar prestatie? Zelf spontaan een orgasme leren, zonder seksuele partner, aanraken is niet nodig (zelfs geen doe-het-zelf).

Yogaleraar en seksgoeroe Karolin Tsarski (foto) heeft een behoorlijk feesttrucje. En het feest hoeft niet eens wild te zijn om ermee te pronken

Ze hoeft niet eens in de stemming te komen. Ze kan gewoon besluiten dat ze een orgasme wil hebben, en – voila! – de magie gebeurt.

Karolin, 33, kan zelfs beslissen welk ‘type’ orgasme ze wil hebben – een vluggertje ‘over in een minuut’, of een volslagen kroonluchter-rattler. Wat een levensvaardigheid voor een vrouw om te hebben!

En ja, voordat je het vraagt, ze is getest en haar beweringen worden ondersteund door de wetenschap.

Ze doet niet alsof, Meg Ryan in When Harry Met Sally-stijl. Toch is het moeilijk om deze feesttruc in actie te zien – Karolin is meer dan blij om te verplichten – zonder een wenkbrauw op te trekken.

Het is de snelheid die het ongeloofwaardig maakt. Het ene moment zijn we aan het kletsen over waarom vrouwen sokken moeten dragen tijdens seks (daarover later meer); het volgende moment is ze in extase. ‘Ik kan het je nu laten zien, als je wilt,’ zegt ze en gaat op de bank liggen en ze is weg, als een raket.

Ze is een beetje slordig op aarde teruggekeerd in de tijd die ik nodig heb om het deksel op mijn pen te doen. Blimey. ‘Ik kan het zo lang laten duren als ik wil – een minuut, twee minuten, een uur,’ verduidelijkt ze, om te voorkomen dat ik denk dat haar plezier altijd zo vluchtig is.

Het is een vreemd onerotisch schouwspel. Alle zwaaiende ledematen en schokkerige bewegingen doen me meer denken aan het kijken naar een van die crashtest-dummyvideo’s.

En als ze deze in de wachtrij van het postkantoor zou proberen, ben ik bang dat iemand zou aannemen dat ze een aanval had. Technisch gezien staat wat ze demonstreert in tantrakringen bekend als een ‘energieorgasme’, dat door toegewijden als de heilige graal wordt beschouwd.

Het gaat niet per se om seks, maar om het bereiken van een hogere bewustzijnsstaat. Ze ging op 22-jarige leeftijd voor het eerst naar tantrische yogalessen en studeerde sociale antropologie in Londen. Daarna deed ze een master in sekstherapie. Haar proefschrift ging over, je raadt het al, orgasmes.

Ze leek veel huiswerk te maken, en je weet wat ze zeggen over practice making perfect. In yogakringen wordt ze als een expert beschouwd. Woord van haar talenten bereikte de mainstream. Ze is op tv geweest in haar geboorteland Estland om haar vaardigheden te laten zien, maar de reacties waren gemengd. ‘Een tv-zender kwam in de problemen denk ik. Ze vergaten de waarschuwing te geven dat ze misschien kinderen de kamer uit zouden sturen.’

In januari kregen haar pleidooien om serieus genomen te worden een boost toen het medische tijdschrift Sexual Medicine een artikel over haar publiceerde toen ze zichzelf (en, belangrijker nog, haar orgasmes) aanbood voor wetenschappelijk onderzoek. De bevindingen waren buitengewoon – omdat ze haar beweringen ondersteunde. Bloedonderzoek toonde aan dat haar prolactineniveaus na haar orgastische sessies waren verhoogd, wat effectief aantoonde dat haar look-no-hands orgasmes echt waren.

De co-auteur van het rapport, neuroloog James Pfaus van de Charles Universiteit in Praag, zegt dat de afgifte van prolactine een ondubbelzinnige marker is voor een orgasme, tenzij de vrouw borstvoeding geeft of een bepaald type tumor heeft. Geen van beide was op haar van toepassing. ‘Het idee hier was om te zien of haar orgasmes ‘echt’ waren, wat betekent dat ze daarna gepaard zouden gaan met een toename van prolactine, omdat er geen manier is om dat te faken’, voegt hij eraan toe.

