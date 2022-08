Medieval friars twice as likely to be riddled with intestinal parasites as townspeople

Middeleeuwse broeders hadden bijna twee keer zoveel kans als stedelingen om besmet te raken met darmparasieten, blijkt uit nieuwe analyse van overblijfselen gevonden in Cambridge.

Dit ondanks het feit dat de meeste Augustijnse kloosters uit die tijd latrineblokken en handenwasfaciliteiten hadden, in tegenstelling tot de huizen van gewone werkende mensen.

Experts zeiden dat het verschil in parasitaire infectie te wijten kan zijn aan monniken die gewassen in kloostertuinen bemesten met hun eigen uitwerpselen, of mest kopen met uitwerpselen van mensen of varkens.

De studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Cambridge, is de eerste die de prevalentie van parasieten vergelijkt bij mensen uit dezelfde middeleeuwse gemeenschap die verschillende levensstijlen hadden, en dus mogelijk verschilden in hun infectierisico.

De bevolking van het middeleeuwse Cambridge bestond uit inwoners van kloosters, kloosters en nonnenkloosters van verschillende grote christelijke orden, samen met kooplieden, handelaren, ambachtslieden, arbeiders, boeren en personeel en studenten aan de vroege universiteit.

Archeologen uit Cambridge onderzochten grondmonsters die waren genomen rond de bekken van volwassen overblijfselen van de voormalige begraafplaats van All Saints bij de parochiekerk van Castle, evenals van het terrein waar ooit het Augustijnerklooster van de stad stond.

Mucky: Middeleeuwse broeders hadden bijna twee keer zoveel kans als stedelingen om besmet te raken met darmparasieten, blijkt uit nieuwe analyse van overblijfselen gevonden in Cambridge (foto)

Experts zeiden dat het verschil in parasitaire infectie te wijten kan zijn aan Augustijnse monniken die gewassen in kloostertuinen bemesten met hun eigen uitwerpselen, of mest kopen met uitwerpselen van mensen of varkens

EEN OP DE VIER MENSEN IN MIDDELEEUWS EUROPA HEEFT MOGELIJK EEN PARASITISCHE RONDEWORM HEEFT GEHAD – ONDERZOEK Parasitaire rondwormen hebben mogelijk de ingewanden van een op de vier mensen die in de middeleeuwen in Europa woonden besmet, een afzonderlijke studie van honderden gevonden grafstalen. De wormen – bij experts bekend als wormen, waaronder zweep- en lintwormen – voeden zich door voedingsstoffen van hun gastheren te stelen, wat kan leiden tot zwakte en ziekte. Volgens de onderzoekers van de Universiteit van Oxford zouden de bevindingen van het onderzoek kunnen helpen bij het bestrijden van worminfecties in landen waar dergelijke worminfecties vandaag de dag nog steeds endemisch zijn. Hoewel ze niet langer endemisch zijn in Europa, besmetten wormen tegenwoordig naar schatting zo’n 1,5 miljard mensen over de hele wereld. De parasitaire wormen verspreiden zich tussen gastheren en hun via hun eieren, die het lichaam in de ontlasting verlaten en bodem en water kunnen verontreinigen. Hun impact kan variëren van slechts milde symptomen tot chronische ondervoeding en lichamelijke beperkingen – waarbij de laatste gevallen vaker voorkomen bij geïnfecteerde kinderen. In hun studie namen infectieziekte-expert Adrian Smith van de Universiteit van Oxford en collega’s monsters van menselijke bekken uit 589 graven begraven op zeven verschillende Europese locaties die dateren van tussen de jaren 680-1700. Van deze locaties waren er twee in Duitsland, twee in de Tsjechische Republiek, terwijl de rest in het VK was – waaronder Worcester Cathedral, de voormalige Haymarket in York en Stoke Quay in Ipswich.

De meeste graven van de parochiekerken dateren uit de 12-14e eeuw, en degenen die binnen begraven werden, hadden voornamelijk een lagere sociaaleconomische status, voornamelijk landarbeiders.

Het Augustijnenklooster in Cambridge was een internationaal studiehuis, bekend als een studium generale, waar geestelijken uit heel Groot-Brittannië en Europa manuscripten kwamen lezen.

Het werd gesticht in de jaren 1280 en duurde tot 1538 voordat het het lot van de meeste Engelse kloosters onderging – gesloten of vernietigd als onderdeel van de breuk van Hendrik VIII met de roomse kerk.

Onderzoekers testten 19 monniken van het kloosterterrein en 25 lokale bewoners van de Allerheiligenbegraafplaats.

Ze ontdekten dat 11 van de broeders (58 procent) besmet waren met wormen, vergeleken met slechts acht van de gewone stedelingen (32 procent).

