MAUREEN CALLAHAN: ‘Teflon’ Brad Pitt is accused of attack on Jolie and his own children

Is Brad Pitt echt zo kogelvrij?

Een week nadat Angelina Jolie’s bombshell bij de rechtbank meer details gaf over wat er in 2016 in dat vliegtuig zou zijn gebeurd, hebben we nog steeds niets gehoord van de post-#MeToo-strijders voor sociale rechtvaardigheid in Hollywood. krekels.

‘Pitt heeft een van hun kinderen gewurgd,’ beweerde Jolie in de aangifte van afgelopen dinsdag, ‘en sloeg een ander in het gezicht.’

Brad Pitt, wereldwijd geliefde filmster, sympathieke gouden jongen uit het Midwesten, heeft zich naar mijn mening als kindermisbruiker gedragen.

En Hollywood haalt zijn schouders op.

Moeten we verrast zijn?

Per slot van rekening kreeg Pitts imago maanden geleden nauwelijks een hit, toen gelekte FBI-documenten de beschuldigingen van verschrikkingen in dat vliegtuig gedetailleerd beschreven. Onder hen, volgens Jolie’s rechtszaak: zijn zes kinderen, toen acht tot vijftien jaar, te bang om ‘zelfs naar het toilet te gaan’ op de lange vlucht van Frankrijk naar LA omdat ze [Pitt] om naar het toilet te gaan.’

Die gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden in augustus, dezelfde maand dat Pitt begon aan een wereldwijde perstour voor zijn laatste film. Oh, wat was Brad Pitt onbezorgd, springend en ronddraaiend over rode lopers, softbal na softbal van ‘s werelds entertainmentmedia.

‘Angelina,’ beweren Pitts bronnen, ‘heeft de kinderen zo vergiftigd dat hij met geen van hen een relatie heeft.’ (Boven) Pitt en Jolie samen in 2012

Nee, geen zorg ter wereld voor Brad Pitt, die hier tot nu toe met succes twee verdedigingslinies heeft ingezet. Eén: Jolie is een wraakzuchtige ex-vrouw die naar de verschroeide aarde gaat. Twee: zijn relatie met zijn kinderen is prima, geweldig, beter dan ooit.

Volgens dit gloeiende rapport in US Weekly van 12 augustus 2022: ‘Hij denkt aan al zijn kinderen en vindt het heerlijk om ze bij hem thuis in LA te hebben, waar ze samen genieten van lange maaltijden, wandelingen maken over het landgoed en soms naar boven rijden de kust waar ze graag strandwandelingen maken.’

De bron, duidelijk een lid van het kamp van Pitt, voegde eraan toe dat, in tegenstelling tot een zeker iemand, ‘Brad er erg op gebrand is om zijn tijd met de kinderen extreem privé te houden. Hij . . . is op die manier extreem beschermend.’

Sinds afgelopen woensdag probeerde Pitt het over een andere boeg. Zijn team vertelde TMZ dat zijn kinderen eigenlijk niets met hem te maken willen hebben. Raad eens wiens schuld dat is?

‘Angelina,’ beweren Pitts bronnen, ‘heeft de kinderen zo vergiftigd dat hij met geen van hen een relatie heeft.’

Nou nou nou. Welke is het, Brad?

Dit is wat er naar verluidt in dat vliegtuig is gebeurd, zoals gerapporteerd in FBI-getuigendocumenten: Pitt, die zwaar dronk, viel een van de kinderen verbaal aan en zei ‘dat kind’ – wat een minachtende, hatelijke manier om je eigen kind aan te spreken – ‘ziet eruit als af- koning Columbine jongen.’

Pitt nam Jolie mee naar de badkamer en viel haar fysiek en verbaal aan, terwijl ze dingen schreeuwde als: ‘Jij bent de koning van dit gezin’, terwijl twee van hun kinderen buiten de badkamerdeur huilden, een met de vraag: ‘Gaat het, mama ?”

Pitt werd er ook van beschuldigd bier over Jolie te hebben gegoten, bier en wijn over de kinderen, en zichzelf achterover te hebben gegooid om Jolie van zijn rug te krijgen nadat hij uitviel naar een van de kinderen.

Foto’s van de vermeende verwondingen van Jolie zijn opgenomen in het FBI-rapport.

‘Sommige kinderen smeekten Pitt om te stoppen’, beweert de nieuwe aanvraag. ‘Ze waren allemaal bang. Velen waren aan het huilen.’

Als je denkt dat Jolie liegt of overdrijft, bedenk dan dat er andere potentiële getuigen in dat vliegtuig waren: de piloten, de bemanning en zes jonge kinderen. Dat zijn veel mensen die ze telt om vast te houden aan een complexe, zeer gedetailleerde reeks gebeurtenissen gedurende zes jaar.

Foto’s van de vermeende verwondingen van Jolie zijn opgenomen in het FBI-rapport. (Boven) Jolie heeft afbeeldingen ingediend met blauwe plekken aan haar hand (links) en elleboog (rechts) als onderdeel van een FBI-onderzoek naar een incident aan boord van een privéjet van Frankrijk naar LAX op 14 september 2016

Afgelopen donderdag, twee dagen nadat dit verhaal naar buiten kwam, gaf de advocaat van Pitt een verklaring af waarin hij deze laatste bewering ontkende: ‘Brad’, zo stond er gedeeltelijk in, ‘heeft vanaf de eerste dag alles in handen gehad waar hij verantwoordelijk voor is – in tegenstelling tot de andere kant – maar hij zal dat niet doen. bezit iets wat hij niet heeft gedaan.’

