McDonald’s CEO warns Chicago Mayor that soaring crime is leaving staff too terrified to return

De CEO van McDonald’s spreekt zich uit over de misdaadcrisis in Chicago en is van mening dat het gebrek aan veiligheid werknemers ervan weerhoudt terug te keren naar het hoofdkantoor van de fastfoodgigant Windy City, in een waarschuwing aan de democraat-burgemeester Lori Lightfoot.

Chris Kempczinski sprak afgelopen woensdag in de Economic Club van Chicago, waar hij zegt dat het geweld een probleem is geweest bij het overtuigen van werknemers om terug te komen.

Hij zei: ‘Overal waar ik kom, word ik geconfronteerd met dezelfde vraag: ‘Wat is er aan de hand in Chicago? Er heerst een algemeen gevoel dat onze stad in een crisis verkeert.’

Volgens de eigen gegevens van de stad is de misdaad vanaf dit punt in 2021 met 37 procent gestegen. Moorden en schietpartijen zijn met dubbele cijfers gedaald, maar diefstallen zijn met maar liefst 64 procent gestegen.

Hoewel Kempczinki de stad naar huis belt en van plan is te blijven, is dit niet de eerste keer dat hij zich mengt in het gesprek over het door misdaad geteisterde Chicago.

In 2021 leek Kempczinski de ouders van twee kinderen die werden doodgeschoten bij een McDonald’s drive-thru in de stad de schuld te geven in sms’jes aan Lightfoot, wat leidde tot oproepen tot zijn ontslag door activisten en democratische politici.

Hoewel Kempczinski een geregistreerde Republikein is, was zijn enige grote politieke donatie in de afgelopen jaren $ 2.500 aan Joe Kennedy’s mislukte senaatsronde in Massachusetts in 2020, volgens Restaurantzaken online.

Kempczinski beloofde niet alleen het hoofdkantoor van de gouden bogen in Chicago te houden, maar ook een nieuw innovatiecentrum te bouwen. Maar hij maakt zich nog steeds zorgen over hoe veilig het is, volgens de… Wall Street Journal.

Hij zei: ‘We zien elke dag in onze restaurants wat er in de samenleving als geheel gebeurt. Het zal niet iets zijn dat McDonald’s alleen kan oplossen. Dat moeten we ook met de publieke sector kunnen.’

Het bedrijf beweert dat het alleen al een impact van $ 2 miljard heeft op Cook County, waar Chicago is gevestigd.

Lightfoot reageerde niet op het verzoek van DailyMail.com om commentaar, maar prees het plan om het innovatiecentrum te bouwen.

Kempczinski kreeg afgelopen november te maken met oproepen om af te treden nadat sms-berichten, die in april naar Lightfoot waren gestuurd, openbaar waren gemaakt.

Hij stuurde de sms’jes na een ontmoeting met haar en verwees naar schietpartijen waarbij de kinderen om het leven kwamen. De zevenjarige Jaslyn Adams, een zwart meisje dat in april werd neergeschoten in een drive-through-rijstrook van McDonald’s, en de 13-jarige Adam Toledo, een latino-jongen die in maart werd neergeschoten door de politie van Chicago.

De CEO schreef: ‘Bij beide hebben de ouders die kinderen in de steek gelaten, waarvan ik weet dat je dat niet kunt zeggen. Nog moeilijker te repareren.’

De burgemeester negeerde de opmerking van de CEO over de schietpartij in haar antwoord en schreef hem terug: ‘Bedankt, Chris. Geweldig om je persoonlijk te zien. Wat een geweldige werkruimte, en je ouders waren geweldig. Ik zei tegen Joe dat ik graag contact zou opnemen met de telefoniste om ondersteuning te bieden. Hij en zijn teamleden moeten getraumatiseerd zijn. Vreselijke tragedie. Nogmaals bedankt, Chris.’

De uitwisseling werd in oktober 2021 openbaar gemaakt op sociale media naar aanleiding van een verzoek van de Freedom of Information Act (FOIA) van Michael Kessler, een Amerikaanse activist die in Canada woont, die zei dat hij een politiezaak in Oregon onderzocht en samenwerkte met de in Chicago gevestigde transparantiegroep Lucy Parsons Lab.

Burgemeester Lori Lightfoot van Chicago, op de foto, bedankte Kempczinski privé in reactie op zijn sms, maar publiekelijk ontkende ze zijn opmerkingen

McDonald’s heeft ook te maken gehad met uitdagingen tijdens de inflatiecrisis. De stijgende prijzen hebben een negatieve invloed gehad op de Amerikaanse vraag. Hierdoor bleef de omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal achter bij de verwachtingen.