Ze zeggen dat deze percentages waarschijnlijk het minimum zijn en dat het werkelijke aantal infecties hoger zou zijn geweest, maar sommige sporen van wormeieren in het bekkenbodem zouden in de loop van de tijd door schimmels en insecten zijn vernietigd.

De 32 procent prevalentie van parasieten onder stedelingen komt overeen met studies van middeleeuwse begrafenissen in andere Europese landen, wat suggereert dat dit niet bijzonder laag is – maar de infectiepercentages in het klooster waren opmerkelijk hoog.

‘De broeders van het middeleeuwse Cambridge lijken doorzeefd te zijn met parasieten’, zei hoofdauteur dr. Piers Mitchell van de afdeling Archeologie van Cambridge.

‘Dit is de eerste keer dat iemand heeft geprobeerd uit te zoeken hoe vaak parasieten voorkomen bij mensen die verschillende levensstijlen hebben in dezelfde middeleeuwse stad.’

Cambridge-onderzoeker Tianyi Wang, die de microscopie deed om de eitjes van de parasiet te vinden, zei: ‘Ronuwworm was de meest voorkomende infectie, maar we hebben ook bewijs gevonden voor een zweepworminfectie.

‘Deze worden beide verspreid door slechte sanitaire voorzieningen.’

Standaard sanitaire voorzieningen in middeleeuwse steden waren afhankelijk van het beerputtoilet – gaten in de grond die werden gebruikt voor uitwerpselen en huishoudelijk afval.

In kloosters waren stromend watersystemen echter gebruikelijk – ook om de latrine uit te spoelen – hoewel dat nog moet worden bevestigd op de Cambridge-site, die slechts gedeeltelijk is opgegraven.

Niet alle mensen die in Augustijner kloosters werden begraven, waren eigenlijk geestelijken, omdat rijke mensen uit de stad konden betalen om daar te worden begraven. Aan de hand van de resten van hun kleding kon het team echter zien welke graven van de broeders waren.

‘De broeders werden begraven met de riemen die ze droegen als standaardkleding van de orde, en we konden de metalen gespen zien bij opgravingen’, zei co-auteur Craig Cessford van de Cambridge Archaeological Unit.

Omdat rondwormen en zweepwormen worden verspreid door slechte sanitaire voorzieningen, beweren onderzoekers dat het verschil in infectiepercentages tussen de broeders en de algemene bevolking te wijten moet zijn aan hoe elke groep omging met hun menselijk afval.

‘Een mogelijkheid is dat de broeders hun moestuinen bemesten met menselijke uitwerpselen, wat niet ongebruikelijk was in de middeleeuwen, en dit kan hebben geleid tot herhaalde infectie met de wormen’, zei dr. Mitchell.

Middeleeuwse archieven onthullen hoe de inwoners van Cambridge parasieten zoals rondwormen en zweepwormen hebben begrepen.

John Stockton, een arts in Cambridge die stierf in 1361, liet een manuscript na aan Peterhouse College met een sectie over De Lumbricis (‘over wormen’).

Theorie: aangezien rondwormen (foto) en zweepwormen worden verspreid door slechte sanitaire voorzieningen, beweren onderzoekers dat het verschil in infectiepercentages tussen de broeders en de algemene bevolking te wijten moet zijn aan hoe elke groep omging met hun menselijk afval

Middeleeuwse archieven onthullen hoe inwoners van Cambridge parasieten zoals rondwormen en zweepwormen hebben begrepen

Archeologen uit Cambridge onderzochten grondmonsters die waren genomen rond de bekken van volwassen overblijfselen van de voormalige begraafplaats van All Saints bij de parochiekerk van Castle, evenals van het terrein waar ooit het Augustijnerklooster van de stad stond

Het merkt op dat darmwormen ontstaan ​​door een teveel aan verschillende soorten slijm: ‘Lange rondwormen ontstaan ​​uit een teveel aan zoutslijm, korte rondwormen uit zuur slijm, terwijl korte en brede wormen uit natuurlijk of zoet slijm komen.’

De tekst schrijft ‘bittere geneeskrachtige planten’ voor, zoals aloë en alsem, maar beveelt aan dat ze worden vermomd met ‘honing of andere zoete dingen’ om het medicijn te helpen verminderen.

Een andere tekst, de Tabula-geneeskunde, vond in de 15e eeuw in de smaak bij vooraanstaande Cambridge-dokters. Het suggereert remedies zoals aanbevolen door individuele Franciscaanse monniken, zoals Symon Welles, die pleitte voor het mengen van een poeder gemaakt van moedervlekken in een genezende drank.

Over het algemeen hadden degenen die begraven waren in de middeleeuwse kloosters van Engeland langer geleefd dan die op parochiebegraafplaatsen, volgens eerder onderzoek, misschien als gevolg van een voedzamer dieet, een luxe van rijkdom.

De nieuwe studie is gepubliceerd in de Internationaal tijdschrift voor paleopathologie.