Ze reisde zelfs naar Italië om aan een hersenscanner te worden gekoppeld terwijl ze ook een orgasme kreeg, maar dat was geen groot succes. ‘Ze vertelden me dat ik me niet kon bewegen, wat betekende dat ze niet het volledige effect kregen’.

Er was meer huiswerk voor deze studie. ‘Ik moest naar huis met een blad om in te vullen, waarin ik de verschillende soorten orgasmen vergeleek (die op conventionele manieren bereikt werden, alleen en privé), dus ik besteedde een hele dag aan timing en proberen ze te beschrijven, kiezend uit een lijst met bijvoeglijke naamwoorden.

‘Het moeilijkste was de timing van elk orgasme. Ik moest het doen met de stopwatch op mijn telefoon. Dat is best moeilijk.’

Waarom echter de behoefte aan wetenschappelijke validatie? Tantra-enthousiastelingen beweren al 5.000 jaar hogere bewustzijnsstaten te kunnen bereiken – spiritueel, seksueel, emotioneel.

Ze zegt dat haar sekstherapiewerk haar in de mainstream heeft gebracht. En nu denkt ze dat de steun van de wetenschap haar een zekere gravitas geeft in haar werk om anderen, vrouwen in het bijzonder, te helpen seksuele bevrediging te bereiken.

‘Ik wil niet bekend staan ​​als het meisje dat klaarkomt. Ik wil bekend staan ​​als de vrouw die andere vrouwen kan helpen een orgasme te krijgen, want dit is niet iets waarmee ik ben geboren. Ik heb er hard aan gewerkt om het te ontwikkelen.

‘Wist je dat 80 procent van de vrouwen over de hele wereld seksuele ontevredenheid meldt? Heteroseksuele vrouwen in ieder geval.’

Misschien wel het meest verbazingwekkende aan Karolin, afgezien van het voor de hand liggende, is dat ze ooit een van die vrouwen was. Tijdens haar eerste ervaring met seks, toen ze 17 was, bewoog de aarde niet. Haar tweede ervaring was niet veel beter. ‘Ik was bereid. Ik wilde het, maar toen viel alles stil. Het deed pijn.’

Ze vertelt me ​​dat ze een groot deel van haar twintiger jaren aan mannen heeft verteld ‘vraag alsjeblieft niet om een ​​relatie met mij, want ik hou niet eens van seks’. Ze schudt nu haar hoofd.

‘De meeste vrouwen denken dat wanneer ze geen orgasme hebben, het hun schuld is, maar dat komt omdat ze geconditioneerd zijn om zo te denken.’

Misschien lag het probleem bij de mannen? Misschien had ze gewoon niet de juiste ontmoet? ‘Oh nee. Ik heb sindsdien geweldige seksuele relaties gehad, maar dat hoorde bij het werk.’

Karolin werd geboren in Tallinn, Estland, en is daar teruggekeerd, maar ze heeft ook in Londen, Spanje en Colombia gewoond. Haar jeugd was bevoorrecht, maar niet conventioneel. Toen ze acht was, werd haar vader naar Rusland gestuurd, maar ze wilde niet gaan, dus lieten haar ouders haar achter.

‘In de weekenden kwamen ze terug, maar doordeweeks ging ik naar school en verbleef ik ‘s nachts op verschillende plaatsen.’

Ze was een echte student en een begaafd atleet – maar iemand die nooit een ‘normale’ baan zou omarmen. Ik liep stage bij de VN, maar mijn vader was er enthousiaster over dan ik. Ik was geïnteresseerd in het doen van massage of het worden van een maatschappelijk werker.’

Na haar teleurstellende eerste ervaringen met seks, maakte ze het tot haar missie om het te verbeteren – om te krijgen wat ze dacht dat elke andere vrouw had. In Londen ging ze naar een tantrabibliotheek en verslond elk boek dat ze maar kon.

Ze raadpleegde een therapeut omdat ze niet kon genieten van penetrerende seks. ‘Ik kreeg te horen dat ik me gewoon moest ontspannen’. Ze schrijft een vriend toe, die ook van tantra hield, om haar daarbij te helpen.