De burgergigant uit Chicago zei dat zijn omzet in de periode april-juni met 3% daalde tot $ 5,72 miljard. Dat was minder dan de voorspelling van Wall Street van 5,8 miljard dollar, volgens analisten gepolst door FactSet.

De verkoop in dezelfde winkel, of de verkoop in winkels die minstens een jaar open zijn, steeg wereldwijd met bijna 10%. Dat was hoger dan de 6,8% die analisten hadden verwacht.

Maar er waren dubbelcijferige dalingen voor vergelijkbare winkels in China, waar restaurants het grootste deel van het kwartaal tijdelijk in het hele land waren gesloten.

De omzet in dezelfde winkel in de VS steeg met 3,7%. McDonald’s zei dat het grootste deel van die stijging te wijten was aan hogere prijzen, terwijl het winkelverkeer gelijk bleef.

Chief Financial Officer Kevin Ozan zei dat McDonald’s in de VS wat afruilt voor goedkopere artikelen en lagere verkopen van combomaaltijden, vooral onder consumenten met een lager inkomen.

Het aantal klanten per verkoop is ook gedaald sinds het hoogtepunt van de pandemie, toen opgesloten gezinnen vaak grote bestellingen ophaalden bij de drive-thru.

Ozan zei dat jaar-op-jaar prijsstijgingen in de VS in het bereik van 8% tot 9% waarschijnlijk de rest van het jaar zullen voortduren, aangezien McDonald’s de hogere kosten compenseert. McDonald’s verwacht dat de voedsel- en papierkosten voor het hele jaar met 12% tot 14% zullen stijgen, terwijl de arbeidskosten met 10% zullen stijgen.

CEO Chris Kempczinski zei dat McDonald’s heeft geprofiteerd van een andere vorm van neerwaartse handel, waarbij Amerikanen met een hoger inkomen op sommige dagen ervoor kiezen om een ​​McDonald’s te bezoeken in plaats van duurdere sit-down restaurants.

‘Hoewel we de prijzen doordrukken, verdraagt ​​de consument het goed’, zei Kempczinski.

Afgelopen woensdag zei Kempczinski: ‘Als ik naar 2023 kijk, zie ik meer uitdagingen. We stevenen hopelijk af op een kleine recessie in de VS, waarschijnlijk een grotere in Europa.’

Ken Griffin, de rijkste miljardair van Chicago, is de mysterieuze koper van een recordbrekend landgoed van $ 106,9 miljoen aan het water. De CEO verhuisde onlangs het hoofdkantoor en de familie van zijn bedrijf naar Miami. ‘Ik ben verheugd dat ik onlangs met mijn gezin naar Miami ben verhuisd en ik kijk ernaar uit om Citadel snel uit te breiden in een stad die zo rijk is aan diversiteit en boordevol energie’, zei hij donderdag in een aankondiging aan de werknemers.

Vliegtuiggigant Boeing verhuisde in 2001 van Seattle naar Chicago en kondigde in mei aan dat het opnieuw zou verhuizen, dit keer naar Arlington, Virginia

Hedge fund Citadel en vliegtuigfabrikant Boeing hebben beide onlangs plannen aangekondigd om Chicago te verlaten.

Ken Griffin, de rijkste miljardair van Chicago, kocht een recordbrekend landgoed van 106,9 miljoen dollar aan het water in Miami, Florida, waarmee het tot nu toe de duurste woning van de stad is.

De miljardair-zakenman richtte in 1990 het enorme hedgefonds Citadel in Chicago op, en Citadel Securities in 2002. Griffin komt echter oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Florida, is geboren in Daytona Beach en opgegroeid in Boca Raton.

De verhuizing naar de Sunshine State komt slechts enkele maanden nadat Griffin het hoofdkantoor van zijn wereldwijde effectenbedrijf uit het door misdaad geteisterde Chicago heeft verhuisd. Het bedrijf was de afgelopen drie decennia in de omgeving van Illinois gevestigd, maar vertrok vanwege de escalerende misdaad en geweld in de staat.

Citadel is slechts een van de vele grote bedrijven die hun hoofdkantoor uit de omgeving van Chicago hebben verplaatst.

Bouwfabrikant Caterpillar verhuist zijn Deerfield-kantoren naar het gebied Dallas-Forth Worth.

Vliegtuiggigant Boeing verhuisde in 2001 van Seattle naar Chicago en kondigde in mei aan dat het opnieuw zou verhuizen, dit keer naar Arlington, Virginia, meldde NBC5.