Ja, de FBI heeft hun onderzoek naar het incident afgesloten. Maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd.

Volgens de dossiers vernam Jolie dat de FBI hun onderzoek ‘zonder voorafgaande kennisgeving’ afsloot. In feite heeft een onderzoekende FBI-agent een verklaring over de waarschijnlijke oorzaak ingediend bij het Amerikaanse advocatenkantoor.

Geen wonder dat Jolie – wiens humanitaire imago een onherstelbare klap zou krijgen als ze zou liegen – nog steeds antwoorden wil.

Er is ook Pitt’s laissez-faire houding. Samengevat en inhoudelijk was Pitts eerste reactie: Dus wat?

‘Er is hier niets nieuws’, vertelden zijn mensen in augustus aan Entertainment Weekly. ‘Beide partijen beschikken al bijna zes jaar over deze informatie.’

Annuleer cultuur is achter anderen aangegaan voor veel minder. Dave Chappelle schrikt elke keer als hij een Netflix-special uitbrengt. JK Rowling is vrijwel stoned op het openbare plein als ze de trans-orthodoxie in twijfel durft te trekken. Piers Morgan verloor zijn baan omdat hij twijfelde aan de waarachtigheid van Meghan Markle!

Toch is Brad Pitt Teflon.

We waren vorig voorjaar getuige van hetzelfde fenomeen tijdens het proces tegen Johnny Depp-Amber Heard. Ondanks videobewijs van Depps woede, zijn dronken uitbarstingen en schriftelijke dreigementen (‘Ik zal haar verbrande lijk f-k f-k… om ervoor te zorgen dat ze dood is’) – ondanks een Britse rechtbank die eerder oordeelde dat Depp niet werd belasterd toen een Britse krant het label hem een ​​’vrouwenklopper’ – het Amerikaanse publiek en de media kozen automatisch zijn kant.

Voor alle voordelen van #MeToo krijgt Jolie hier de Amber Heard-behandeling. Vrouwen worden nog steeds aan een hogere standaard gehouden dan mannen – vooral rijke, knappe, machtigen.

Dat gezegd hebbende, de constante passes die Pitt en Depp ontvangen, zijn pervers logisch: het ouderwetse Hollywood-sterrensysteem is dood, gedood door technologie. Als Pitt en Depp eenmaal weg zijn, zullen we hun likes nooit meer zien. Het is een zeldzaam ras dat we aan het verliezen zijn, een ras dat centraal staat in de Amerikaanse cultuur sinds films werden uitgevonden.

Maar het is tijd om los te laten. We moeten opgroeien.

Laten we het hebben over een andere onwaarheid die Pitt en zijn team blijven bestendigen, een waar de geest van het internet aan vastklampt: Jolie lekt deze misbruikclaims opzettelijk als ‘een mediastunt’. . . om pijn te doen.’

Niet zo. Zoals Politico in april meldde, klonk een anoniem ingediende Freedom of Information Act-rechtszaak erg veel op de Jolie-Pitt-bust-up; nieuwsuitzendingen hebben het samengevoegd.

Uit de rechtszaak van afgelopen dinsdag bleek dat Jolie probeerde om in der minne een einde te maken aan hun gezamenlijke eigendom in hun Franse wijnmakerij (hierboven), totdat Pitt eiste dat ze een geheimhoudingsovereenkomst zou ondertekenen.

Hij is een zelf-toegegeven alcoholist met woedeproblemen. Volgens zijn tegengestelde beweringen van ouderlijke toewijding versus ouderlijke vervreemding, ziet hij er voor mij uit als een leugenaar (hierboven) Het voormalige stel wordt afgebeeld op de luchthaven Brie-Champniers in Frankrijk terwijl ze in 2007 aan boord gaan van een privéjet

Jane Doe verzocht ook om haar FOIA-verzoek zelf te verzegelen, een verzoek dat de rechter afwees.

Dus laten we duidelijk zijn: Angelina Jolie is niet de gekke, hysterische vrouw die Brad Pitt ons wil doen geloven.

En onthoud, Pitt heeft ons eerder laten zien wie hij is. Hij is de man die zijn eerste vrouw Jennifer Aniston harteloos dumpte voor Jolie, wat impliceert dat Aniston te ijdel en ambitieus was – codewoorden voor slechte vrouw, slechtere vrouw – om hem kinderen te geven.

Hij is een zelf-toegegeven alcoholist met woedeproblemen. Volgens zijn tegengestelde beweringen van ouderlijke toewijding versus oudervervreemding, ziet hij er voor mij uit als een leugenaar.

En uit de rechtszaak van afgelopen dinsdag bleek dat Jolie probeerde om in der minne een einde te maken aan hun gezamenlijke eigendom in hun Franse wijnmakerij, totdat Pitt eiste dat ze een geheimhoudingsovereenkomst zou ondertekenen.

Ze zou het niet doen en goed voor haar. Voor mij lijkt dat een poging om haar stilte te kopen.

Maar hey – Brad Pitt maakt nog steeds veel mensen in Hollywood veel geld.

Verwacht dus niet dat de deugdsignalers in Tinseltown iets doen. Per slot van rekening is Will Smith, die maanden bezig is met een tienjarige ‘uitzetting’ van de Academie voor het slaan van Chris Rock, al aan het vissen voor een nieuwe Oscar voor Beste Acteur.

Waarom niet? Zoals we maar al te vaak hebben gezien, maakt het Hollywood niet uit wat voor soort man je werkelijk bent – alleen hoe goed je doet alsof je een goede bent.