‘Hij was super behulpzaam omdat hij zei: ‘Ik ga geen seks met je hebben. Je bent er niet klaar voor”. Ik kon het niet geloven. Ik zei: “Ik ben, ik ben klaar!”. Ik dacht dat ik hem in bed kon krijgen, maar we hadden al twee maanden geen penetrerende seks.

‘We waren intiem, maar een van de dingen die ik heb geleerd in de workshops was over het wegnemen van de druk.’ Het werkte! Kan ze tips delen die deze man haar heeft geleerd?

Ik begin te wensen dat ik het niet had gevraagd. . . ze gaat veel te gedetailleerd in op tantrische leringen over de noodzaak om een ​​orgasme uit te stellen en om energie weg te leiden van de geslachtsdelen om een ​​orgastische ervaring van het hele lichaam te vergemakkelijken.

Nog simpele tips? ‘Een geweldig ding dat hij deed, was me van het bed gooien en me een hoofdstand laten maken. Het dwingt het bloed weg van de geslachtsdelen. . . O, en sokken.’ Pardon? ‘Dit is een wetenschappelijk feit. Vrouwen moeten warm zijn om volledig te ontspannen en los te laten – dat is de sleutel tot alles.’

Ze heeft veel geleerd in workshops toen ze in de twintig was. Ze klinken nogal. . . eh. . . hardcore, en ja, sommigen van hen hadden betrekking op seks met andere deelnemers.

Ze vindt nu dat ze te ver is gegaan op de route van de tantrische seksworkshop. Sommige ervaringen die ze zich herinnert, vooral in Colombia, zijn schokkend.

Sommige praktijken — vooral met mannelijke seksgoeroes die vrouwen ‘instrueren’ om hen te helpen verlichting te vinden — klinken voor mij als misbruik uit een schoolboek. En voor haar lijkt het. Soort van. ‘Ik zou me niet aansluiten bij de MeToo-beweging en ik zou mezelf geen slachtoffer van seksueel misbruik noemen, maar ik voelde me erg ongemakkelijk omdat ik niet de ruggengraat had om nee te zeggen.’

Haar andere grote doorbraak was toen ze voor het eerst een ‘energieorgasme’ had. Dat gebeurde toen ze bij wijze van spreken in handen was van een lerares.

‘Ik gaf hem de eer, maar eigenlijk raakte hij me niet aan, hij leidde alleen de energieën. Daarna realiseerde ik me dat ik het was die dit deed. Het was allemaal intern.’

Ze had het gekraakt: het vermogen om niet alleen een orgasme te krijgen, maar ook een orgasme met haar geest, met behulp van meditatie, diep ademhalen en dit allerbelangrijkste ‘loslaten’.

‘Op dit punt leek het gewoon natuurlijk, maar mijn vrienden zeiden: ‘je weet dat de meeste mensen dat niet kunnen, Karolin’.’ Dus hier zijn we. Sindsdien heeft ze een boek over seks geschreven. ‘Ik heb het aan mijn ouders gegeven voor hun jubileum’, zegt ze. O Heer. Wat vinden ze van haar carrièrepad?

‘Ze zijn erg ondersteunend. Ik bedoel, ze begrijpen me niet helemaal, maar ze houden van me.’

‘En ze zijn al 40 jaar getrouwd, dus ze zijn mijn rolmodellen. Al weet ik niet wat er in hun slaapkamer gebeurt.’

Dat brengt ons bij haar eigen relatiegeschiedenis, waar dit verhaal behoorlijk aangrijpend wordt.

Hoewel ze ‘prachtige, betekenisvolle relaties’ heeft gehad, hebben de meeste maar een paar jaar geduurd. Ze is nu ‘al een tijdje’ single. En helaas.

‘Alleen omdat ik lesgeef over seksualiteit, wil nog niet zeggen dat ik goed ben in relaties. Maar ja, ik zou graag een duurzame relatie hebben.’

Worden mannen afgeschrikt door haar seksuele onafhankelijkheid? Dat is ingewikkeld. Wat ze heeft geleerd, heeft ‘mijn relaties verbeterd en me in staat gesteld eerlijk te zijn over mijn eigen behoeften’, maar Karolin geeft met een kleine glimlach toe dat een vrouw niet te eerlijk kan zijn. ‘Een man moet het gevoel hebben dat hij bijdraagt.’